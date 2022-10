Von guten Geistern verlassen

»Senatorin: Neue Corona-Verordnung soll Verlässlichkeit schaffen

Ab dem 1. Oktober tre­ten die neu­en Corona-Maßnahmen nach dem geän­der­ten Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft. Auch in Hamburg wird es des­halb eine neue Eindämmungs­verordnung geben – die Gesundheitssenatorin will Planbarkeit erreichen…

Sie soll bis April gül­tig sein, bis­her waren vier Wochen vor­ge­ge­ben…«

kran​ken​kas​sen​.de (1.9.)



Senatorin Leonhard weiß also, daß von heu­te bis zum April das Gesundheitssystem über­las­tet ist. Ein ande­rer, weit­aus bekann­ter Leonard, hat gesungen:

»Yes, you who must lea­ve ever­ything that you can­not control

It begins with your fami­ly but soon it comes around to your soul«

Leonard Cohen – Sisters Of Mercy:

Videoquelle: you​tube​.com

Grenzwertige Logik

»… Weil in den angren­zen­den Bundesländern im Verkehrsverbund bereits heu­te eine medi­zi­ni­sche Maske aus­rei­chend ist, wer­de zur Vereinheitlichung künf­tig auch in Hamburg das Tragen einer medi­zi­ni­sche Maske vor­ge­schrie­ben statt wie bis­lang eine FFP2-Maske, hieß es…«

Wenn es schon kei­ner­lei medi­zi­ni­sche Begründung gibt, war­um ori­en­tiert sich Schleswig-Holstein nicht an Dänemark?

Die größ­te Verläßlichkeit könn­te Leonhard schaf­fen mit der schlich­ten Aussage "Es hört nie­mals auf". Es sei denn, die Menschen machen dem ein Ende:

»Hamburg & Schleswig-Holstein83.000 Maskenpflicht-Verstöße: Zahl der Fälle nimmt zu

… "Allerdings wird es immer schwie­ri­ger, die FFP2-Pflicht durch­zu­set­zen. Gerade weil das Beispiel Lufthansa sehr brei­te Wellen geschla­gen hat", sag­te [Hochbahn-Sprecher] Kreienbaum und füg­te hin­zu: "Auch die Ministeräußerungen, dass eine Regel, die nicht durch­setz­bar sei, kei­nen Sinn mache, war hier deut­lich kontraproduktiv."…

"Wenn die Regel in einem Flugzeug nicht durch­setz­bar ist, wie soll sie denn im ÖPNV durch­ge­setzt wer­den", sag­te der Sprecher. Man wol­le nun abwar­ten, wel­che Regelung in Hamburg ab dem 1. Oktober gel­te, und wer­de dann mit viel Augenmaß vorgehen.«

.n‑tv.de (24.9.)