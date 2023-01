„Wie 1000 Nadelstiche“ – Die Methode Drosten

Unter die­sem Titel ist auf welt​.de am 15.1.23 in einem Artikel von vier AutorInnen zu lesen (Bezahlschranke):

»Ende Dezember prä­sen­tier­te Christian Drosten, der Chefvirologe der Berliner Charité, in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ eine neue Idee: Wissenschaftler, die ihre Aussagen nicht mit Fachliteratur, der Mehrheitsmeinung und der eige­nen Berufserfahrung abglei­chen, soll­ten bestraft wer­den. „Eine Sanktion aus dem pro­fes­sio­nel­len Umfeld“ sol­le es geben, so der 50-Jährige. Es müs­se künf­tig ver­hin­dert wer­den, dass „eini­ge weni­ge, aber beson­ders laut­star­ke Wissenschaftler oder Ärzte wie­der und wie­der mit gro­ßer Vehemenz fal­sche Behauptungen, die Menschenleben kos­ten, in die Medien tragen“.

Bloß: Was war rich­tig und was falsch in der Pandemie? Wissenschaft lebt vom Diskurs, es gibt kein rich­tig und falsch – eine Erkenntnis gilt immer nur so lan­ge, bis sie von einer bes­ser begrün­de­ten Erkenntnis wider­legt wird…«

Es wird aus einer der Redaktion vor­lie­gen­den Mail des mitt­ler­wei­le ver­stor­be­nen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Virologie an den dama­li­gen Düsseldorfer Oberbürgermeister zitiert:

»Fleckenstein leg­te dem Politiker „die ver­ant­wor­tungs­vol­le Arbeit unse­res Kollegen Christian Drosten“ ans Herz, der „inter­na­tio­nal hohes wis­sen­schaft­li­ches Ansehen genießt und sei­ne Worte aufs Sorgfältigste wählt“.

Unrühmlich dage­gen habe sich ein Kollege an einer ost­deut­schen Universität her­vor­ge­tan, der aber „nach­weis­lich wis­sen­schaft­lich unbe­deu­tend“ sei. In einer drit­ten E‑Mail lob­te Fleckenstein erneut Drosten, der ein „inter­na­tio­nal hoch ange­se­he­ner Wissenschaftler“ sei, anders als jener „pein­li­che Ausreißer“, der mit auf­dring­li­chen Ratschlägen daher kom­me und die Virologie kom­pro­mit­tie­re: „Bitte sehen Sie mir nach, wenn ich sei­nen Namen nicht aus­spre­chen möch­te.“ Mit dem ost­deut­schen Uni-Professor konn­te nur Kekulé gemeint sein.

„Querdenker“-Vorwurf gegen Streeck

Dabei dräng­ten eini­ge Wissenschaftler früh dar­auf, unter­schied­li­che Meinungen zu hören. Zu ihnen gehört Georg Winterer, Mediziner und Neurowissenschaftler an der Charité, der im Frühjahr 2020 die Leitung für die „Corona-Bund-Studie“ über­nahm. Ein inter­dis­zi­pli­nä­res Team soll­te her­aus­fin­den, wel­che Folgen die Pandemie hat. Für die Virologie saß Christian Drosten im Team. Im September 2020 kam es dann zum Streit, als Winterer auch Streeck auf­neh­men woll­te. Winterer warf Drosten vor, Streeck dif­fa­miert zu haben. In einer E‑Mail an das Konsortium, die WELT AM SONNTAG vor­liegt, ent­geg­ne­te Drosten: „Ich habe Hendrik Streeck nicht dif­fa­miert, wie Sie behaup­ten, son­dern im Sinne des Konsortiums zu beden­ken gege­ben, dass sei­ne Äußerungen sich mit dem Gedankenspektrum von ‚Querdenkern‘ über­schnei­den.“ Ein schwe­rer Vorwurf. „Wie sich her­aus­stell­te, prall­ten Welten auf­ein­an­der“, sagt Winterer heu­te: „Ein kon­tro­ver­ser Diskurs war fast unmög­lich.“ Streeck blieb außen vor.

Auch öffent­lich kämpf­te Drosten um die Deutungshoheit, etwa als er mit ande­ren Wissenschaftlern die These, wonach Covid im Labor ent­stand, im Februar 2020 im Fachmagazin „Lancet“ als „Verschwörungstheorie“ abtat. Und er dis­kre­di­tier­te Forscherkollegen – so wie die Autoren der „Great Barrington Declaration“, mit der sich Forscher gegen Lockdowns stark­mach­ten. Der Epidemiologe Martin Kulldorff, Professor an der Harvard Medical School, gehör­te genau­so zu den Verfassern wie der Stanford-Mediziner Jay Bhattacharay. Drosten kan­zel­te sie im NDR-Podcast als „Pseudo-Experten“ ab.

Zu den Wissenschaftlern, die gegen die deut­sche Politik argu­men­tier­ten, gehör­te auch eine Gruppe um den Gesundheitsökonomen Matthias Schrappe. Im Mai 2021 schrieb sie in einer Stellungnahme, dass der Mangel an Intensivbetten künst­lich her­bei­ge­führt wor­den sei. Drosten selbst, wie geru­fen von der Politik, schal­te­te sich ein. In einer WELT AM SONNTAG vor­lie­gen­den E‑Mail an die Pflegeberaterin und Co-Autorin Hedwig François-Kettner bemän­gel­te er „fal­sche Argumente“ und eine „Vielzahl von Denkfehlern“. Er kün­dig­te an: „In die­sen Tagen wer­den die Medien die­ses und auch frü­he­re Machwerke Ihrer Gruppe analysieren.“…

Mehrere Forscher erklär­ten, Drostens Äußerungen sei­en „wie 1000 Nadelstiche gewe­sen“. Kollegen sei­en aus der Gemeinschaft aus­ge­schlos­sen wor­den. Für sie sei es schwie­ri­ger gewor­den, Fördermittel zu bekom­men. Kekulé, über den Drosten bei Twitter geschrie­ben hat­te, er spie­le „in unse­rer Community“ kei­ne Rolle, sag­te die­ser Zeitung: „Christian Drosten hat eine neue Disziplin in der Forschungslandschaft eröff­net. Einander vor­zu­wer­fen, kein rich­ti­ger Virologe zu sein. Dass es so per­sön­lich wird, das kann­ten wir so vor­her nicht.“ Dazu schrieb eine Charité-Sprecherin schlicht, Drosten habe Kekulé nicht vor­ge­wor­fen, kein rich­ti­ger Virologe zu sein.“

Wackelige Kinder-Studie mit Folgen

Dabei lag auch Drosten natur­ge­mäß mal dane­ben. Seine Vermutung etwa, wonach Kinder „wahr­schein­lich genau­so infek­ti­ös sind wie Erwachsene“, stütz­te sich auf eine Studie vom April 2020, die von Anfang an umstrit­ten war. Dennoch berief sich die Politik auf Drostens Behauptung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sag­te: „Christian Drosten hat uns die Schließung der Schulen emp­foh­len.“…«

Der Text wur­de auch in der "Welt am Sonntag" vom 15.1.23 gedruckt.