„Kognitive Infrastruktur“ und „Covid-Zensur“

Am Unabhängigkeitstag der USA hat­te ein Richter in Louisiana in einer einst­wei­li­gen Verfügung (Missouri gegen Biden) erwirkt, dass die Kontakte der US-Bundesregeriung mit „Social Media“-Vertretern streng begrenzt wer­den müs­sen. Regelmäßige Kontakte hat­ten in den letz­ten 3+ Jahren dazu geführt, dass bestimm­te Aussagen wie Kritik an den „Impfungen“ bei Facebook, Twitter, YouTube etc. auf Wunsch der Regierung ein­ge­schränkt oder gesperrt wur­den. Ein Vorgehen der Beklagten gegen die­se einst­wei­li­ge Verfügung wur­de ange­kün­digt und bereits ein­ge­lei­tet, doch noch gilt die Rechtsprechung vom 4. Juli.

Der Anwalt Jeff Childers schrieb dazu:

„Es über­rascht nicht, dass der Richter im Fall Missouri gegen Biden ges­tern den Antrag der Regierung abge­lehnt hat, die einst­wei­li­ge Verfügung aus­zu­set­zen, die ihr die Zensur von Amerikanern ver­bie­tet. Er ist vor­sich­tig; er tipp­te eine gut for­mu­lier­ten, drei­zehn­sei­ti­gen Anordnung. In die­ser neu­en Anordnung zeig­te Richter Doughty, dass die Regierung wahr­schein­lich ver­lie­ren wür­de, und führ­te Beispiele ein­deu­ti­ger Zensur durch jede der fol­gen­den Bundesbehörden an: das Weiße Haus, den Surgeon General und sei­ne Mitarbeiter, die CDC, das NIAID, das FBI, die CISA [Cybersecurity and Infrastructure Security Agency] und das Außenministerium.

Das Fehlverhalten der Regierung war so weit ver­brei­tet, dass man sich fragt, was die Bundesregierung wäh­rend der Pandemie getan hat, abge­se­hen von der Zensur der Amerikaner.

Manchmal reicht es aus, einen Satz in einem Beschluss zu lesen, um zu erken­nen, wel­chen Weg das Gericht ein­schla­gen will […]:

‚CISA-Direktorin Jen Easterly betrach­tet das Wort ‚Infrastruktur‘ (expan­siv) als Einschluss unse­rer ‚kogni­ti­ven Infrastruktur‘, die sich mit der Art und Weise befasst, wie Menschen Wissen und Verständnis erwerben.

Easterlys Bemerkung war nicht nur eine hin­ge­wor­fe­ne Zeile. CISA ist Teil der Heimatschutzbehörde, die für die ‚kri­ti­sche Infrastruktur‘ des Landes zustän­dig ist. Easterly mein­te, dass die ‚kogni­ti­ve Infrastruktur‘ – unser kol­lek­ti­ves Gehirn und die Gedanken dar­in – Teil der kri­ti­schen Infrastruktur des Landes ist und daher der Aufsicht und Kontrolle durch HomeSec unterliegt.

Orwell selbst hät­te nie geglaubt, dass ein ech­ter, nicht gewähl­ter, nicht rechen­schafts­pflich­ti­ger Regierungsbeamter etwas der­art Unheilvolles sagen würde. […]

Haha, wäh­rend die Anwälte der Regierung im Fall Missouri gegen Biden damit beschäf­tigt waren, zu argu­men­tie­ren, dass es kei­ne Zensur gege­ben habe, gab Mark Zuckerberg, CEO von Meta/Facebook, kürz­lich in einem Podcast-Interview direkt zu, dass die staat­li­che Zensur zu weit ging und das Vertrauen in die Institutionen unter­grub. Ein Ausschnitt:

‚Es war kei­ne Zeit, vie­le der wis­sen­schaft­li­chen Annahmen zu über­prü­fen, und, wis­sen Sie, lei­der glau­be ich, dass vie­le der Institutionen, ähm, bei einer Reihe von Fakten irgend­wie ver­nach­läs­sigt wur­den, und Sie wis­sen schon, ich habe dar­um gebe­ten, eine Reihe von Dingen zu zen­sie­ren, die sich im Nachhinein als umstrit­te­ner oder wah­rer erwie­sen haben, und das ist wirk­lich hart, nicht wahr, und unter­gräbt wirk­lich das Vertrauen.‘“

