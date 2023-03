Wer den Wasserschaden hat, braucht für den Maskenspott nicht zu sorgen

Das lin­ke Foto wur­de hier in Dros­ten-Dis­ser­ta­ti­on: Frau Cie­sek »ergänzt«: Alles ord­nungs­ge­mäß unlängst gezeigt. Man sieht das aktu­ell amtie­ren­de Deka­nat des Fach­be­reichs Medi­zin der Goe­the-Uni­ver­si­tät. Das rech­te stellt das glei­che Gre­mi­um am 9.6.20 dar. Es wäre kru­des­te Ver­schwö­rungs­theo­rie zu glau­ben, bei­de Bil­der sei­en am glei­chen Tag auf­ge­nom­men. Das kann schon des­halb nicht sein, weil ab Ende April 2020 eine Mas­ken­pflicht galt…

Auf­ge­fal­len ist das zuerst Herrn Kühbacher.

In sei­ner stets gewöh­nungs­be­dürf­ti­gen Art fragt er am 27.3.23 mit einem umfang­rei­chen "cc" beim Dekan der Goe­the-Uni­ver­si­tät an:

»Betreff: Seit wann wuss­te die Bun­des­kanz­le­rin Dr. Ange­la Mer­kel, dass der Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten unbe­fugt einen Dok­tor­grad führt?

Spek­ta­bi­li­tät, sehr geehr­ter Herr Pro­fes­sor Zeuzem,

hier­mit bit­te ich um Aus­kunft, wie vie­le Mona­te zwi­schen den bei­den fol­gen­den Foto­auf­nah­men lagen, die offen­sicht­lich wäh­rend und nach der Pan­de­mie unter Ihrer Lei­tung auf­ge­nom­men wor­den sind?

Lager­te zum Zeit­punkt des gemein­sa­men Foto­shoo­tings das über Mona­te nicht auf­find­ba­re ein­zi­ge Pflicht­ex­em­plar der Dis­ser­ta­ti­on von Herrn Dros­ten nach dem ver­meint­li­chen Was­ser­scha­den eigent­lich noch im Kel­ler­ar­chiv Ihres Dekanats?

Mit freund­li­chen Grüßen

Mar­kus Küh­ba­cher«

Für die­je­ni­gen, die mit dem Wort "Was­ser­scha­den" nichts anfan­gen kön­nen, sei ein Blick emp­foh­len in:

und