Fundstücke am 16. Juli 2023

Rad ab

Schon im Mai hieß es: „Corona beim Giro d’Italia Die Maske kehrt zurück / Sechs Coronafälle im Fahrerlager, dar­un­ter der Gesamterste des Giro d’Italia: Nun füh­ren die Organisatoren des Radrennens in Italien wie­der schär­fe­re Maßnahmen gegen das Virus ein.“ Eine Testpandemie läßt sich belie­big lan­ge auf­recht erhal­ten, man kann die sinn­lo­se Testerei aber auch ein­fach lassen.



Kinder, Kinder

„Hohe Corona-Folgekosten durch Belastung von Kindern und Jugendlichen: Expertise warnt vor gesell­schaft­li­chen Kosten“ mel­det eine Presseerklärung der Universität Ulm am 6.7.23. Die Rede ist von „emo­tio­na­len Störungen oder Verhaltensproblemen bis hin zu psy­chi­schen Erkrankungen mit lang­fris­ti­gen Folgen“, was laut Modellierung „in ver­schie­de­nen Bereichen hohe Folgekosten, deren poten­zi­el­ler Umfang selbst bei kon­ser­va­ti­ver Schätzung im Bereich meh­re­rer Milliarden Euro pro Jahr liegt“, bedeu­tet, wobei es um „die drei Krankheitsbilder Depression, Angststörung und Essstörung bei Kindern und Jugendlichen“ ging. Als hät­te das nicht für jeden sicht­bar sein müs­sen, auch ohne die­se Zahlen:

32,3 Millionen Euro Gesundheitskosten Kinder und Jugendlicher bei der Annahme, dass 25 Prozent der zusätz­li­chen Neuerkrankungen pan­de­mie­be­dingt in den Jahren 2020 und 2021 auf­ge­tre­ten sind (100 Prozent der Neuerkrankungen: 129,3 Millionen Euro)

161,7 Millionen Euro Gesundheitskosten im Erwachsenenalter pro Jahr bei gleich­blei­ben­der Transitionsrate (Anteil der­je­ni­gen, die im Erwachsenenalter wei­ter­hin unter dem Krankheitsbild aus der Kindheit/Jugend lei­den) wie vor der Pandemie (30 Prozent höhe­re Transitionsrate: 328 Millionen Euro)

2,1 bis 4,1 Milliarden Euro Kosten durch Arbeitsunfähigkeit im Erwachsenenalter pro Jahr durch den Ausfall an Bruttowertschöpfung

553,1 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro Kosten durch Arbeitslosigkeit im Erwachsenenalter auf­grund der drei aus­ge­wähl­ten psy­chi­schen Krankheitsbilder

Und die Folgen der „Impfung“ sind noch nicht ein­mal berücksichtigt.



Film & Fernsehen

In vol­ler Länge ist auf Twitter ein Dokumentarfilm über die dra­ko­ni­schen „Maßnahmen“ in Melbourne mit den ver­hee­ren­den Folgen für die Einwohner und dem Widerstand dage­gen zu sehen.

Hochgelobt wird der Film „Nur ein Pieks: Die Corona-Impfschäden, die es gar nicht geben soll­te“ von Giovanna Winterfeldt und Janine Lionello, aus dem ich bis­her nur einen klei­nen Ausschnitt ken­ne, in dem die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx mit ihren frü­he­ren Aussagen zur Harmlosigkeit der „Impfung“ kon­fron­tiert wur­de. Sie wich zwar einer Antwort aus, doch die­ser Gesichtsausdruck zeig­te für einen win­zi­gen Moment einen Riss in der Fassade.

Im ZDF war sie am 4. Juni 2021 dage­gen ganz in ihrem Element, als sie in der Lanz-Talkshow forsch behauptete:

„Bei Impfstoffen hat es in der Geschichte der Impfstoffe nie ech­te Langzeitwirkungen gege­ben. […] Das möch­te ich nur noch­mal beto­nen, und da hat jetzt gera­de jemand, wie­der ein ame­ri­ka­ni­scher Impfstoff-Forscher, for­mu­liert: In der Geschichte der Impfstoffe hat es noch nie Langzeitwirkungen gege­ben, die nicht schon in den ers­ten ein, zwei Monaten auf­ge­tre­ten sind. […] Wir haben bei den Erwachsenen von BioNTech über 150 Millionen Geimpfte welt­weit und wir haben drei Millionen geimpf­te Teenager. Das ist nicht nichts. Also wenn es da jetzt wirk­lich etwas Gravierendes gäbe, man wür­de man das sehen. Das fin­de ich, total beru­hi­gend. Und hin­zu kommt auch noch, dass die­se mRNA-Impfstoffe – das ist ja so ein ele­gan­tes Verfahren – die zer­fal­len, dann wer­den die abge­baut, dann sind die weg. Die kann man nach zwei Wochen über­haupt nicht mehr nachweisen.“

Das war damals schon falsch und inzwi­schen könn­te es sogar Buyx all­mäh­lich däm­mern, dass die­se alten Zitate auf sie zurück­fal­len. Da kann viel­leicht die ARD in Form der Kommentatorin Gigi Deppe hel­fen, die jüngst die­sen Satz sprach: „Wir waren alle irgend­wie unsi­cher, was wir da tun. Aber wir hat­ten kei­ne rech­te Wahl.“

Bei Twitter wur­de dar­aus #Tagesthemen mit Beiträgen wie die­sem:

„Pandemic Protest Songs“

Ein US-ame­ri­ka­ni­scher Musiker hat „Great Pandemic Protest Songs, from Clapton to Five Times August“ aus den letz­ten 3+ Jahren zusam­men­ge­stellt, begin­nend mit den bekann­tes­ten Musikern: „Als Eric Clapton und Van Morrison began­nen, Protestsongs gegen den Lockdown zu ver­öf­fent­li­chen, war ich über­glück­lich. Ich war nicht allein! Andere da drau­ßen waren von der Reaktion der Regierung genau­so frus­triert wie ich. Die Übergriffe, die Zensur, die Verletzung der Menschenrechte und die Einschränkung unse­rer Freiheiten durch nicht gewähl­te Beamte wur­den von der Presse viel­leicht nicht in Frage gestellt, aber sie wur­den von die­sen legen­dä­ren Künstlern fach­män­nisch beschimpft.“

Zusammen haben sie „This has got­ta stop“ ein­ge­spielt, das auf der Website frei zugäng­lich anzu­hö­ren ist. Die ande­ren Stücke sind bei Spotify, sodass ich sie nicht hören konn­te, aber eines davon kann­te ich in einer beson­ders authen­ti­schen Version: Blind Joe mit „I will not com­ply“. Ein nicht genann­ter Protest Song ist „mRNA ( Speed Of Science)“ von Kylan deGhetaldi (Foundring), der für den Künstler die Löschung sei­nes gesam­ten Werks auf den gro­ßen Online-Kanälen zur Folge hatte.

Ebenfalls nicht genannt, aber unver­ges­sen ist „Danser enco­re“ mit den Flashmobs. Davor waren Stücke ent­stan­den wie „Sans hai­ne, sans armes et sans vio­lence“ (Ohne Hass, ohne Waffen und ohne Gewalt) und „Indignez-vous“ (Empört euch) und im April fand ein Konzert von HK et les Saltimbanks statt.

„Für unse­re geis­ti­ge, soziale

Und öko­lo­gi­sche Gesundheit

Unser Lächeln, unse­re Intelligenz

Seien wir nicht ohne Widerstand

Die Instrumente ihres Wahnsinns“

(die letz­te Strophe aus „Danser enco­re“)



„Hoffnung nicht auf­ge­ben und dranbleiben“

Der Regisseur, Musiker und Autor Dietrich Brüggemann hat in meh­re­ren Tweets Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sei­nes Lebens mit „Corona“ zusammengefasst.

„3. Das plötz­lich all­ge­gen­wär­ti­ge Schlagwort von der "neu­en Normalität" wird nicht etwa kri­tisch hin­ter­fragt, son­dern fast schon inbrüns­tig beju­belt. Ein Zurück zur alten Normalität, hört und liest man allent­hal­ben, wer­de es nie­mals geben. (Woher wis­sen die das alle so genau?)

4. Eine blei­schwe­res Schweigen legt sich übers Land. Wer die neu­en herr­schen­den Verhältnisse falsch fin­det, der hält bes­ser den Mund, sonst sinkt sein sozia­ler Status umge­hend auf den eines Hundehaufens. Man spricht hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand und trifft sich konspirativ.

5. Als ein Impfstoff gefun­den ist, folgt nicht etwa all­ge­mei­nes Aufatmen, son­dern gleich die nächs­te Massenhysterie. Wer nach nüch­ter­ner Abwägung auf die Impfung ver­zich­ten will, wird in der Öffentlichkeit aufs Übelste gemobbt, muß um sei­nen Job fürch­ten und wird zum Aussätzigen.

6. Und dann ist der gan­ze Spuk plötz­lich ein­fach vor­bei. Maskenpflicht, Impfnötigung und Testerei sind auf ein­mal nur noch eine fer­ne Erinnerung, wie an einen etwas merk­wür­di­gen Traum kurz vorm Aufwachen.