Was die Folgen die­ser sys­te­ma­ti­schen Zensur waren, beschrieb das Wall Street Journal mit die­sen Worten: „Die Covid-Zensur erwies sich als töd­lich – Regierung und Social-Media-Unternehmen arbei­te­ten zusam­men, um Andersdenkende zu unter­drü­cken, die recht hat­ten.“ Weiter hieß es:

„Nach der Explosion der Raumfähre Challenger im Jahr 1986 wuss­te der mit dem Nobelpreis aus­ge­zeich­ne­te Physiker Richard Feynman, dass die Wahrheit sowohl den Fortschritt vor­an­trei­ben als auch die Trauer der Nation lin­dern wür­de. ‚Für eine erfolg­rei­che Technologie‘, sag­te er, ‚muss die Realität Vorrang vor der Öffentlichkeitsarbeit haben, denn die Natur lässt sich nicht täuschen.‘

Drei Jahre lang ver­spot­te­te die Öffentlichkeitsarbeit zur Pandemie die Natur und erzeug­te Angst, Krankheit, Inflation und über­mä­ßi­ge Todesfälle, die über das hin­aus­gin­gen, was das Virus ver­ur­sach­te. Die digi­ta­le Zensur ver­stärk­te die Bemühungen, die Realität zu ver­ber­gen, doch die Realität kommt vor Gericht zum Tragen.

Am 4. Juli unter­sag­te der US-Bezirksrichter Terry Doughty vor­über­ge­hend zahl­rei­chen Bundesbehörden und dem Weißen Haus die Zusammenarbeit mit Social-Media-Unternehmen und Drittgruppen zur Zensur von Reden.

Die Entdeckung im Fall Missouri gegen Biden ent­hüll­te die Beziehungen zwi­schen Regierungsbehörden und Social-Media-Unternehmen und ent­hüll­te eine zusätz­li­che Schicht von Universitätszentren und selbst­er­nann­ten Desinformationswächtern und Faktenprüfern.

Die Veröffentlichung eini­ger inter­ner Twitter-Dateien durch Elon Musk ergab, dass bis zu 80 Agenten des Federal Bureau of Investigation in Social-Media-Unternehmen ein­ge­bun­den waren. Die Agenten bekämpf­ten größ­ten­teils nicht den Terrorismus, son­dern mach­ten auf Fehldenken ame­ri­ka­ni­scher Bürger auf­merk­sam, dar­un­ter bedeu­ten­de Wissenschaftler, die ande­re Wege in der Covid-Politik vorschlugen.

Die Ergebnisse die­ser Beziehungen? Twitter hat den Stanford-Mediziner und Wirtschaftswissenschaftler Jay Bhattacharya auf die schwar­ze Liste gesetzt, weil er zeig­te, dass Covid fast aus­schließ­lich älte­re Menschen bedroh­te, was die Sichtbarkeit sei­ner Tweets erheb­lich beein­träch­tig­te. Als der Stanford-Experte für Gesundheitspolitik, Scott Atlas, begann, das Weiße Haus zu bera­ten, lösch­te YouTube sein bekann­tes­tes Video gegen Lockdowns. Twitter hat Robert Malone, einen Pionier der mRNA-Impfstofftechnologie, gesperrt, weil er auf die Gefahren der Impfstoffe auf­merk­sam gemacht hat­te. YouTube dämo­ni­sier­te den Evolutionsbiologen Bret Weinstein, der ver­mu­te­te, dass das Virus mani­pu­liert sein könn­te und Varianten pro­gnos­ti­zier­te, die sich dem Impfschutz ent­zo­gen. Und das sind nur eini­ge Beispiele.

Social-Media-Plattformen waren mäch­ti­ge Werkzeuge für eine umfas­sen­de Zensur, aber sie agier­ten nicht allein. Medizinische Fakultäten, medi­zi­ni­sche Gremien, wis­sen­schaft­li­che Fachzeitschriften und alte Medien san­gen aus dem­sel­ben Gesangbuch.

Legionen von Ärzten schwie­gen, nach­dem sie Zeuge der Dämonisierung ihrer Kollegen gewor­den waren, die die Covid-Orthodoxie in Frage stell­ten. Ein wenig Zensur führt dazu, dass die Leute auf­pas­sen, was sie sagen. Millionen von Patienten und Bürgern wur­den dadurch wich­ti­ge Erkenntnisse vorenthalten.

