Ein Bärendienst der Löwin

Dreißig Stunden lang wur­den in Berlin die Menschen ver­rückt gemacht, auch unter Nutzung bewähr­ter Mittel wie der Katastrophen-Warnapp. Nun stellt sich her­aus: Eine gene­ral­stabs­mä­ßig gesuch­te Löwin sah aus wie ein Wildschwein, beweg­te sich wie ein Wildschwein und war auch eines. Karl Lauterbach ist zum Glück in Italien mit sei­nem Wetterkrieg beschäf­tigt, der Tierarzt nicht mehr im Amt. Sonst hät­ten wir gewiß eine Kampagne wie unten dar­ge­stellt erle­ben dürfen.

So blieb es bei einer neu­er­li­chen Berliner Lachnummer, zu der "Bild" zuvor unter der Überschrift

wuß­te:

Weiter heißt es dort:

»Auch Polizisten sol­len das Tier in der Nacht bei Kleinmachnow mit eige­nen Augen gese­hen haben, hieß es Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz. Warum sie nicht schos­sen? Unklar!«

Auch bei Corona hät­te man sagen kön­nen "Sieht aus wie eine Grippe, ist gefähr­lich wie eine Grippe, also wird es eine Grippe sein". Anders als dies­mal, wo die behörd­li­che Panikstimmung so gar nicht ver­fing, ging es bei Corona aller­dings um Hunderte von Milliarden Euro und Dollar, die mit der Angststimmung als Gewinne gene­riert und staat­lich abge­si­chert wur­den. Und es ging um die Gewöhnung dar­an, daß der "für­sorg­li­che Staat" uns (digi­tal) in immer neue Aufregung ver­setzt und Einschränkung von Grundrechten als hin­nehm­bar erschei­nen las­sen will. In die­sem Zug wur­de ein­ge­übt, was nun in Berliner Freibädern, aller­dings mehr schlecht als recht, durch­ge­setzt wer­den soll: Nach Auseinandersetzungen in über­füll­ten Bädern ist der Zutritt nur noch nach Vorzeigen eines Zertifikats möglich.

Diesmal ging der Meinungsmache-Schuß aller­dings nach hin­ten los. Der Regionalsender rbb tön­te zwar die gesam­te Zeit alle 20 Minuten in Verkehrsmeldungen und Sondersendungen etwas von Gefahren für Leib und Leben. Doch die Reaktion der meis­ten Menschen war eher die wie zu den ande­ren Berliner Spezialdisziplinen Wählen und Flughafen bau­en.. etwas zwi­schen Achselzucken und Sarkasmus.

Was uns erspart blieb

À pro­pos: Gerade ist der neue Drosten-Film angelaufen: