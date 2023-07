„Wissenschaft“ als Glaubensgemeinschaft Gleichgesinnter

Die Leopoldina ver­kün­de­te am letz­ten Wochenende über einen der ihren: „Der Chemiker und Molekularbiologe Patrick Cramer ist zum neu­en Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft gewählt wor­den. […] Patrick Cramer ist geschäfts­füh­ren­der Direktor am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen und Honorarprofessor an der Georg-August-Universität Göttingen. Der Leopoldina gehört er seit 2009 an.“ Die 1948 aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft her­vor­ge­gan­ge­ne MPG besteht aus 86 eige­nen Instituten (u.a. dem „Max-Planck-Institut für empi­ri­sche Ästhetik“) und Forschungsstellen, 24.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro in der Rechtsform eines ein­ge­tra­ge­nen Vereins.

Offiziell ver­bun­den mit der MPG ist bei­spiels­wei­se das „Ernst Strüngmann Insitute for Neuroscience in Cooperation with Max Planck Society“ mit drei bekann­ten Namen, die eng mit BioNTech ver­bun­den sind: neben der als CMO aus­ge­wie­se­nen Özlem Türeci sind es die Strüngmann-Zwillinge.

„Wer frei denkt, ande­re begeis­tert und Neuland betritt, kann trans­for­ma­ti­ve Forschungsergebnisse erzie­len. Und die Welt ver­än­dern,“ sag­te Cramer in sei­ner Antrittsrede. Über die­se Personalie wird die Begeisterung in der Mainzer Goldgrube groß gewe­sen sein, denn Cramer ist nicht nur ein vehe­men­ter Verfechter des Impfgedankens, son­dern wenig über­ra­schend auch des Gedankens der modRNA-„Impfung“, spe­zi­ell der mit dem BioNTech-Stoff. Im Februar 2021 ver­faß­te er den Artikel „Impfen – Schutz für sich selbst und für ande­re / Ein Molekularbiologe unter­such­te das Coronavirus und schreibt im Kirchenmagazin ‚unter­wegs‘, war­um er sich imp­fen lässt“ im Publikationsorgan der Evangelisch-metho­dis­ti­schen Kirche. Cramers Text liest sich wie eine PR-Broschüre:

„Der ers­te Impfstoff kam von der Firma Biontech und wur­de in einer Doppelblindstudie mit rund 43.500 Menschen erprobt. Dabei erhielt die Hälfte der Probanden den Impfstoff, die ande­re Hälfte ein wir­kungs­lo­ses Placebo. Wie bei jeder Impfung kam es zu Reaktionen, etwa zu leich­tem Fieber, was die gewünsch­te Immunantwort anzeig­te. In weni­gen Fällen tra­ten auch uner­wünsch­te Nebenwirkungen auf.

Der Impfstoff wirk­te erstaun­lich gut. Nach zwei Monaten waren von den Geimpften nur acht Menschen an Covid-19 erkrankt. In der Placebogruppe waren es hin­ge­gen 162. Ähnlich erfreu­li­che Daten gibt es nun auch zum Impfstoff der Firma Moderna. Inzwischen sind bei­de Impfstoffe offi­zi­ell von der zustän­di­gen euro­päi­schen Behörde zuge­las­sen wor­den und in vie­len Ländern haben die Impfungen begonnen. […]

Die schnel­le Entwicklung wur­de mög­lich, weil die neu­en Corona-Impfstoffe aus der soge­nann­ten ‚Messenger-RNA‘ (mRNA) bestehen, einer Substanz, die gegen Erreger maß­ge­schnei­dert und schnell her­ge­stellt wer­den kann. Die mRNA bewirkt in den Zellen unse­res Körpers die Produktion eines vira­len Proteins, des soge­nann­ten ‚Spike‘-Proteins. Dieses Protein wur­de unter den ins­ge­samt neun­und­zwan­zig Proteinen des Coronavirus aus­ge­wählt, weil es auch allei­ne eine Immunantwort aus­löst, die dann Abwehrkräfte gegen das Virus verleiht. […]

Klar ist, dass uns weder die mRNA noch das Protein infi­zie­ren kön­nen. Dazu ist immer ein kom­plet­tes Virus nötig. Auch schä­digt die mRNA nicht unser Erbgut, das aus DNA besteht und eine ande­re che­mi­sche Struktur hat. Zudem wird mRNA im Körper schnell abge­baut, so dass die Impfstoffe sogar sta­bi­li­siert wer­den muss­ten, um gut zu wir­ken. Inzwischen wur­den Millionen Menschen geimpft und alles deu­tet dar­auf hin, dass die Impfung sicher ist.

Trotzdem blei­ben eini­ge Menschen skep­tisch. Wir soll­ten aber die ver­blei­ben­de Unsicherheit abwä­gen gegen die furcht­ba­re Gewissheit, dass in die­sem Winter allein in Deutschland täg­lich bis zu tau­send Menschen durch das Virus ster­ben, und jeden Tag kom­men mehr Langzeitpatienten, psy­chisch Kranke und Arbeitslose hinzu. […]

Jetzt ent­schei­den wir, ob es gelingt, das Coronavirus durch die neu­en Impfstoffe ein­zu­däm­men. Denn nur wenn sich rund zwei Drittel der Bevölkerung imp­fen lässt, kann der Impfstoff sei­ne schüt­zen­de Wirkung voll ent­fal­ten. Nur so errei­chen wir Herdenimmunität und schüt­zen auch die Menschen, die sich wegen Vorerkrankungen nicht imp­fen las­sen kön­nen. Schon in den nächs­ten Wochen wer­den wir auch mes­sen kön­nen, in wel­chem Umfang die Impfung wei­te­re Ansteckung verhindert.

Nun müs­sen wir mög­lichst schnell mög­lichst vie­le Menschen imp­fen. Denn je län­ger die Pandemie anhält, umso mehr wird sich das Virus ver­än­dern. Glücklicherweise scheint das Coronavirus lang­sa­mer zu mutie­ren als etwa das Grippevirus. So muss der Impfstoff ver­mut­lich weni­ger häu­fig ange­passt wer­den, als dies beim Grippeimpfstoff der Fall ist. Trotzdem wer­den wohl Auffrischungen der Impfung nötig sein. Das kön­nen wir aber gut bewäl­ti­gen, denn allein gegen Grippe wer­den jedes Jahr rund fünf­zehn Millionen Deutsche geimpft.

Aus die­sen Gründen wer­de ich mich imp­fen las­sen und wer­be für die Impfung. Wer geimpft ist, kann geschützt für eine Rückkehr ins nor­ma­le gesell­schaft­li­che Leben arbei­ten. Als Geimpfte schüt­zen wir aber nicht nur uns selbst. Wir schüt­zen auch die Menschen, die kei­nen Impfschutz bekom­men kön­nen. Sich imp­fen zu las­sen, gebie­tet die Nächstenliebe.“

Für einen Molekularbiologen ist die­se Ansammlung von Falschheiten sogar noch pein­li­cher als die bei­den Tweets von Anfang und Ende 2021:

Es war wie­der viel Glauben dabei, als Cramer im November 2022 eine Veranstaltung mit dem zuge­schal­te­ten BioNTech-Ehepaar Türeci/Sahin und John Miller mode­rier­te. Miller hat­te für die bei­den das unsäg­li­che Buch „Projekt Lightspeed“ zusam­men­ge­schrie­ben, das sol­che Sätze ent­hält: „Als Kathrin Jansen eine Coronavirus-Kooperation mit BioNTech vor­schlug, bat Bourla dar­um, selbst mit Uğur spre­chen zu kön­nen, und rasch wur­de ein Telefonat zwi­schen den bei­den arran­giert. ‚Es war Liebe auf den ers­ten Blick‘, sagt der Pfizer-Manager über das Gespräch, ‚ein groß­ar­ti­ges Zusammentreffen von Gleichgesinnten.‘“ Ein Bericht über die­se Veranstaltung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes läßt nicht erken­nen, dass Cramer in den ein­ein­halb Jahren seit sei­nem Artikel im Kirchenmagazin hin­sicht­lich modRNA-„Impfung“ Wesentliches dazu­ge­lernt hat.

