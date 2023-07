Fundstücke am 27. Juli 2023

Gefunden wur­den Altes zur Nordsee, Neues zu BioNTech, Anarchie, Omikron, von Julia Neigel, Philine Conrad, Lothar Wieler, Cornelia Betsch, aus Österreich sowie drei Nachträge und die letz­ten Worte des Papiermülls.

BioNTech läßt buddeln

In der FAZ (Printausgabe) am 22.7. wur­de zur Mainzer Goldgrube gemeldet:

„Rund um die ehe­ma­li­ge Generalfeldzeugmeister-Kaserne müs­sen Autofahrer in den nächs­ten Wochen mit Behinderungen rech­nen. […] Schließlich ist das Areal An der Goldgrube als Erweiterungsfläche für das inzwi­schen welt­weit bekann­te Unternehmen Biontech SE vor­ge­se­hen, das sich unter ande­rem mit der Erforschung indi­vi­dua­li­sier­ter Krebsimmuntherapien beschäf­tigt; zuletzt aber vor allem als erfolg­rei­cher Produzent des Corona-Impfstoffs Comirnaty wahr­ge­nom­men wurde.

Wie neben­bei ist auf dem Firmengelände ein neu­es Büro- und Laborgebäude ent­stan­den, für das am Mittwoch Richtfest gefei­ert wer­den konn­te. Im ‚K2‘, so die Kurzbezeichnung des Baus, wer­de es fort­an um ‚Forschung pur‘ gehen, ließ der ope­ra­ti­ve Geschäftsführer von Biontech, Sierk Poetting, wis­sen. Zu den Kosten mach­te er kei­ne Angaben.

Mit Blick auf das Gebäude, das bis 2025 bezugs­fer­tig sein soll, sprach er von einem ‚wei­te­ren Meilenstein für unse­re Standortentwicklung‘. […]

Stadt und Land haben sich längst dar­auf ver­stän­digt, auch selbst aktiv zu wer­den, um wei­te­re Firmen und Institute anzu­sie­deln, die sich mit Fragen der Biotechnologie und der Lebenswissenschaften aus­ein­an­der­set­zen. Dass dies der rich­ti­ge Weg und der Aufbau einer gemein­sa­men Technologiezentrum Mainz GmbH die dafür pas­sen­de Plattform sei­en, bestä­tigt nicht zuletzt eine am Freitag vor­ge­stell­te Studie der Roland Berger GmbH, die bes­te Chancen für Unternehmen sieht, die sich mit die­sen Zukunftsthemen in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz beschäftigten.

Erklärtes Ziel sei es, Rheinland-Pfalz zu einem füh­ren­den Standort für Biotechnologie zu machen, sag­te Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Bis 2026 wol­le man rund 800 Millionen Euro inves­tie­ren, um sich natio­nal und inter­na­tio­nal ent­spre­chend zu posi­tio­nie­ren und ‚die Potentiale die­ser Schlüsseltechnologie für ein gesün­de­res Leben und Altern, für die Wertschöpfung im Land und die Schaffung guter Arbeitsplätze zu nutzen‘.

Allein in Mainz, wo neben dem Hochschulgelände ein Biotech-Hub ent­ste­hen soll, sind die Gewerbesteuereinnahmen in den ver­gan­ge­nen bei­den Corona-Jahren, und das wohl vor allem dank Biontech, um ein x‑faches auf ins­ge­samt gut 2,4 Milliarden Euro gestiegen.“

Dagegen hat­te „Der Neue Kämmerer aus dem renom­mier­ten F.A.Z.-Fachverlag“ im Mai anläss­lich der Ergebnisse für das ers­te Quartal 2023 gemeldet:

„Der Höhenflug des Impfstoffherstellers Biontech ist vorüber. […]

Standorte des Unternehmens wie Mainz, Marburg und Idar-Oberstein müs­sen nun mit gerin­ge­ren Gewerbesteuereinnahmen rech­nen. Im Mainzer Rathaus zeig­te sich Finanzdezernent Günter Beck ‚bestürzt‘ über den Umsatzeinbruch. Man habe nicht mit einem so star­ken Einbruch gerech­net, sag­te er dem SWR. Die Gewerbesteuereinnahmen dürf­ten 2023 damit deut­lich unter den Ansätzen lie­gen. […] Mainz erhielt 2021 rekord­ho­he Gewerbesteuerzahlungen von 1,2 Milliarden Euro. 2022 waren es noch 830 Millionen Euro.

Für 2023 und 2024 hat die rhein­land-pfäl­zi­sche Landeshauptstadt im aktu­el­len Doppelhaushalt rund 620 Millionen Euro ein­ge­plant. Zum Abschmelzen der Gewerbesteuereinnahmen trägt außer dem rück­läu­fi­gen Gewinn von Biontech auch die Absenkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 440 auf 310 Punkte bei.“

Damit konn­te BioNTech wohl ordent­lich Steuern spa­ren. Die Stadt Mainz muss dage­gen spa­ren, da eine „Große Leere“ auf sie zukommt:

„Guter Newsflow? Perlt an der Aktie von BioNTech ein­fach so ab. Der Corona-Highflyer fris­tet an der Börse nach wie vor ein Schattendasein. Nach dem Absturz im Mai auf den tiefs­ten Stand seit knapp zwei Jahren läuft BioNTech wei­ter­hin seit­wärts. Bringen die Zahlen Schwung in den Kurs? Zweifel sind angebracht. […]

BioNTech erlebt der­zeit das Schicksal etli­cher Biotechfirmen an der Börse: Bis einem Unternehmen aus der Branche der nächs­te Mega-Blockbuster gelingt, kann es dau­ern – und in die­ser Zeit sehen die Anleger wenig Grund, die Aktien zu kau­fen. Zumal es der­zeit an Aktien, die rich­tig Gas geben, nicht mangelt.

Folglich ist die chart­tech­ni­sche Situation bei BioNTech ver­zwickt. Die bedeu­ten­de 100-Dollar-Marke als hori­zon­ta­le Unterstützung ist nicht weit ent­fernt. Fällt der Kurs dar­un­ter, könn­te es schnell bis auf 90 und dann 80 Dollar wei­ter abwärtsgehen.“

Vielleicht wird ange­sichts die­ser Situation in Mainz ein­fach nach Gold gebuddelt.

Hätte Kropotkin sich „imp­fen“ lassen?

In der NZZ (Printausgabe) vom 23.7. war unter der eigen­tüm­li­chen Überschrift „Nähe zu Corona-Gegnern“ noch Eigentümlicheres zu lesen:

„Im Hause der anti­au­to­ri­tä­ren Bewegungen sind vie­le Wohnungen. Über kolo­nia­lis­ti­sches Unrecht wird in Saint-Imier eben­so debat­tiert wie über anti­fa­schis­ti­sche Seenotrettung, kre­dit­freie Währungssysteme, Geschlechtsidentität – und Pandemien. Viele Maskenträger sit­zen in den Seminaren, geimpf­te, ungeimpfte.

Mit dem Lager der Corona-Massnahmenskeptiker und Verschwörungstheoretiker tei­len die Anarchisten ihre Opposition zum Staat – das schafft eine inhalt­li­che Nähe, über die man­che nicht ger­ne reden, ande­re dage­gen umso reso­lu­ter. ‚Impfgegner gehö­ren nicht hier­hin‘, sagt ein Psychiater und Mitglied der Bewegung Sea Punks, die Flüchtlinge im Mittelmeer ret­tet. ‚Solidarität ist ein anar­chis­ti­scher Grundgedanke. Wer sich nicht imp­fen lässt, hat die­sen Gedanken aus medi­zi­ni­scher Sicht nicht zu Ende gedacht.‘ Und so müs­sen denn auch Anarchisten, die Hierarchien ableh­nen, Prioritäten set­zen: Die Kritik an kapi­ta­lis­ti­schen Impfstoffherstellern sei zweit­ran­gig gegen­über dem Impfschutz, sagt der Sea-Punk-Aktivist.“

Die Anarchisten waren auch schon mal – anarchistischer.

O‑mikron, das klei­ne o

Ende 2021 setz­te die neue Regierung mit 3/2/1G und einer ange­droh­ten „Impfpflicht“ alles dar­an, die kom­plet­te Bevölkerung an die Nadel und BioNtechs Einnahmen wei­ter nach oben zu bekom­men. Parallel dazu tauch­te Omikron auf und die regie­rungs­treu­en Medien müh­ten sich ab, eine grip­pe­ar­ti­ge Erkrankung ähn­lich wie bei Delta zu einer Todesseuche auf­zu­bre­zeln. Nur war es bei Omikron noch offen­sicht­li­cher, dass die­se Symptome über­leb­bar waren.

Das hat sich mitt­ler­wei­le her­um­ge­spro­chen, doch das Paul-Ehrlich-Institut will oder kann wei­sungs­ge­bun­den nicht von Omikron las­sen und preist im Hochsommer die „Impfung“ mit einem immens schäd­li­chen Gentherapie-Präparat gegen eine Erkältung wie sau­res Bier an.

Zur Auffrischung der Erinnerung sei „Die Omikron-Story“zur Lektüre empfohlen:

„November 2021. Weltweit läuft die COVID-Impfkampagne auf Hochtouren, nur nicht in Deutschland. Schon seit dem Sommer kla­gen Politik und Mainstream-Medien über die zuneh­men­de Impfmüdigkeit der Bevölkerung, das Bundesgesundheitsministerium hat sogar schon Radio- und Plakatwerbung gestar­tet, sei doch die Impfung die ein­zi­ge Möglichkeit die Pandemie zu über­win­den. Die Regierung Merkel hat sich daher auf ihrer Maßnahmen-Geisterfahrt für das Modell Pandemie der Geimpften ent­schie­den, ermun­tert vor Ansteckung und Weitergabe unge­schütz­te Geimpfte zum nor­ma­len Leben zurück­zu­keh­ren, wäh­rend sie Ungeimpften Eintritt, Ausgang und z.T. sogar Arbeit ver­bie­tet. Bürger wer­den per QR-Code seg­re­giert und Impfgegner im Staatsfernsehen täg­lich aufs Übelste beschimpft.“

Gegen den „Kultur-Lockdown“

Die stand­haf­te Sängerin Julia „Jule“ Neigel hat­te „eine Normenkontrollklage am OVG Bautzen gegen das Verordnungswirrwarr ein­rei­chen las­sen, bei der – über­spitzt gesagt – sich täg­lich ändern­den Corona-Verordnungen, wel­ches nun als Verfahren mit Az. 3 C 90/21 end­lich zu einer münd­li­chen Verhandlung führt. “ Diese Verhandlung war für heu­te angesetzt.

„Konkret geht es der Musikerin um den ‚Kultur–Lockdown‘ und die 2G–Pflicht für öffent­li­che Veranstaltungen wie etwa Konzerte. Nun muss sich nun das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen aus­führ­lich mit der Klage befassen. […]

In der münd­li­chen Verhandlung geht es um eine soge­nann­te Normenkontrollklage von Julia Neigel gegen die Corona–Schutzverordnung des Landes vom 5. November 2021. Eine Normenkontrolle bedeu­tet in die­sem Zusammenhang eine Überprüfung von Rechtsnormen dar­auf hin, ob sie mit höher­ran­gi­gem Recht ver­ein­bar sind.

