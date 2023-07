Karlatan goes Africa

Die US-ame­ri­ka­ni­sche Ärztin und Biowaffen-Expertin Meryl Nass schrieb unter Bezug auf eine Meldung der WHO vom 18. Juli: „Die Biosicherheitsagenda ist bereits in Afrika ange­kom­men. Sie sehen, die Globalisten haben nicht auf die Verabschiedung des Vertrags und der Zusatzartikel gewar­tet: Sie haben das Biosicherheitsnetzwerk jah­re­lang still und uner­müd­lich mit Ihren Steuergeldern instal­liert.“ Sie schrieb von „tax dol­lars“, aber es sind auch eini­ge „Steuer-Euros“ dabei, denn eine tra­gen­de Institution ist das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) mit dem wei­sungs­be­fug­ten Gesundheitsminister, dem Karlatan.

„Africa CDC, WHO und RKI star­ten eine Gesundheitssicherheits-Partnerschaft, um die Krankheitsüberwachung in Afrika zu stär­ken“ war der Titel der Meldung und wäh­rend die WHO und das RKI all­ge­mein bekannt sind, soll­te Africa CDC kurz vor­ge­stellt wer­den. Die Gründung erfolg­te 2016 als Organisation der Afrikanischen Union. Zu sei­nen „Partnern“ zäh­len u.a. die „Bill and Melinda Gates Foundation“, das bri­ti­sche „Chatham House – The Royal Institute of International Affairs“, das „Chinese Center for Disease Control and Prevention“ (kurz China CDC), CEPI („New Vaccines for a Safer World“), die Mastercard Foundation, die „London School of Hygiene and Tropical Medicine“ (LSHTM, Direktor: Peter Piot), die Weltbank und selbst­ver­ständ­lich die US-ame­ri­ka­ni­schen CDC, nach deren Vorbild das Africa CDC auf­ge­baut wur­de. Die Weltbank war im Dezember 2019 so weit­sich­tig, eine Zusage über 250 Millionen Dollar zur „Stärkung der kon­ti­nen­ta­len und regio­na­len Erkennungs- und Reaktionssysteme für Infektionskrankheiten“ zu machen und der Fokus der Geldgeber liegt immer noch jen­seits der Realität auf ihrem aktu­el­len Lieblingsspielzeug C19.

Dies ist die WHO-Meldung in voll­stän­di­ger Übersetzung:

„Die Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Robert Koch-Institut (RKI) haben heu­te eine Gesundheitssicherheitspartnerschaft zur Stärkung der Krankheitsüberwachung und epi­de­mi­schen Aufklärung [Disease Surveillance and Epidemic Intelligence] in Afrika ins Leben geru­fen. Die Partnerschaft zielt dar­auf ab, Afrikas Fähigkeiten zur Gesundheitssicherheit in den Bereichen Biosicherheit [bio­se­cu­ri­ty], inte­grier­te Krankheitsüberwachung, ereig­nis­ba­sier­te Überwachung, geno­mi­sche Überwachung und epi­de­mi­sche Aufklärung zu stär­ken. Ziel der Partnerschaft ist es, eine star­ke Führung des Landes zu för­dern. Die ers­te Phase wird in sechs Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union umge­setzt, dar­un­ter Gambia, Mali, Marokko, Namibia, Tunesien und Südafrika, und spä­ter auf wei­te­re Länder ausgeweitet.

Eine ver­stärk­te Krankheitsüberwachung ist eine Grundvoraussetzung für die Gesundheitssicherheit. In den letz­ten zehn Jahren wur­den in ganz Afrika erheb­li­che Fortschritte bei der Krankheitsüberwachung erzielt. Es ist jedoch erwäh­nens­wert, dass es dort mehr Ausbrüche und ande­re gesund­heit­li­che Notfälle gibt als in ande­ren Ländern, von denen vie­le durch bewähr­te Maßnahmen im Bereich der öffent­li­chen Gesundheit ver­meid­bar oder kon­trol­lier­bar sind. Die COVID-19-Pandemie hat die ent­schei­den­de Rolle des öffent­li­chen Gesundheitslabors bei der Überwachung sowie die Notwendigkeit von Fortschritten bei der Datenerfassung, ‑ver­wal­tung, ‑bericht­erstat­tung und ‑ver­brei­tung ver­deut­licht, um eine evi­denz­ba­sier­te Politikgestaltung bei Notfällen im Bereich der Gesundheitssicherheit sicherzustellen.

Als Reaktion dar­auf arbei­tet die Health Security Partnership in Africa dar­an, die inte­grier­ten Fähigkeiten zur Krankheitsüberwachung auf dem gesam­ten Kontinent zu ver­bes­sern, um Bedrohungen der Gesundheitssicherheit bes­ser erken­nen, bestä­ti­gen und mel­den zu kön­nen. ‚Das län­der­über­grei­fen­de Projektkonsultations- und Starttreffen ist ein wich­ti­ger Meilenstein zur Stärkung der Überwachungs- und Epidemie-Intelligence-Fähigkeiten in Afrika. Es bie­tet eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Best Practices, die für den Erfolg des Projekts von ent­schei­den­der Bedeutung sein wer­den‘, sag­te Dr. Yenew Kebede, Leiter Laborsysteme und Netzwerke bei Africa CDC.

Mit dem gemein­sa­men Engagement, afri­ka­ni­sche Länder bei der Stärkung der Gesundheitssysteme und dem Schutz der öffent­li­chen Gesundheit zu unter­stüt­zen, haben die WHO-Regionalbüros für Afrika und den öst­li­chen Mittelmeerraum im Rahmen des Joint Emergency Action Plan (JEAP) eng mit Africa CDC zusam­men­ge­ar­bei­tet, um die Überwachung der öffent­li­chen Gesundheit zu stär­ken, die regio­na­le Zusammenarbeit zu för­dern und die gesund­heit­li­chen Herausforderungen in Afrika anzu­ge­hen. Die Gesundheitssicherheitspartnerschaft in Afrika wird zum all­ge­mei­nen Rahmen der Zusammenarbeit bei­tra­gen, indem sie kon­kre­te Ergebnisse in den Bereichen Notfallvorsorge und ‑reak­ti­on, Überwachung und Laborkapazitäten lie­fert und durch ein bes­ser koor­di­nier­tes und wider­stands­fä­hi­ge­res Gesundheitssystem zum Schutz der Gesundheit der Menschen in Afrika beiträgt.

‚Unsere kol­lek­ti­ve Fähigkeit, gesund­heit­li­che Notfälle zu ver­hin­dern, sich dar­auf vor­zu­be­rei­ten und dar­auf zu reagie­ren, bleibt für die Sicherheit unse­rer Gemeinschaften von ent­schei­den­der Bedeutung‘, sag­te Sara Hersey, Direktorin für kol­la­bo­ra­ti­ve Intelligenz beim WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. ‚Durch die­se Partnerschaft ist die WHO wei­ter­hin bestrebt, mit den Mitgliedstaaten zusam­men­zu­ar­bei­ten, um unse­re Fähigkeiten und Zusammenarbeit über Interessengruppen, Sektoren und Grenzen hin­weg sys­te­ma­tisch zu stär­ken, um eine effek­ti­ve­re und gemein­schaft­li­che­re Krankheitsüberwachung in Afrika zu erreichen.‘

Die von der kana­di­schen Regierung im Rahmen des Weapons Threat Reduction Program finan­zier­te und auf die Gesundheitssicherheitsziele der von der G7 geführ­ten Globalen Partnerschaft gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ‑mate­ria­li­en aus­ge­rich­te­te Gesundheitssicherheitspartnerschaft in Afrika steht für ein kol­lek­ti­ves Engagement für die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zur Gesundheitssicherheit und wird eine Katalysatorrolle bei der Beschleunigung des Aufbaus und der Bündelung von Fähigkeiten und Fachwissen für die Krankheitsüberwachung und die Aufklärung über Epidemien in und für Afrika spielen. “

