Karl Wars und halbierte Tote

Anders lau­ten­den Fake News zuwi­der: Der Kampf gegen den Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein größ­ter Stratege ist der Gesundheitsminister. So lan­ge nur ein ein­zi­ger Mensch stirbt, wird er rast­los das tun, wofür ihn die Menschen lie­ben und schät­zen: war­nen, ankün­di­gen und dro­hen. Er wird Hitzetote hal­bie­ren und Verkehrsopfer vier­tei­len. Mehr trin­ken und weni­ger rasen, lau­ten sei­ne Ratschläge, wäh­rend er wei­ter über­flüs­si­ge Krankenhäuser still­legt. Nie mehr sol­len wir (Zeitenwende!) von Kliniken abhän­gig sein. Teures und über­qua­li­fi­zier­tes Gesundheitspersonal wird des­halb ersetzt durch die Hoffnung, in Mexiko und Indien bil­li­ge­res Humankapital zu finden.

Die größ­te Kompetenz des Gesundheitsökonomen (Harvard, oder war es Goldman Sachs?) liegt dabei dar­in, anti­zy­klisch und kon­tra­fak­tisch zu agie­ren. Er bestell­te hun­der­te Millionen Dosen von „Corona-Impfstoffen“, als die Nachfrage sich dem Nullpunkt zuneig­te, und das zu hor­ren­den Preisen (gut, auch Spahn han­del­te so). Im gefühlt käl­tes­ten Juli Deutschlands seit den Aufzeichnungen im Neandertal legt er einen Hitzeplan vor. Sein Ministerium spricht von 7,9 Millionen durch Alkohol gefähr­de­ten Menschen und er tritt eine Cannabis-Diskussion los.

Karl der Bloße

Beeindruckend ist, wie er damit durch­kommt. Das gelingt, weil das Kontrafaktische, das ger­ne bei Trump oder Johnson geta­delt wur­de, längst ein Grundpfeiler der Politik gewor­den ist. Da ver­bie­tet man den Bezug rus­si­schen Gases und empört sich, der Russe lie­fe­re nicht mehr. Dank unse­rer Waffenlieferungen siegt die Ukraine unent­wegt und die Putinsche Wirtschaft liegt am Boden und nicht etwa unse­re. Europa errich­tet Zäune an sei­nen Grenzen, gegen die der „anti­fa­schis­ti­sche Schutzwall“ ein Klacks war, und bezeich­net das als huma­ni­tä­re Großtat. Allwaltende Zensur nicht nur im Internet, wahl­wei­se wegen angeb­lich oder wirk­lich gefähr­li­cher Posts zu Corona, Krieg, Antisemitismus, Kinderpornos etc., durch­ge­führt von Privatkonzernen und beglei­tet von Regierungen, nennt sich wehr­haft und Verteidigung der Meinungsfreiheit.

So mag Lauterbach ein beson­ders schril­ler und dreis­ter Vertreter sol­cher Techniken sein, ein Einzelfall ist er gewiß nicht. Das gro­ße Dilemma besteht dar­in, daß ver­dammt vie­le Menschen in der gan­zen Welt die­se Lügen und Heuchelei leid sind, aber man­gels glaub­wür­di­ger Alternativen ihr Heil dar­in sehen, bei Wahlen die­je­ni­gen aus­zu­pro­bie­ren, die noch nicht an der Macht waren oder, wie in Italien, an deren Wirken in der Vergangenheit man sich nicht erin­nern mag oder kann. Historische Parallelen sind stets pro­ble­ma­tisch, die der Zeit vor 1933 drängt sich aller­dings auf. Auch damals waren Desillusionierung über das par­la­men­ta­ri­sche System und die Enttäuschung über Parteien, die sozi­al rede­ten und Reichtum wie Armut enorm ver­stärk­ten, rie­sen­groß. Man woll­te eine Alternative für Deutschland sehen bei denen, die das „System“ anpran­ger­ten und das „Vaterland“ groß schrie­ben. Viele nah­men in Kauf, daß sie damit anti­de­mo­kra­ti­sche und ras­sis­ti­sche Kräfte stärk­ten, man­che woll­ten genau das. Von den Vielen glaub­ten eini­ge, die Neuen wer­den sich schon die Hörner absto­ßen und es wer­de nichts so heiß geges­sen, wie es gekocht wird. Geschichte wie­der­holt sich nicht ein­fach. Zu erör­tern bleibt, wie der zuneh­men­den Entdemokratisierung und der Verarmungspolitik der Herrschenden zu begeg­nen ist, ohne in die aus der Geschichte bekann­ten Fallen zu tappen.

Grafiken ent­stan­den unter Verwendung von Werken von Klaus Stuttmann (https://​www​.stutt​mann​-kari​ka​tu​ren​.de/​k​a​r​i​k​a​t​u​r​/​6​687) und @DeineMarchenwelt (https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​d​F​6​b​F​r​R​p​gjQ).