Gesundheitsbehörden und Fernsehärzte beharr­ten dar­auf, dass jun­ge Menschen gefähr­det sei­en, ver­lang­ten von Kleinkindern das Tragen von Masken, schlos­sen Schulen, Strände und Parks und woll­ten nicht über eine ent­schei­den­de Kosten-Nutzen-Analyse nach­den­ken. Die Wirtschaft? Psychische Gesundheit? Nie davon gehört.

Diese ‚Experten‘ bestrit­ten die schüt­zen­de Wirkung der wie­der­her­ge­stell­ten Immunität, ein Phänomen, das uns seit der Pest von Athen im Jahr 430 v. Chr. bekannt ist. Sie unter­sag­ten fak­tisch von der Food and Drug Administration zuge­las­se­ne Generika wie Azithromycin und Ivermectin, die ein­kom­mens­schwa­che Länder auf der gan­zen Welt erfolg­reich ein­setz­ten. Sie haben die evo­lu­tio­nä­re Dynamik der Massenimpfung wäh­rend einer Pandemie nicht erkannt.

Die US-Regierung gab 6 Billionen Dollar aus, um ihre lahm­ge­leg­te Wirtschaft anzu­kur­beln, und die meis­ten Menschen erkrank­ten trotz­dem an Covid. Am schlimms­ten war, dass die Lockdowns und Auflagen zu bei­spiel­lo­sen gesund­heit­li­chen Folgen für Menschen in jun­gen und mitt­le­ren Jahren in rei­chen Ländern führten.

In den meis­ten Ländern mit hohem Einkommen war die Übersterblichkeit in den Jahren 2021 und 2022 schlim­mer als im Jahr 2020, dem ers­ten Jahr der Pandemie. Vielen ärme­ren Ländern mit weni­ger staat­li­cher Kontrolle schien es bes­ser zu gehen. Schweden, das kei­nen Lockdown ver­häng­te, schnitt bes­ser ab als fast jedes ande­re fort­ge­schrit­te­ne Land.

Nachdem sie das Jahr 2020 rela­tiv erfolg­reich gemeis­tert hat­ten, began­nen in den Jahren 2021 und 2022 gesun­de Menschen in jun­gen und mitt­le­ren Jahren in rei­chen Ländern in bei­spiel­lo­ser Zahl zu ster­ben. Die Gesundheitsbehörden haben sich nicht genug auf die­se Katastrophe des vor­zei­ti­gen Todes durch nicht-Covid-ver­ur­sach­te Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenembolien, Nierenversagen und Krebs konzentriert.

Diese und ande­re Realitäten zu ver­ber­gen, ist im Internetzeitalter schwie­ri­ger gewor­den. Die Informationsexplosion hat es mehr Menschen ermög­licht, die Fehler von Beamten schnell zu erken­nen und die Wahrheit zu erfah­ren. Dies hat das Verhältnis zwi­schen den Behörden und denen, die sie regie­ren, ver­än­dert. Die Verantwortlichen füh­len sich bedroht.

Digitale Zensur ist ihre Antwort auf die­se Autoritätskrise. Es stimmt, Fehlinformationen sind online weit ver­brei­tet. Aber vor dem Internet war es noch viel schlim­mer, als Mythen jahr­hun­der­te­lang bestehen konn­ten. Neue Technologien ermög­li­chen es uns, Daten schnell zusam­men­zu­stel­len, Fehler zu kor­ri­gie­ren, Fakten zu fin­den und Unwahrheiten aus­zu­räu­men. Wissenschaft, unter­stützt durch ein offe­nes Internet, ist der Prozess, durch den wir Fehlinformationen redu­zie­ren und uns der Wahrheit nähern.

Künstliche Intelligenz wird unse­re Fähigkeit ver­bes­sern, Informationen zu sich­ten, zu ana­ly­sie­ren, zu bear­bei­ten, zu authen­ti­fi­zie­ren und zu orga­ni­sie­ren. Wenn Sie Aufrufe hören, die Kontrolle über KI zu lizen­zie­ren oder zu zen­tra­li­sie­ren, den­ken Sie an die Hybris der Covid-Zensur.

‚Angriffe auf mich‘, sag­te Dr. Anthony Fauci bekann­ter­ma­ßen, ‚sind ehr­lich gesagt Angriffe auf die Wissenschaft.‘ Feynman wäre ent­setzt gewe­sen. ‚Wissenschaft‘, bemerk­te er wei­se, ‚ist der Glaube an die Unwissenheit von Experten.‘“