China: Seit dem 8. Dezember 5.503 Corona-Tote

Es mag stim­men oder nicht, was dpa am 14.1.23 meldet:

"Nach dem Ende der strik­ten Null-Covid-Politik sind in China laut offi­zi­el­len Angaben rund 60.000 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestor­ben. Wie die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mit­teil­te, sei­en seit dem 8. Dezember 5503 Corona-Patienten an einem Versagen der Atemwege gestorben.

Und 54.435 wei­te­re Todesfälle sei­en in Gesundheitsenrichtungen durch ande­re Krankheiten in Kombination mit einer Corona-Infektion aufgetreten.

Die Zahl neu­er Patienten sei zuletzt im Allgemeinen zurück­ge­gan­gen. Sowohl in Städten als auch in länd­li­chen Gebieten sei nach dem Höhepunkt nun ein «rück­läu­fi­ger Trend» fest­zu­stel­len, sag­te Kommissionsvertreter Jiao Yahui wäh­rend einer Pressekonferenz. Das Durchschnittsalter der Opfer habe bei 80,3 Jahren gele­gen. Rund 90 Prozent der gemel­de­ten Toten waren dem­nach über 65 Jahre alt und lit­ten an Vorerkrankungen…

Die nun offi­zi­ell ver­kün­de­ten rund 60.000 Opfer lie­gen deut­lich unter inter­na­tio­na­len Schätzungen. So geht der in London ansäs­si­ge Datenverarbeiter Airfinity gegen­wär­tig jeden Tag von rund 3,7 Millionen Infektionen in China aus, mit täg­lich gut 21.000 Toten. Nach die­sen Schätzungen soll es seit Anfang Dezember schon knapp 350.000 Tote gege­ben haben. Bis Ende April könn­te die Zahl der Corona-Toten der Hochrechnung zufol­ge auf 1,7 Millionen anwach­sen. Zunächst wür­de die Welle nun aber abfla­chen. Bis Anfang März soll dann ein wei­te­rer rasan­ter Anstieg folgen…"

Siehe auch: