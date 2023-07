Kadlec‘s Australian Plot Twist

Wäre das alles nur ein Film, wür­de man die neu­es­ten Entwicklungen wohl als „Plot Twist“ bezeich­nen: „Meistens taucht ein Plot Twist gegen Ende einer Filmproduktion auf und stellt meis­tens einen radi­ka­len Richtungswechsel der Handlung dar. Typisch für einen Plot Twist ist bei­spiels­wei­se, wie sich der engs­te Verbündete des Hauptcharakters am Ende doch als Gegner ent­puppt.“ Hier geht es um Anthony Fauci und Robert Kadlec, die bei­de jahr­zehn­te­lang Stützen des Systems waren und nun außer Dienst sind. Sozusagen „aus dem Off“ hat Kadlec gera­de die Vorlage für Faucis „Showdown“ geliefert.

Im Gegensatz zu Fauci ist Kadlec kaum bekannt, obwohl aus Bezeichnungen wie „Kopf der Hydra“, „Bioterror-Karrierist“ und „Covid-Zar“ sei­ne Bedeutung her­vor­geht. Schon im ver­gan­ge­nen Jahrhundert begann sei­ne pro­fes­sio­nel­le Beschäftigung mit „Biodefense“ und bezo­gen auf dem Film „Dr. Seltsam oder: Wie ich lern­te, die Bombe zu lie­ben“ sei er „der General Jack D. Ripper des Krieges gegen Mikroben. […] Unmittelbar nach dem 11. September 2001 wur­de Kadlec Sonderberater von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und anschlie­ßend zum Direktor für Biosicherheitspolitik im Heimatschutzministerium von Präsident George W. Bush ernannt, wo er ein Dokument mit dem Titel ‚National Biodefense Policy im 21. Jahrhundert‘ entwarf.“

Im September 2001 waren kurz nach 9/11 Anschläge mit Milzbrand-Sporen ver­übt wor­den („Amerithrax“), was nicht nur die aktu­el­le „Biofedense“-Ära ein­läu­te­te, son­dern auch eine Firma namens BioPort ret­te­te, der „Anfang September 2001 auf­grund der Kontroverse um sei­nen Anthrax-Impfstoff der voll­stän­di­ge Ruin“ droh­te. Die fol­gen­de Impfpflicht mit die­sem Präparat für das US-Militär führ­te zu Impfschäden und auch „Soldaten, die die Anthrax-Impfung ablehn­ten, zahl­ten einen hohen Preis“. BioPort wur­de nach der Rettung zu EmergentBiosolutions umbe­nannt und Kadlec wur­de deren „stra­te­gi­scher Berater“. 2017 wur­de er zudem „Präsident Trumps obers­ter Beamter für Public Health Preparedness“ und „[s]ein Büro schloss schließ­lich einen Deal ab, um Impfstoff [gegen Pocken] im Wert von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar von einem Unternehmen zu kau­fen, das Kadlec einst als Berater bezahl­te, eine Verbindung, die er bei sei­ner Nominierung in einem Fragebogen des Senats nicht offenlegte.“

Bis 2021 beklei­de­te er die­sen Posten und leg­te Vorräte an „Countermeasures“ (Impfstoffe, Medikamenten, Diagnostika etc.) für Milliardenbeträge an, außer­dem war er eine zen­tra­le Figur in der „Operation Warp Speed“, um Impfstoffe bzw. „Impfstoffe“ gegen C19 her­zu­stel­len und auch EmergentBiosolutions war wie­der dabei.

„Die Geschichte, wie ein ehe­ma­li­ger Flugarzt der US Air Force die exklu­si­ve Händlerlizenz für den größ­ten Medikamentenvorrat der Weltgeschichte erhielt, ist eben­so beun­ru­hi­gend wie bedeut­sam ange­sichts der aktu­el­len Ereignisse, ins­be­son­de­re ange­sichts der Tatsache, dass Kadlec nun die Coronavirus-Reaktion für das gesam­te Gesundheitsministerium lei­tet. Doch Kadlecs Aufstieg zur Macht ist kein Fall eines bösen Drahtziehers, der einen beson­ders gefähr­de­ten Punkt der natio­na­len Ressourcen erobert. Stattdessen han­delt es sich um einen Mann, der tief in die Welt des Geheimdienstes, des Militärgeheimdienstes und der Unternehmenskorruption ver­strickt ist und pflicht­be­wusst die Vision sei­ner Freunde in hohen Positionen und hin­ter ver­schlos­se­nen Türen erfüllt.“

