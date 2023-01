Amtsarzt fordert: Corona-Maskenpflicht in der BVG sofort beenden

Das ist unter genann­ter Überschrift auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 4.1.23 zu lesen:

»Sollte die Maskenpflicht in Berlins Bussen und Bahnen sofort abge­schafft wer­den? Oder reicht dies bis Mitte Februar, wie es der Senat und Brandenburgs Regierung für eine neue Corona-Verordnung ins Auge gefasst haben? Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid hat dazu eine kla­re Meinung. „Die Maskenpflicht in der BVG ist medi­zi­nisch nicht mehr nach­voll­zieh­bar. Das Verhalten des Erregers und die Immunität der Bevölkerung recht­fer­ti­gen eine sol­che all­ge­mei­ne Maßnahme nicht mehr“, sagt Larscheid. „Wir wer­den dadurch nichts mehr ver­än­dern ange­sichts der Tatsache, dass rund 90 Prozent der Bevölkerung inzwi­schen eine Immunität auf­ge­baut haben.“

Wenn Larscheid auch das sich abzeich­nen­de Ende der Regelung begrüßt, so kann er jedoch nicht ver­ste­hen, dass bis dahin noch eini­ge Wochen ver­strei­chen sol­len. „Üblicherweise fin­det am Dienstag die Senatssitzung statt, am Samstag könn­te ein ent­spre­chen­der Beschluss in Kraft tre­ten. Das hat wäh­rend der Pandemie bis­her so funk­tio­niert, scheint jetzt aber ein Problem zu sein.“ Er fin­de dies ent­täu­schend. „Selbst das Ende der Maskenpflicht in der BVG ist noch über­schat­tet von Inkonsequenz und erra­ti­schem Handeln“, meint der 55-Jährige.

Tatsächlich hat­te Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch erklärt, sich noch nicht auf einen Termin für das Ende der Maskenpflicht im öffent­li­chen Nahverkehr fest­le­gen zu wol­len – nach­dem es zuvor gehei­ßen hat­te, Berlin und Brandenburg woll­ten die ent­spre­chen­de Regelung Mitte Februar aus­lau­fen lassen.«

Heiße Kartoffel

»„Wir haben im Moment Wintersaison, wir haben immer noch einen hohen Infektionsdruck, auch durch Corona, und des­halb, fin­de ich, gibt es kei­nen Grund, jetzt gera­de das fal­len­zu­las­sen wie eine hei­ße Kartoffel“, sag­te die Ministerin dem RBB-Inforadio…

Amtsarzt Larscheid: „Corona-Tests bei China-Ankömmlingen sind irrelevant“

… Der Reinickendorfer Amtsarzt lehnt auch eine Testpflicht für Berlin-Besucher ab, die aus China ein­rei­sen. „Wir haben im Moment eine hal­be bis eine Million Corona-Infizierte in Deutschland. Ein paar Hundert Einreisende sind da völ­lig irrele­vant. Wissenschaftliche Stichproben sind sinn­voll, natür­lich. Aber sie haben nichts mit einer Testpflicht zu tun, wie sie jetzt ins Spiel gebracht wor­den ist.“…«