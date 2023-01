NYC Department of Health and Mental Hygiene: XBB.1.5 trifft "Geimpfte"

»nycHealthy is the offi­cial account of the NYC Depart­ment of Health and Mental Hygiene. User Policy: https://on​.nyc​.gov/​2​m​B​F​gAg«

»Was Sie wissen sollten



Sie haben wahr­schein­lich schon von der Variante XBB.1.5 gehört; es han­delt sich dabei um die neu­es­te "bis­her über­trag­bars­te COVID-Variante", die sich offen­bar bes­ser an mensch­li­che Zellen bin­den kann, was sie mög­li­cher­wei­se für eine Infektion geeig­ne­ter macht

Zum jet­zi­gen Zeitpunkt gibt es kei­ne Beweise dafür, dass der Stamm, eine Kombination aus zwei frü­he­ren Omikron-Subvarianten, töd­li­cher ist oder mit grö­ße­rer Wahrscheinlichkeit COVID-Komplikationen her­vor­ruft, aber die NYC-Gesundheitsbeamten sagen, dass XBB.1.5 mit grö­ße­rer Wahrscheinlichkeit als ande­re Varianten geimpf­te Personen und Personen, die bereits COVID hat­ten, infi­zie­ren kann

Nach Angaben der CDC ist XBB.1.5 nir­gend­wo so ver­brei­tet wie im Nordosten der Vereinigten Staaten – und die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle sowie die Zahl der Fälle stei­gen ent­spre­chend an…

Beamte des städ­ti­schen Gesundheitswesens wie­sen auch dar­auf hin, dass XBB.1.5 eher Menschen infi­zie­ren kann, die geimpft wur­den oder bereits COVID hat­ten – eine Tatsache, die Dr. Ashish Jha, Leiter der COVID Task Force des Weißen Hauses, letz­te Woche einräumte…

Gesichtsmasken blei­ben ange­sichts der Trends die Empfehlung in New York City – Stadt, Staat und Bundesbehörden des öffent­li­chen Gesundheitswesens stim­men dar­in alle über­ein – unab­hän­gig vom Schutzimpfungstatus in Innenräumen und in über­füll­ten Außenbereichen…«

nbc​ne​wyork​.com (13.1.23)