Im Originaltext sind fol­gen­de Schlüsselbegriffe ent­hal­ten: 14 x sur­veil­lan­ce (davon 1 x als geno­mic sur­veil­lan­ce), 13 x secu­ri­ty (davon 1 x als bio­se­cu­ri­ty, alles ande­re als health secu­ri­ty) und 6 x intel­li­gence (immer ver­bun­den mit epi­de­mic). Das ist Militär-Jargon, was zur Finanzierung durch das „Weapons Threat Reduction Program der kana­di­schen Regierung“ passt. Die Rolle des RKI, das 2 x im Text genannt wird, bleibt unklar, doch kann die Bundesbehörde selbst Auskunft geben: „Africa CDC and RKI begin­nen lang­fris­tig Partnerschaft“ hieß es dort schon am 16. Dezember 2020:

„Das Zentrum für Internationalen Gesundheitsschutz (ZIG) am RKI und die Africa Centres [sic] for Disease Control and Prevention (Africa CDC) ver­an­stal­te­ten im November einen zwei­tä­gi­gen Online-Workshop mit mehr als 40 Teilnehmenden. Ziel war es, Bereiche für die Zusammenarbeit im Rahmen einer insti­tu­tio­nel­len Partnerschaft zwi­schen Africa CDC und RKI zu defi­nie­ren, die im neu­en Jahr in einem Memorandum of Understanding fest­ge­hal­ten werden. […]

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beauf­trag­te das RKI mit der Gestaltung der Zusammenarbeit mit der [sic] Africa CDC, nach­dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn anläss­lich einer Ebola-Geberkonferenz der Afrikanischen Union Ende 2019 in Addis Abeba eine ver­tief­te Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung von Frühwarnsystemen zuge­sagt hatte.“

Das ZIG ist direkt der RKI-Chefetage unter­stellt und wird von Johanna Hanefeld gelei­tet, die von der LSHTM erst zur Charité ging, wo sie Leiterin der frisch ein­ge­rich­te­ten Berliner LSHTM-Außenstelle wur­de. Von dort aus kam die „aus­ge­bil­de­te Politikanalytikerin“ im Januar 2020 zum ZIG und seit­dem unter­ste­hen ihr die vier ZIG-Einheiten. Am 1. Dezember 2020 wur­de ein wis­sen­schaft­li­cher Beirat mit 14 Mitgliedern eingesetzt:

Hier sol­len kur­ze Zusatzinformationen zu einer Handvoll die­ser Personen aus­rei­chen, um die Ausrichtung des ZIG zu zeigen:

Zu Christian Drosten wur­de auch auf coro­dok schon viel geschrieben.

Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holtherm war vor­her bei der NATO und lei­te­te die Anfang 2020 neu geschaf­fe­ne Abteilung für Gesundheitssicherheit im Bundesgesundheitsministerium sowie den Corona-Krisenstab und beriet Jens Spahn; mehr über ihn hier.

Ilona Kickbusch ist u.a. bei der Charité (als Honorarprofessorin) und der WHO (dafür mit der „WHO-Medaille" aus­ge­zeich­net) für „Global Health“ zustän­dig; mehr über sie hier.

John Nkengasong war seit 2020 einer der Sondergesandten des Generaldirektors der WHO für C‑19 und wur­de nach der Nominierung durch US-Präsident Biden im Juni 2022 „U.S. Global AIDS Coordinator and Special Representative for Health Diplomacy The United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief“; beim RKI wird er aktu­ell (mit Stand vom 10.2.2022) immer noch als Direktor von Africa CDC gelis­tet. In die­ser Funktion tweete­te er sei­nen Dank für eine Werbeveranstaltung von TIB Molbiol.

Peter Piot lei­tet die LSHTM, unter­stützt seit Mai 2020 „von der Leyen bei gemein­sa­mer Reaktion auf Coronavirus-Pandemie“ und ist Mitglied des „European Commission’s advi­so­ry panel on COVID-19“, dem auch Drosten und Lothar Wieler von Anfang an ange­hör­ten. Parallel dazu kämpft Piots Frau gegen „Impfzögerlichkeit“ und zusam­men sind die bei­den angeb­lich ein „Public Health power cou­ple“. Mehr über ihn gibt es hier und da sein Beratungbedürfnis nicht mit C19 erschöpft ist, wird er uns wohl wei­ter erhal­ten bleiben.

