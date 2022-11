Täter der ersten Stunde

Zu Unrecht steht Prof. Clemens Wendtner etwas im Schatten der Großen der PR um Corona. Der Mann gilt nicht nur mit Christian Drosten als Erfinder der "asym­pto­ma­ti­schen Übertragung", nach­dem er den deut­schen "Patienten 1" im Januar 2020 behan­delt haben soll. (Siehe dazu Die Legende von der asym­pto­ma­ti­schen Übertragung.

Er ist auch einer der wich­tigs­ten Panikmacher des Jahres 2020, Vorkämpfer für die "Impfpflicht" und Verharmloser der "Nebenwirkungen".

»Das Virus ist ein gefähr­li­cher Feind. Und kennt kei­ne Pause. Es ist daher unge­mein wich­tig, an den eta­blier­ten Maßnahmen – Abstand und Maske – fest­zu­hal­ten.«

Das erklär­te er im September 2020, nicht ohne die Falschinformation zu ver­wen­den, "wir waren… von der Entwicklung her nur neun Tage von den Zuständen in Bergamo ent­fernt" und " Lassa-Fieber" und den Film "Outbreak" zu ver­ges­sen. Weitere Ungereimtheiten Wendtners sind doku­men­tiert in

Thrombosen haben nichts zu tun mit "Impfstoffen"

»Insgesamt kann man mit der­zei­ti­gem Kenntnisstand davon aus­ge­hen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit kei­nen ursäch­li­chen Zusammenhang zwi­schen Impfung und den weni­gen throm­bo­em­bo­li­schen Ereignissen gibt – statt von einer Kausalität ist eher von einer Koinzidenz aus­zu­ge­hen, also mehr Zufall als Ursache.

Trotzdem: Bereits jetzt ist ein Schaden gesetzt – nicht durch den Impfstoff selbst, son­dern durch eine Aussetzung der Impfkampagne in eini­gen euro­päi­schen Ländern wie Dänemark und Norwegen.«

Das ver­kün­de­te er im März 2021, nach­dem zahl­rei­che Meldungen über genau die­se Schäden durch das Mittel von AstraZeneca bekannt wur­den. Daß er damit nicht allei­ne stand, son­dern etwa auch der Charité-Mann Leif-Erik Sander der­art die Fakten leug­ne­te, ist zu lesen in:

Viertimpfung eine adäquate Maßnahme

Der "Impfmüdigkeit" begeg­ne­te er im Januar 2022 so – s. Aktuelles aus den Tollhäusern (15.1.):

»Der Münchner Corona-Experte Clemens Wendtner mahnt zur zügi­gen Vorbereitung auf die vier­te Corona-Impfung – mit den ver­füg­ba­ren Impfstoffen. „Für mich wäre eine Viertimpfung vier bis sechs Monate nach der drit­ten Impfung eine adäqua­te Maßnahme“, sag­te der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing der Deutschen Presse-Agentur…

Oft hei­ße es, man wol­le auf den ange­pass­ten Omikron-Impfstoff war­ten. „Ich fürch­te aber, das wird zu lan­ge dau­ern“, sag­te Wendtner. Vor April sei nicht mit neu­en Impfstoffen zu rech­nen – die Omikron-Welle rol­le aber jetzt heran…«

Deltakron und Sechste Welle

Seine rei­che Phantasie spru­del­te im März 2022:

»… In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen hat sich der Corona-Experte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie in München, klar für eine Maskenpflicht aus­ge­spro­chen und vor einer sechs­ten Welle gewarnt. Zudem gab er eine Einschätzung zum Immunschutz nach einer Omikron-Infektion und zur neu­en Deltakron-Variante ab…

Der Münchner Chefarzt gab auch eine Einschätzung zur neu­en Deltakron-Variante ab. Man gehe davon aus, dass sich Menschen zeit­gleich mit Delta und Omikron infi­ziert hat­ten und dann gene­ti­sches Material aus bei­den Viren ver­mischt wur­de. Daraus ent­stand dann die Hybridvariante. „Prinzipiell könn­te man ver­mu­ten, dass Deltakron zwei unan­ge­neh­me Eigenschaften des Virus ver­bin­det, also hoch­an­ste­ckend zu sein wie Omikron und schwe­re Krankheitsverläufe wie bei Delta indu­ziert.“ Das sei aber alles noch völ­lig spe­ku­la­tiv…«

Näheres in Prinzipiell könn­te man ver­mu­ten… Drohendes Deltakron. Da war es nicht mehr weit bis

»…Clemens Wendtner: Durch Paxlovid lässt sich viel Leid verhindern

Auch Clemens Wendtner, Infektiologe und Chefarzt an der München Klinik Schwabing, der die ers­ten Corona-Fälle in Deutschland behan­delt hat, plä­diert für den Einsatz des Medikaments. „Ich glau­be, dass wir durch die viel zu zurück­hal­ten­de Paxlovid-Verordnung gera­de eine gro­ße Chance ver­tun“, sag­te er dem „ Spiegel “. Durch den Einsatz kön­ne man viel Leid ver­hin­dern. Die meis­ten der Covid-Patienten, die in sei­nem Krankenhaus sta­tio­när behan­delt wer­den müss­ten, hät­ten von ihren Hausärzten kein Paxlovid erhal­ten…«

focus​.de (29.8.22)

Das Netz ist voll von PR-Aktionen Wendtners mit Halb- und Unwahrheiten. Ein Beispiel:

Ist die Corona-Impfung sicher? Infektiologe Prof. Clemens Wendtner klärt auf.

Noch Anfang 2022 infan­ti­li­sier­te das Handelsblatt mit ihm (you​tube​.com):

Das Fachblatt für Vakzinismus, die Süddeutsche Zeitung, fei­er­te ihn im Oktober:

»Clemens Wendtner ist der Arzt, der den ers­ten Corona-Patienten in Deutschland behan­del­te. Es war Januar 2020, als ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto am Nebeneingang der München Klinik Schwabing ankam. Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin, war ab da in der Tagesschau, bei Maybritt Illner und in der New York Times. Er tauscht sich mit Christian Drosten und Lothar Wieler aus, berät das Gesundheitsministerium in Berlin und das Staatsministerium für Gesundheit in Bayern. Er hat seit­dem unzäh­li­ge Corona-Patienten behan­delt, Welle für Welle. Über 3700 Covid-Patienten wur­den in den ers­ten bei­den Pandemiejahren in der München Klinik ver­sorgt, mehr als 900 auf Intensivstationen. Dazu kamen noch die Affenpocken – auch da behan­del­te Clemens Wendtner den ers­ten Patienten in Deutschland. Für sein Engagement bekommt er nun den Bayerischen Verdienstorden ver­lie­hen. Ministerpräsident Markus Söder wird ihm den Orden an die­sem Donnerstag in der Residenz München überreichen…«

Kein Wunder bei sol­chen Meriten:

Interessant ist es, daß die­ser Artikel nach mehr als zwei Jahren im Netz ver­schwun­den ist:

»Arzt: "Corona auf keinen Fall gefährlicher als Influenza"

Die Ansteckungsgefahr und die Sterblichkeit sind beim Coronavirus nach Experteneinschätzung etwa gleich hoch wie bei der Influenza. "Corona ist auf kei­nen Fall gefähr­li­cher als Influenza", sag­te der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. Dort wer­den wei­ter sie­ben der zwölf Infizierten in Deutschland behandelt.

Die Sterblichkeit wer­de zwar in China mit zwei bis drei Prozent ange­ge­ben, sag­te Wendtner. Aber: "Das hal­ten wir für über­schätzt. Wir gehen davon aus, dass die Sterblichkeit deut­lich unter einem Prozent liegt, eher sogar im Promillebereich." Das sei eine ähn­li­che Größe wie bei der Influenza. "Mit einer sehr, sehr gefähr­li­chen Erkrankung hat das nicht viel zu tun."

Die Überbewertung bei dem Coronavirus rüh­re daher, dass in China wegen der Kapazitätsengpässe nur die schwe­ren Fälle in Krankenhäuser auf­ge­nom­men wür­den; die Dunkelziffer sei hoch.

Grundsätzlich sei das Coronavirus ähn­lich anste­ckend wie das Influenzavirus – aber deut­lich weni­ger infek­ti­ös als die Masern. Abstand hal­ten und regel­mä­ßi­ges Händewaschen redu­zie­re das Risiko erheb­lich. Niemand müs­se im Alltag Mundschutz tra­gen. "Das bringt gar nichts", sag­te der Mediziner auch mit Blick auf die extrem nied­ri­ge Zahl von Infizierten in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, sich hier­zu­lan­de mit Corona zu infi­zie­ren, sei anders als bei der Grippe, die all­jähr­lich meh­re­re Hunderttausend Menschen trifft, sehr gering.

Wendtner geht aller­dings wie sei­ne Kollegen von der Charité in Berlin und dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr davon aus, dass Corona-Patienten auch bei sehr schwa­chen Symptomen anste­ckend sein kön­nen. Bei eini­gen von ihnen sei­en anste­cken­de Viren in grö­ße­rer Zahl auch dann im Nasen-Rachen-Raum nach­weis­bar gewe­sen. Ob auch eine Ansteckungsgefahr über Stuhl bestehe, wer­de der­zeit untersucht.

Die Corona-Symptome sei­en leicht mit der Influenza oder auch einer Erkältung zu ver­wech­seln: Anfangs kön­ne die Nase lau­fen, der Patient lei­de unter Halsweh, spä­ter auch Husten und even­tu­ell Fieber. "Nicht jeder, der hus­tet, ist ver­däch­tig auf eine Corona-Infektion", beton­te Wendtner. Bei unkom­pli­zier­ten Fällen geht der Arzt davon aus, dass die Erkrankung unge­fähr zehn Tage bis zwei Wochen daue­re. Anders sei es, wenn Komplikationen ein­trä­ten, etwa eine zusätz­li­che bak­te­ri­el­le Infektion – oft als Lungenentzündung – auf­grund der Schwächung des Organismus oder eine über­stei­ger­te Immunreaktion, die eben­falls in einer Lungenentzündung mün­den könne.

Er gehe nicht davon aus, dass sich das Virus in Deutschland und Europa ähn­lich epi­de­mie­ar­tig aus­brei­ten wer­de wie in China, sag­te Wendtner. "Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, um die Dinge früh ein­zu­däm­men. Wenn wir wei­ter an einem Strang zie­hen, wer­den wir das in Deutschland im Griff behalten."

Unklar sei aber, ob sich das Virus wie die Influenza welt­weit hal­ten kön­ne oder wie­der ganz ver­schwin­de. "Die Frage ist: Wird es das Coronavirus schaf­fen, sich ähn­lich wie die Influenza zu eta­blie­ren, so dass wir jedes Jahr eine Coronawelle bekom­men. Ziel der welt­wei­ten Maßnahmen auch in Deutschland ist es, das Virus im Idealfall ganz auszuschalten."

Nicht zuletzt des­halb wer­de vor allem in den USA an einem Impfstoff gear­bei­tet, der in eini­gen Monaten vor­lie­gen könn­te. "Es gibt ers­te Spekulationen, dass es im Mai oder Juni soweit sein könn­te. Aber wir hof­fen natür­lich alle, dass bis dahin die Dinge auch für China aus­ge­stan­den sind."«

Ursprünglich pnp​.de (6.2.20), zuletzt gese­hen web​.archi​ve​.org (30.5.22)