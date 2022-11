Ugur in China: Expats ja, Uiguren nein

»… Für soge­nann­te Expats, also in China leben­de Ausländer, exis­tie­re nun die Möglichkeit, das in Deutschland ent­wi­ckel­te Vakzin zu ver­wen­den. Dabei han­delt es sich Schätzungen zufol­ge um eine klei­ne Gruppe von rund 400. 000 Personen…

Scholz wer­te­te den Schritt trotz­dem als gute Botschaft und Teil einer ver­ein­bar­ten enge­ren Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Pandemie…

Beobachter vor Ort rech­ne­ten bis­lang nicht damit, dass China noch sei­ne Zustimmung erteilt, zumal die eige­nen Vakzinentwicklungen in Europa eben­falls kei­ne Zulassung haben.«

Vielleicht sagt sich der lis­ti­ge Chinese aber auch, wenn schon Leute beim "Impfen" hops­ge­hen, dann nicht die eigenen.

Scholz will EMA auf Trab bringen

»An der Börse kam die Nachricht aus Peking gut an. Der Kurs der Biontech-Aktie stieg zeit­wei­se um 4,5 Prozent. In Peking hat­te Scholz gesagt, er habe sehr dafür gewor­ben, dass das Zulassungsverfahren für den mRNA-Impfstoff jetzt beschleu­nigt wer­de. „Und hier wird Beschleunigung ein­tre­ten, ist mir jeden­falls ver­si­chert wor­den“, füg­te er hin­zu. Seine Gesprächspartner dürf­te posi­tiv gestimmt haben, dass ihnen im Gegenzug eine Erleichterung auf dem euro­päi­schen Markt in Aussicht gestellt wur­de. „Umgekehrt habe ich sehr sorg­fäl­tig dar­ge­stellt, dass das Zulassungsverfahren, das chi­ne­si­sche Unternehmen bei der euro­päi­schen Arzneimittelbehörde auf den Weg gebracht haben, dann zügig zu Ende gehen kann, wenn auch die letz­ten Fragen geklärt sind“, sag­te Scholz. Die Tatsache, dass er „an den rich­ti­gen Stellen noch mal dis­ku­tiert habe, könn­te dazu füh­ren, dass das geschieht“.«

Im Zweifelsfall wird er sich nicht dar­an erin­nern, wo die "rich­ti­gen Stellen" waren. Der Handlungsreisende hat­te sei­nen Chef mitgebracht:

»Zur Wirtschaftsdelegation, die Scholz in China beglei­tet, gehört auch Biontech-Chef und ‑Mitgründer Ugur Sahin. Das Mainzer Unternehmen woll­te sich zunächst nicht äußern. Biontech hat­te schon viel frü­her auf den Zugang zum chi­ne­si­schen Milliardenmarkt gehofft. Bereits im Frühjahr 2020 hat­te Sahin eine Kooperation mit dem Schanghaier Pharmaunternehmen Fosun ver­ein­bart und bei einem Besuch ein Jahr spä­ter von der Schanghaier Parteiführung signa­li­siert bekom­men, dass der Biontech-Impfstoff bald für das gan­ze Land pro­du­ziert wer­den sol­le. Nachdem jedoch die chi­ne­si­schen Impfstoffe nicht in der Europäischen Union zuge­las­sen wur­den, räch­te sich Peking dem Vernehmen nach und ließ im Gegenzug den deut­schen Impfstoff nicht zu.«

Sagt man nicht "Schlitzauge, sei wach­sam"? Jedenfalls, wenn man es mit einem Schlitzohr zu tun hat?