Das Ende der Corona-Party in der Goldgrube

BioNTech ver­öf­fent­lich­te am 8. Mai mit­tags die Zahlen für das ers­te Quartal 2023. Begeisterung sieht anders aus, und schon am Nachmittag wur­de die Grenze von 100 Euro wie­der zuver­läs­sig unterschritten.

Die Firma schrieb über ihr Ergebnis:

„Der aus­ge­wie­se­ne Gesamtumsatz betrug 1.277,0 Mio. EUR in dem zum 31. März 2023 enden­den Quartal, ver­gli­chen mit 6.374,6 Mio. EUR für den Vorjahreszeitraum.

Die Veränderung ist haupt­säch­lich auf nied­ri­ge­re Umsätze aus der Lieferung und dem welt­wei­ten Verkauf der COVID-19-Impfstoffe des Unternehmens zurückzuführen.

Die Umsatzkosten belie­fen sich in dem zum 31. März 2023 enden­den Quartal auf 96,0 Mio. EUR, ver­gli­chen mit 1.294,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Veränderung resul­tiert haupt­säch­lich aus dem Rückgang der Kosten im Zusammenhang mit BioNTechs COVID-19-Impfstoffverkäufen. […]

Für das zum 31. März 2023 enden­de Quartal sind Ertragsteuern in Höhe von 205,5 Mio. EUR ange­fal­len, ver­gli­chen mit 1.319,3 Mio. EUR für den Vorjahreszeitraum. Der abge­lei­te­te effek­ti­ve Ertragsteuersatz für die drei Monate bis zum 31. März 2023 betrug 29,0% und wird erwar­tungs­ge­mäß im Laufe des Jahres 2023 sin­ken, sodass die Prognose von BioNTech erfüllt wer­den wird.

Der Nettogewinn für das zum 31. März 2023 enden­de Quartal betrug 502,2 Mio. EUR, ver­gli­chen mit 3.698,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. […]

Nach Ende des Berichtszeitraums ist die Ausgleichszahlung für den Bruttogewinnanteil von BioNTech für das vier­te Quartal 2022 (wie ver­trag­lich mit Pfizer, Inc. (‚Pfizer‘) defi­niert) in Höhe von 3.961,3 Mio. EUR von unse­rem Kollaborationspartner zum 14. April 2023 ein­ge­gan­gen. Die ver­trag­li­che Abrechnung des Bruttogewinnanteils im Rahmen der COVID-19-Impfstoffkollaboration mit Pfizer hat einen zeit­li­chen Versatz von mehr als einem Kalenderquartal. Da das Geschäftsquartal von Pfizer für Tochtergesellschaften außer­halb der Vereinigten Staaten von dem Finanzberichtszyklus von BioNTech abweicht, ent­steht eine zusätz­li­che zeit­li­che Verschiebung zwi­schen der Umsatzrealisierung und dem Zahlungseingang.

Ausstehende Aktien: Zum 31. März 2023 befan­den sich 240.990.499 Aktien im Umlauf.“

Die „Ausgleichszahlung für den Bruttogewinnanteil von BioNTech für das vier­te Quartal 2022 (wie ver­trag­lich mit Pfizer, Inc. (‚Pfizer‘) defi­niert)“ macht also den Löwenanteil der Einnahmen aus, wie in „BioNTech is the Big Winner From the Vaccine Bonanza, Not Pfizer“ beschrie­ben ist:

„Es wur­de viel davon gespro­chen, dass Pfizer im Jahr 2022 die außer­ge­wöhn­li­che Umsatzmarke von 100 Milliarden Dollar errei­chen wird, was zum gro­ßen Teil zwei­fel­los der COVID-19-Pandemie und sei­nem berühm­ten COVID-19- ‚Impfstoff‘ zu ver­dan­ken ist. Aus dem Jahresendbericht von Pfizer geht her­vor, dass allein der Verkauf des Impfstoffs COVID-19 fast 38 % die­ser 100 Milliarden Dollar aus­macht (S. 30).

