Noch einmal zu den Beutelschneidern vom Virchowbund

Zum Bei­trag Virch­ow­bund: Ärz­te wol­len auch an Impf­schä­den mehr ver­die­nen hat ein Leser wei­ter recher­chiert und dies über die Impf­schä­den­leug­ner gefunden:

»Virchowbund für allgemeine Impfpflicht



07.01.2022 ¦ Bundesvorstand

Der Ver­band der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te Deutsch­lands (Virch­ow­bund) plä­diert für die schnellst­mög­li­che Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht gegen das Coronavirus.

„Die Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht dient dem indi­vi­du­el­len Schutz, der Funk­ti­ons­fä­hig­keit des Gesund­heits­we­sens und ist ein Zei­chen der sozia­len Ver­ant­wor­tung“, erklärt der Bun­des­vor­sit­zen­de des Virch­ow­bun­des, Dr. Dirk Hein­rich. Die­ses Zei­chen habe ins­be­son­de­re das medi­zi­ni­sche Per­so­nal ver­dient, für das bereits eine berufs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht gilt…

Der Virch­ow­bund ist der ein­zi­ge freie ärzt­li­che Ver­band, der deutsch­land­weit aus­schließ­lich die Inter­es­sen aller nie­der­las­sungs­wil­li­gen, nie­der­ge­las­se­nen und ambu­lant täti­gen Ärz­tin­nen und Ärz­te aller Fach­ge­bie­te vertritt.

Virch­ow­bund

Ver­band der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­te Deutsch­lands e.V.

virch​ow​bund​.de (7.1.22)

»BKK Pro­Vi­ta

Kas­sen­be­richt zu Impf­schä­den sorgt wei­ter für Ärger



Eine Kran­ken­kas­se behaup­tet, dass es viel mehr Neben­wir­kun­gen der Coro­na-Imp­fun­gen gibt, als in der offi­zi­el­len Sta­tis­tik auf­tau­chen. Kri­tik kommt von meh­re­ren Stellen…

„Pein­li­ches Unwis­sen oder hin­ter­lis­ti­ge Täu­schungs­ab­sicht – was davon den Vor­stand der BKK Pro­Vi­ta bewo­gen hat, vor angeb­li­chen Alarm­zah­len bei Impf­kom­pli­ka­tio­nen zu war­nen, weiß ich nicht. Die Schluss­fol­ge­run­gen aus der Daten­la­ge sind jeden­falls kom­plet­ter Unfug“, hat­te bereits am Frei­tag Dr. Dirk Hein­rich, der Bun­des­vor­sit­zen­de des Ver­ban­des der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­te (Virch­ow­bund), das bekannt gewor­de­ne Schrei­ben der Kran­ken­kas­se BKK Pro­Vi­ta an das Paul-Ehr­lich-Insti­tut (PEI), kritisiert…

Von einer „Gefahr für das Leben von Men­schen“, wie die Kas­se sich aus­ge­drückt habe, kön­ne dabei kei­ne Rede sein…

Die­se „undif­fe­ren­zier­te Schwur­be­lei“ pas­se ganz offen­sicht­lich in das Mar­ken­image der Kas­se, die mit Homöo­pa­thie und Osteo­pa­thie als Sat­zungs­leis­tun­gen wer­be und sich selbst als ,veggie­freund­lichs­te Kran­ken­kas­se‘ titu­lie­re. „Offen­bar will man vor allem Wer­bung in der impf­kri­ti­schen Kli­en­tel machen“, so Hein­rich…«

aerz​te​zei​tung​.de (27.2.22)