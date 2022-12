Apartheid adé: Was war das für ein Stress! Aber wir sind gut durchgekommen

In der Überschrift des Artikels vom 30.12.22 auf ber​li​ner​-zei​tung​.de heißt das ers­te Wort in Wirklichkeit "Pandemie". Das dümm­li­che "adé" gibt es aber eben­so wie die Lobhudelei auf eine Firma "Biontec" im spä­te­ren Text. Der Autorin Maritta Adam-Tkalec man­gel­te es in den letz­ten drei Jahren offen­bar an nichts, und so kann sie wie die Weißen, die ihren Rassismus in Südafrika einst auf­ge­ben muß­ten, nur ein paar klei­ne Übertreibungen fest­stel­len. Und sie freut sich auf das "nächs­te Mal":

»Die deut­sche Corona-Bilanz ist im Vergleich zu ande­ren Ländern nicht schlecht. Jetzt gilt: Aus dem Unheil ler­nen, heißt sie­gen ler­nen. Fürs nächs­te Mal.«

Die Frau, die Ende 2020 mein­te "Weder steht die Demokratie auf dem Spiel noch stirbt die Kultur. Die har­ten Freizeiteinschränkungen, die gro­ßen Opfer sind begrün­det. Es muss lei­der sein.", rümpft nun die Nase über China:

»… Das stump­fe Zusperren gan­zer Städte war spä­tes­tens sinn­los gewor­den, als die hoch anste­cken­de Omikron-Variante Dominanz erlang­te. Die ideo­lo­gi­sche Blockade, gepaart mit zöger­li­cher Impfpolitik und schwa­cher Immunität, führ­te das Land tief in die Sackgasse – so tief, dass die Führung die auf­flam­men­den Proteste zur kom­plet­ten Kehrtwende nutzte.«

Wie wir wiss­sen, hat die deut­sche Führung alles getan, "auf­flam­men­de Proteste" zu dif­fa­mie­ren und zu kri­mi­na­li­sie­ren und sie gera­de nicht für eine "Kehrtwende" genutzt.

Wie wäh­rend aller sei­ner Irrungen und Wirrungen hängt die Autorin an den Lippen von Papst Drosten:

»Der Virologe Christian Drosten sieht den chi­ne­si­schen Fehler dar­in, „dass in der Bevölkerung, ins­be­son­de­re in der älte­ren, kein Bewusstsein für das Impfen ent­stan­den ist“. In Deutschland und Europa sei die Impfkampagne der ent­schei­den­de Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie gewesen.«

Nicht, daß mir das sym­pa­thisch wäre, aber was sagen die­se Grafiken eigent­lich aus?

Ugur, ich will ein Kind von dir!

»Jetzt, da das Ende der Pandemie in Deutschland aus­ge­ru­fen ist und der fer­ne Nachhall anstren­gen­der Zeiten in China gelas­sen ana­ly­siert wer­den kann, darf man sagen: Wir sind ver­gleichs­wei­se gut durch­ge­kom­men, und wir haben viel über unser Land, über Nachbarn, Freunde, Familie gelernt. Über die Fähigkeit zu soli­da­ri­schem und beson­ne­nem Handeln, über das Glück, mit Vernunft und Bedacht agie­ren­de Politiker zu haben (Man erin­ne­re sich an Angela Merkels Mahnung: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“)

Dankbar kön­nen wir auf die Leistungen hier arbei­ten­der Wissenschaftler bli­cken: Hier wur­de der ers­te Covid-Test bereit­ge­stellt (Drosten), einer der wirk­sams­ten Impfstoffe ent­wi­ckelt (Biontec) [sic] und in Rekordtempo produziert…

Sogar die Demokratie hat über­lebt. Düstere Gesänge vom Ende der Freiheit erwei­sen sich als eben­so über­trie­ben wie man­che Corona-Einschränkung, etwa das Verbot, auf Parkbänken sit­zend zu ver­wei­len. Den Bürgern wur­den Freiheiten genom­men, mehr als erfor­der­lich. Doch zu behaup­ten, dies sei in der Absicht gesche­hen, Freiheiten dau­er­haft zu beschnei­den, war immer absurd und hat sich längst als Verschwörungsgeschwätz erwiesen.

Die Konflikte waren hart, vie­le Familien und Freunde arbei­ten noch heu­te an der Versöhnung. Jens Spahn sag­te einst ganz rich­tig: „Wir wer­den ein­an­der viel zu ver­zei­hen haben.“ Das war zu einer Zeit, als man nichts bis wenig über das Virus wuss­te und Fehleinschätzungen kur­sier­ten. Man den­ke nur an die Maskendebatte. Jetzt bestrei­tet kaum einer mehr die Wirksamkeit im Ernstfall. Im Nachhinein ist man immer klüger…«

Vielleicht hät­te man die Schwarzen doch nicht ver­skla­ven sol­len. Im Nachhinein ist man immer klüger…

Ältere Erkenntnisse von Berlins wohl schlimms­ter Vakzinistin:

