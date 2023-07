Experten unter sich

Das Kanzleramt sieht aus wie ein gestran­de­tes UFO, pas­send dazu ver­hält sich die Besatzung. Auf WELT-Nachfrage hin wur­de bekannt, dass die Entscheidung zu Schwärzungen der Namen in den frei­ge­klag­ten Protokollen des Corona-Expertenrates dort gefal­len ist, ohne die betrof­fe­nen Personen über­haupt zu fra­gen, was nicht nur Konventionen, son­dern mög­li­cher­wei­se auch das Gesetz bricht.

„Das Kanzleramt hat­te die Schwärzungen vor dem Verwaltungsgericht Berlin mit einer kon­kre­ten Gefahrenlage für die ‚kör­per­li­che Unversehrtheit, die Freiheit und das Leben der Mitglieder und Gäste des Corona-Expertenrats‘gerechtfertigt.

In Gesprächen mit WELT brach­ten meh­re­re Mitglieder des Expertenrats jedoch zum Ausdruck, sie sei­en auch offen für eine unge­schwärz­te Veröffentlichung gewe­sen oder hät­ten sich die­se sogar gewünscht, um gegen­über der Öffentlichkeit Transparenz herzustellen.

Auch hin­sicht­lich des Expertenrats wür­den die ‚Regeln der guten wis­sen­schaft­li­chen Praxis‘ nach den Grundsätzen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gel­ten, beton­te ein Mitglied. Da sie jedoch davon aus­ge­gan­gen sei­en, dass die Behörde allein über die Herausgabe der Unterlagen ent­schei­de und sie kein Mitspracherecht hät­ten, sei­en sie nicht von selbst aktiv geworden.

Dabei heißt es unter Paragraph 8 des IFG: ‚Die Behörde gibt einem Dritten, des­sen Belange durch den Antrag auf Informationszugang berührt sind, schrift­lich Gelegenheit zur Stellungnahme inner­halb eines Monats.‘ […]

Beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) ver­tritt man einen ande­ren Standpunkt. Ohne sich zu dem kon­kre­ten Fall äußern zu wol­len, erklärt ein Sprecher, dass kein Drittbeteiligungsverfahren durch­zu­füh­ren sei, wenn durch die Herausgabe die öffent­li­che Sicherheit gefähr­det ist. Auf die­sen Ausschlussgrund beruft sich das Bundeskanzleramt vor­lie­gend, wenn es auf die Bedrohungen gegen die Expertenratsmitglieder in den sozia­len Netzwerken hinweist.

Denn wenn der Informationszugang schon zum Schutz öffent­li­cher Belange zwin­gend aus­ge­schlos­sen sei, könn­te die Beteiligung des Dritten an die­sem Ergebnis nichts mehr ändern, so die Argumentation des BfDI. Der Dritte könn­te eine ableh­nen­de Entscheidung der Behörde mit sei­ner eige­nen Ablehnung zwar bestä­ti­gen, aber nicht mit sei­nem Einverständnis über­stim­men, da er kei­ne ‚Dispositionsbefugnis über den zwin­gend ent­ge­gen­ste­hen­den öffent­li­chen Belang‘ habe. […]

Der Oldenburger Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler betont, dass der Staat eine Gefahrenlage nicht ein­fach pau­schal behaup­ten dür­fe, son­dern zwi­schen Pöbeleien im Internet und ernst­zu­neh­men­den Morddrohungen dif­fe­ren­zie­ren müs­se. Das bedeu­te im Ergebnis, dass zumin­dest die Äußerungen von Mitgliedern, die nicht so stark wie Drosten gefähr­det sind, frei­ge­ge­ben wer­den hät­ten müssen. […]

Auch das Verschwinden einer E‑Mail im Zusammenhang mit der Arbeit der Corona-Experten ist bemer­kens­wert. Am 17. Januar 2022 war bekannt gewor­den, dass das Robert Koch-Institut (RKI) die Dauer des Genesenenstatus abrupt ver­kürzt hat­te, was auf­grund der damals weit ver­brei­te­ten 2G-Regeln Betroffene ohne Vorwarnung von Teilen des öffent­li­chen Lebens ausschloss.

Am Tag danach kam der Expertenrat zu sei­ner sieb­ten Sitzung zusam­men. Im Protokoll die­ses Treffens ist die Rede von einer ‚E‑Mail des BK-Amts mit einem Katalog an Fragen, die im Rahmen der Sitzung bespro­chen wer­den sol­len‘. In die­ser Mail war offen­sicht­lich auch die Anpassung des Genesenenstatus Thema, denn laut Protokoll berie­ten die Experten ‚mit Blick auf die Fragen der ein­gangs benann­ten E‑Mail aus dem BK-Amt‘ auch zur ‚Behandlung von Genesenen‘.

WELT for­der­te das Bundeskanzleramt daher zur Übersendung die­ser Mail auf. Doch nach 13 Tagen Suche teil­te das Kanzleramt mit, dass man die Mail nicht fin­den kön­ne: ‚Die in Bezug genom­me­ne E‑Mail (ein­schließ­lich über­sand­tem Fragenkatalog) konn­te im Bundeskanzleramt nicht ermit­telt werden.‘

Als Info wur­de über­mit­telt, dass Mitarbeiter des Kanzleramts am 17. und 18. Januar 2022 zur Vorbereitung der Expertenratssitzung ‚diver­se Fragen zu ver­schie­de­nen Schwerpunkten zusam­men­ge­stellt‘ hät­ten. Als Schwerpunkte genannt wer­den: ‚Aktuelle Lage (Anpassungen Surveillance, Kenntnisstand Impfung-Infektion-Immunität, Realisierbarkeit Kontaktpersonennachverfolgung); Entkoppelung zwi­schen Fallzahlinzidenz und Hospitalisierung; Impfkommunikation; Allgemeine Gesundheits- und Risikokommunikation‘.“

In der Fuldaer Zeitung wur­de der Epidemiologe und Virologe Klaus Stöhr zum Expertenrat befragt. Es ist ein lan­ges Interview gewor­den mit wenig Neuem, hier ein klei­ner Zusammenschnitt der bes­ten Stellen:

„Diskutiert wur­de in Deutschland damals inten­siv auch über Schulschließungen und die Frage, ob Kinder Treiber der Pandemie sind und geimpft wer­den sol­len. Geben die Protokolle zu die­sem Thema Auskunft?

Auch im Expertenrat gab es bei die­sen Fragen [der Schulschießungen] Meinungsverschiedenheiten; aller­dings ist nicht zu erken­nen, wie die vor­han­de­nen belast­ba­ren Daten zur Krankheitslast bei Kindern, die ja zum Teil sogar in bei­spiel­haf­ter Weise von Mitgliedern der Kommission gesam­melt wur­den, auch tat­säch­lich berück­sich­tigt wur­den. Denn es gab ja in Deutschland schon Ende 2020 sehr gute Studien, die die Rolle der Kinder auf­ge­zeigt haben und bestä­tig­ten, dass sich Kinder häu­fi­ger durch Erwachsene infi­zie­ren als umge­kehrt. Das Gremium ist hier nicht aktiv gewor­den, selbst als dann noch umfäng­li­che­re Studienergebnisse vor­la­gen; nicht nur aus Deutschland. […]

Die Politik hat dann 2G-und 3G-Maßnahmen ein­ge­führt – und Ungeimpfte damit auch unter Druck gesetzt. Im Rückblick ein Fehler?

Ein schwer­wie­gen­der hand­werk­li­cher Fehler: 2G und 3G war ja unter der Voraussetzung umge­setzt wor­den, dass Geimpfte das Virus nicht weitergeben …

… und das war ja eine fal­sche Annahme. Noch bevor sich Geimpfte rei­hen­wei­se mit Corona infi­zier­ten, muss das dem Expertenrat doch klar gewe­sen sein, oder?

Das war einer der Grundfehler die­ses Gremiums: Warum hat man der Politik nicht kom­mu­ni­ziert, wel­che Wirkung und Grenzen eine par­en­te­r­ale Impfung gegen Atemwegserreger hat? Es war ja schon Allgemeinwissen vor der Pandemie, dass Impfstoffe, die in den Muskel inji­ziert wer­den, sehr unwahr­schein­lich eine ste­ri­le Immunität gegen Atemwegserreger erzeugen.

Dass ein sol­ches Gremium ein­be­ru­fen wur­de und sich die Regierung eben nicht nur auf ein­zel­ne Wissenschaftler beruft, galt eigent­lich als Fortschritt gegen­über der Corona-Politik der Regierung Merkel.

Das stimmt prin­zi­pi­ell. […] Was für mich völ­lig unver­ständ­lich ist: wie man Leute in ein sol­ches Gremium beru­fen kann, die eine Null-Covid-Strategie verfolgen.

Warum?

Die Bekämpfung einer Pandemie darf nicht ideo­lo­gisch sein. Ein sol­ches Gremium muss nach Zahlen, Fakten und Alternativen fra­gen, Vor- und Nachteile abwä­gen, Risiken ein­schät­zen. Eine Null-Covid-Strategie ist da theo­re­tisch viel­leicht eine der Alternativen. Aber jeder Medizinstudent im sechs­ten Semester weiß sicher­lich, dass eine Null-Covid-Strategie null rea­lis­tisch ist. Hier wur­de die Hoffnung und der Wunsch zur Erwartung stilisiert. […]

Sie haben im Interview im Februar 2022 in unse­rer Zeitung pro­gnos­ti­ziert, dass ab Herbst 2022 kei­ne Maßnahmen mehr not­wen­dig sein wer­den. Damit haben Sie recht behal­ten. Wo haben Sie sich geirrt?

Am Anfang bin ich davon aus­ge­gan­gen, dass die Pandemie in zwei Jahren im Prinzip vor­bei ist. Das traf auf vie­le Länder zu; aller­dings nicht auf Deutschland. Falsch lag ich auch bei der Einschätzung, wann Impfstoff in grö­ße­ren Mengen zur Verfügung ste­hen wird. Ich dach­te, dass das erst im März 2021 der Fall sein wird, es war aber ein, zwei Monate frü­her mög­lich. Und eine Sache hät­te ich auch nie gedacht.

Die wäre?

Dass Regierungsberater öffent­lich eine Null-Covid-Strategie for­dern. Damit outet man sich ja sofort als inkom­pe­tent. Und dass das dann auch noch ernst­haft dis­ku­tiert wird, das wäre mir nie in den Kopf gekommen.“

Das war es noch nicht mit dem Expertenrat, und von einer Aufarbeitung ist das alles Lichtjahre entfernt.