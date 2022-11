"Impfung von Kleinkindern ist sicher", außer…

"Evaluation of mRNA-1273 Vaccine in Children 6 Months to 5 Years of Age" heißt eine am 3.11.22 auf nejm​.org ver­öf­fent­lich­te Studie. Als Ausgangspunkt wird dort for­mu­liert: "HINTERGRUND: Die Sicherheit, Reaktogenität, Immunogenität und Wirksamkeit des mRNA-1273-Impfstoffs gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (Covid-19) bei Kleinkindern sind unbe­kannt." Es geht also um das von der EMA zuge­las­se­ne Präparat von Moderna, das in Deutschland aller­dings vor­erst nicht zum Einsatz kom­men darf (s.u.). Verwunderlich ist die Formulierung ange­sichts der erfolg­ten Zulassung auf jeden Fall.

Mit der Studie meint man jetzt die Lücke geschlos­sen zu haben und kommt zu fol­gen­dem Resultat:

»Schlussfolgerung

Zwei 25-μg-Dosen des mRNA-1273-Impfstoffs erwie­sen sich bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren als sicher und lös­ten Immunreaktionen aus, die denen bei jun­gen Erwachsenen nicht unter­le­gen waren. (Finanziert von der Biomedical Advanced Research and Development Authority und dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases; KidCOVE ClinicalTrials.gov-Nummer, NCT04796896.)«

Zu die­sem Ergebnis spä­ter. Hier zunächst eine Information zu dem genann­ten Link. Er führt zur U.S. National Library of Medicine. Dort wird als ers­tes mitgeteilt:

Folgerichtig wird man spä­ter wei­ter­ge­lei­tet auf eine neu­tral wir­ken­de Seite, die aber von Moderna betrie­ben wird:

»Zusätzliche Informationen:

Klicken Sie hier, um auf die Website http://​www​.kid​co​ve​stu​dy​.com zu gelan­gen, auf der Sie zusätz­li­che Informationen zu der Studie fin­den, wie z. B. Studienübersicht, Teilnahme, Standorte sowie Kontaktnummern für jeden Standort der Studie.«

Die URL ver­wan­delt sich nach dem Aufruf ehr­li­cher­wei­se in https://​tri​als​.moder​na​tx​.com/​s​t​u​d​y​/​?​i​d​=​m​R​N​A​-​1​2​7​3​-​P​204:

Hier wird man belehrt über eine in der Praxis kaum ein­zu­hal­ten­de Bestimmung:

»Der Teilnehmer darf nicht:

… inner­halb von 2 Wochen vor der Verabreichung des Impfstoffs posi­tiv auf COVID-19 getes­tet wor­den sein oder mit einer Person in Kontakt gestan­den haben, bei der COVID-19 dia­gnos­ti­ziert wur­de…«

So viel zum Hintergrund.

Sicher?

Die "nicht unter­le­ge­nen Immunreaktionen" nach der Spritze sol­len hier nicht erör­tert wer­den. Eine Diskussion dar­über erscheint absurd ange­sichts de fac­to nicht auf­tre­ten­der Erkrankungen in der unter­such­ten Altersgruppe. Doch wie steht es mit der behaup­te­ten Sicherheit?

Der Arbeit bei­gefügt ist eine "Abbildung 2. Erfasste loka­le und sys­te­mi­sche uner­wünsch­te Wirkungen in den Kohorten der Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren und 6 bis 23 Monaten in Teil 2 der Studie"

Zu erken­nen ist, daß Nebenwirkungen fast durch­weg mit (teil­wei­se erheb­lich) grö­ße­ren Anteilen in der mRNA-Gruppe auf­tra­ten als in der Placebo-Gruppe. Dabei ist ohne­hin zu fra­gen, war­um Kleinkinder Spritzen aus­ge­setzt wer­den, die bei bis zu 76 Prozent von ihnen Nebenwirkungen aus­lö­sen: »Bei den Teilnehmern im Alter von 6 bis 36 Monaten waren die erfrag­ten sys­te­mi­schen Nebenwirkungen Fieber, Reizbarkeit oder Weinen, Schläfrigkeit und Appetitlosigkeit.«

Im Anhang wird von Fällen mit "Fieber bis 102,2°F" berich­tet, das sind 39,5° Celsius.

Acht schwerwiegende Fälle gegen null in der Placebo-Gruppe

Bedenklicher sind die­se Aussagen aus der Studie:

»In der Kohorte der Kinder im Alter von 6 bis 23 Monaten tra­ten in der mRNA-1273-Gruppe acht schwer­wie­gen­de uner­wünsch­te Ereignisse auf, in der Placebogruppe dage­gen kei­nes.«

In der Tabelle S24 des Anhangs ist die Rede von 9 "schwer­wie­gen­den uner­wünsch­ten Ereignissen" bei 8 TeilnehmerInnen.

Nun kann man sagen, das ist nicht viel bei 1.761 Kindern in die­ser Gruppe, näm­lich 0,5 Prozent. Rechnet man den Wert hoch nur auf die etwa 800.000 Kinder unter einem Jahr in der BRD (de​.sta​tis​ta​.com, Stand 31.12.21), dann spre­chen wir von 4.000 Kindern, die durch eine "Impfung" schwer­wie­gen­de Schäden erleiden.

Erinnern wir uns die Argumentation zum Schutz durch die "Impfung", hier dar­ge­stellt am Beispiel des Biontech-Boosters:

»Mainz/New York. Eine drit­te Impfung mit dem Corona-Vakzin von Biontech und Pfizer zeigt nach Angaben der bei­den Unternehmen eine Wirksamkeit von über 95 Prozent.

Sicherheitsbedenken oder unbe­kann­te Nebenwirkungen sei­en nicht beob­ach­tet wor­den, teil­ten das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner unter Berufung auf eine Untersuchungsreihe mit über 10.000 Teilnehmern mit.

Während des Studienzeitraums gab es den Angaben zufol­ge in der Gruppe der Auffrischungsimpfungen fünf Covid-19-Fälle, wäh­rend in der Placebo Gruppe 109 Fälle auftraten.…«

Siehe dazu Sicherheitsbedenken [sic] nicht beob­ach­tet [sic].

Bei über 10.000 TeilnehmerInnen waren also ins­ge­samt 114 Fälle auf­ge­tre­ten. Betrachtet wur­de aber ledig­lich das Verhältnis von 5 zu 109. Mit die­ser Logik kam man auf 95 Prozent Wirksamkeit.

Wendet man das Verfahren auf die acht schwer­wie­gen­den Nebenwirkungen nach der Kinder-"Impfung" gegen­über null bei der Placebogruppe an, kommt man auf eine Wirksamkeit der Placebos von unendlich.

Zum gegen­wär­ti­gen Stand des Moderna-Stoffes:

»Berlin – Die Impfung von Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren mit Spikevax ist nun doch noch nicht mög­lich. Nach Darstellung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) hat­te es sei­tens des Herstellers Moderna ursprüng­lich gehei­ßen, dass die Dosen aus der bereits bestehen­den Formulierung des Erstgenerationsimpfstoffs ent­nom­men wer­den könn­ten, es also ana­log zur Anwendung ab 11 Jahren ledig­lich einer Anpassung der Dosierung bedür­fe. Das deckt sich aber nicht mit der Zulassung.

Erst kürz­lich woll­te sich Dr. Alfred von Krempelhuber, medi­zi­ni­scher Direktor von Moderna, nicht zu den Details des neu­en Impfstoffs äußern. Auf kon­kre­te Fragen von APOTHEKE ADHOC zur Abfassung und Dosierung des Vakzins konn­te er kei­ne Antwort geben. Nun hat Moderna offen­bar ein­ge­räumt, dass sich die Zulassungserweiterung zur Anwendung bei Kindern von sechs Monaten bis fünf Jahren ledig­lich auf die Formulierung Spikevax Original 0,1 mg/ml beziehe.

An Deutschland und auch alle ande­ren Mitgliedstaaten der EU wur­den laut BMG aller­dings nur Dosen von Spikevax Original 0,2 mg/ml aus­ge­lie­fert. Für die­se sei eine ent­spre­chen­de Zulassungserweiterung bis­lang nicht bean­tragt worden.

Keine Zulassungserweiterung

Die in Deutschland ver­füg­ba­re Formulierung ste­he somit der­zeit nicht für Impfungen für Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren zur Verfügung, erklär­te das BMG. Die Lösung müss­te dem­nach acht­fach ver­dünnt wer­den, um auf eine ent­spre­chen­de Dosierung für Kinder zu kom­men. Anders als bei Erwachsenen sind kei­ne 100 μg, son­dern ledig­lich 25 μg zur Immunisierung nötig…«

