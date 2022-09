"Die Auslastung in den Impfzentren ist bei weitem nicht so, wie sie sein könnte"

»Omikron-Impfstoff: Darum bleibt der Ansturm auf Impfzentren in RLP aus

Die Zahlen sind bis­her eher ernüch­ternd: In der ers­ten Woche wur­den nach Angaben des rhein­land-pfäl­zi­schen Gesundheitsministeriums 1.485 Personen in den Impfzentren mit dem neu­en, an Omikron ange­pass­ten Impfstoff ver­sorgt (Stand 13. September). Die Kühlschränke in den Impfzentren dürf­ten also noch gut gefüllt sein, denn bestellt hat­te das Land ins­ge­samt mehr als 17.000 Impfdosen von den ange­bo­te­nen Impfstoffen von BioNTech und Moderna.

Die Auslastung in den Impfzentren ist bei wei­tem nicht so, wie sie sein könn­te, heißt es aus dem rhein­land-pfäl­zi­schen Gesundheitsministerium. Ein ver­stärk­ter Besuch sei aber festzustellen.

Ob Landau, Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Mainz: Überall wer­den die Kapazitäten bei wei­tem nicht aus­ge­schöpft, wenn­gleich mehr geimpft wird als in den Wochen zuvor…

Von der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist die zwei­te Auffrischungsimpfung bis­lang nur für Menschen über 60 oder Menschen mit Vorerkrankungen empfohlen.

Die neu­en Vakzine sol­len vor dem ursprüng­li­chen Virus Sars-CoV‑2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 schüt­zen. In Deutschland spie­len die­se Virusvarianten mitt­ler­wei­le aller­dings kei­ne Rolle mehr…

Im Gegensatz zu ande­ren Bundesländern hat Rheinland-Pfalz an sta­tio­nä­ren Impfzentren und kom­mu­na­len Impfstellen, etwa an Krankenhaus-Standorten, fest­ge­hal­ten, 26 davon gibt es lan­des­weit noch. Hinzu kom­men sechs Impfbusse, die im Land unter­wegs sind. Damit wären monat­lich rund 200.000 Impfungen mög­lich, so das Gesundheitsministerium. Darüber hin­aus kann das Deutsche Rote Kreuz mit mobi­len Teams rund 35.000 Menschen pro Monat imp­fen – vor allem in Alten- und Pflegeheimen.«

Von ernüch­tern­den Zahlen wird Lauterbach nicht ger­ne hören.

» Im September erhält Deutschland 14 Millionen Dosen des Omikron-Impfstoffes

In den bei­den Kalenderwochen 36 und 37 soll­ten pro Woche jeweils rund fünf Millionen Dosen des ange­pass­ten BA.1‑Impfstoffs von Biontech/Pfizer aus­ge­lie­fert wer­den, heißt es in einem am Montag (29. August) ver­öf­fent­lich­ten Schreiben des Bundesgesundheitsministers. Darüber hin­aus erhal­te der Bund vom Hersteller Moderna im Laufe jener bei­den September-Wochen ins­ge­samt rund vier Millionen Dosen BA.1‑Impfstoff. Insgesamt han­delt es sich also um 14 Millionen Dosen des Omikron-Impfstoffes…«