7. War da was? Was war da? Alle tun so, als wäre nichts gewe­sen. Denn jetzt ist Krieg, und in den Medien kommt ja ein Unglück immer allein. Pünktlich zu Putins Ukraine-Einmarsch ste­hen in den Zeitungen kei­ne Inzidenzen mehr, und nie­mand will mehr an Corona erin­nert werden.

Die Normalität sieht wie­der aus wie die alte.

Außer Millardenspesen nix gewesen?

Ich glau­be: Doch.

Man kann nicht ein­fach so eine Nummer abzie­hen und dann so tun, als wäre alles ganz nor­mal. Das Urteil der Geschichte ist gna­den­los. Es kommt lang­sam, aber gewaltig.

Ich zumin­dest wer­de nie ver­ges­sen, was hier pas­siert ist und von wel­cher über­aus häß­li­chen Seite sich die Gesellschaft hier gezeigt hat. Und ich wer­de davon erzäh­len. In Büchern und Filmen und wo ich nur kann. Meine Wette: Es wird aufgearbeitet.

Vielleicht erst in Jahrzehnten.

Aber es wird passieren.

Denn die kri­ti­sche Masse der­je­ni­gen, die fas­sungs­los mit anse­hen muß­ten, wie die Welt um sie her­um durch­dreh­te, ist groß genug. Das mer­ke ich jeden Tag und über­all, wo ich hingehe.

Daher: Hoffnung nicht auf­ge­ben und dranbleiben.“

Olfert Landt als Philantrop

Abgesehen davon, dass er mit­samt Gattin der gemein­sa­men Opernleidenschaft frönt, macht Olfert Landt, der Gründer von TIB Molbiol, mit der gan­zen Familie das, was die Überreichen so gern machen: eine Stiftung, die Landt Foundation uUG.

In der Handelsregisterbekanntmachung von 30.01.2023 heißt es:

„Der Zweck der Gesellschaft ist Planung, Finanzierung und Durchführung eige­ner gemein­nüt­zi­ger Projekte im In- und Ausland, gege­be­nen­falls mit Hilfe einer durch­füh­ren­den Gesellschaft mit Rechtssitz im Ausland, sowie Einwerbung von Mitteln für die Durchführung die­ser Projekte, wobei jedes Projekt mit einem eige­nen Budget und Ausführungszeitraum geplant, von der Gesellschafterversammlung beschlos­sen, pro­jekt­be­zo­gen abge­rech­net und hier­über berich­tet wird.

Folgende Zwecke sol­len erreicht wer­den: a. Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe, b. Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung ein­schließ­lich der Studentenhilfe, c. Förderung der Hilfe für poli­tisch, ras­sisch oder reli­gi­ös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, d. Förderung des öffent­li­chen Gesundheitswesens und der öffent­li­chen Gesundheitspflege, ins­be­son­de­re Verhütung und Bekämpfung von über­trag­ba­ren Krankheiten, e. Förderung von Wissenschaft und Forschung.

Folgende Projekte will die Gesellschaft initi­al durch­füh­ren: a. Neubau und Renovierung einer Schule mit Nebengebäuden im Distrikt Likoma in Malawi im Durchführungszeitraum bis Ende 2023 mit einem Budget von bis zu 250.000 EUR, b. Unterstützung von Geflohenen aus der Ukraine mit einem Budget bis zu 100.000 EUR durch Zurverfügungstellung von Wohnraum, Begleitung zu Ämtern, recht­li­che Beratung, Finanzierung von Sprachunterricht und beruf­li­cher Ausbildung oder Studium, c. Förderung der Entwicklung mole­ku­la­rer Diagnostika in Afrika mit dem Institut Pasteur in Dakar mit Schwerpunkt hämor­rha­gi­sche Fieber mit einem Budget bis zu 200.000 EUR, begin­nend ab 2024 (nach Ablauf der non-com­pe­te Klausel mit Roche Diagnostics), und zwar durch per­sön­li­che Mitarbeit am Institut (Entwicklung, Validierung und Schulung), Finanzierung von Verbrauchsmaterialien und gege­be­nen­falls Geräten sowie Hilfe bei der Durchführung von Studien. d. AIDS (HIV), Malaria und Tuberculose sind die größ­ten Gesundheitsprobleme in Afrika. Verbesserung der Tuberkulose-Diagnostik in Afrika; Weiterführung der Unterstützung von APOPO (regis­trier­te NGO) in Tansania mit einem Budget von bis zu 100.000 EUR, und zwar durch Finanzierung eines wis­sen­schaft­li­chen Teams, das vor Ort die mole­ku­la­re Diagnostik auf­baut und eine Vergleichsstudie zwi­schen dem Schnüffeltest mit Ratten (HeroRat) und der west­li­chen Labordiagnostik durch­führt, um die ,bio­lo­gi­sche' Methode zu vali­die­ren, zu publi­zie­ren und dann in der Routine zu imple­men­tie­ren. Die Gesellschaft ist berech­tigt, wei­te­re gleich­ar­ti­ge oder ähn­li­che Projekte durch­zu­füh­ren, wenn die­se Projekte min­des­tens einem der auf­ge­führ­ten gemein­nüt­zi­gen Zwecke ent­spre­chen. Die Gesellschaft kann im Ausnahmefall auch Mittel wei­ter­ge­ben, wenn das für die Erreichung der Zwecke not­wen­dig ist.

Stammkapital: 1.000,00 EUR.“

Bei der „Einwerbung von Mitteln“ wer­den sicher die alten Kontakte hel­fen und viel­leicht schießt ja auch Roche noch etwas dazu, wenn es um „Förderung der Entwicklung mole­ku­la­rer Diagnostika in Afrika mit dem Institut Pasteur in Dakar mit Schwerpunkt hämor­rha­gi­sche Fieber“ geht, ver­mut­lich den Biosicherheits-Viren Lassa, Ebola und Marburg. Damit wären sie mal wie­der voll im Trend.



„Jeder wird jeman­den kennen, …“

Im März 2020 weis­sag­te der dama­li­ge öster­rei­chi­sche Kanzler Kurz: „Bald wird jeder von uns jeman­den ken­nen, der an Corona gestor­ben ist“. Bekanntermaßen stimm­te das nicht, aber der jetzt davon abge­wan­del­te Satz durch­aus: „Jeder wird jeman­den ken­nen, der von Maßnahmen oder Impfungen geschä­digt wur­de“. Die Plakatkampagne mit die­sem Satz läßt Unbekannte zu Wort kom­men, aber ein über­re­gio­nal bekann­tes Gesicht ist dabei: „Ein Plakatsujet zeigt den Arzt und Universitätsprofessor Dr. Andreas Sönnichsen. Er war Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Med.Uni.-Wien und Vorsitzender des deut­schen Netzwerks evi­denz­ba­sier­ter Medizin. Sönnichsen setzt sich seit 2020 für eine wis­sen­schaft­li­che Evaluierung der Corona-Maßnahmen ein.“

Sönnichsen hat­te Patienten die „Impfunfähigkeit“ attes­tiert, wur­de dafür ange­klagt und nach einem Freispruch in der ers­ten Instanz am 1. Juli erneut frei­ge­spro­chen, womit das Urteil rechts­kräf­tig ist.



Nachtrag zu „Invasive Beatmung bei C19 und SARS“ vom 5. Mai und „Die Lockdowns haben die Pandemie beschleu­nigt“ vom 12. Mai 2023

In der NZZ vom 5. Juli (Printausgabe) erschien ein Bericht über Marco Solari, den Präsidenten des inter­na­tio­na­len Filmfestivals Locarno.

„Dankbar sei er: ‚Für jeden ein­zel­nen Tag.‘ Es ist kei­ne Plattitüde, nicht in sei­nem Fall. Denn dass er über­haupt noch am Leben ist – er hätt’s sel­ber nicht gedacht. Vor gut zwei Jahren hat sich Marco Solari von die­ser Welt verabschiedet.

Es kos­tet ihn Überwindung, davon zu erzäh­len, ‚sehr intim‘ sei das. Aber er erin­nert sich genau an die zwei dra­ma­ti­schen Wochen im März 2020: Mit sei­ner Nichte war er in einem Restaurant, als er merk­te, dass es ihm nicht gut ging. ‚Ich habe genau das­sel­be geges­sen wie jetzt, Paccheri mit Tomaten.‘ […]

Der Corona-Test war posi­tiv. Solaris Zustand ver­schlech­ter­te sich rapid. ‚Damals sind alle gestor­ben, wie die Fliegen.‘ Solari zeigt über den Luganersee in Richtung Italien: ‚Von drü­ben, aus Bergamo, ist es lang­sam ins Tessin gekom­men. Niemand wuss­te wirk­lich, was es ist‘. Die Ambulanz brach­te ihn in die Notfallstation. Dort erwar­te­te ihn ‚das lie­be Gesicht unse­res Festivalarztes‘, der bald schon sag­te: ‚Wir müs­sen beatmen.‘ Solari wei­ger­te sich, er wer­de sich nicht intu­bie­ren las­sen. ‚Dann stirbst du‘, sag­te der Arzt. ‚Du kannst dir nicht vor­stel­len, wie inter­es­sant mein Leben war‘, so habe er zum Mediziner gesagt. ‚Ich schliesse.‘