Aber Umsatz ist Umsatz. Was zählt, sind natür­lich die Gewinne. Und die Hälfte der Gewinne aus den COVID-19-Impfstoffverkäufen sind in Wirklichkeit kei­ne Gewinne für Pfizer, son­dern Kosten. Wie kann das sein?

Nun, es liegt dar­an, dass der COVID-19-Impfstoff ‚von Pfizer‘ in Wirklichkeit nicht von Pfizer stammt. Rechtlich gese­hen ist Pfizer nicht ein­mal der Hersteller. Pfizer ist viel­mehr ein Vertragshersteller, der den Impfstoff im Auftrag sei­nes eigent­li­chen Eigentümers, des deut­schen Unternehmens BioNTech, pro­du­ziert und ver­mark­tet. So steht es auf dem Etikett des Produkts!“

Die fol­gen­de Abbildung ist aus „Read the Label! It’s BioNTech’s Vaccine, Not Pfizer’s“ vom glei­chen Autor.

Daraus ergibt sich die­se Verteilung:

„Und gemäß dem Kooperationsvertrag zwi­schen den bei­den Unternehmen zahlt Pfizer an BioNTech einen Anteil von 50 % sei­nes Bruttogewinns für das Privileg, dies zu tun. […]

Nach Abzug die­ses 50-pro­zen­ti­gen BioNTech-Anteils als ‚Verkaufskosten‘ schätzt Pfizer, dass sei­ne eige­ne ver­blei­ben­de Gewinnspanne bei COVID-19-Impfstoffverkäufen in den ‚hohen 20ern als Prozentsatz der Einnahmen‘ liegt. […]

Lassen Sie uns die Differenz auf­tei­len und eine Gewinnspanne von 27,5 % für Pfizer anneh­men. Wendet man die­se Gewinnspanne auf die 37,8 Mrd. $ an, die Pfizer 2022 mit dem Impfstoff COVID-19 ein­nimmt, erhält man etwa 10,4 Mrd. $ Gewinn.

Hat BioNTech also den glei­chen Betrag ver­dient? Nun, nein. BioNTech hat mehr verdient.

Das liegt u.a. dar­an, dass sich die Unternehmen die Gewinne aus den Verkäufen im Pfizer-Vertriebsgebiet 50:50 tei­len, wäh­rend BioNTech auch eige­ne, reser­vier­te Absatzmärkte hat (Deutschland und die Türkei) und das Produkt in Partnerschaft mit dem chi­ne­si­schen Unternehmen Fosun Pharma auf wei­te­ren Märkten ver­kauft (Taiwan, Hongkong und Macau, aber noch nicht auf dem chi­ne­si­schen Festland, wo das Medikament nie zuge­las­sen wurde). […]

Über die Gewinne aus dem Verkauf ande­rer Produkte brau­chen Sie sich kei­ne Gedanken zu machen – denn BioNTech hat kei­ne ande­ren Produkte. 12,95 Milliarden Euro. Oder, zum durch­schnitt­li­chen Wechselkurs von 2022, 13,6 Milliarden Dollar. Also etwa 3 Milliarden Dollar und 30 % mehr als Pfizer.

Und wenn der Unterschied bei den Gewinnen schon signi­fi­kant ist, dann betrach­ten Sie doch ein­mal den Unterschied bei der Gewinnspanne. BioNTech mach­te 12,95 Mrd. € Gewinn bei 17,3 Mrd. € Umsatz, was einer Gewinnspanne von sat­ten 75 % ent­spricht! Im Vergleich dazu liegt die Gewinnspanne von Pfizer bei den Einnahmen aus dem C‑19-Impfstoff in den ‚hohen 20ern‘ und bei den Gesamteinnahmen bei 34,6 %.“

Nachzulesen sind die­se Zahlen im Bericht an die SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (ab S.161). Weiter geht es mit der Rechnung:

„Beim durch­schnitt­li­chen Wechselkurs von 2021 ent­spre­chen 15 Milliarden Euro etwa 17,75 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu erziel­te Pfizer im Jahr 2021 mit dem Impfstoff COVID-19 Gewinne in Höhe von etwa 10 Mrd. USD. […]

Für die Jahre 2021 und 2022 zusam­men­ge­nom­men hat BioNTech also mehr als 31 Mrd. USD an COVID-19-Impfstoffgewinnen bei einer Gewinnspanne von 77 % erzielt, wäh­rend Pfizer nur knapp über 20 Mrd. USD bei einer geschätz­ten Gewinnspanne von 27,5 % erziel­te. BioNTech mach­te also 50 % mehr Gewinn bei einer fast drei­fach höhe­ren Gewinnspanne.

Nicht schlecht für ein Unternehmen, das vor 2021 noch nie einen Gewinn erzielt hat.“

Und in der EU sind Einnahmen für die nächs­ten Jahre dank eines „inter­es­san­ten Hütchenspiels“ auch wei­ter gesi­chert. Es gab und gibt Hilfe für BioNTech wie zunächst Spekulationskapital und dann öffent­li­che Gelder in Millliardenhöhe, den enor­men Antrieb von Politik, Medien und Medizinerschaft weit über Deutschland hin­aus, eine star­ke mili­tä­ri­sche Komponente und nicht zuletzt extrem ent­ge­gen­kom­men­de Zulassungsbehörden welt­weit, wie die FDA in den USA oder das Paul-Ehrlich-Insitut hier­zu­lan­de. Dessen Kooperationsbereitschaft wur­de sogar im Vertrag des US-Militärs über die Beschaffung von 100 Millionen „Impfstoff“-Dosen als „Prototype“ für die „Large Scale Vaccine Manufacturing Demonstration“ im Juli 2020 hervorgehoben:

„BioNTech ist der behörd­li­che Sponsor für die Erprobung des Impfstoffs und wird in den USA den Antrag auf eine EUA [Emergency Use Authorization] und/oder eine BLA [Biologics License Application] bean­tra­gen und wird letzt­end­lich der Inhaber einer sol­chen Zulassung in den USA sein.

Pfizer ist der bevoll­mäch­tig­te Vertreter von BioNTech bei der FDA. Wie oben erwähnt, ist Pfizer der desi­gnier­te Vertreter für alle Interaktionen mit der FDA und über­nimmt die Führung bei der gesam­ten Kommunikation mit und bei der FDA.

Vor Beginn der kli­ni­schen Entwicklung erhielt BioNTech am 6. Februar 2020 ein Feedback des Paul-Ehrlich-Instituts (‚PEI‘) zu den Plänen für eine schnel­le Impfstoffentwicklung als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch im Anschluss an ein Scientific Advice Meeting. Auf der Grundlage des PEI-Feedbacks ver­fei­ner­te BioNTech den Plan für das kli­ni­sche Programm und erstell­te ein detail­lier­tes Protokoll für die kli­ni­sche FIH[first-in-human]-Studie (BNT162). Darüber hin­aus fand am 24. Februar 2020 ein Treffen zwi­schen BioNTech und dem chi­ne­si­schen CDC statt, um ein mög­li­ches Sonderprüfungsverfahren zu erörtern.“

Dem Bericht an die SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ist auch zu ent­neh­men, dass die Bereitschaft, die­se Präparate als Impfstoffe und nicht als Gentherapie zu bezeich­nen, für die Gewinnmaximierung erfor­der­lich ist, was dem freund­li­chen Entgegenkommen der Zulassungsbehörden zu ver­dan­ken ist und auf der Basis von unbe­wie­se­nen Behauptungen geschieht.

„Für admi­nis­tra­ti­ve Zwecke wer­den mRNA-Produkte von der FDA zusam­men mit Gentherapieprodukten ein­ge­stuft. Im Gegensatz zu bestimm­ten Gentherapien, die die Zell-DNA irrever­si­bel ver­än­dern und bestimm­te Nebenwirkungen ver­ur­sa­chen kön­nen, ver­än­dern mRNA-basier­te Arzneimittel die Zell-DNA nicht irrever­si­bel. Die Nebenwirkungen, die bei ande­ren Gentherapien beob­ach­tet wer­den, könn­ten jedoch die Wahrnehmung von Immuntherapien trotz der Unterschiede im Mechanismus nega­tiv beein­flus­sen. Außerdem ist der Zulassungsweg in den Vereinigten Staaten und vie­len ande­ren Ländern unsi­cher. Unser Impfstoff COVID-19 ist der­zeit nicht als Gentherapie eingestuft.“

Die bis vor kur­zem noch bei BioNTech täti­ge modRNA-Pionierin Katalin Karikó ver­kün­de­te dage­gen am Tag vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen ihres ehe­ma­li­gen Arbeitgeber eigent­lich Altbekanntes: „Die RNA-Technologie könn­te das Versprechen der Gentherapie erfül­len“. Das habe sie schon 2015 geschrie­ben und außer­den war sie in dem Interview sehr bemüht, den Eindruck zu erwe­cken, dass modRNA-„Impfstoffe“ gar nicht so neu sei­en und man alles im Griff habe. Eine PR-Aktion in Sachen Postives Denken.

„Die meis­ten Nebenwirkungen sind durch den Lipidanteil bedingt. Wieviel davon benö­tigt wird, hängt von der Menge der RNA ab. Wenn wir also in der Lage sind, mit weni­ger RNA mehr Protein zu erzeu­gen, sind weni­ger Lipidnanopartikel not­wen­dig. Damit lässt sich auch die Rate an Nebenwirkungen senken.

Aber auch die Immunreaktion kann zu Aktivierung von bereits vor­han­de­nen Problemen füh­ren. So ver­stär­ken sich mög­li­cher­wei­se bereits bestehen­de Gelenkschmerzen durch eine Impfung mit einem mRNA-Vakzin. Als Gegenreaktion auf die Aktivierung des Immunsystems kann es zu einer Suppression des Abwehrsystems kom­men, was, zwar sel­ten, zum Beispiel die Entstehung einer Gürtelrose för­dern kann.“

Hier sol­len noch zwei wei­te­re Aussagen Karikós aus einem im Januar durch­ge­führ­ten Interview mit der WELT (Bezahlschranke) zitiert wer­den, die ihr ent­spann­tes Verhältnis zu „Impfnebenwirkungen“ wei­ter verdeutlichen:

„Kürzlich schrieb mir eine Frau, dass bei ihr zwei Tage nach der Impfung eine gro­ße Geschwulst an der Brust auf­ge­taucht sei. Die Impfung habe den Krebs aus­ge­löst, war ihre Schlussfolgerung. Aber der Krebs war vor­her schon da, nur hat die Impfung dem Immunsystem einen Extrakick ver­setzt, sodass sich die Immunabwehrzellen in gro­ßer Zahl auf den Feind gestürzt haben. Wahrscheinlich kam es des­halb zu die­ser raschen Schwellung.

Auch wenn das Impfgegnern unwahr­schein­lich vor­kom­men mag: Das Vakzin hat ihr dadurch ver­mut­lich sogar gehol­fen, den Krebs schnel­ler zu ent­de­cken. Es gibt auch Frauen, die mir berich­ten, dass sie nach der Impfung plötz­lich schwan­ger gewor­den sind, obwohl sie das vor­her jah­re­lang nicht konn­ten. Tatsächlich ist der Effekt von Impfungen auf den Menstruationszyklus mitt­ler­wei­le gut erforscht, das betrifft aber alle Impfungen, nicht nur mRNA-Vakzine.“

„Ich ken­ne die­se Studie [des Pathologen Peter Schirmacher über Myokarditis] nicht. Klar ist, dass jede Impfung Nebenwirkungen hat. Man muss dazu auch wis­sen, dass nicht der Impfstoff für den eigent­li­chen Schutz sorgt, son­dern die Reaktion des eige­nen Immunsystems auf die Impfung. Während der Pandemie sind sehr vie­le Menschen geimpft wor­den, mit ganz unter­schied­li­chen und teil­wei­se auch sel­te­nen medi­zi­ni­schen Leiden. Natürlich hat man vor­her nicht expli­zit jeden Sonderfall unter­su­chen kön­nen. Deshalb kann es vor­kom­men, dass bei einer sehr gro­ßen Zahl an geimpf­ten Personen bestimm­te Nebenwirkungen auch erst nach einer gewis­sen Zeit sicht­bar wer­den. Das betrifft ins­be­son­de­re die Wirkstoffverstärker von Impfungen, im Fall der mRNA-Impfungen also die Lipidnanopartikel. Natürlich muss man das alles wei­ter genau unter­su­chen, aber das wird ja auch gemacht.“

Menschen, die mehr oder weni­ger in die­se „Impfung“ gezwun­gen wer­den, wird das ange­tan und auch ohne Karikó will BioNTech laut Eigenwerbung nun so ziem­lich alles machen, von Krebs über Malaria bis zur Gürtelrose. Für BioNTech, Pfizer und Moderna ist die modRNA eine Goldgrube und die ande­re star­ke – oder noch stär­ke­re – Kraft ist das Militär mit dem Bestreben, die Einundalles-Methode für den ver­meint­li­chen Schutz vor sämt­li­chen Biowaffen schnell und fle­xi­bel ein­set­zen zu kön­nen – was auch immer die Möglichkeit beinhal­tet, sämt­li­che Biowaffen mit die­ser Methode eben­so schnell und fle­xi­bel ein­set­zen zu kön­nen. Dafür ist die C19-„Demonstration“ der „Prototyp“.

„Das Programm von Pfizer und BioNTech zielt dar­auf ab, den Bereich der Impfstoffe zu revo­lu­tio­nie­ren, indem es einen mRNA-Kandidaten bereit­stellt, der selbst meh­re­re ent­schei­den­de Vorteile auf­weist, dar­un­ter die Effizienz und Flexibilität der Plattform – was durch das Tempo der Impfstoffentwicklung und das bei­spiel­lo­se Studiendesign der Phase 1/2/3, das sie unter­stützt, deut­lich wird. Ein grund­le­gen­der Unterschied die­ses Impfstoffkandidaten zu tra­di­tio­nel­le­ren Methoden wie z.B. vira­len Vektorimpfstoffen besteht dar­in, dass die mRNA durch pro­te­in­freie Lipid-Nanopartikel ver­ab­reicht wird, was ver­mut­lich das Risiko einer Anti-Vektor-Immunität aus­schließt und ein Boostern zur Maximierung des Ausmaßes und der Dauer der Immunreaktion ermöglicht.

Die mRNA-Impfstofftechnologie soll auch eine schnel­le Produktionssteigerung ermög­li­chen, was ent­schei­dend ist, um einen COVID-19-Impfstoff auf den Markt zu brin­gen, der die­sem drin­gen­den medi­zi­ni­schen Bedarf gerecht wird und gleich­zei­tig hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet.

Mit die­sem Prototyp-Projekt soll nach­ge­wie­sen wer­den, dass Pfizer in der Lage ist, unter pan­de­mi­schen Bedingungen 100 Mio. Dosen sei­nes bis­her nicht zuge­las­se­nen COVID-19-Impfstoffs auf mRNA-Basis für die [geschwärzt] Regierung her­zu­stel­len, wobei das ein­zig­ar­ti­ge mRNA-Verabreichungssystem von Pfizer/BioNTech und die damit ver­bun­de­nen Kühlkettenanforderungen zum Einsatz kom­men. Dieses Prototyp-Projekt zielt dar­auf ab, den Zugang der USA zu die­ser viel­ver­spre­chen­den medi­zi­ni­schen Gegenmaßnahme [coun­ter­me­a­su­re] auf der Grundlage ein­hei­mi­scher Herstellung erheb­lich zu beschleu­ni­gen und zu sichern.“

Dieses jah­re­lang ver­folg­ten Ziel soll nicht auf­ge­ge­ben wer­den und das dürf­te der Grund sein, war­um an die­ser geschei­ter­ten Methode, die völ­lig unkon­trol­lier­bar ist und mas­si­ve Schäden ver­ur­sacht, so ver­bis­sen fest­ge­hal­ten wird. Lieber wird auch das eige­ne Militärpersonal unter Inkaufnahme von Schäden an Leib und Leben wei­ter zur „Impfung“ gezwun­gen als zuzu­ge­ben, dass es von Anfang an ein Fehler war.

Immerhin sind eini­ge Anleger heu­te schlau­er geworden.