Kadlec resi­diert nun mit sei­ner Firma RPK Consulting in Abu Dhabi: „Wir bie­ten stra­te­gi­sche Beratung für die Sektoren Verteidigung, Regierung und Gesundheitswesen.“

Nun hat Kadlec „in sei­nem aller­ers­ten Medieninterview“ mit der Zeitung The Australian erklärt:

„‚Ich glau­be, Tony Fauci woll­te sei­ne Institution und sei­nen eige­nen Ruf vor der Möglichkeit schüt­zen, dass sei­ne Behörde die Forscher des Wuhan Institute of Virology finan­zier­te, die über den Rahmen der von den National Institutes of Health [NIH] erhal­te­nen Zuschüsse hin­aus mög­li­cher­wei­se mit Forschern der Volksbefreiungsarmee an defen­si­ven Coronavirus-Impfstoffen arbei­te­ten‘, sag­te Dr. Kadlec.

‚Ich den­ke, aus sei­nen spä­ter frei­ge­ge­be­nen E‑Mails (die wir über Anträge auf Informationsfreiheit erhal­ten haben) geht her­vor, dass er mehr Ahnung davon hat­te, was sein Institut zu die­sem Zeitpunkt finan­ziert hat. Das war ein Reputationsrisiko für ihn und sein Institut, und er hat sich wahr­schein­lich auf die Seite der inter­na­tio­na­len Wissenschaftler gestellt, die glaub­ten, dass fal­sche oder unbe­wie­se­ne Anschuldigungen die wis­sen­schaft­li­che Zusammenarbeit zwi­schen der west­li­chen Welt und China beein­träch­ti­gen könnten.‘

Dr. Kadlec füg­te in sei­nem aller­ers­ten Medieninterview hin­zu: ‚Wir glau­ben, dass die Impfstoffforschung zu der Pandemie geführt hat – dass die Impfstoffforschung die unmit­tel­ba­re Ursache war.‘

In einem außer­ge­wöhn­li­chen Eingeständnis sag­te Dr. Kadlec, man habe beschlos­sen, eine Gruppe füh­ren­der inter­na­tio­na­ler Wissenschaftler zu ermu­ti­gen, die Spekulationen über den Ursprung des Virus zu beruhigen.

Die Wissenschaftler führ­ten am 1. Februar 2020 ein Telefongespräch, in dem sie die Befürchtung dis­ku­tier­ten, dass SARS-CoV‑2 den Anschein erweckt, gen­tech­nisch ver­än­dert wor­den zu sein.

‚Als wir im Vorfeld die­ses Telefonats dar­über spra­chen, ver­such­te er (Fauci) ein­fach, die Wissenschaftler dazu zu brin­gen, die Temperatur zu sen­ken, die Rhetorik her­un­ter­zu­schrau­ben, um zumin­dest fest­zu­stel­len, dass wir das unter­su­chen wer­den, aber wir wis­sen es nicht‘, sag­te Dr. Kadlec. […]

Dr. Kadlecs per­sön­li­cher Ansatz bestand dar­in, die Nationale Akademie der Wissenschaften Ende Januar 2020 zu bit­ten, die Sequenz von SARS-CoV‑2 for­mell zu unter­su­chen, um des­sen Ursprung zu ver­ste­hen. Öffentlich ver­trat er jedoch die Ansicht, dass es aus Sicht der öffent­li­chen Gesundheit wich­tig sei, die Zusammenarbeit mit China zu errei­chen. Peking hat­te noch kei­ne Probe des Virus zur Verfügung gestellt, die für die Entwicklung eines wirk­sa­men Impfstoffs ent­schei­dend ist.