Der Arzt respek­tier­te Solaris Entscheid. Plötzlich sei er dann in einer völ­li­gen Ruhe gewe­sen, sagt Solari, ‚über die berühm­te Phase hin­aus, in der man glaubt, sich für alles ent­schul­di­gen zu müs­sen‘. Fontane fällt ihm dazu ein: ‚Schwindet Hoffen, Hassen, Lieben / Und ist nichts in Sicht geblie­ben / Als der letz­te dunk­le Punkt.‘ Solari hält inne. ‚Was ich jetzt habe, ist ein Aufschub.‘“



Nachtrag zu „Fortsetzung der Fortsetzung zu den Protokollen des Expertenrats“ vom 6. Juli 2023

Der Nordkurier aus Neubrandenburg brach­te nach der Publikation der Protokolle des Expertenrats auf sei­ner Website am 10. Juli ein Interview mit dem Arzt Christian Haffner, der die Protokolle mit Hilfe sei­nes Anwalts frei­ge­klagt hat­te. So soll es wei­ter­ge­hen: „Ich habe mit mei­nem Anwalt bereits ent­schie­den, dass wir wei­ter­kla­gen. Wir wol­len alle Protokolle. Und zwar alle unge­schwärzt. Das ist das Ziel. Und wir wol­len die Wortprotokolle, nicht nur die Ergebnisprotokolle. Erst dann kann die drin­gend not­wen­di­ge Aufklärung über die Corona-Zeit wirk­lich beginnen.“



Letzte Worte des Papiermülls

Die WELT berich­tet am 29.6. Mystisches:

„Nach der Corona-Pandemie gab es 2021 laut katho­li­scher Deutscher Bischofskonferenz bun­des­weit leich­te Steigerungen bei den meis­ten Sakramenten.“

Der Tagesspiegel wag­nert am 6. Juli:

„Corona war so etwas wie eine Buchmarktdämmerung.“

Der Tagesspiegel bringt am 7. Juli die­ses Frage-und-Antwort-Spiel mit einen Bio-Produzenten:

„Allerdings sind wäh­rend der Pandemie eini­ge Bio-Produzenten mit merk­wür­di­gen, coro­na­leug­ne­ri­schen Bemerkungen auf­ge­fal­len. Da war zum Beispiel der Chef der Bio-Marke der Rapunzel, der in einem Statement behaup­te­te, dass ‚Masken = Maulkorb = Unterwerfung‘ sei­en. Hatten Sie da Angst um den guten Bio-Ruf?“

„In der Zeit gab es doch über­all in der Gesellschaft Menschen, die kurz durch komi­sche Bemerkungen auf­ge­fal­len sind. Selbst in mei­nem per­sön­li­chen Umfeld gab es etli­che Äußerungen, bei denen ich dach­te: Mensch, jetzt reißt euch mal zusam­men, wir wol­len nach der Pandemie auch noch befreun­det sein. Und soweit ich weiß, hat sich der Rapunzel-Chef für sei­ne Äußerungen auch entschuldigt.“

Die FAZ berich­tet am 13. Juli über eine Erscheinung:

„Ähnlich wie Spahn ver­glüh­te auch Lauterbach schnell als Hoffnungsschimmer am Corona-Himmel. […] Der eins­ti­ge Überflieger Lauterbach ist längst auf dem Boden der Tatsachen angekommen.“

Die FAZ berich­tet am 14. Juli über die Gastronomie in einer neu­en Ära:

„Einen Michelin-Stern zusätz­lich zum Hauptgeschäft zu kochen, qua­si als kuli­na­ri­schen Nebenerwerb, ist so kom­pli­ziert wie ris­kant. Das kann nur funk­tio­nie­ren, wenn die Küche abso­lut rei­bungs­los funk­tio­niert, was in post­co­ro­na­len Zeiten ein illu­so­ri­scher Wunschtraum für jeden Gastronomen ist.“

Der Tagesspiegel zitiert am 14. Juli einen fran­zö­si­schen Politologen mit Hang zur Küchenpsychologie:

„Während der Corona-Pandemie brauch­ten die Menschen Beruhigung und woll­ten eine Perspektive auf­ge­zeigt bekommen.“

Und nun ab in die Tonne.