„‚Projekt Lightspeed‘ heißt das Buch, um das es geht – Şahin gab dem Projekt der Impfstoffentwicklung Anfang 2020 die­sen Namen. ‚Only the rules of phy­sics should defi­ne the pace‘, erklärt Türeci – nur die Gesetze der Physik soll­ten bestim­men, wie schnell es vor­an­geht. Das Ziel: Lichtgeschwindigkeit – die Zeit sei das Entscheidende im Kampf gegen das Virus gewe­sen. Bereits im Januar 2020 ent­schie­den die bei­den sich dafür, den Versuch zu wagen, einen Impfstoff zu ent­wi­ckeln. Ihr Antrieb dabei: ‚etwas Nützliches zu machen‘, so Türeci. […]

Joe Miller beglei­te­te die bei­den fast von Beginn an – im Januar 2020 nahm der Korrespondent der ‚Financial Times‘ erst­mals Kontakt zu Biontech auf. Als Şahin Miller das ers­te Mall getrof­fen habe, habe er sich auch des­halb für die Zusammenarbeit ent­schie­den, eben weil Miller kein Naturwissenschaftler sei – so stel­le er die Fragen, die es eben auch in der Bevölkerung gebe und kön­ne nach­voll­zieh­bar und ver­ständ­lich erklä­ren, wie der Impfstoff letzt­end­lich das Licht der Welt erblick­te, so Şahin. […]

Nichts davon wäre ohne den star­ken Glauben an die Wissenschaft bei Biontech mög­lich gewe­sen, glaubt Miller. Zu Beginn der Entwicklung hät­te Şahin gesagt: ‚Es gibt kei­nen wis­sen­schaft­li­chen Grund, wie­so es nicht funk­tio­nie­ren soll­te‘ – und damit hat er recht behal­ten. Auch, wenn es vie­le Herausforderungen abseits der kon­kre­ten Forschung gab: Die Organisation der kli­ni­schen Studien, die Produktion von gro­ßen Mengen. Gerade bei der Organisation und Dokumentation der kli­ni­schen Studien sei Pfizer als Partner von gro­ßer Bedeutung gewe­sen – haben sie doch als gro­ßes Pharmaunternehmen jah­re­lan­ge Erfahrung mit groß­an­ge­leg­ten Studien.

[…] Türeci berich­tet in der Paulinerkirche etwa von dem Sonntagabend, an dem sie den Anruf beka­men, dass die kli­ni­schen Studien eine Wirksamkeit von über 95 Prozent erge­ben haben – ihr Impfstoff funk­tio­nier­te also. ‚There was some jum­ping up and down‘, erzählt Türeci. Dies sei die ers­te Nacht gewe­sen, in der sie ohne Träume vom Scheitern geschla­fen hätte.

Stattdessen wur­de die Impfstoffentwicklung bei Biontech eine Erfolgsgeschichte, wie sie es wohl sel­ten gab. Die Geschwindigkeit, mit der der Impfstoff zuge­las­sen wur­de, war schon häu­fig ein Angriffspunkt für Skepsis und Verschwörungen. Şahin wider­spricht: ‚Es gibt kein Geheimnis oder Wunder, das waren die Menschen, die ent­schie­den habe [sic], bis an die Grenzen und dar­über hin­aus zu gehen, und noch um drei Uhr nachts ans Telefon zu gehen.‘“

Ein drei­vier­tel Jahr spä­ter ist Cramer mit sei­nem Verständnis der modRNA-„Impfung“ ver­mut­lich immer noch nicht wei­ter gekom­men, ist nun aber sozu­sa­gen CEO eines Milliardenunternehmens und redet gern von Wissenschaft, wie im SZ-Interview (Printausgabe) am 19.7.: „Die Zustimmung für die Wissenschaft ist mess­bar hoch. Meine Beobachtung ist aber, dass die Polarisierung zunimmt. Diejenigen, die der Wissenschaft zustim­men, stim­men noch mehr zu und nut­zen die Wissenschaft für ihre Hoffnungen, wie die Welt sich wan­deln soll. Und die­je­ni­gen, die dage­gen sind, erreicht man mit ver­nünf­ti­gen Argumenten nicht mehr.“ Inflationärer Gebrauch von „Wissenschaft“ ent­wer­tet aber genau­so wie ein Nonsens-Kontext:

Da kön­nen Türeci, Sahin und Bourla nur zustim­men: Speed of Science, was soll da schon schiefgehen?