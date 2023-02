Krankenkassen geplündert

Die Rede ist nicht von Jens Spahn und Karl Lau­ter­bach. Auch der Name Uğur Şahin fällt eben­so wenig wie der von Man­ne Lucha:

»Haft­stra­fe für Mann nach Betrug mit Coro­na-Test­zen­tren in BW

Das Ber­li­ner Land­ge­richt hat einen 46-Jäh­ri­gen zu drei Jah­ren und zehn Mona­ten Haft ver­ur­teilt. Er soll mit erfun­de­nen Coro­na-Test­zen­tren mehr als eine hal­be Mil­li­on Euro erschwin­delt haben. Die Straf­kam­mer sprach den Mann des beson­ders schwe­ren Betrugs schul­dig, wie das Gericht mit­teil­te. Der in Ber­lin leben­de 46-Jäh­ri­ge hat­te sich dem­zu­fol­ge im Novem­ber 2021 in Baden-Würt­tem­berg als Betrei­ber von Coro­na-Test­stel­len regis­trie­ren lassen.

Für die­se rech­ne­te er im Dezem­ber 2021 und Janu­ar 2022 Tes­tun­gen und Sach­kos­ten bei der Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung ab und erlang­te so knapp 650.000 Euro – die Test­zen­tren exis­tier­ten jedoch nicht. In einer Situa­ti­on, die für uns alle nicht gut gewe­sen sei, habe der Ange­klag­te die Kran­ken­kas­sen geplün­dert, sag­te der Vor­sit­zen­de Rich­ter in sei­ner Urteils­be­grün­dung. Es müs­se jedoch auch berück­sich­tigt wer­den, dass dem Mann die Tat­be­ge­hung beson­ders leicht gemacht wor­den sei – es habe nahe­zu kei­ne Über­prü­fung durch die zustän­di­gen Behör­den gege­ben. Das Gericht ord­ne­te neben der Frei­heits­stra­fe die Ein­zie­hung der Tat­er­trä­ge an.«

