„Fragen Sie Ihre Ärztin oder Apothekerin“: Verbände fordern gendergerechte Arzneiwerbung

Bereits der oben genann­te Titel eines Artikels auf tages​spie​gel​.de am 26.12.22 ver­deut­licht, wie Gendern zum Vertuschen unwür­di­ger Zustände genutzt wer­den kann. Wie für mich der Begriff der Solidarität zurück­er­obert gehört (wofür mich schilt, wer ihn schon immer für "grün-lin­ke" Propaganda hielt), ver­wen­de ich bekannt­lich gemä­ßig­tes Gendern (was mir den Ärger von Leuten ein­han­delt, die sich schon immer von "Emanzen" nichts sagen las­sen woll­ten). Was inzwi­schen uner­träg­li­che Haltungsmode ist, hat für mich seit Jahrzehnten den Sinn, an viel­fäl­ti­ge Ausgrenzung der Hälfte der Bevölkerung zu erin­nern. Der "Tagesspiegel" berich­tet dage­gen das Hohelied der Beteiligung von Frauen an Herrschafts- und Profitsystemen:

»… „Die gesetz­lich vor­ge­ge­be­ne Formulierung passt nicht mehr in die Zeit“, sag­te Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag)…

Er beton­te, dass rund die Hälfte der Ärzteschaft weib­lich sei. Unter den Beschäftigten öffent­li­cher Apotheken sei­en fast 90 Prozent Frauen, sag­te die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening. „Ein rein männ­li­cher Sprachgebrauch kann da kei­nes­wegs als eine fai­re Sprachpraxis bewer­tet wer­den“, kri­ti­sier­te sie…«

Nicht the­ma­ti­siert wird die Arzneiwerbung. Zu die­sem gesund­heits­ge­fähr­den­den, aber umsatz­ge­ne­rie­ren­den Instrument sol­len Frauen nun gleich­be­rech­tigt grei­fen dür­fen. Das ist auf ähn­li­cher Schiene wie die Forderung, den Frauenanteil in Leitungsgremien von Konzernen zu quo­tie­ren. Damit wäre der Genderei Genüge getan, wenn künf­tig Frauen über die Ausbeutung ihrer Beschäftigten befin­den dürf­ten. Auch das über­flüs­sigs­te und schäd­lichs­te Produkt, das dort her­ge­stellt wird, bekommt so eine Gerechtigkeits-Retusche. Man könn­te auch Kampfpanzer mit rosa Schleifchen ver­zie­ren oder sie (ande­rer Ansatz) mit Biosprit fah­ren und mit nach­hal­ti­ger Munition ohne Kinderarbeit schie­ßen lassen.

Die EU wird nicht demo­kra­ti­scher dadurch, daß eine Frau an den Hebeln der Korruptionsmaschine steht, eine Außenpolitik ist nicht femi­nis­tisch, son­dern zynisch, wenn sich eine Frau als Kriegstreiberin betä­tigt. Auf der ande­ren Seite ist in den USA die Wahl zwi­schen zwei alten wei­ßen Männern, die an jeweils unter­schied­li­chen Tröpfen des gro­ßen Geldes hän­gen, eben­so eine Farce auf die Demokratie.

Frauen sind nicht nur in Kriegen die Hauptleidtragenden. Sie leis­ten welt­weit einen gro­ßen Teil der schlecht oder gar nicht bezahl­ten Arbeit, die mit dem Begriff "care" unzu­rei­chend beschrie­ben ist. Sie sind, um zum Anlaß des Beitrags zu gelan­gen, völ­lig unter­re­prä­sen­tiert bei Studien über Wirkungen und Schäden von Medikamenten. Das mag zu kor­ri­gie­ren sein über einen höhe­ren weib­li­chen Anteil unter denen, die for­schen und ent­schei­den. Die grund­sätz­li­che Frage bleibt: Wem gehö­ren Forschungs- und Produktionsmittel, wer ent­schei­det dar­über, was geforscht und pro­du­ziert wird. In die­sem Sinne ver­wen­de ich in Anlehnung an Brecht wei­ter das Binnen‑I: Die KapitalistInnen müs­sen viel­leicht so sein, wie sie sind. Aber sie müs­sen nicht sein.