Corona ist auch in den USA eine rein medizinische Angelegenheit

Wie der repu­bli­ka­ni­sche Generalstaatsanwalt von Louisiana hier deut­lich macht, als Reaktion auf die Scholzsche Art des Erinnerns:

»… Die Republikaner Jeff Landry, Generalstaatsanwalt von Louisiana, und Eric Schmitt, Generalstaatsanwalt von Missouri, reich­ten im Mai eine Klage gegen die Biden-Administration und ande­re hoch­ran­gi­ge Regierungsbeamte ein und beschul­dig­ten sie, mit Social-Media-Unternehmen zusam­men­zu­ar­bei­ten, um unter dem Deckmantel der Bekämpfung von 'Fehlinformationen' die freie Meinungsäußerung zu zen­sie­ren und zu unter­drü­cken – ein­schließ­lich wahr­heits­ge­mä­ßer Informationen im Zusammenhang mit COVID-19, Wahlintegrität und ande­ren Themen."

Fauci, der füh­ren­de Experte für Infektionskrankheiten, der vor kur­zem als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases zurück­ge­tre­ten ist, wur­de Berichten zufol­ge mehr als sie­ben Stunden lang befragt, so ein Tweet von Landry, der Fauci als den Mann bezeich­ne­te, der im Alleingang die US-Wirtschaft auf der Grundlage der "Wissenschaft" rui­niert hat.

"Nur um fest­zu­stel­len, dass er sich an prak­tisch nichts erin­nern kann, was mit sei­ner Covid-Antwort zu tun hat!" füg­te Landry in Bezug auf das Treffen hinzu…

In der Klage behaup­ten Landry und Schmitt, dass die Biden-Administration Social-Media-Giganten wie Twitter und die Facebook-Muttergesellschaft Meta "bedroht und über­re­det" hat, die freie Meinungsäußerung der Nutzer zu zen­sie­ren. In dem 86-sei­ti­gen Dokument heißt es, die Regierung habe nicht die Befugnis, miss­lie­bi­ge Redner und Standpunkte auf Social-Media-Plattformen gemäß dem Ersten Verfassungszusatz zu zen­sie­ren, und dass die Kennzeichnung von Rede als 'Fehlinformation' oder 'Desinformation' den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes nicht auf­hebt"…«

news​week​.com (23.11.22)