»Corona-Leugner und radikale Gegner der Corona-Politik von Bund und Ländern wollen, dass die „Sachen“ auf den Tisch kommen«

Neben die­sem inno­va­ti­ven Bild aus dem Viren­gar­ten ist am 27.2.23 auf zei​tung​.faz​.net ein Gast­bei­trag einer Pro­fes­so­rin für Prak­ti­sche Phi­lo­so­phie, eines Pro­fes­sors für Wirt­schafts­ethik und eines Pro­fes­sors für Sys­te­ma­ti­sche Theo­lo­gie (Ethik) zu lesen. Sie sind schon qua Beruf eher geeig­net als die in der Über­schrift Genann­ten, einen sach­li­chen Rück­blick auf die Coro­na-Poli­tik zu werfen…

Zu erfah­ren ist:

»… Die aus­lau­fen­den Maß­nah­men rie­fen auch die Selbst­ge­wis­sen auf den Plan: Coro­na-Leug­ner und radi­ka­le Geg­ner der Coro­na-Poli­tik von Bund und Län­dern wol­len, dass die „Sachen“ auf den Tisch kom­men. Wahl­wei­se ist von „Auf­ar­bei­tung“, „Auf­klä­rung“ (nicht phi­lo­so­phisch, son­dern eher im Sinn von Ermitt­lun­gen) oder von „Abrech­nung“ die Rede. Die­se For­de­run­gen kor­re­spon­die­ren mit wei­te­ren For­mu­lie­run­gen: Man ver­langt „Ent­schul­di­gun­gen“ für wis­sen­schaft­li­che und poli­ti­sche Feh­ler und fal­sche Maß­nah­men in der Pan­de­mie…«

Davon soll aber kei­ne Rede sein, wenn man dem "Zuruf an die Gesell­schaft" unter dem Mot­to "Fol­low the Sci­ence!" gehor­chen will. Die prak­ti­sche Phi­lo­so­phin, der Wirt­schafts­ethi­ker und der Theo­lo­ge wis­sen, was nicht angeht:

»Es geht eben nicht an, bei der Beschäf­ti­gung mit gesell­schaft­li­chen Groß­pro­blem­la­gen der Do-it-yours­elf-Gene­rie­rung von „Wis­sen“ ohne Kennt­nis der ent­spre­chen­den empi­ri­schen und metho­di­schen Grund­la­gen den­sel­ben Sta­tus zuzu­ge­ste­hen wie eta­blierten Wis­sen­schafts­ver­fah­ren und ‑ergeb­nis­sen.«

Wo kämen wir hin, wenn Hinz und Kunz Wis­sen gene­rier­te, das ohne­hin nur in Tüt­tel­chen gele­sen wer­den kann, anstatt dem allein befug­ten eta­blier­ten Elfen­bein­turm zu vertrauen?

Epistemische Güte

»Nicht schon Mei­nungs­frei­heit, son­dern erst Wis­sen­schafts­frei­heit [garan­tiert] epis­te­mi­sche Güte, indem sie den Qua­li­täts­stan­dards des jewei­li­gen Faches genü­gend in frei­er Rede und Gegen­re­de auf Wahr­heit und ratio­nal begründ­ba­re Erkennt­nis zielt.«

Das gemei­ne Volk abseits der Herr­schafts­spra­che mag sich den schil­lern­den Begriff auf spek​trum​.de zu Gemü­te füh­ren. Er dient hier dem Nie­der­ma­chen abwei­chen­der, auch hier die Tüt­tel­chen, "Wis­sen­schaft­ler":

»Des­sen unge­ach­tet prä­sen­tier­ten sich wäh­rend der Pan­de­mie auf ver­schie­de­nen Gebie­ten wie Viro­lo­gie, Epidemio­logie, Sta­tis­tik, Öko­no­mik, Recht oder Ethik mei­nungs­star­ke „Wis­sen­schaft­ler“, ohne auf metho­di­sche und sach­li­che Stan­dards Rück­sicht zu neh­men. Deren gefühl­te Mar­gi­na­li­sie­rung bestä­tig­te zudem ihre Annah­me, im Recht zu sein, um sich so argu­men­ta­tiv immu­ni­sie­ren und sogar epis­te­misch über­hö­hen zu kön­nen: Min­der­heit steht nicht für einen fata­len Irr­tum, son­dern für das Erken­nen der Wahrheit…«

Was der­ar­ti­ge Para­wis­sen­schaft­ler, ohne Anfüh­rungs­zei­chen, verzapften,

»… erwies sich bei genau­er Betrach­tung schnell als so ziem­lich das Gegen­teil von Auf­klä­rung und Wis­sen­schaft: Das zwin­gen­de Gebot, Quel­len wie Argu­men­te trans­pa­rent zu machen, wur­de noto­risch miss­ach­tet…«

Fakt ist eben:

»In sehr kur­zer Zeit wur­den gro­ße Erfol­ge erzielt, etwa die Bereit­stel­lung neu­ent­wi­ckel­ter Impf­stof­fe. Man­gel­haft sind nach wie vor, und zwar nicht erst in der Pan­de­mie und nicht allein von den Wis­sen­schaft­lern zu ver­ant­wor­ten, das Ver­ständ­nis des­sen und die Ver­stän­di­gung dar­über, wie Wis­sen­schaf­ten metho­disch arbei­ten und als Wis­sen­schafts­sys­tem funktionieren…«

Das Ver­ständ­nis des­sen war bei den Emp­fän­ge­rIn­nen der Glau­bens­sät­ze dum­mer­wei­se nicht aus­ge­prägt genug.

Fragen sind unredlich und eine sozial gefährliche Falle

»Hin­ter­her ist man immer schlau­er. Es ist weder nach hin­ten bli­ckend ehr­lich wie nach vor­ne schau­end sozi­al för­der­lich, wenn man sich und ande­ren mit dem heu­ti­gen Wis­sen die Fra­ge stellt: Waren unse­re dama­li­gen Ent­schei­dun­gen bei­spiels­wei­se über Aus­gangs­sper­ren, Schul­schlie­ßun­gen oder Mas­ken­pflich­ten ver­hält­nis­mä­ßig? Die­se Fra­ge ist für einen selbst wie ande­re unred­lich und so in der Auf­ar­bei­tung der Pan­de­mie eine sach­li­che wie sozi­al gefähr­li­che Fal­le, denn man konn­te nur mit dem dama­li­gen Wis­sen und unter dama­li­gen Umstän­den ent­schei­den und handeln…

Ethik [infor­miert] nicht nur über die Ver­ant­wor­tung von indi­vi­du­el­len wie von kol­lek­ti­ven Akteu­ren, son­dern sie inter­es­siert sich eben­so für die Aus­ge­stal­tung von (gerech­ten) Ord­nun­gen und für nor­ma­ti­ve Ideen und Kate­go­rien. Eine sol­che Kate­go­rie, die in der Pan­de­mie Ver­su­chen einer nor­ma­ti­ven Ent­lee­rung und vul­gä­ren Umdeu­tun­gen aus­ge­setzt war, ist „Frei­heit“. Gemeint ist das Wort: (Begriffs)Wörter (oder, in der Ter­mi­no­lo­gie Gott­lob Fre­ges, „Prä­di­ka­te“) kön­nen zu Flos­keln wer­den, dann näm­lich, wenn sie als Paro­len ein­ge­setzt wer­den, die die Ana­ly­se des bezeich­ne­ten Begriffs und das Argu­ment erset­zen. Begrif­fe hin­ge­gen kön­nen kei­ne Flos­keln sein. Auch der Begriff der Frei­heit nicht.«

Wer gemeint ist mit dem unver­ant­wort­li­chen Umgang mit Gott­lob Fre­ges Prä­di­ka­ten, ist klar:

Jeder Mensch kann zu einem massiven Ausbreitungsfaktor werden und die Ukraine verraten

»In der Pan­de­mie kann jeder Mensch zu einem mas­si­ven Aus­brei­tungs­fak­tor wer­den. Beim Kli­ma­wan­del addiert sich der indi­vi­du­el­le CO2-Fuß­ab­druck von Men­schen und Orga­ni­sa­tio­nen zu einer glo­ba­len Emis­si­on. Im Ukrai­ne­krieg schwäch­te jeder wehr­fä­hi­ge Ukrai­ner, der sich der Ein­be­ru­fung ent­zog, und jeder indi­vi­du­el­le Akteur, der kei­nen unter­stüt­zen­den Bei­trag leis­te­te, die Aus­sicht der Ukrai­ne, sich selbst und die libe­ra­le Demo­kra­tie ins­ge­samt gegen den Aggres­sor zu verteidigen…

Freiheit nicht mit Egoismus verwechseln

… Das beschrie­be­ne libe­ra­le Grund­prin­zip ist wesent­lich. Man liegt aber falsch, wenn man auf die­ser Grund­la­ge Frei­heit mit Ego­is­mus ver­wech­selt oder mit einem Fun­da­men­tal­skep­ti­zis­mus einem plum­pen nor­ma­ti­ven Indi­vi­dua­lis­mus das Wort redet, wie wir es teil­wei­se wäh­rend der Pan­de­mie beob­ach­ten konn­ten. In vie­len Fäl­len wird sich der durch das fun­da­men­ta­le libe­ra­le Prin­zip gefor­der­te Nach­weis durch­aus erbrin­gen las­sen, dass Frei­heits­ein­schrän­kun­gen not­wen­dig sind: tri­via­ler­wei­se bei Kapi­tal­ver­bre­chen, aber auch bei vie­len Maß­nah­men zur Pan­de­mie­be­kämp­fung oder zur Ein­däm­mung des Klimawandels.

Eine fun­da­men­ta­le Ableh­nung jed­we­der Ein­schrän­kung indi­vi­du­el­ler Frei­heit führt in die Irre und soll­te uns in bes­ter libe­ra­ler und demo­kra­ti­scher Tra­di­ti­on nicht recht sein; besteht doch die Gefahr, dass ein so ver­stan­de­ner Vul­gär­li­be­ra­lis­mus zu Anar­chie in Form einer Tyran­nei der Star­ken oder der Lau­ten führt… Wem in der Pan­de­mie unter Beru­fung auf libe­ra­le Ideen selbst das Wat­te­stäb­chen in der Nase als unzu­mut­ba­rer Ein­griff in die kör­per­li­che Unver­sehrt­heit erschien, der redet liber­tär, aber sicher­lich nicht im Sin­ne des Libe­ra­lis­mus…«

Der reflektierte Liberale

»Ego­is­mus ist weder Frei­heit noch Eigen­ver­ant­wor­tung. Für den reflek­tier­ten Libe­ra­len heißt „Eigen­ver­ant­wor­tung“, dass, wer den Nut­zen hat, auch den Scha­den tra­gen muss (Wal­ter Eucken), und dem Gemein­wohl dient. Neben der Ent­las­tung der Gemein­schaft von Für­sor­ge­auf­wen­dun­gen hat eigen­ver­ant­wort­li­ches Han­deln vor allem den Effekt, dass Men­schen mit ihrem eige­nen Wohl­stand zugleich Wohl­fahrt für ande­re stif­ten, das heißt die Gemein­schaft nicht nur ent­las­ten, son­dern ihr auch etwas geben…«

Und das macht Bill Gates schließ­lich, um nur ein Bei­spiel zu nen­nen. Oder Uğur Şahin, der schließ­lich nicht nur Mil­li­ar­den ver­dient, son­dern der Mensch­heit die neben­wir­kungs­frei­en "Impf­stof­fe" geschenkt hat.