‚Konkret habe ich den Freistaat Sachsen ver­klagt, weil er nach der Aufhebung der pan­de­mi­schen Lage natio­na­ler Tragweite eine 2G–Pflicht und damit eine mit­tel­ba­re Impfpflicht für Konzerte ein­ge­führt hat­te‘, sagt Julia Neigel. […]

Die Sängerin spricht in die­sem Zusammenhang von ‚staat­li­cher Willkür‘. Sie will mit ihrer Klage errei­chen, dass die­se ‚ohne par­la­men­ta­ri­schen Beschluss ange­ord­ne­ten Kultur–Lockdowns‘ gericht­lich über­prüft werden.

[…] Sie sag­te die­ser Zeitung ges­tern: ‚Wir rech­nen mit allem. Aber kei­ne Sorge, wir sind bereit, auch vor das Bundesverwaltungsgericht zu zie­hen, wenn das nötig wer­den sollte.‘

Zu vie­les sei in der Corona–Zeit gesche­hen, das kön­ne man ‚doch nicht ein­fach igno­rie­ren‘. Daher wer­de sie ‚nicht auf­hö­ren, die Aufarbeitung des Unrechts vor­an­zu­trei­ben. Das, was in unse­rem Land pas­siert ist, das ist eine Schande.‘

In einem emo­tio­na­len Post hat­te Neigel zudem mit­ge­teilt: ‚So eine schreck­li­che und unan­ge­mes­se­ne Spaltung der Gesellschaft durch staat­li­che Hand darf sich nie mehr wie­der­ho­len. Wir wer­den da sein. Die Sitzung ist öffent­lich und für jeder­mann zugäng­lich. Jeder darf kom­men, so wie es sich im öffent­li­chen Raum und bei Veranstaltungen gehört und sich schon immer gehört hat.‘“

Die Sängerin wird u.a. von Martin Schwab und der Good Governance Gewerkschaft juris­tisch unterstützt.

„Die Verhandlung zur Normenkontrollklage der Musikerin Julia Neigel gegen den Freistaat wegen sei­ner Corona-Schutzmaßnahmen am Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen ist ver­tagt wor­den. Der Senat ließ am Donnerstag einen ihrer Prozessbevollmächtigten nicht zu, es müss­ten wei­te­re Erkundigungen ein­ge­holt wer­den, sag­te der Vorsitzende kurz nach dem Beginn. Das Gericht habe nicht prü­fen kön­nen, ob es sich bei der von ihm ver­tre­te­nen Künstlergewerkschaft Good Gouverment [sic] um eine Gewerkschaft im Sinne des Gesetzes han­de­le. Der Senat wer­de sich nun vor­aus­sicht­lich erst im Winter mit dem Fall beschäf­ti­gen, ein Termin ste­he noch nicht fest. […]

Enttäuscht über die Aussetzung ist sie nicht, ‚dann haben wir noch mehr Zeit zur Vorbereitung‘, sag­te sie der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe ja immer wie­der neue Erkenntnisse und Studien, die bes­ser auf­klär­ten. Neigel freu­te sich, dass auch Kollegen aus der Kulturszene, selbst aus Berlin, anreis­ten. Einige hät­ten drau­ßen blei­ben müs­sen, der Saal sei zu klein gewe­sen. Als die Sängerin ihn betrat, wur­de sie mit Beifall begrüßt.“

„Irgendwas läuft gera­de ver­dammt schief“

Die Schauspielerin, Schriftstellerin und Malerin Philine Conrad hat sich im Herbst 2021 mit ande­ren Künstlern zusam­men an der Aktion #alle­sauf­den­tisch betei­ligt und führ­te ein Gespräch mit dem Virologen und Epidemiologen Martin Haditsch. Sie ist Gründerin der Initiative „Kunst ist Leben“, der u.a. Dietrich Brüggemann, Raymond Unger und Giovanna Winterfeldt ange­hö­ren. Jetzt hat sie bei einer Veranstaltung der Martin-Luther-Stiftung auf die Frage geant­wor­tet: „Welche beson­de­re Erfahrung, Einsicht, Begebenheit wäh­rend der ‚Corona-Jahre‘ Anfang 2020 bis Anfang 2023 hat Sie mit gro­ßer Kraft und Intensität a) in persönlicher/ pri­va­ter und b) in beruflicher/ dienst­li­cher Hinsicht bewegt, beschäf­tigt, beein­flusst?“ Ihre offe­ne Antwort mach­te Ole Skambraks bekannt.

„Ich möch­te mich ein­mal vor­stel­len: Ich bin ein ‚Blinddarm‘. Ein ‚Leugner‘. Ein ‚Nazi‘ – ‚rechts‘, ‚unso­li­da­risch‘ und ‚ego­is­tisch‘. Ich bin ‚dumm‘, ein ‚Aasgeier‘ und ‚Verweigerer‘. Und ich bit­te um Verständnis, ich unter­schei­de nicht mit Sternchen zwi­schen Aasgeiern und Aasgeierinnen. Das Geschlecht spielt in die­sem Zusammenhang kei­ne Rolle. Ich bin eine ‚dum­me Sau‘, ‚zu kenn­zeich­nen‘ und soll ‚Sticker tra­gen‘. Ich bin ein ‚Gefährder‘, ein ‚Mörder” und ein ‚Todesengel”. Ich bin ein ‚Gegner‘. Gegen was? Ich bin ein ‚Muffel‘. Eine ‚dunk­le Gestalt‘. Und soll ‚in einem Loch ver­schwin­den, aus dem ich raus­ge­kro­chen bin”. Ich bin ein ‚Sozialschädling‘. Und ‚bekloppt‘. Sie ken­nen die Gründe für die­se Bezeichnungen. […]

Ich per­sön­lich spü­re eine Enge, Scheren im Kopf, ver­schlos­se­ne Herzen und die Eigenermächtigung, auf der rich­ti­gen Seite zu ste­hen. Man hat uns getrennt. 60 Millionen gegen 20 Millionen. ¾ gegen ¼. Und das geht über das Thema Corona hin­aus. Es ist ein Brennglas der aktu­el­len Zeit. Die Themen tau­schen sich aus. Doch ich möch­te Sie fra­gen: Haben Sie nicht auch den Eindruck, irgend­et­was stimmt nicht in unse­rem Land?

Irgendetwas läuft gera­de ver­dammt schief.

Aber hier geht es nicht um mich. Hier geht es um die Gesellschaft. Das Miteinander. Und wie wir mit­ein­an­der umge­hen. Vor allem aber geht es um die Kunst – als Spiegel der Gesellschaft. Sie soll­te hin­wei­sen und war­nen, wenn sich eine Gemeinschaft von­ein­an­der ent­fernt. Doch sie war still. […]

Ich bin gekom­men, weil mir unse­re Gesellschaft seit 3 Jahren ver­dammt wich­tig gewor­den ist. Vor allem, wenn uns Unmenschlichkeit als ‚neue Normalität‘ pro­kla­miert wird. Ich emp­fin­de Traurigkeit und Mitgefühl. Für unser gesam­tes Land. Für bei­de Länder, die wir ein­mal waren. […]

Ich bin ver­wun­dert und irri­tiert über unse­re Gesellschaft und was sie gezeigt hat die letz­ten 3 Jahre. Nicht, DASS die­se Dinge gesche­hen sind. Sondern dass dazu geschwie­gen, und gegen ande­re Auffassungen gehetzt, ver­leum­det und ver­ach­tet wur­de. Dass Grundwerte und Überzeugungen ver­letzt wer­den. Dass Worte und Taten nicht zusammenpassen.

Was aber hilft uns, wie­der Unterhaltungen zu füh­ren – Sie wis­sen schon. Zwei Menschen tau­schen sich aus, jeder mit einer eige­nen Haltung. Eine Unter – Haltung.

Wie fin­den wir wie­der zueinander?

Ich den­ke: Musik, Konzerte, Theater, Filme, Tanz – das, was über ein Jahr ver­bo­ten war, bis heu­te ein­ge­schränkt ist und wir unse­ren Beruf nicht mehr aus­üben konn­ten, teil­wei­se bis heu­te nicht kön­nen: Gemeinsames Erleben mit unbe­kann­ten Menschen in einem Raum.

Kurzum: Nähe. Das Eintauchen in tie­fe­re Sphären des Bewusstseins. Begreifen, dass man ohne­ein­an­der nicht kann, und es ein ‚ohne­ein­an­der‘ nicht geben wird.“

Unter den fol­gen­den Links ist der gan­ze Text zu lesen und zu sehen.

Was der Löwe nicht kann, das kann der Fuchs (Sprichwort)

Lothar Wieler, der uns über Monate den PCR-gene­rier­ten Zahlenmüll tag­täg­lich mit stei­ner­nem Gesicht als „Fallzahlen“ auf­ge­tischt und das „Zukneifen der Pobacken“ ver­ord­net hat, ist nun nicht mehr am RKI. Seit dem 1. April ist er Sprecher des „Digital Health Clusters“ am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam, das auf den SAP-Gründer Plattner zurück­geht und voll auf der Höhe des Zeitgeistes ist.

Wieler will „die Digitalisierung in Public Health natio­nal und inter­na­tio­nal vor­an­brin­gen‘ […]. Das die­ne auch einer bes­se­ren Vorbereitung auf künf­ti­ge Pandemien. […] Wielers neu­er Arbeitgeber, das Digital Health Cluster am HPI, […] soll nach Angaben des HPI Experten der Gesundheits- und Datenwissenschaft sowie Digital Engineering zusam­men­brin­gen, ‚um die Gesundheit und das Wohlbefinden unse­rer Gesellschaft zu verbessern.‘“

Jetzt warnt er vor Füchsen in Städten, viel­leicht inspi­riert durch das Tier, das Kleinmachnow besuch­te – Löwin, Wildschwein oder doch ein Reh? – und zehrt dabei von ver­gan­ge­nem Ruhm.

Und wei­ter: „Wer Füchse oder ande­re Wildtiere füt­te­re oder zulas­se, dass sie Futter in der Nähe von Siedlungen fän­den, erhö­he ohne Not die Chance von ris­kan­ten Kontakten, sag­te Wieler. ‚Das soll­te unbe­dingt unter­blei­ben. Füchse soll­ten wie­der dahin zurück, wo sie hin­ge­hö­ren‘, beton­te er. Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) stam­men die ers­ten Nachweise von Füchsen in Berlin aus den 1950er Jahren. Seit den 1990er Jahren sei Berlin weit­ge­hend flä­chen­de­ckend besiedelt.“

So gese­hen sind die Füchse schon län­ger in Berlin als Wieler, der laut Lebenslauf Ende des ver­gan­ge­nen Jahrhunderts dort ankam und natio­nal (Expertenrat, Leopodina etc.) wie inter­na­tio­nal (EU-Kommission, WHO etc.) eine beein­dru­cken­de Ämterhäufung auf­zu­wei­sen und eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des „Pandemievertrags“ gespielt hat. Zeit zum Twittern hat er trotz­dem noch und so hat er die­sen Tweet gelesen:

Die Antwort dar­auf gab Stefan Homburg:

„Solche Fragen stel­len nur Virologen. Laien wis­sen, dass im Herbst vie­le Erkältungen mit neu­en Viren kom­men, die man nur durch PCR-Tests unter­schei­den kann.

Ob Maßnahmen fol­gen, hängt davon ab, ob die Politik sie braucht oder mit Rezession und Krieg genug um die Ohren hat.

Frau @EckerleIsabella ver­dient ihr Geld mit der Legende, jede Virusmutation ber­ge neue Gefahren und erfor­de­re eigen­stän­di­ge ‚Maßnahmen‘. Als psy­cho­lo­gisch wirk­sam haben sich vor allem angeb­li­che Zoonosen erwie­sen (Schweinegrippe, Vogelgrippe, Affenpocken usw.). Diese Erzählungen wur­den mit dem Wildtiermarkt von Wuhan bis zur Komödie getrieben.

In der Natur gibt es seit Ewigkeiten ein Gleichgewicht zwi­schen mutie­ren­den Viren und Immunsystemen, die sie abweh­ren. Besondere Gefahren exis­tie­ren hier­bei eben­so wenig wie bei kli­ma­ti­schen Schwankungen, die es immer schon gab.

Von bei­den Mythen kann man jedoch exzel­lent auf Kosten jener leben, die gesell­schaft­lich sinn­vol­le Arbeiten verrichten!“

Und die­sen Kommentar wie­der­um hat Wieler „gelik­ed“.

Frau Prof. Nudge‘s Impfgedanken

Wenn die­se Frau dies am 23.7.2023 (Tagesspiegel-Printausgabe) sagt, ist das kein Hoffnungszeichen, son­dern das Gegenteil davon:

Die Psychologin Betsch von der Universität Erfurt hat bei „Corona“ von Anfang an das Geschehen mit­ge­stal­tet und war auch schon Mitglied in der infor­mel­len, aber ein­fluss­rei­chen Runde im Merkel-Kanzleramt (mit Wieler, Christian Drosten, Melanie Brinkmann, Michael Meyer-Hermann, Gérard Krause, Rolf Apweiler, Kai Nagel), bevor sie in den Expertenrat der nach­fol­gen­den Regierung beru­fen wur­de. Im Mai 2020, als die ers­ten „Lockerungen“ des Lockdowns kamen und der „Impfstoff“ schein­bar noch in wei­ter Ferne lag, sag­te sie in einem Interview:

„SPIEGEL: Obwohl wir noch lan­ge nicht so weit sind, leh­nen eini­ge Menschen eine sol­che Impfung schon jetzt kate­go­risch ab. Wie kommt es dazu?

Betsch: In der Cosmo-Studie, in der wir wöchent­lich unter ande­rem Wissen, Risikowahrnehmung und Vertrauen wäh­rend des Covid-Ausbruchs abfra­gen, sehen wir, dass die Ablehnung momen­tan nicht über­mä­ßig groß ist. Sie ist aller­dings in der letz­ten Woche gewach­sen – einer beson­de­ren Woche mit vie­len par­al­le­len Lockerungen.“

Im Dezember 2020 mach­te sie sich noch vor der beding­ten EMA-Zulassung des „Impfstoffs“ Gedanken dar­über, wie ein gen­the­peu­ti­sches Präparat in die Bevölkerung hin­ein­zu­be­kom­men wäre.

„Da vie­les gera­de bei den gen­ba­sier­ten Impfstoffen noch neu und unbe­kannt sei und teil­wei­se auch neue Technologie zum Einsatz kom­me, ent­stün­den der­zeit Verschwörungstheorien, sag­te Betsch. Die exis­tie­ren­den Wissenslücken müss­ten daher besetzt werden. […]

Laut einer aktu­el­len Studie von Betsch wür­den sich aktu­ell rund 50 Prozent der Befragten gegen COVID-19 imp­fen las­sen. Seit April sin­ke die Impfbereitschaft, so Betsch. Sie gehe aber davon aus, dass die Bereitschaft stei­ge, wenn der Impfstoff sich als sicher erwei­se und es mehr Informationen gebe.“

Die Informationen waren alles ande­re als gut, und so ging es im Januar 2021, als die „Impfung“ gera­de begon­nen hat­te, eher um tech­ni­sche Fragen:

„In der Pandemie kommt Betsch eine wich­ti­ge Funktion zu, denn die Datenauswertungen ihres Teams zur Impfbereitschaft geben Aufschluss dar­über, wie schnell die Impfungen in Deutschland durch­ge­führt wer­den könn­ten und wie erfolg­reich die Impfkampagne ist.

Auch über das Vertrauen der Deutschen in die Sicherheit der Impfstoffe sagen ihre Umfragewerte etwas aus. Gut mög­lich, dass sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten von Betsch Antworten auf die Frage erhof­fen, wel­che Maßnahmen wie gut von der Bevölkerung akzep­tiert werden.“

Im September 2021 wur­de kurz vor der Bundestagswahl das Nudge-Arsenal hervorgeholt:

„Bei denen, die grund­sätz­lich nicht geimpft wer­den wol­len, sei­en Sicherheitsbedenken eigent­lich der wich­tigs­te Faktor, berich­tet Cornelia Betsch. […]

Die Ungeimpften tei­len sich der­zeit in drei, nach Motiven unter­scheid­ba­re Untergruppen auf, sagt Cornelia Betsch. Ihr zufol­ge sind unge­fähr 20 Prozent impf­be­reit, 24 Prozent sind unsi­cher und zögern und die ver­blei­ben­den 56 Prozent wol­len nicht.

Sie kann sich vor­stel­len, die­se Gesamtgruppe am ehes­ten mit No-Judgement-Zones zu errei­chen. In den USA infor­miert in ent­spre­chend gekenn­zeich­ne­ten Bereichen medi­zi­ni­sches Personal ohne Bewertung des Impfstatus‘. Dieses Informationsangebot kom­bi­niert mit Bratwurst- oder Zooimpfen hält sie für einen erfolg­ver­spre­chen­den Ansatz.“

Das war sehr von Thüringen aus gedacht, hat aber lei­der bei eini­gen „Impflingen“ funk­tio­niert. Im November 2021, als der Karlatan noch nicht ein­mal als neu­er Gesundheitsminister ver­ei­digt war, wur­de der Ton schärfer.

„‚Wir set­zen uns für gute Gesundheitskommunikation und evi­denz­ba­sier­te Entscheidungen ein und bis­lang haben wir eine Impfpflicht abge­lehnt‘, erklärt Cornelia Betsch […].

‚Die aktu­el­le Lage führt aber auch bei uns zu einer Neubewertungstellen [sic] die­ser Frage. Wir haben die Gründe für und gegen eine Impfpflicht in den Kontext der aktu­el­len Situation gestellt und plä­die­ren nun dafür, die Einführung einer all­ge­mei­nen Impfpflicht schnells­tens zu prüfen.‘

Trotz aktu­ell stei­gen­der Impfbereitschaft unter den Erstimpfungen sei der­zeit nicht abzu­se­hen, dass die vom Robert Koch Institut (RKI) gefor­der­ten Impfquoten für die künf­ti­ge Kontrolle des SARS-CoV‑2 Virus mit den bis­he­ri­gen Maßnahmen zur Steigerung der Impfbereitschaft erreicht wer­den kön­nen, heißt es in dem nun vor­ge­leg­ten Papier. Die Wissenschaftler*innen füh­ren dar­in zunächst die Vorteile und Nachteile einer Impfpflicht auf:

Nein, das ist nicht abge­schnit­ten, das sind alle „Nachteile“, die der Psychologin ein­ge­fal­len sind, danach herrscht gäh­nen­de Leere. Im März 2022, also kurz vor der par­la­men­ta­ri­schen Abstimmung über die „Impfpflicht“, wur­de die Botschaft noch direkter:

„Was aktu­el­le Corona-Debatten in Deutschland angeht, lei­tet Betsch, die sich seit Jahren wis­sen­schaft­lich mit Impfentscheidungen befasst, meh­re­re Botschaften aus den Erhebungen ab.

Zum Einen habe die frei­wil­li­ge Impfbereitschaft in Deutschland mitt­ler­wei­le einen Deckel erreicht. Brauche es höhe­re Impfquoten, kom­me die Politik um eine all­ge­mei­ne Pflicht kaum her­um. Das wer­de auch immer wie­der in den offe­nen Antworten in der Studie gefordert. […]

‚So eine Impfpflicht kommt aus psy­cho­lo­gi­scher Sicht nicht ohne Kosten. Einige Menschen haben Angst vor der Impfung, das macht aus die­ser Entscheidung etwas psy­cho­lo­gisch Heißes.‘ Sie müs­se also gut kom­mu­ni­ziert wer­den. Vorstellbar sei, nun ein Gesetz für die Impfpflicht zu ver­ab­schie­den und ein Impfregister oder einen ähn­li­chen Mechanismus auf­zu­set­zen – es aber erst dann ‚scharf‘ zu stel­len, wenn es benö­tigt wird.“

Im April 2023 resü­mier­te eine Immunologin:

„Hat das Image von Impfungen seit der Corona-Pandemie gelitten?

Ich fürch­te, ja. Cornelia Betsch von der Universität Erfurt hat mit ihrer COSMO-Studie wäh­rend der Pandemie die Impf-Bereitschaft der Bundesbürger immer wie­der ermit­telt. Wir haben wohl lei­der kei­ne höhe­re Akzeptanz von Impfungen, obwohl einer der Corona-Impfstoffe in Deutschland ent­wi­ckelt wur­de. Das ist in der Kommunikation eini­ges unglück­lich gelau­fen. Im Vergleich zu ande­ren Ländern, zum Beispiel Dänemark oder Großbritannien, ist es uns außer­dem nicht gelun­gen, den Menschen die Bedeutung und Wichtigkeit kli­ni­scher Studien zu vermitteln.“

Bei „Corona“ hat Frau Professor Nudge einen Scherbenhaufen hin­ter­las­sen, über den sie non­cha­lant zum „Klima“ wei­ter­zieht. Nudge goes on.

Test-Pandemie in Österreich

Der öster­rei­chi­sche Rechnungshof ver­öf­fent­lich­te am Freitag sei­nen Bericht mit dem Ergebnis, daß für „Corona-Tests“ in einem Land mit ca. 9 Millionen Einwohnern „bis Ende 2022 min­des­tens 5,2 Milliarden Euro“ aus­ge­ge­ben wur­den, also um die 600 Euro pro Nase.

„Wie vie­le Tests in Österreich durch­ge­führt wur­den, steht noch nicht final fest, die Prüfer haben aber einen ers­ten kon­kre­ten Wert ermit­telt: Demnach wur­den allein bis Ende März 2022 min­des­tens 306,4 Millionen Tests aus­ge­wer­tet. In die­ser Zahl sind die Millionen an soge­nann­ten Wohnzimmertests oder Antigenselbsttests aber noch gar nicht ent­hal­ten. Nach Statistiken, die den Prüfern vor­la­gen, wur­den allei­ne im Jahr 2021 rund 123 Millionen Wohnzimmertests verteilt.