‚Wir haben beschlos­sen, unse­re natio­na­len Experten, die Nationale Akademie der Wissenschaften, mit der Untersuchung zu beauf­tra­gen‘, sag­te er. ‚Es wür­de eini­ge Zeit dau­ern, um her­aus­zu­fin­den, was vor sich geht. Wir woll­ten ver­hin­dern, dass die Leute sagen, es han­de­le sich um eine Biowaffe, obwohl wir es nicht wirk­lich wuss­ten. Das war mei­ne Absicht. Es war die Idee von Dr. Fauci, zu sehen, ob er inter­na­tio­na­le Wissenschaftler dazu brin­gen könn­te, die Ursprünge auf ähn­li­che Weise zu unter­su­chen. Das Ziel war, Spekulationen zu ver­hin­dern und die Temperatur zu sen­ken. Es gab etwas, das man sagen konn­te, um die Temperatur der Rhetorik zu sen­ken und die wil­den Spekulationen über eine Biowaffe zu ver­mei­den, die zu die­sem Zeitpunkt bereits begon­nen hatten.‘

Der Anruf erfolg­te auf Veranlassung von Dr. Fauci, nach­dem er mit dem Wissenschaftler Kristian Andersen gespro­chen hat­te, der die Befürchtung geäu­ßert hat­te, dass SARS-Cov‑2 auf­grund sei­ner unge­wöhn­li­chen Eigenschaften gen­tech­nisch her­ge­stellt wor­den sein könnte. […]

Dr. Kadlec sag­te, Dr. Fauci habe die­se von füh­ren­den Virologen geäu­ßer­ten Verdachtsmomente, dass das Virus in einem Labor mani­pu­liert wor­den sei, meist für sich behalten.

Das gan­ze Ausmaß die­ses Verdachts wird nun in E‑Mails deut­lich, die vom US-Kongress beschlag­nahmt und in den letz­ten Wochen ver­öf­fent­licht wurden. […]

Dr. Kadlec räumt ein, dass die­ses Papier mit dem Titel Proximal Origins of SARS-CoV‑2 zum offi­zi­el­len Wort wur­de, dass ein Laborleck eine Verschwörungstheorie sei.

‚Mit die­ser Arbeit wur­den die Weichen für die künf­ti­ge inter­na­tio­na­le wis­sen­schaft­li­che Reaktion gestellt‘, sag­te er.

‚Ich fand es wirk­lich selt­sam, dass die Autoren ange­sichts der nun bekannt gewor­de­nen pri­va­ten Überlegungen eini­ger Wissenschaftler, die dar­auf hin­wie­sen, dass die Sequenz unge­wöhn­lich aus­sah, beschlos­sen, einen Brief als Meinungsartikel zu verfassen.

Viele Leute waren ver­wirrt oder hiel­ten das, was sie schrie­ben, für eine von Fachleuten über­prüf­te Arbeit.‘

Dr. Kadlec warf den Wissenschaftlern vor, per­sön­li­che Interessen zu ver­fol­gen, die ihre Entscheidung beein­flusst haben könn­ten, ein Papier zu ver­fas­sen, in dem ein Laborleck als Verschwörungstheorie dar­ge­stellt wird. ‚Ihre anfäng­li­che Meinung wur­de wahr­schein­lich von ihren per­sön­li­chen beruf­li­chen Interessen beein­flusst oder von der Überzeugung, dass die Vorgänge in den USA – Äußerungen von poli­ti­schen Führern – für die welt­wei­ten Beziehungen zu China pro­ble­ma­tisch sein könn­ten, aber auch von ihren beruf­li­chen Interessen in der Wissenschaft‘, sag­te er. […]

Dr. Kadlec hat nun andert­halb Jahre lang offi­zi­ell den Ursprung der Pandemie unter­sucht und ein A- und B‑Team zusam­men­ge­stellt, um Beweise für einen natür­li­chen bzw. einen Laborursprung zu sammeln.

Die Gain-of-Function-Forschung wur­de von der Obama-Regierung ver­bo­ten, aber in der Trump-Ära wie­der erlaubt. Laut Dr. Kadlec geschah dies auf Betreiben der NIH. ‚Francis Collins und Fauci hat­ten bei­de eine ähn­li­che Weltanschauung: Wissenschaftler wis­sen es am bes­ten und es soll­te nur weni­ge Einschränkungen für die Forschung geben‘, sag­te er.

Das Wuhan Institute of Virology und die EcoHealth Alliance haben einen Vorschlag zur Finanzierung der Coronavirus-Forschung aus­ge­ar­bei­tet, der nach Ansicht inter­na­tio­na­ler Wissenschaftler die ‚Blaupause‘ für Covid-19 sein könn­te. Dr. Kadlec führ­te den Vorsitz in einem Ausschuss, der dar­über ent­schei­den soll­te, ob die Funktionserweiterung durch­ge­führt wer­den kann. Der Vorschlag des Wuhan-Instituts wur­de auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten bei den US-Regierungsstellen her­um­ge­reicht, aber er wur­de nie von sei­nem Ausschuss geneh­migt. ‚Das zeigt, wie feh­ler­haft oder anfäl­lig das Aufsichtssystem ist‘, sag­te er.

Dr. Fauci hat bestrit­ten, dass sei­ne Behörde die Gain-of-Function-Forschung finan­ziert hat, aber Dr. Kadlec sag­te, das stim­me nicht. ‚Es ist offen­sicht­lich, dass die NIH Forschung unter­stützt hat, die das Potenzial hat, und in min­des­tens einem Fall zu einer Funktionssteigerung geführt hat‘, sag­te er.

Einiges aus die­sem Bericht könn­te juris­tisch von Belang sein, denn hier spricht der ehe­ma­li­ge Chef von Fauci und Collins, der eini­ge Ereignisse direkt mit­er­lebt hat. Fauci hat mehr­mals vor dem Kongress aus­ge­sagt und etwas ande­res behaup­tet als das, was Kadlec jetzt dem Australian berich­tet hat. „Allgemeiner Meineid wird mit einer Freiheitsstrafe von maxi­mal fünf Jahren und einer mög­li­chen Geldstrafe geahn­det. Das Gleiche gilt im Grunde auch dafür, dem Kongress nicht die Wahrheit zu sagen, auch ohne Eid.“ In den USA scheint es auch zwei Tage nach Veröffentlichung im Australian kein Medienecho zu geben, aber es wäre erstaun­lich, wenn die­ser Artikel völ­lig fol­gen­los bliebe.

Die im Artikel erwähn­te Untersuchung Kadlecs mit dem „A- und B‑Team“ ist mit „MUDDY WATERS THE ORIGINS OF COVID-19 REPORT“ über­schrie­ben und war zu die­ser Schlussfolgerung gekommen:

„Die über­wie­gen­de Zahl der Informationen spricht für die Plausibilität eines unbe­ab­sich­tig­ten for­schungs­be­ding­ten Zwischenfall, der wahr­schein­lich auf Versagen der Biosicherheitsmaßnahmen wäh­rend der SARS-CoV-2-Impfstoffforschung zurück­zu­füh­ren ist. Die fest­ge­stell­ten zugrun­de­lie­gen­den Biosicherheitsprobleme erhöh­ten die Wahrscheinlichkeit, dass der­ar­ti­ge Sicherheitsmängel nicht sofort erkannt wur­den. Die Möglichkeit uner­kann­ter Verstöße gegen die bio­lo­gi­sche Sicherheit in Verbindung mit den kli­ni­schen Merkmalen von SARS-CoV‑2, d.h. asym­pto­ma­ti­sche und mil­de kli­ni­sche Erkrankungen in der Mehrzahl der Fälle hat wahr­schein­lich die früh­zei­ti­ge Erkennung und Eindämmung des ers­ten Ausbruchs erschwert. Solche anfäng­li­chen uner­kann­te Infektionen könn­ten als Ausgangspunkt für den Ausbruch von COVID-19 in Wuhan die­nen und eine plau­si­ble unmit­tel­ba­re Ursache der Pandemie sein.“

Unabhängig davon, was man von Kadlec hält, ist das sicher ein plau­si­ble­res Szenario als die inzwi­schen abge­hak­te Zoonose mit wech­seln­den Tierarten, die dem Publikum jah­re­lang prä­sen­tiert wur­de. Es erklärt aber immer noch nicht, wie „asym­pto­ma­ti­sche und mil­de kli­ni­sche Erkrankungen in der Mehrzahl der Fälle“ zu angeb­lich Millionen von Toten füh­ren konn­ten, und die­se Frage ist zen­tral, wich­tig und span­nend. Der eine oder ande­re „Plot Twist“ müß­te vor dem „Happy End“ noch kommen.