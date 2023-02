Hubertus Heil strahlt. Schulze hofft auf Win-Win-Win-Situation. Abwerbung von Fachkräften aus Ghana

Gibt es eigent­lich ein Regie­rungs­mit­glied, das nicht lügt, wenn ihm ein Mikro­fon hin­ge­hal­ten wird?

»"Wenn hier der Ein­druck ent­steht, als wür­den wir die­sem Land klu­ge Fach­kräf­te abzie­hen, dann wäre das ein fal­scher", sagt Heil.«

Doch genau das war Ziel der Rei­se von Schul­ze und Heil. Wenn die Pfle­ge­rin gut aus­ge­bil­det ist, darf sie auch schwarz sein.

»Denn in Deutsch­land nimmt die Fach­kräf­te­lü­cke in immer mehr Bran­chen bedroh­li­che Aus­ma­ße an. Die Ampel-Regie­rung will den Man­gel unbe­dingt ver­klei­nern – ohne dass Her­kunfts­län­der einen schmerz­li­chen Ader­lass erleiden.

Schulze hofft auf Win-Win-Win-Situation

In Accra unter­zeich­ne­te Schul­ze eine ent­spre­chen­de Absichts­er­klä­rung mit der gha­nai­schen Regie­rung. Man will zusam­men­ar­bei­ten bei der Migra­ti­on. "Es geht dar­um, dass bei­de Staa­ten in ihrer Volks­wirt­schaft davon pro­fi­tie­ren kön­nen", sagt Heil. "Des­we­gen ist es gut, mit­ein­an­der zu arbei­ten und eine Win-Win-Win-Situa­ti­on zu schaf­fen", sag­te Schulze…

"Wenn hier der Ein­druck ent­steht, als wür­den wir die­sem Land klu­ge Fach­kräf­te abzie­hen, dann wäre das ein fal­scher", sagt Heil. Denn in Gha­na mit sei­nen knapp 34 Mil­lio­nen Ein­woh­nern gibt es dem deut­schen Minis­ter zufol­ge einen Über­schuss an gut aus­ge­bil­de­ten Men­schen, die kei­ne Arbeit fin­den. Laut Pro­gno­sen wächst Gha­nas Bevöl­ke­rung in den kom­men­den zehn Jah­ren um wei­te­re knapp sie­ben Mil­lio­nen Ein­woh­ner. "Des­halb ist es wich­tig, dass wir in meh­rer­lei Rich­tun­gen dafür sor­gen, dass das fai­re Migra­ti­on ist."

Schul­ze sagt: "Das ist hier ein sehr jun­ges Land mit einer sehr jun­gen Bevöl­ke­rung." Tat­säch­lich sind rund 56 Pro­zent der Men­schen unter 25 Jah­re. "Wir sind eine immer älte­re wer­den­de Gesell­schaft", setzt Schul­ze dage­gen. "Wir brau­chen Fach­kräf­te."…«

Alle ande­ren sol­len gefäl­ligst blei­ben, wo der gha­ne­si­sche Pfef­fer wächst, Lose-Lose-Lose:

»Gha­na ächzt unter einer Infla­ti­on von über 50 Pro­zent. Die Wirt­schaft ist ange­schla­gen. Neu­er­dings wol­len vie­le weg. Doch Armuts­mi­gra­ti­on will Deutsch­land nicht anzie­hen. "Es geht auch dar­um, mör­de­ri­sche Wege durch die Saha­ra zu ver­mei­den", sagt Heil mit Blick auf ille­ga­le Flucht­be­we­gun­gen. Mit dem Fach­kräf­te-Ein­wan­de­rungs­ge­setz sol­len Ein­rei­se­wil­li­ge zum Bei­spiel nach Berufs­er­fah­rung oder Deutsch­land­be­zug aus­ge­wählt werden…

Beispiel Pflegekräfte

Heil und Schul­ze wol­len bei dem sen­si­blen The­ma erfolg­rei­cher sein als die gro­ße Koali­ti­on. Der dama­li­ge Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) etwa war 2019 nach Mexi­ko geflo­gen, um Pfle­ge­kräf­ten den Weg nach Deutsch­land zu erleich­tern. Aus vie­len Regio­nen der Welt soll­ten Pfle­ge­kräf­te gewon­nen wer­den. Doch die Sache lief zäh an – und zeig­te, wie schwer es ist, Migra­ti­on so zu steu­ern, wie sich dies auch die aktu­el­le Bun­des­re­gie­rung wünscht.

Die Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger, die etwa aus Indi­en, Indo­ne­si­en oder Jor­da­ni­en kamen, konn­te man im ver­gan­ge­nen Jahr an einer Hand abzäh­len. Ins­ge­samt konn­ten unterm Strich 656 aus­län­di­sche Pfle­ge­kräf­te durch die Bun­des­agen­tur für Arbeit nach Deutsch­land ver­mit­telt wer­den. Die meis­ten ange­wor­be­nen Pfle­ge­kräf­te stamm­ten mit 255 von den Phil­ip­pi­nen. Mit dem Fach­kräf­te-Ein­wan­de­rungs­ge­setz soll vie­les bran­chen­über­grei­fend ein­fa­cher und unbü­ro­kra­ti­scher wer­den. "Denn unser wirt­schaft­li­cher Wohl­stand ent­schei­det sich auch an unse­ren Ant­wor­ten zur Fach­kräf­te­si­che­rung", sagt Heil.«

Sagt er und setzt sich feist, wie er ist, in die Run­de bet­tel­ar­mer Kinder.

Sol­che Figu­ren mögen mich bit­te nicht beläs­ti­gen mit ver­lo­ge­nen Bekennt­nis­sen zum "Kampf gegen Ras­sis­mus und Frem­den­feind­lich­keit". Ihr Ansatz mag nicht offen ras­sis­tisch sein. Ihre Ein­tei­lung von Men­schen in die­je­ni­gen, die nütz­lich sind für die deut­sche Wirt­schaft, und die­je­ni­gen, die sie mit Zäu­nen und Grenz­trup­pen mög­lichst schon vor der Saha­ra zwin­gen wol­len, in der von ihnen mit ver­ur­sach­ten Armut zu ver­har­ren, ist um kei­nen Deut menschlicher.

"150 Mil­lio­nen flie­ßen aus dem Hau­se Schul­zes ins­ge­samt in sol­che Migra­ti­ons­pro­jek­te in Län­der Afri­kas, Asi­ens, Latein­ame­ri­kas und Mit­tel- und Ost­eu­ro­pas", lesen wir wei­ter. Gel­der, die schön­fär­be­risch als "Ent­wick­lungs­hil­fe" aus­ge­wie­sen wer­den, sol­len die Nütz­li­chen ins rei­che Töpf­chen sor­tie­ren, die Über­flüs­si­gen mögen im Kröpf­chen ("mör­de­ri­sche Wege durch die Saha­ra") ver­re­cken. Wie wäre es, die Finanz­mit­tel zu nut­zen, um den Blei­ben­den eine Per­spek­ti­ve zu geben? Die Minis­te­rIn­nen zele­brie­ren sich als Gut­men­schen, wäh­rend sie einer Regie­rung ange­hö­ren, die Aber­mil­li­ar­den in die Scha­tul­len von Biontech und Rhein­me­tall lei­tet. Sie set­zen dar­auf, daß den Deut­schen das Hemd näher ist als der Rock und sie schon nicht fra­gen wer­den, was der Preis für die­sen Fach­kräf­teim­port ist. Die "Imp­fung" und die "Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne bis zum Sieg" kos­ten anschei­nend ja auch nichts.