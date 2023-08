Damit sich der Nebel im Kopf der Regierten nicht lich­te, hat die Regierung nach „Ich schüt­ze mich“ von 2022 wie­der eine Kampagne für „Long Covid“ auf­ge­legt, die schon auf Plakatwänden und in Zeitungen zu besich­ti­gen war.

Die Kampagne, die am 13. Juli auf einer Pressekonferenz vor­ge­stellt wur­de, besteht aus der Website bmg​-longco​vid​.de, einer „Initiative zur Versorgungsforschung“ mit Kosten in acht­stel­li­ger Höhe und einem für den 12. September geplan­ten „Runden Tisch mit Ärzten, Betroffenen und deren Selbsthilfeorganisationen, Kassenvertretern, inter­na­tio­na­len Experten sowie Pharmavertretern“.

Auf sei­ner Website datiert das BMG den Beginn von „Long Covid“ auf einen Zeitungsartikel aus dem April 2020 und als nächs­ter Schritt wird der Hashtag genannt, der im Mai den Namen geprägt haben soll: „Die Forscherin und Long-COVID-Aktivistin Elisa Perego ver­öf­fent­licht einen Tweet, der erst­ma­lig den Begriff ‚Long COVID‘ unter dem Hashtag #LongCOVID ent­hält.“ Genaugenommen ist sie eine Archäologin, die sich selbst aber auch gern vage beschreibt: „Dr. Elisa Perego ist Forscherin und Verfechterin von Long Covid. Als Forscherin arbei­tet Dr. Perego dis­zi­plin­über­grei­fend und ver­öf­fent­licht in meh­re­ren Bereichen.“ Und ihre Verdienste stellt sie so dar:

„Dr. Perego lei­det seit ihrer Kindheit an Long Covid und ande­ren chro­ni­schen Krankheiten. Sie war wäh­rend der ers­ten Covid-Welle in der am stärks­ten betrof­fe­nen Lombardei in Italien. Seitdem hat Elisa zu zahl­rei­chen Forschungs‑, Interessenvertretungs- und Wissenschaftskommunikationsprojekten zu Covid-19 und Long Covid bei­getra­gen. Dr. Perego schrieb eini­ge der ers­ten Veröffentlichungen welt­weit über Long Covid und den Aufstieg der Long-Covid-Befürwortungsbewegung.“

Sie führt ihre „aka­de­mi­schen Publikationen“ an, begin­nend mit einem Offenen Brief unter dem Titel „Why the Patient-Made Term ‚Long Covid‘ is nee­ded“, der im September 2020 bei Wellcome Open Research erschie­nen ist – oder auch nicht, da der Text wur­de von einem Gutachter „mit Vorbehalt geneh­migt“, vom ande­ren „nicht geneh­migt“ wur­de, denn: „Fundamentale Schwächen in dem Artikel unter­mi­nie­ren ernst­haft die Befunde und Schlussfolgerungen“. Perego war feder­füh­ren­de Autorin, die Arbeit wur­de „vom Wellcome Trust durch ein Stipendium an Leon Rocha [219172] und Jane Macnaughton [209513] unter­stützt.“ Es folg­ten wei­te­re Publikationen, z.T. mit Wellcome-Förderung.

Eine ande­re Entstehungsgeschichte von „Long Covid“ lau­tet so:

„Das Konzept von Long Covid hat einen höchst unor­tho­do­xen Ursprung: Online-Umfragen von Body Politic, das 2018 gestar­tet ist und sich auf der Homepage sei­ner Website als ‚ein que­er-femi­nis­ti­sches Wellness-Kollektiv, das das Persönliche und das Politische ver­bin­det‘ beschreibt. Im März 2020 grün­de­ten die Mitbegründer der Gruppe die Body Politic Covid-19 Support Group. Im Rahmen ihrer Mission, ‚pati­en­ten­ge­führ­te Forschung zu för­dern‘, koor­di­nier­te die Organisation eine Reihe von Online-Umfragen zu anhal­ten­den Symptomen. Basierend auf den Ergebnissen die­ser Untersuchungen erstell­te Body Politic im Mai den ers­ten Bericht zu Long Covid.

Doch vie­le der Umfrageteilnehmer, die ihre Symptome auf die Folgen einer Covid-19-Infektion zurück­führ­ten, hat­ten das Virus wahr­schein­lich gar nicht erst gehabt. Von den­je­ni­gen, die selbst anga­ben, anhal­ten­de, auf Covid zurück­zu­füh­ren­de Symptome zu haben, und an der ers­ten Umfrage teil­nah­men, war nicht ein­mal ein Viertel posi­tiv auf das Virus getes­tet wor­den. Fast die Hälfte (47,8 %) wur­de nie getes­tet und 27,5 % wur­den nega­tiv auf Covid-19 getes­tet. Body Politic ver­öf­fent­lich­te im Dezember 2020 die Ergebnisse einer grö­ße­ren, zwei­ten Umfrage. Von den 3.762 Befragten waren ledig­lich 600 oder 15,9 % zu irgend­ei­nem Zeitpunkt posi­tiv auf das Virus getes­tet worden.

Warum soll­ten die gemel­de­ten Symptome der­je­ni­gen ein­be­zo­gen wer­den, die nie eine bestä­tig­te Infektion hat­ten? ‚Aufgrund des gra­vie­ren­den Mangels an ver­füg­ba­ren Tests in vie­len Bereichen und der Verbreitung falsch nega­ti­ver Ergebnisse glau­ben wir nicht, dass die Erfahrungen der Menschen mit COVID-19-Symptomen außer Acht gelas­sen wer­den soll­ten, weil sie kein posi­ti­ves Testergebnis erhal­ten haben‘, schrie­ben die Autoren der Umfrage in ihrem ers­ten Bericht. ‚Wir glau­ben, dass zukünf­ti­ge Forschungen die Erfahrungen aller Menschen mit COVID-19-Symptomen berück­sich­ti­gen müs­sen, unab­hän­gig vom Teststatus, um das Virus bes­ser zu ver­ste­hen und die Bedeutung früh­zei­ti­ger und umfas­sen­der Tests zu unterstreichen.‘

Dies stör­te NIH[National Institutes of Health]-Direktor Dr. Francis Collins nicht, der wie­der­holt die von Patienten gelei­te­ten Forschungsinitiativen der Body Politic Covid-19 Support Group unter­stützt und die Umfragen in einer Reihe offi­zi­el­ler Blogbeiträge bewor­ben hat. In der Ankündigung der Entscheidung des NIH, 1,15 Milliarden US-Dollar für die lang­fris­ti­ge Covid-Forschung bereit­zu­stel­len, ver­wies Dr. Collins aus­drück­lich auf die Forschungsumfragen von Body Politic.“

Festzuhalten bleibt, dass „Long Covid“ von Anfang an eine will­kom­me­ne Kategorie war, in der iatro­ge­ne Schäden ver­schwin­den konn­ten: ab 2020 waren es die Folgen von Behandlungen vor allem im Krankenhaus, ab 2021 kamen die Folgen der „Impfungen“ dazu. Entsprechend wur­de die­ses Konstrukt durch Berichte in gro­ßen Medien (z.B. New York Times) und Fachzeitschriften (z.B. Lancet), durch Fördermittel und staat­li­che Rückendeckung unter­stützt. Im Cicero erschien im Juli dage­gen der Artikel „PostVac und Impfschäden – Die ver­ges­se­nen Veteranen im Viruskrieg“, in dem der Nebel etwas gelich­tet wird:

„Irgendetwas jeden­falls passt nicht mehr zusam­men. Und das hat ver­mut­lich mit die­sem bun­ten Strauß an Symptomen zu tun, deren Beginn die aller­meis­ten noch heu­te exakt datie­ren kön­nen: ‚Es begann kurz nach der Corona-Impfung. Und seit­her hört es nicht mehr auf.‘

Viele die­ser Menschen kön­nen nicht mehr arbei­ten, sind unent­wegt kraft­los oder bett­lä­ge­rig und haben Tag für Tag Schmerzen. […] Eine Berechnung des US-Ökonomen David Cutler sum­miert die Kosten, die in der US-ame­ri­ka­ni­schen Gesellschaft allein durch Long-Covid (und somit auch Post-Vac) ent­ste­hen wer­den, auf gigan­ti­sche 3.700 Milliarden US-Dollar. […]

In einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage von Cicero heißt es bereits im Juni 2023 recht lapi­dar, dass zwar zu Long-Covid mitt­ler­wei­le meh­re­re Studien lie­fen, u.a. auch an vier Zentren in Deutschland. Über Impfnebenwirkungen jedoch, die in der Öffentlichkeit mitt­ler­wei­le unter dem zwie­späl­ti­gen Begriff Post-Vac fir­mie­ren, kaum ein Wort: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, so sein Sprecher gegen­über Cicero, set­ze sich für ein Forschungsprogramm ein, das die Versorgung von Long-Covid-Patienten ver­bes­se­re; und von die­sem sol­len angeb­lich auch Post-Vac-Betroffene profitieren. […]

Patienten wie Diana Schneider haben es zu oft erlebt: Ärzte, die kei­nen Zusammenhang ihrer Symptome mit der Impfung sehen wol­len; Krankenkassenvertreter, die man­gels offi­zi­el­ler Daten und Fakten kei­ne Hilfestellung und Unterstützung leis­ten. Eine ande­re Betroffene schil­dert gegen­über Cicero ihren ermü­den­den Kampf um Kostenübernahme bei ihrer gesetz­li­chen Krankenkasse. Statt am Ende ein von zahl­rei­chen Experten sowie vom behan­deln­den Arzt emp­foh­le­nes Medikament zu über­neh­men, emp­fahl die Kasse auf einen Widerspruch hin kei­ne Medikation, son­dern den Gebrauch von Merkzetteln sowie die Verwendung von Sonnenbrille und Ohrstöpseln. Und das bei Patienten, die zuwei­len bereits ihre Arbeitsfähigkeit ein­ge­büßt haben und die oft nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag selb­stän­dig zu meistern. […]

Schätzungen gehen heu­te davon aus, dass über 2 Millionen Menschen in Deutschland an Post-Covid Symptomen lei­den. Wie vie­le davon auf Nebenwirkungen der Impfung zurück­zu­füh­ren sind, weiß nie­mand genau. Und zuwei­len hat es den Anschein, dass es auch nie­mand wirk­lich wis­sen möchte. […]

Viele der angeb­lich unter Long Covid lei­den­den Patienten hat­ten zum Zeitpunkt ihrer Krankmeldung noch nie eine Corona-Infektion. Eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, immer­hin die größ­te deut­sche Krankenkasse, ergab vor eini­gen Monaten nicht nur, dass bis Dezember 2022 ledig­lich bei ein Prozent aller zuvor wegen einer Covid-Infektion aus­ge­fal­le­nen Beschäftigten spä­ter auch ein Post-Covid-Leiden dia­gnos­ti­ziert wur­de. Das eigent­lich Überraschende kam erst eini­ge Zeilen spä­ter: Bei nur knapp der Hälfte aller durch­gän­gig Versicherten mit einer Post-Covid-Diagnose näm­lich wur­de zuvor auch eine aku­te Sars-Cov2-Infektion dokumentiert.

Wie ist das mög­lich – zumal bei einer Erkrankung, die lan­ge Zeit einer behörd­li­chen Meldepflicht unter­lag? Das Krankenkasseninstitut selbst spe­ku­liert über falsch-nega­ti­ve Testergebnisse oder unter­schied­li­che Dokumentationsgewohnheiten. Bei dem lang anhal­ten­den Chaos in der Nachverfolgung von Infektionen nicht unge­wöhn­lich. Doch kann das allei­ne schon die gra­vie­ren­de Diskrepanz erklä­ren? Während Fachleute noch immer rät­seln, wer­den immer wei­te­re Auffälligkeiten publi­ziert. Sie betref­fen vor allem die Verbreitung von Long- und Post-Covid. So ergab etwa ein im April ver­öf­fent­lich­ter Preprint einer beob­ach­ten­den Kohorten-Studie aus Australien, dass anhal­ten­de Symptome und Funktionsbeeinträchtigungen, die noch zwölf Wochen nach einem posi­ti­ven Test auf­tra­ten, bei Corona nicht häu­fi­ger zu beob­ach­ten waren als bei Influenza. Daten, die gewiss mit Vorsicht zu genie­ßen sind, zumal es sich eben nur um einen Vorabdruck han­delt. Doch geben sie einen ers­ten Hinweis dar­auf, dass mög­lich­wei­se nicht alles Long-Covid ist, was von man­chem Verantwortlichen vor­schnell Long-Covid genannt wird. […]

Denn Fakt ist: Es wird immer weni­ger dif­fe­ren­ziert. Impfschäden wer­den immer öfter in einem Atemzug mit Long- oder Post-Covid-Erkrankungen genannt; und Post-Vac – jener eigen­tüm­li­che Begriff, der auch nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums nicht mal eine ‚medi­zi­nisch defi­nier­te Erkrankung oder Symptomatik‘ dar­stellt – ist zu einem ideo­lo­gisch auf­ge­la­de­nen Dummy-Term gewor­den, der den an schwe­ren Impfnebenwirkungen lei­den­den Patienten ver­mut­lich kaum ein Deut weiterhilft. […]

Von Cicero gefragt, wie das Institut eigent­lich gemel­de­te Verdachtsfälle auf schwe­re Impfnebenwirkungen prü­fe, teil­te man zwar mit, dass man gege­be­nen­falls auch Rückfragen bei mel­den­den Personen durch­füh­re, wies aber zugleich dar­auf hin, dass Verdachtsfallmeldungen sei­tens des PEI nicht einer ‚indi­vi­du­ell medi­zi­nisch-kli­ni­schen Begutachtung unter­lie­gen‘. Eine stich­pro­ben­ar­ti­ge Nachfrage von Cicero bei zahl­rei­chen Selbsthilfegruppen von Impfgeschädigten sowie bei mel­den­den Ärzten ergab indes, dass kei­ner der mel­den­den Personen je eine Rückfrage durch das Paul-Ehrlich-Institut erhal­ten habe.‘“

Die Tochter des Grünen-Politikers Thomas Löser ist eine der Leidtragenden des „Impfstoff“-Experiments, sie gehört zu den vie­len „Veteranen im Viruskrieg“:

„Anfang Juni 2021 teil­te sich das Leben der Familie Löser in ein Davor und Danach. Die Älteste war damals 14 und ließ sich gegen Corona imp­fen. Sie habe die­se Entscheidung sel­ber getrof­fen, sagt der Vater. ‚Es ging ihr auch um das Freiheitsversprechen nach der Impfung.‘ […]

Deshalb erzählt er ihre Geschichte. Denn drei Tage nach der Impfung kamen die ers­ten Symptome: Fieber und Atemnot. Aus dem Krankenhaus zurück­ge­schickt, war­te­te die Familie drei wei­te­re Tage. Danach wur­de es erneut schlim­mer, ein Kinderarzt wies das Mädchen sofort ins Uniklinikum ein.

Sie lag vier Tage auf der Normalstation, kam dann auf die Intensivstation, erhielt eine Beatmungsunterstützung – und lag dort drei Wochen lang. In einer Zeit über­vol­ler Kliniken, als Corona und die Gefahr, dar­an zu ster­ben, in den Köpfen so vie­ler Menschen welt­weit fest ver­an­kert waren, kämpf­ten die Ärzte auch um das Leben von Lösers Tochter. […]

Erst Cortison in hoher Dosierung half, die dia­gnos­ti­zier­te schwe­re Lungenentzündung samt Einblutungen in der Lunge zu hei­len. Allmählich kam in den nächs­ten Monaten der Alltag zurück, bis im Februar 2022 im Skiurlaub dann die Schmerzen ein­setz­ten. Erneut begann ein Marathon durch Warte- und Behandlungszimmer, bis am Ende ein MRT Gewissheit brach­te: Nekrosen, also das Absterben von Knochen, hat­ten wich­ti­ge Gelenke teil­wei­se geschä­digt, sehr wahr­schein­lich eine Folgewirkung des extrem hoch dosier­ten Cortisons.

Seither gehö­ren Schmerzmittel zum Alltag der Jugendlichen. Sich in der Schule zu kon­zen­trie­ren, fal­le ihr schwer, eben­so lan­ges Stehen. Statt nach vorn zu bli­cken, sich auf die Abschlussfahrt zu freu­en, Beruf oder Studium zu dis­ku­tie­ren, geht es nun auch um den mög­li­chen Grad einer dau­er­haf­ten Behinderung und Hilfe. […] Offiziell gibt es für die Erkrankung sei­ner Tochter näm­lich kei­ne Erklärung und auch kei­nen gesi­cher­ten Zusammenhang zur Corona-Impfung. Die aktu­el­len Beschwerden hän­gen nicht unmit­tel­bar mit der Impfung zusam­men, son­dern sind Nebenwirkung der drin­gend not­wen­di­gen Behandlung jener Lungenentzündung, die sich nach der Impfung ein­stell­te. Folgewirkung des extrem hoch dosier­ten Cortisons. […]

Ärzte sind nach dem Infektionsschutzgesetz ver­pflich­tet, den Verdacht einer über das nor­ma­le Maß hin­aus­ge­hen­den Nebenwirkung nach einer Schutzimpfung an das Gesundheitsamt zu melden. […]

Für Thomas Löser und sei­ne Tochter ste­hen wei­te­re Schritte an. Bisher hat er deren Erkrankungen nicht als Verdacht auf einen Impfschaden ange­zeigt. ‚Wir müs­sen das jetzt für sie machen, sie hat ihr gan­zes Leben noch vor sich.‘ Warum hat er so lan­ge gezö­gert? ‚Wir gehen davon aus, dass die Ärzte die Pflicht haben, es zu mel­den. Wir haben auch immer wie­der nach­ge­fragt‘, sagt er. Zudem sei sei­ne Tochter ja wei­ter in Behandlung gewe­sen. Über ein Jahr lang folg­te Untersuchung auf Untersuchung, um einen Grund für ihre Erkrankung zu finden.Umso wich­ti­ger sei­en Information und Aufklärung gewe­sen. Und das ist es, wor­um es Löser jetzt auch geht.“

Auf dass sich der Nebel end­lich doch zu lich­ten beginnt.