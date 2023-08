Staatsanwalt gesucht

Die Neue Juristischen Wochenschrift wird vom her­aus­ge­ben­den Beck-Verlag so beschrie­ben: „Seit 1947 ver­sorgt die NJW als füh­ren­de Fachzeitschrift Juristen mit den wich­tigs­ten Neuigkeiten aus der gan­zen Welt des Rechts.“ Im Ende Juli erschie­ne­nen Heft 31/2023 wur­de der Aufsatz „Ärztliche Aufklärung bei Behandlungen mit bedingt zuge­las­se­nen mRNA-Impfarzneien“ von Carlos A. Gebauer und Katrin Gierhake publi­ziert, über die es bei TELEPOLIS heißt:

„Katrin Gierhake ist Professorin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Regensburg. Schon wäh­rend der Pandemie hat­te sie sich wie­der­holt kri­tisch geäu­ßert (sie­he bspw. FAZ oder ein Gespräch der Reihe ‚#alle­sauf­den­tisch‘ (Hintergrund: ‚Google, Youtube und das 'Kalifat Wissenschaft'').

Carlos Gebauer ist Rechtsanwalt für Medizinrecht in Düsseldorf und stell­ver­tre­ten­der Vorsitzender des 2. Senats am Anwaltsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen.

Auch er hat­te sich wäh­rend der Pandemie mehr­fach zu Wort gemel­det und hat­te gemein­sam mit ande­ren Verfassungsbeschwerde gegen das ‚Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi­de­mi­schen Lage von natio­na­ler Tragweite‘ (‚Bundesnotbremse‘) ein­ge­legt. Von 2002 bis 2008 spiel­te Gebauer in der RTL-Serie ‚Das Strafgericht‘ einen Verteidiger.“

Mit Katrin Gierhake ist ein Interview im Cicero mit dem Titel „Prozesse um Impfschäden – ‚Es braucht nur einen Staatsanwalt, der auf­horcht‘“ erschienen.

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist der § 630e des BGB:

Dazu führt Gierhake aus, dass „als Anknüpfungspunkt ein Aufklärungsfehler vor der Einwilligung in die Impfung in Betracht kom­men“ könnte:

„In die­sem Paragraphen wird ver­langt, dass vor Durchführung einer medi­zi­ni­schen Maßnahme über sämt­li­che für die Einwilligung rele­van­ten Umstände auf­zu­klä­ren ist. Gibt es einen rele­van­ten Aufklärungsfehler, dann kommt eine Haftung in Betracht. […]

Strafrechtlich betrach­tet ist es so, dass schon der Vorgang des Impfens, also das Eindringen in die Haut mit einer Nadel und die Zufügung einer kör­per­frem­den Substanz, den Tatbestand einer Körperverletzung erfüllt. Diese Körperverletzung kann durch eine wirk­sa­me Einwilligung gerecht­fer­tigt wer­den. Ist die Einwilligung dage­gen nicht wirk­sam, liegt im Grundsatz eine Strafbarkeit vor. […]

Es gibt bei allen medi­zi­ni­schen Eingriffen recht enge Aufklärungserfordernisse. Diese sind im BGB ein­deu­tig gere­gelt. […] Demnach muss der Patient über Art und Umfang eines Eingriffs, über die Notwendigkeit, Dringlichkeit und Eignung sowie über die zu erwar­ten­den Folgen auf­ge­klärt werden. […]

Diese Arzneien waren zum Zeitpunkt der Nutzung nur bedingt zuge­las­sen. Und die­ses beding­te Zulassungsverfahren hat im Vergleich zum nor­ma­len Zulassungsverfahren den Nachteil, dass bestimm­te Studienergebnisse, die nor­ma­ler­wei­se vor­lie­gen müs­sen, noch nach­ge­reicht wer­den konn­ten. So zumin­dest hat das die EMA damals gesehen. […]

Daher muss die­se Unwissenheit und die Tatsache der beding­ten Zulassung auch bei der Aufklärung expli­zit benannt wer­den. In den aller­meis­ten Aufklärungsbögen aber stand das so gar nicht drin. Eine ordent­li­che Aufklärung eines Arztes hät­te ver­langt, das zu kommunizieren. […]

Für ein even­tu­el­les Strafverfahren bedeu­tet das, dass jeder Staatsanwalt oder Richter genau wis­sen müss­te, dass es hieb- und stich­fes­te juris­ti­sche Gründe dafür gibt, dass die Einwilligung nicht recht­mä­ßig erfolgt ist, wenn auf die­se Punkte nicht hin­ge­wie­sen wur­de. Damit aber ist die Einwilligung recht­lich unwirk­sam und die Impfung straf­recht­lich eine Körperverletzung. […]

Juristisch betrach­tet ist ein Schaden jeder Nachteil, den jemand durch ein bestimm­tes Ereignis erlei­det. Erfasst wer­den Vermögensschäden und ideel­le oder imma­te­ri­el­le Nichtvermögensschäden. In den meis­ten zivil­recht­li­chen Fällen nach einer Corona-Impfung wird es um einen finan­zi­el­len Schaden gehen, etwa um Behandlungskosten oder um mög­li­che Gehaltseinbußen auf­grund von Arbeitsunfähigkeit. Das ist die eine Seite.

Dann gibt es aber auch noch das soge­nann­te Schmerzensgeld. Der Geschädigte hat bei­spiels­wei­se Schmerzen oder kör­per­li­che Ausfälle. Ein sol­cher imma­te­ri­el­ler Schaden wird letzt­lich aber auch wirt­schaft­lich bemes­sen. […] Voraussetzung ist natür­lich immer, dass man den Schaden ursäch­lich auf das Ereignis zurück­füh­ren kann. […]

Grundsätzlich muss der Kläger dem Richter im Ergebnis der Beweisaufnahme die Überzeugung ver­schaf­fen, dass der beschrie­be­ne Schaden ursäch­lich auf die Impftherapie zurück­geht. Steht aller­dings man­gels ord­nungs­ge­rech­ter Aufklärung bereits fest, dass eine rechts­wid­ri­ge Körperverletzung vor­liegt, ver­ein­facht das Gesetz die­se Überzeugungsbildung. Hier reicht eine über­wie­gen­de Wahrscheinlichkeit. Sache eines Klägers ist also zunächst, die Schadenkausalität plau­si­bel zu machen. […]

Man hat dadurch als imp­fen­der Arzt eine erhöh­te Aufklärungspflicht. Man muss also nicht nur ganz nor­mal über die Durchführung auf­klä­ren, son­dern man muss dem Patienten sagen, dass es Risiken gibt, die man selbst als imp­fen­der Arzt nicht kennt und nicht ken­nen kann.“

Erwähnt wur­den im Interview alte Aussagen vom Virchowbund (hier aus dem April 2021), die den Ärzten ver­si­cher­ten, alles sei normal:



Der Virchowbund, sein Vorsitzender und die „Impfungen“ waren auf coro­dok bereits mehr­mals Thema.

Dies ist die aktu­el­le Version des BMG, die dage­gen das im Interview Gesagte bekräftigt:

Über die in der Tat ver­harm­lo­sen­den Ausführungen in den Merkblättern, die vom Deutschen Grünen Kreuz in Zusammenarbeit mit dem RKI erstellt wur­den, kann man sich im Webarchiv selbst ein Bild machen und die Versionen seit dem 22. Dezember 2020 ver­glei­chen. In den frü­hen Merkblättern wur­de noch kühn behaup­tet: „Die im Impfstoff ent­hal­te­ne mRNA wird nicht ins mensch­li­che Erbgut ein­ge­baut, son­dern im Körper nach eini­gen Tagen abge­baut“ und die Spike-Proteine wür­den „nach der Impfung vom eige­nen Körper (in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimm­ten Abwehrzellen)“ gebil­det, nir­gend­wo sonst. Das wur­de im Laufe der Versionen modi­fi­ziert, doch wur­de auch wäh­rend der Zeit der nur beding­ten Zulassung durch­gän­gig das wich­ti­ge Wort „bedingt“ weggelassen.

Was wird nun mit den Ärzten, die Unsummen ver­dient haben, wäh­rend ihre Patietenten „Impfschäden“ davon­tra­gen? Dies ist ein wei­te­rer Ausschnitt aus dem Cicero-Interview:

„Körperverletzung ist zwar ein soge­nann­tes Antragsdelikt – das heißt, wenn kein Strafantrag gestellt wird, dann pas­siert in der Regel auch nichts –, doch soll­te mal jemand einen Antrag stel­len, dann müss­te die Staatsanwaltschaft hier ermitteln. […]

Ich bin kein Orakel und es hängt immer vom Einzelfall ab, ob alle Voraussetzungen für eine zivil­recht­li­che Haftung vor­lie­gen. Für das Zivilrecht gilt jeden­falls: Werden die bis­lang übli­chen Standards der Haftung für Neulandmedizin kon­se­quent ange­wen­det, liegt ein Haftungsgrund vor, wenn im kon­kre­ten Fall die­se Standards eben nicht ein­ge­hal­ten wur­den. Was die straf­recht­li­che Verantwortung angeht, bräuch­te es nur einen ein­zi­gen Staatsanwalt, der auf­horcht und sagt: ‚Oh, dann ermitt­le ich doch mal!‘ Die dann fol­gen­den Strafverfahren wür­den Klarheit brin­gen. Der Gesetzgeber hät­te es dann in der Hand, gege­be­nen­falls mit einer Amnestie zu reagieren.‘

In Deutschland gibt es über 5000 Staatsanwälte, und „es bräuch­te nur einen einzigen“.