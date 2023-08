„Colonia obscura“

Unter dem Titel „Colonia obscu­ra – der Minister mau­ert, und die Universität mau­ert mit“ hat der Verleger und coro­dok-Autor Thomas Kubo einen wei­te­ren Artikel sei­ner Karlatan-Serie beim Hintergrund zuge­fügt. Darin geht es um sei­ne akri­bi­schen Recherchen zur Vielzahl der Diskrepanzen im Lebenslauf des Immer-noch-Gesundheitsministers und im aktu­el­len Beitrag doku­men­tiert er offi­zi­el­le Reaktionen darauf.

„An der Universität zu Köln hat eine Kommission gegen Gesundheitsminister Prof. Dr. med Dr. sc. (Harvard) Lauterbach ein Verfahren wegen wis­sen­schaft­li­chen Fehlverhaltens durch­ge­führt und emp­foh­len, das Verfahren ein­zu­stel­len. Dieser Empfehlung hat sich Rektor Prof. Dr. Axel Freimuth am 21. Juli 2023 ange­schlos­sen und sie damit offi­zi­ell umge­setzt. Ein solch bemer­kens­wer­ter Vorgang soll hier in zwei Teilen kri­tisch kom­men­tiert werden. […]

Eine Kommission zur Untersuchung wis­sen­schaft­li­chen Fehlverhaltens war sowohl ver­pflich­tet als auch in der Lage, sämt­li­che Fragwürdigkeiten zu klä­ren, was über regu­lä­re Presseanfragen nicht zu erzie­len war.

Das tat sie aber lei­der nicht.

Drittmittelangaben? Alles bereits ent­kräf­tet! […]

Lehrveranstaltungen? Prüfen wir nicht! […]

Studienabschlüsse? Sind uns egal! […]

Literaturangaben? Dafür sind wir nicht zustän­dig! […]

Publikationen? Gucken wir uns nicht an! […]

Die Frequenz der feh­ler­haf­ten Angaben hat der Kommission mög­li­cher­wei­se doch ein schlech­tes Gewissen berei­tet und ein Restreservoir an wis­sen­schaft­li­cher Integrität aktiv wer­den las­sen: Irgendwas muss­te sie dann doch hin­schrei­ben. Dies wird Thema des nächs­ten Teils sein.“ [Hervorhebungen im Original]

In Köln liegt die­ser Hund begra­ben, oder viel­leicht schläft er auch nur und wacht eines schö­nen Tages quick­le­ben­dig wie­der auf.