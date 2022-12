»Ob die mehr als 260.000 Mpox-Impfstoffdosen, die laut Stiko im November bundesweit verfügbar waren, jedoch aufgebraucht werden können?«

Diese rhe­to­ri­sche Frage wird in einer dpa-Meldung vom 30.12.22 gestellt.

»Berlin (dpa/bb) – Seit mehr als einem Monat sind in Berlin kei­ne neu­en Fälle von Mpox (Affenpocken) mehr gemel­det wor­den. Der jüngs­te Fall sei in der Woche bis 13. November an das Robert Koch-Institut (RKI) über­mit­telt wor­den, teil­te die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage mit. "Davon aus­ge­hend, dass alle Ärzt*innen und Labore der gesetz­li­chen Meldepflicht nach­kom­men, sind seit­dem in Berlin kei­ne wei­te­ren Fälle dia­gnos­ti­ziert wor­den." Insgesamt sind seit Ausbruchsbeginn im Mai knapp 1670 Mpox-Erkrankungen in der Hauptstadt fest­ge­stellt wor­den – so vie­le wie in kei­nem ande­ren Bundesland…

Mehr als 22.600 Impfungen wur­den von Juni bis November in der Hauptstadt gezählt, das sind rund 45 Prozent des bun­des­wei­ten Geschehens…

Ob die mehr als 260.000 Mpox-Impfstoffdosen, die laut Stiko im November bun­des­weit ver­füg­bar waren, jedoch auf­ge­braucht wer­den kön­nen? Das erscheint ange­sichts der bis­he­ri­gen Zahl an Impfungen und dem offen­bar nach­las­sen­den Infektionsgeschehen frag­lich. Die Stiko wer­te­te den Ausbruch im November aber als noch nicht been­det. Auch sei unklar, ob die Erkrankung außer­halb von Afrika noch aus­ge­rot­tet wer­den kann. Eine Zunahme der Fallzahl auch durch Einschleppungen nach Ansteckungen im Ausland schei­ne aktu­ell jeder­zeit möglich…«

n‑tv.de (30.12.22)



WHO und RKI sprechen immer noch von Pandemie

»… Der Mpox-/Affenpocken-Ausbruch in Deutschland steht im Zusammenhang mit einem Geschehen, das seit Mai 2022 vie­le Länder welt­weit, ins­be­son­de­re in Europa und Amerika, betrifft und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wei­ter­hin als "Gesundheitliche Notlage mit inter­na­tio­na­ler Tragweite" (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) dekla­riert wird…«

rki​.de (20.12.22)



Siehe auch https://​www​.coro​dok​.de/​?​s​=​a​f​f​e​n​p​o​c​ken. Darunter: