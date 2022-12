Demokraten, gebt den Republikanern bei militärischen Impfungen nicht nach

So lautet die Überschrift eines Kommentars auf washingtonpost.com am 6.12.22 (Bezahlschranke), in dem zu lesen ist:

»Die Republikaner werden bald die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen - aber das ist noch nicht der Fall. Dennoch könnten die Demokraten in der "lame-duck session" vor dem neuen Kongress den Forderungen der GOP nachgeben und die Coronavirus-Impfpflicht für das Militär abschaffen.

Dies wäre ein Akt des Fehlverhaltens, dessen Dummheit kaum zu überschätzen ist. Inhaltlich ist es nicht zu rechtfertigen. Politisch gesehen ist es idiotisch. Und es verheißt nichts Gutes für die Art und Weise, wie die Demokraten die nächsten zwei Jahre der geteilten Regierung bewältigen werden.

Der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy (R-Calif.), behauptete am Sonntag, er habe sich mit Präsident Biden darauf geeinigt, die von den Republikanern seit langem gehasste Impfpflicht im Rahmen des rund 800 Milliarden Dollar schweren Verteidigungsgesetzes aufzuheben, das voraussichtlich noch vor Jahresende von beiden Häusern verabschiedet wird. Das Weiße Haus bestreitet, dass Biden zugestimmt hat, und sagt nur, dass die beiden die Angelegenheit besprochen haben.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte im Repräsentantenhaus, Adam Smith (D-Wash.), hat jedoch angedeutet, dass die Streichung der Impfstoffe gegen das Coronavirus in den Gesetzentwurf aufgenommen werden könnte. CNN hat berichtet, dass der Gesetzentwurf wahrscheinlich die Anforderung beseitigen wird.

Die republikanische Forderung ist nicht nur eine vorsätzliche Ignoranz gegenüber der Impfpolitik des Militärs, sondern auch gegenüber seinem gesamten Ethos...

Es gibt enge medizinische und religiöse Ausnahmen, deren Gewährung eine umfangreiche administrative Prüfung erfordert, aber Sie können nicht sagen: "Ich will diesen Impfstoff nicht, weil dieser Typ, den ich auf YouTube sehe, sagt, dass Bill Gates einen Mikrochip eingebaut hat."

Das Militär ist eine hierarchische Organisation, in der das Befolgen von Befehlen wohl oder übel einen außerordentlich hohen Stellenwert hat. Wenn Sie ein Freigeist sind, der selbst entscheiden will, was Sie anziehen, wie Sie Ihr Haar stylen, wann Sie morgens aufstehen oder welche Impfungen Sie bekommen wollen, ist das Militär wahrscheinlich nichts für Sie...«

So wie Grüne und SozialdemokratInnen spätestens dann glühende Fans des Militarismus werden, wenn sie in einer Regierung sitzen, so wird hier auf ehedem als konservativ geltende Tugenden wie Gehorsam und Maul halten abgestellt.

»Die Botschaft der Demokraten sollte einfach sein: Wir sind bereit, das Militärausgabengesetz zu verabschieden. Wenn die Republikaner dagegen stimmen wollen, sollen sie das ruhig tun. Wenn sie versuchen wollen, das Militär lahmzulegen, um einige Verschwörungstheoretiker in ihrer Basis zu befriedigen, können sie das gerne versuchen...

Die Republikaner bedrohen nicht ein Programm, das die Demokraten lieben. Sie bedrohen ihre eigene bevorzugte Art von Ausgaben. Und da die Demokraten immer noch die Mehrheit im Kongress haben, können sie die Bedingungen durchsetzen. Demokraten, sagen Sie einfach nein.«

Der Hintergrund wird am 7.12.22 beschrieben in "Rücknahme des Covid-Impfauftrages stößt im Pentagon auf Empörung":

»Die Biden-Administration war am Mittwoch wütend darüber, dass der Kongress mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Vorschrift des Verteidigungsministeriums aufheben wird, wonach alle Militärangehörigen gegen das Coronavirus geimpft werden müssen. Damit wird eine politisch umstrittene Politik beendet, die zur Entlassung von fast 8.500 Militärangehörigen und zu zahlreichen Prozessen geführt hat, in denen ihre Fairness angefochten wurde.

Die Einigung, die im Rahmen des nächsten Haushaltsentwurfs des Pentagons erzielt wurde, wurde von den Republikanern als Sieg der individuellen Entscheidungsfreiheit gefeiert. Sie kam trotz des Widerstands von Präsident Biden und Verteidigungsminister Lloyd Austin zustande, die das Impfmandat als eine Möglichkeit bezeichneten, die Truppen vor Covid-19 zu schützen und ausufernde Ausbrüche zu verhindern, die ganze Einheiten aus dem Verkehr ziehen, die Einsatzbereitschaft des Militärs untergraben und die nationale Sicherheit gefährden...«

Es gibt in der "Post" aber auch die andere Meinung, wenn man sich dabei auch zunächst in die Tasche lügt. Am 9.12. ist in einem Kommentar zu lesen:

»Es ist an der Zeit, dass das Pentagon sein Mandat für Covid-Impfstoffe für das Militär beendet

Beamte des Weißen Hauses sind wütend darüber, dass das Repräsentantenhaus am Donnerstag einen Gesetzesentwurf zur Finanzierung des Verteidigungshaushalts verabschiedet hat, der nun an den Senat weitergeleitet wird und eine Bestimmung enthält, die das Pentagon dazu zwingen würde, die Impfung von Militärangehörigen gegen das Coronavirus einzustellen.

Das Repräsentantenhaus hat es richtig gemacht. Es ist an der Zeit, dass die Regierung Biden das Impfmandat für Militärangehörige aufhebt. Und auch Unternehmen, Universitäten, Schulen und andere Einrichtungen, die diese Vorschriften einst zu Recht eingeführt haben, sollten deren Abschaffung in Betracht ziehen.

Die Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit muss auf der Grundlage der sich weiterentwickelnden Wissenschaft und der sich ändernden Umstände angepasst werden. Als die Coronavirus-Impfstoffe zum ersten Mal zur Verfügung gestellt wurden, gab es zwingende Gründe, sie vorzuschreiben. Die ersten Daten zeigten, dass sie die Infektionen um mehr als 90 Prozent reduzierten. Im Herbst 2021, als das Pentagon seine Impfpflicht ankündigte, war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei einer ungeimpften Person fünfmal höher als bei einer geimpften...

Mit dem Auftauchen von Omikron änderten sich die Dinge. Seit Monaten zeigen Forschungsarbeiten, dass die Impfstoffe zwar einen hervorragenden Schutz vor Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bieten, ihre Wirksamkeit bei der Verringerung von Infektionen mit den Omikron-Subvarianten jedoch gering und nicht von Dauer ist...

Wenn die Erhöhung des Schutzes nach sechs Monaten, sagen wir, 10 Prozent oder weniger beträgt, ist das dann genug, um ein Mandat zu rechtfertigen?

Die Befürworter der Beibehaltung der Impfvorschriften argumentieren, dass für das Militär und für Schulkinder bereits viele andere Impfstoffe vorgeschrieben sind. Aber andere Impfstoffe sind bei weitem nicht so polarisierend wie der Coronavirus-Impfstoff. Eine Gleichsetzung mit anderen Impfstoffen könnte die unbeabsichtigte Folge haben, dass sich die Gegenreaktion auf Covid-19 auf andere Impfungen ausweitet...

Ich bin jedoch nicht der Meinung, dass der Coronavirus-Impfstoff die Messlatte für eine generelle Impfpflicht erfüllt. Bei jungen, gesunden Menschen, von denen die meisten bereits geimpft waren, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie schwer erkranken, und die Wahrscheinlichkeit, dass geimpfte und ungeimpfte Menschen andere anstecken, unterscheidet sich kaum, wenn überhaupt, dauerhaft. Impfstoffe können das Risiko einer langwierigen Ansteckung verringern, aber der Nutzen ist bescheiden; eine Studie mit mehr als 13 Millionen Menschen ergab nur eine Verringerung des Risikos um 15 Prozent. Das allein reicht nicht aus, um die Anforderungen zu erfüllen.

Könnte ein Mandat die Gesamtübertragung verringern und damit die Krankenhäuser entlasten? Unmittelbar nach der Impfung besteht ein gewisser Schutz vor Infektionen, aber nach mehreren Monaten gibt es kaum noch einen Unterschied in den Infektionsraten zwischen Geimpften und Ungeimpften, wenn überhaupt...

Im Moment müssen wir anerkennen, dass das Coronavirus-Impfmandat, für das es einst gute Argumente gab, nicht mehr gerechtfertigt ist und möglicherweise mehr schadet als nützt.«