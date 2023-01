831 Bürger aus NRW sehen sich als Impfgeschädigte – Zwei weitere sind tot

Unter die­sem etwas sar­kas­tisch klin­gen­den Titel ist am 29.12.22 auf west​fa​len​-blatt​.de zu lesen:

»Bei den Behörden in Nordrhein-Westfalen sind bis­her 831 Anträge auf Impfschadensausgleich ein­ge­gan­gen. Die Anträge wur­den von Geimpften oder deren Hinterbliebenen ein­ge­reicht, weil sie anneh­men, dass die Impfung gegen das Corona-Virus zu einem lang­fris­ti­gen Gesundheitsschaden oder – wie in zwei Fällen – zum Tod geführt haben. Die ers­ten Verfahren wur­den bereits abgeschlossen.

Es ist fast genau zwei Jahre her: Am 26. Dezember 2020 hat­te Nordrhein-Westfalen mit sei­ner Impfkampagne gegen Corona begon­nen. Seitdem wur­den in NRW 43,8 Millionen Impfdosen gespritzt. 14.658.578 Bürger haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts min­des­tens eine Impfung bekom­men, das sind 82 Prozent der Bevölkerung die­ses Bundeslandes. Etwa 0,006 Prozent der Geimpften haben somit einen Antrag auf Impfschadensausgleich gestellt…

Nach Angaben des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) wer­den von den Antragsstellern vor allem neu­ro­lo­gi­sche Schäden mit der Impfung in Verbindung gebracht. Hirnvenenthrombosen etwa – sie wer­den auf den Impfstoff Astrazeneca zurück­ge­führt – aber auch Schlaganfälle, Herzinfarkte und das Guillain-Barré-Syndrom. Dabei han­delt es sich um eine sel­te­ne Nervenkrankheit, die im schlimms­ten Fall Lähmungen aus­lö­sen kann…«

"Noch keine Sicherheit in der Beurteilung von Kausalzusammenhängen"

Es ist bezeich­nend, daß hier kei­ne wei­te­ren Fragen gestellt werden:

»Die Sprecherin sag­te, die Bürger hät­ten ein Recht dar­auf, dass über ihre Anträge in einer akzep­ta­blen Zeit ent­schie­den wer­de. „Im Fall von Corona feh­len aber häu­fig die Grundlagen für sol­che Entscheidungen, weil es in der Wissenschaft – anders als bei ande­ren Schutzimpfungen – oft noch kei­ne Sicherheit in der Beurteilung von Kausalzusammenhängen gibt.“ Es kann also nicht immer sofort geklärt wer­den, ob eine Schädigung auf die Impfung zurück­zu­füh­ren ist. „Deshalb kann über vie­le Anträge noch nicht ent­schie­den werden.“..

Zwei Anträge, die bei den Landschaftsverbänden ein­ge­gan­gen sind, sehen einen Zusammenhang zwi­schen der Impfung und dem Tod des Geimpften. In bei­den Fällen sei der Impfschaden aner­kannt wor­den, sag­te eine Ministeriumssprecherin, Ei­nes der Todesopfer ist die Herforder Psychologin Dana Ottmann (32). Die ehe­mals erfolg­rei­che Radsportlerin starb im März 2021 nach Kopfschmerzen, die sie auf ihre seit der Kindheit bestehen­de Migräne schob. Eine mas­si­ve Hirnblutung. war laut Obduktionsbericht die Todesursache, die die Rechtsmediziner auf den Impfstoff Astrazeneca zurück­zu­führ­ten. Der Tod der jun­gen Frau hat­te dazu bei­getra­gen, dass Astrazeneca in Deutschland nur noch Menschen ab 60 gespritzt wurde,.

Mutter kritisiert Behörde

Petra Ottmann, die Mutter der Verstorbenen, kri­ti­siert, dass zu weni­ge Menschen obdu­ziert wür­den. Sie befürch­tet, dass die Todesrate höher sei, aber nicht bekannt wer­de. „Und man braucht mög­li­cher­wei­se einen Rechtsbeistand, um sei­ne Ansprüche durch­zu­set­zen.“ Im Fall ihrer Tochter habe sie zwar ein Sterbegeld bekom­men, das aber nicht für die Bestattung gereicht habe. Und auf den Kosten für ihre Anwältin sei sie auch sit­zen­ge­blie­ben.«