Das ZIG hat eine Geschäftsstelle, deren Aktivitäten beschrie­ben wer­den wie die einer PR-Agentur:

„Die ZIG Geschäftsstelle lei­tet das Programmbüro des Global Health Protection Programme (GHPP) des Bundesministeriums für Gesundheit und koor­di­niert das Deutsche Biosicherheitsprogramm (BioS) des Auswärtigen Amtes am Robert Koch-Institut. Weiterhin unter­stützt und koor­di­niert sie die stra­te­gi­sche Entwicklung des ZIG und der inter­na­tio­na­len Aktivitäten des RKI. Die ZIG Geschäftsstelle betreut außer­dem die Kommunikations- und Outreach-Aktivitäten des ZIG, inklu­si­ve der ZIG-Talks, einer öffent­li­chen Vortragsreihe zu aktu­el­len Themen des glo­ba­len Gesundheitsschutzes. Und schließ­lich unter­stützt die ZIG Geschäftsstelle auch die Zusammenarbeit mit exter­nen Beratern wie dem wis­sen­schaft­li­chen Beirat des ZIG und Kooperationspartnern wie dem Africa CDC.“

Außerdem gibt es die­se vier Zentren: ZIG 1 ist die „Informationsstelle für Internationalen Gesundheitsschutz“ mit u.a. „Public Health Intelligence“, ZIG 2 soll „Evidenzbasierte Public Health“ bie­ten, ZIG 3 macht „Notfallvorsorge und Einsatzunterstützung“ und ist für Auslandseinsätze zustän­dig, ZIG 4 bie­tet „Public Health Laborunterstützung“. Das war im Zusammenhang mit C‑19 von gro­ßer Bedeutung, als ZIG 4 noch von Heinz Ellerbrok gelei­tet wur­de, der es Ende 2020 zu einer vor­über­ge­hen­den Bekanntheit gebracht hat­te, als Zweifel an sei­ner Unabhängigkeit auf­ge­kom­men waren.

Damals gab es noch das Firmengeflecht von Olfert Landt, zu dem u.a. TIB Molbiol und GenExpress gehör­ten, die im sel­ben Gebäude ansäs­sig waren. Inzwischen wur­de letz­te­re in ers­te­re inte­griert, die wie­der­um von Roche auf­ge­kauft wur­de. Ellerbrok war Gesellschafter bei GenExpress und wur­de u.a. ange­wie­sen, „nicht bei Bestellungen, die das RKI ggf. bei der Firma GenExpress Gesellschaft für Proteindesign mbH tätigt, mitzuwirken“.

ZIG 4 war unter Ellerbrock aus­ge­spro­chen umtrie­big, die Testkits von TIB Molbiol in alle Welt zu ver­brei­ten, sei es nun allein oder im Verbund, von Berlin aus oder vor Ort, wie in Entwicklungshilfe für Test-Hersteller und „Global Health“ à la ZIG, GIZ & TIB Molbiol aus­führ­li­cher beschrie­ben wird.

Am Anfang stan­den vor allem Lieferungen und Online-Schulungen, die deut­lich erkenn­bar mit Testkits von TIB Molbiol durch­ge­führt wurden.

„Das RKI belie­fert unse­re inter­na­tio­na­len Partner der­zeit mit Coronavirus-Diagnostika, vor allem mit PCR-Primern, Sonden und Kontrollen, aber auch mit ande­ren Produkten, wenn die­se benö­tigt wer­den‘, sag­te Dr. Heinz Ellerbrok, stell­ver­tre­ten­der Leiter der Abteilung für hoch­in­fek­tiö­se Krankheiten am Robert Koch-Institut, einem GVN-Kompetenzzentrum. ‚Wir haben am 6. Februar mit dem Versand von PCR-Sets an das CDC in Nigeria begon­nen. In der Zwischenzeit hat das RKI 13 Partnerinstitutionen in 10 ver­schie­de­nen Ländern, haupt­säch­lich in Afrika, unter­stützt oder ist dabei, die­se zu unter­stüt­zen, dar­un­ter die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, Namibia und auch Länder wie Sri Lanka und Jemen.‘“

Dies war unter dem Datum 18. Februar 2020 auf der Website des von Robert Gallo gegrün­de­ten Global Virus Network zu lesen, wo das RKI als „Kompetenzzentrum“ geführt und so dar­ge­stellt wird:

Das Operationsgebiet des ZIG liegt vor allem in Afrika, wo eini­ge Schulungen an Ort und Stelle durch­ge­führt wur­den. Ein frü­her Schwerpunkt war Namibia, wo das ZIG zunächst allein und dann ver­stärkt durch die SEEG tätig wur­de, die „Schnell ein­setz­ba­re Expertengruppe Gesundheit“, an der die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Charité, das RKI und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin betei­ligt sind. Die SEEG über­nahm danach Lateinamerika, wobei Personal aus Drostens Virologischem Institut gut erkenn­bar Pakete von TIB Molbiol über­brach­ten. Auch hier waren „Steuer-Euros“ am Werk.

In die­sem Zusammenhang ist der Beschaffungsbericht der GIZ für das Jahr 2020 von Interesse: TIB Molbiol schaff­te es unter die Top Three und erhielt über 8 Millionen Euro.

Der Nutzen für die Empfänger ist mehr als zwei­fel­haft, für TIB Molbiol dage­gen ein Gewinn, zumal wei­te­re öffent­li­che Gelder flossen.

Zurück zum RKI, wo Johanna Hanefeld seit dem Weggang von Wieler eine der bei­den kom­mis­sa­ri­schen Vizepräsidentinnen des RKI ist und ein Monstrum namens „ZIG RKI WHO HUB Stabsstelle“ leitet:

„Der WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence hat sich zum Ziel gesetzt, den vor­aus­schau­en­den Umgang mit pan­de­mi­schen und epi­de­mi­schen Risiken zu ver­bes­sern – durch bes­se­re Daten, bes­se­re Analysen und bes­se­re Entscheidungen. Das Robert Koch-Institut und der WHO-Hub haben eine enge Zusammenarbeit in Berlin ver­ein­bart. Die ‚WHO HUB Stabsstelle‘ am Zentrum für Internationalen Gesundheitsschutz des RKI koor­di­niert gemein­sa­me Projekte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RKI wer­den gemein­sam mit der WHO und ande­ren glo­ba­len Partnern in Berlin dar­an arbei­ten, welt­wei­te Gesundheitsgefahren bes­ser vor­her­zu­sa­gen, zu ver­hin­dern, auf­zu­spü­ren sowie Vorsorge- und Reaktionsmechanismen zu optimieren.

Der WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence nahm sei­ne Arbeit am 1. September 2021 auf. Neben dem RKI fun­giert die Charité – Universitätsmedizin Berlin als Gründungspartner. Laut einem initia­len Strategiepapier möch­te der WHO-Hub Impulsgeber für einen neu­en Ansatz wer­den, um pan­de­mi­sche und epi­de­mi­sche Gefahrenpotenziale früh­zei­tig zu erken­nen und ein­zu­ord­nen. Entscheidend wer­de dem­nach sein, kon­ti­nu­ier­lich ein brei­tes Spektrum an Public-Health-Daten zu iden­ti­fi­zie­ren, zu erhe­ben, zu ver­knüp­fen, zu ana­ly­sie­ren, zu bewer­ten und zu inter­pre­tie­ren. Der WHO-Hub betont, dass sol­che Daten immer im Kontext mit ande­ren Faktoren wie Geografie, sozia­len Bedingungen, Umwelt sowie Tiergesundheit zu sehen sind.“

Womit man wie­der ganz am Anfang ange­langt ist. Nachdem Robert Koch (1843–1910) in Afrika „grau­sa­me Menschenversuche“ durch­ge­führt und sich „nach der Ideologie der Zeit wohl – wie vie­le ande­re – als Übermensch den Afrikanern gegen­über gese­hen“ hat, sind es nun sei­ne Urenkel mit ihrem „Pandemic and Epidemic Intelligence“-Kauderwelsch, ihren Testkits und den alten Spritzen mit neu­em Inhalt, die den Kontinent heim­su­chen, vom Karlatan und sei­ner Verantwortung dafür ganz zu schwei­gen. Auch über sie wird die Geschichte frü­her oder spä­ter ihr Urteil fällen.