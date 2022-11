Namhafte Mediziner empfehlen Landtag Corona-Neubewertung

»Kiel (dpa/lno) – Namhafte Mediziner raten der Landespolitik in Schleswig-Holstein zu einer Neubewertung der Corona-Lage und war­nen vor einer dro­hen­den Grippewelle. In einer Expertenanhörung im Landtag schlu­gen sie am Donnerstag eine Entschärfung von Schutzmaßnahmen wie Isolations- und Maskenpflicht vor. Zudem appel­lier­ten sie an die Selbstverantwortung: Wer Symptome habe, sol­le zu Hause blei­ben. Auch in Schleswig-Holstein sind die Infektionszahlen wie­der gesun­ken. Das Land lag zuletzt etwas über dem Bundesdurchschnitt.

Die Situation habe sich völ­lig ver­än­dert und sei mit der von 2020/21 nicht ver­gleich­bar, sag­te der Institutsleiter für Infektionsmedizin an der Uni Kiel, Prof. Helmut Fickenscher. Er ver­wies auf eine sehr hohe Impfquote im Norden und auf eine hohe Genesenenquote. Unter Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer kön­ne man davon aus­ge­hen, dass eine deut­li­che Mehrheit eine Infektion durch­ge­macht hat. Die Todesfallquote betra­ge 0,05 Prozent und dar­in sei ein­ge­rech­net, wer nicht an, son­dern mit Corona stirbt.

Sofern sich die Lage nicht grund­sätz­lich ände­re, soll­ten ein­schrän­ken­de Maßnahmen mini­miert wer­den, sag­te Fickenscher. Er riet zum Beispiel drin­gend dazu, die Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen von Pflegeheimen abzu­schaf­fen. Diese sei fast schon sit­ten­wid­rig. Fickenscher plä­dier­te auch gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn. FFP-2-Masken in der Öffentlichkeit sei­en völ­lig über­trie­ben. Aber im Falle einer Grippewelle soll­ten Empfehlungen aus der Corona-Pandemie – wie eine Maske zu tra­gen und Distanz zu hal­ten – befolgt werden.

Zu den umstrit­te­nen Themen auch in der Landespolitik gehört die Isolationspflicht für Infizierte. Diese sei ein zahn­lo­ser Tiger gewor­den, sag­te der zuge­schal­te­te Virologe Prof. Hendrik Streeck von der Universität Bonn unter Hinweis auf eine sehr hohe Dunkelziffer bei Infektionen. Viele lie­ßen sich nicht tes­ten. Die Isolationspflicht kön­ne auf­ge­ho­ben wer­den. "Wir müs­sen begin­nen, staat­li­che Verordnungen zurück­zu­fah­ren." Derzeit gehe es nicht mehr dar­um, jede Infektion zu ver­mei­den, son­dern schwe­re Verläufe. Streeck befür­wor­te­te einen Umstieg von Pflichten auf Gebote: Wer sich krank füh­le, soll­te zu Haus blei­ben. Auch mas­sen­haf­te Tests von Klinikmitarbeitern sei­en nicht zielführend.

Streeck stell­te infra­ge, Sars-CoV‑2 einen ande­ren Stellenwert zu geben als der Influenza. Er mache sich der­zeit mehr Sorgen um eine ver­stärk­te Grippewelle. "Die Fokussierung auf Sars gefähr­det mehr als sie nützt", sag­te der Direktor der Klinik für Infektiologie am Uniklinikum in Lübeck, Prof. Jan Rupp. Das Hauptproblem sei nicht mehr Covid, son­dern medi­zi­ni­sche Unterversorgung in ande­ren Bereichen, sag­te Rupp. Covid sei jetzt eine Infektion neben ande­ren. Rupp sprach sich dafür aus, anstel­le einer Isolationspflicht ver­ant­wor­tungs­vol­le Regeln und Symptomatiken in den Vordergrund zu rücken. Bei einer zu star­ken Fokussierung auf Sars-CoV‑2 sei­en ande­re Atemwegserkrankungen nicht aus­rei­chend im Blick.

Die Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum in Kiel, Prof. Kamila Jauch-Chara, for­der­te eine Rückkehr zur Normalität für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. "Wir müs­sen hin zur Eigenverantwortung." Jauch-Chara ver­wies auf eine star­ke Zunahme stress­be­ding­ter Erkrankungen. In der Pandemie habe sich die Zahl der Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen ver­drei­facht, wäh­rend der Lockdown-Zeit und danach. Erforderlich sei auch eine ver­ba­le Entschärfung im Hinblick auf Corona.

"Wir brau­chen wie­der einen Normalbetrieb, um wie­der arbeits­fä­hig zu sein", sag­te der Ärztliche Direktor der Lungenklinik Großhansdorf, Prof. Klaus Rabe. Das sei ein öko­no­mi­sches und struk­tu­rel­les Problem. Das bestehen­de Regelwerk ent­spre­che nicht mehr der Lage. Es müs­se auch men­tal ein­ge­ord­net wer­den, dass Sars-CoV‑2 eine Viruserkrankung von meh­re­ren sei. Derzeit gebe es kei­nen Grund, eine Covid-19- Infektion "zu ver­be­son­dern". Rabe for­der­te einen "sym­ptom­ori­en­tier­ten Umgang". Kliniken sei­en stark unter Druck, Notaufnahmen extrem voll.

Das Gesundheitsministerium ver­wies zur Isolationspflicht auf eine feh­len­de Neubewertung des Bundesgesundheitsministeriums. "Deswegen bera­ten wir aktu­ell in der Landesregierung, wie eine lan­des­sei­ti­ge Lösung sinn­voll umsetz­bar ist und wie die­se kon­kret aus­se­hen könn­te", erklär­te Ressortchefin Kerstin von der Decken (CDU). Hierzu habe die Anhörung wert­vol­le Erkenntnisse und Einschätzungen gelie­fert. Diese wür­den in die Beratungen ein­be­zo­gen. Die Ministerin signa­li­sier­te, dass sie an der Maskenpflicht in Bus und Bahn fest­hal­ten will.

Aktuell sei eine Fokussierung auf Sars zuneh­mend kon­tra­pro­duk­tiv, kom­men­tier­te Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Das hät­ten in der Anhörung alle Experten bestä­tigt. "Mit die­ser wis­sen­schaft­li­chen Einschätzung kann die Landesregierung nun guten Gewissens die Isolationspflicht abschaf­fen und hier auch bun­des­weit vorangehen."

Auch Christian Dirschauer vom SSW for­der­te ein Umsteuern. Die meis­ten sei­en geimpft, Krankheitsverläufe über­wie­gend mild. "Dennoch wer­den die Menschen durch Testregimes, Masken- und Isolationspflichten wei­ter­hin im psy­chi­schen Alarmzustand gehal­ten." Skandinavische Länder zeig­ten: "Es geht auch ohne Hysterie und über­trie­be­ne Restriktionen".