Über die ver­schie­dens­ten Angebote wur­de pro Kopf gleich 16-mal mehr getes­tet als im Nachbarland Deutschland. ‚Der kon­kre­te Nutzen die­ser Vielfalt an Testangeboten blieb unge­klärt‘, hiel­ten die Prüfer kri­tisch fest. Die Entscheidung für die breit ange­leg­ten Testangebote wur­den ‚ohne stra­te­gi­sche Grundlage und ent­spre­chen­de Vorbereitung getroffen‘.“

Dies ist der gra­phi­sche Vergleich zwi­schen Österreich und Deutschland, das auch nicht durch zurück­hal­ten­des Testen auf­ge­fal­len ist:

Einen Anteil an die­ser Testmanie hat eine Firma namens Lead Horizon, die in Wien gegrün­det wur­de, um vom Corona-Goldrausch zu pro­fi­tie­ren. „Im Mai 2020 steigt der Virologe Christoph Steininger, 48, bei einer Firma des Innovationsmanagers Michael Putz, 45, ein, die ab die­sem Zeitpunkt unter Lead Horizon fir­miert. Ab September 2020 ist Steininger auch Geschäftsführer. Während Putz im Hintergrund die Fäden zieht, über­nimmt Steininger den Part als Gesicht des Unternehmens.“

Die bei­den ver­kauf­ten in Kooperation mit dem Vertragslabor Lifebrain ein PCR-Gesamtpaket: „Online regis­trie­ren, Testkit in einer Bipa-Filiale abho­len, gur­geln, sich zur Identifikation dabei fil­men, Test in Rewe-Filialen abge­ben und 24 Stunden spä­ter ein – hof­fent­lich nega­ti­ves – Ergebnis via E‑Mail erhal­ten.“ Politische Rückendeckung kam aus der Stadt der beson­ders schar­fen „Maßnahmen“.

„‚Die Idee kam von der Stadt Wien, und das poli­ti­sche Risiko war groß, das Projekt wäre geschei­tert, wenn eine Komponente aus­fällt‘, sagt Steininger. ‚Die Politik hat es ver­stan­den, dass man­che Dinge mit Parntern aus der Privatwirtschaft abge­wi­ckelt wer­den müs­sen.‘ Wie viel Lead Horizon selbst mit den Tests ver­dient, wird aller­dings nicht verraten.

Wie geht es wei­ter? Steininger blickt opti­mis­tisch in die Zukunft. Fast täg­lich kämen Anfragen von Gesundheitsbehörden, Krankenhäusern oder mili­tä­ri­schen Institutionen aus der gan­zen Welt. Außerdem funk­tio­nie­re das Testkit auch für alle ande­ren Atemwegserkrankungen wie Influenza oder RSV. Überdies wer­de sich Covid-19 eta­blie­ren wie vie­le ande­re Krankheiten auch, ist Steininger überzeugt.“

Schon im Sommer 2020 träum­te man davon, den Globus zu erobern: „Erfolgsmodell der PCR-Testung in Wien könn­te welt­weit aus­ge­rollt wer­den“, doch zunächst wur­de der nörd­li­che Nachbar ins Visier genommen:

„‚300.000 Tests pro Tag. Kann das Wiener PCR-Wunder auch in Deutschland gelin­gen?‘, frag­te das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und notier­te nahe­zu neid­voll: ‚Hierzulande gehen die PCR-Tests aus, die öster­rei­chi­sche Hauptstadt schafft täg­lich Hunderttausende. Nun will das zustän­di­ge Unternehmen auch den deut­schen Markt erobern ‑sei­ne Wiener Labore sind noch nicht ausgelastet.‘

Im Bericht selbst heißt es, die Zahlen sei­en ein­deu­tig: ‚Alle deut­schen Labore, die sich zum Interessenverband Akkreditierte Labore in der Medizin ver­eint haben, hat­ten zusam­men in der drit­ten Januarwoche laut dem Robert-Koch-Institut eine Kapazität, um 429.898 PCR-Testungen pro Tag zu bear­bei­ten. Bei einer Bevölkerung von 83 Millionen Einwohnern. Die Wiener Labore von Lead Horizons Partner Lifebrain hin­ge­gen kön­nen laut Stadtverwaltung fast die dop­pel­te Menge schaf­fen: 800.000 Tests ‑bei nur 1,9 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Und: Mit einem spe­zi­el­len Analyseverfahren wer­den die die posi­ti­ven Befunde auch noch auf Virusvarianten gecheckt.‘ Bis zu 500.000 wei­te­re PCR-Proben pro Tag kön­ne man noch ana­ly­sie­ren, heißt es laut dem Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats in dem Artikel. Und so ver­wun­dert es nicht, dass die Leiterin der Geschäftsentwicklung bei ‚Alles Gurgelt‘-Erfinder Lead Horizon im ‚Spiegel‘ zitiert wird mit den Worten: ‚Jetzt wol­len wir nach Deutschland, unbedingt.‘“

Steininger wur­de ein Jahr spä­ter aus der Unternehmensführung gedrängt. „Am 5. August [2021] kommt es zum ers­ten Showdown. Bei einem Notar taucht eine regel­rech­te Armada an Anwälten zur außer­or­dent­li­chen Generalversammlung auf. […] Im Oktober kreu­zen bei­de Seiten erneut die Klingen. Wieder kommt es zu einer außer­or­dent­li­chen Generalversammlung, wie­der tau­chen meh­re­re Anwälte auf.“ Es geht um viel Geld:

„Ein klei­ner Hinweis dar­auf, mit wel­chen Umsätzen Lead Horizon spe­ku­lie­ren dürf­te, fin­det sich im Vertrag der neu­en Geschäftsführerin, der auf­grund der Streitigkeiten eben­falls Eingang ins öffent­li­che Firmenbuch fand. Unter Punkt ‚8. Prämie‘ heißt es: ‚Die Geschäftsführerin erhält eine Prämie in Höhe 11.428,57 (Monatsbruttogehalt) für jedes Quartal, in wel­chem ein Umsatz in Höhe von EUR 30 Millionen über­trof­fen wird.‘“

Das Jahr 2022 brach­te die­se Schlagzeile: „Gurgeltest-Anbieter Lifebrain ver­zich­tet vor­erst auf Kündigungen / 1.200 Jobs blei­ben erhal­ten. Das Labor rech­net im Herbst wie­der mit einem ver­stärk­ten Testaufkommen und will den Sommer durch­tau­chen“. Und die­se Überschrift: „Heimgurgeltests-Aus: Millionenschaden für Labor / Mit Donnerstag läuft in der Steiermark die Möglichkeit, sich per Heimgurgeltest zu tes­ten, aus. Das zustän­di­ge Labor bleibt auf einem Millionenschaden sit­zen und prüft recht­li­che Schritte.“

In die­sem Jahr heißt es zusam­men­fas­send „Alles klagt“, wobei es im wesent­li­chen um die öster­rei­chisch-deut­sche Kooperation geht. Es hat sich aus­ge­gur­gelt, dies­seits wie jen­seits der Grenze und das Ausmaß des Test-Fiaskos wird immer noch schön­ge­schrie­ben:

„Der Rechnungshof hat sich kri­tisch mit der Covid-Test-Politik der Bundesregierung aus­ein­an­der­ge­setzt. Kurzfassung: Die Tests sei­en zu unko­or­di­niert, zu wenig ziel­ge­rich­tet und gene­rell zu breit gewe­sen. Gekostet hat das bis Ende 2022 min­des­tens 5,2 Milliarden Euro.

Das ruft jetzt natür­lich Corona-Schwurbler aller Art aus ihren Ecken, an der Spitze die Pferdeentwurmungs-FPÖ. An der grund­sätz­li­chen Richtigkeit des Covid-Testens ändert das natür­lich nichts, aber sol­che Feinheiten gehen im Getöse der ‚Covid-Maßnahmen-Kritiker‘ ger­ne unter.“

Es geht um sehr viel Geld, aber auch um das Antreiben einer Test-Pandemie, die immense mate­ri­el­le wie imma­te­ri­el­le Schäden ver­ur­sacht hat und dies auch nach dem Ende der Testmanie immer noch tut.

Nachtrag zu „Der ‚neo­li­be­ra­le Akademiker‘ und die ‚Konsenswissenschaft‘“ vom 16. Juni 2023

Im März wur­de der Artikel „Übermäßige Sterblichkeit auf­grund von Hitze und Kälte: eine Studie zur Bewertung der gesund­heit­li­chen Auswirkungen in 854 Städten in Europa“ im bri­ti­schen Medizinjournal Lancet publi­ziert. Der erst- und der letzt­ge­nann­te Autor – damit also die bei­den wich­tigs­ten betei­lig­ten Wissenschaftler – sind von der „London School of Hygiene and Tropical Medicine“, die wie Lancet mit sei­ner 200-jäh­ri­gen Tradition gern als „renom­miert“ bezeich­net wird. Das ehr­gei­zi­ge Ziel der Arbeit lau­tet: „Der Modellierungsrahmen und die Ergebnisse sind von ent­schei­den­der Bedeutung für die Gestaltung natio­na­ler und loka­ler Gesundheits- und Klimapolitiken sowie für die Prognose der Auswirkungen von Kälte und Hitze unter zukünf­ti­gen kli­ma­ti­schen und sozio­öko­no­mi­schen Szenarien.“

Mit die­ser Graphik möch­te man zei­gen, daß Hitze viel gefähr­li­cher ist als ange­nom­men und ver­wen­det dafür mani­pu­la­tiv eine geteil­te Skalierung.

Wenn die unte­re Skala bei Kälte und Hitze kor­rek­ter­wei­se durch­ge­hend gleich ist, kommt dage­gen die­se Graphik dabei heraus:

Beteiligt waren beim Lancet-Artikel über 20 Autoren, dann durch­lief er noch den Begutachtungsprozess des Journals und wur­de gedruckt. Herausgekommen ist Junk Science.

Nachtrag zu „Raumschiff ‚Austria‘“ vom 1. Juli 2023

Nachdem schon die öster­rei­chi­sche Politik ihre eigen­wil­li­gen Vorstellungen von „Aufarbeitung“ prä­sen­tiert hat, folgt nun mit dem Standard ein bekann­tes Medium mit kon­kre­ten Vorschlägen:

„Wenn wir an einer ernst­haf­ten Aufarbeitung die­ses ein­schnei­den­den Ereignisses namens Covid-Pandemie inter­es­siert sind (die uns ja der Kanzler ver­spro­chen hat – wo ist die?), dann soll­ten wir uns dar­auf eini­gen, ein paar Grundfakten anzuerkennen:

Dass es sich um eine Pandemie han­delt, die laut WHO welt­weit min­des­tens 20 Millionen Tote und in Österreich rund 22.000 Tote gefor­dert hat; dass vie­le Menschen noch an den Langzeitfolgen lei­den; die Maßnahmen – Impfen, Maskentragen, auch Lockdowns – grund­sätz­lich rich­tig waren und wir nicht irgend­wel­chen Verschwörungstheorien ("Impfdiktatur") nach­hän­gen soll­ten; dass es bei der Planung und Umsetzung zu Fehlern gekom­men ist – teils aus Überforderung durch eine neue Situation, teils aus poli­ti­schen Überlegungen; dass es eini­ge ‚fal­sche Propheten‘ gab und gibt, die längst dis­kre­di­tiert sind (Sönnichsen, Haditsch, Bhakdi, Arvay etc.); und schließ­lich dass die seriö­sen Medien gewis­sen­haft gear­bei­tet, Fachleute inter­viewt, die Politik hin­ter­fragt und im Wesentlichen ihren Job getan haben.

Wenn wir uns auf das eini­gen kön­nen, steht einer ordent­li­chen Aufarbeitung nichts im Wege.“

Wie war das noch mit den Fröschen und dem Sumpf?

Nachtrag zu „Karlatan goes Africa“ vom 19. Juli 2023

Norbert Häring hat eine Artikelsammlung zum Thema, das über den Suchbegriff „Afrika“ zu fin­den ist.

Letzte Worte des Papiermülls

