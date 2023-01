Plagiatsvorwurf gegen Corona-Experten Niki Popper

»Simulationsforscher Niki Popper erlang­te wäh­rend der Corona-Pandemie gro­ße Bekanntheit. Er gehört zusam­men mit zahl­rei­chen ande­ren Experten der Gecko-Krisenkoordination an, die Ende 2021 gegrün­det wur­de, um das Pandemiemanagement in Österreich zu verbessern.

Nun ist der Wissenschaftler aber mit einem Plagiatsvorwurf kon­fron­tiert…«

So wie hier auf msn​.com lau­ten am 9.1.23 Berichte vor allem in öster­rei­chi­schen Medien. Pikant ist nicht nur, daß es hier gegen die Austria-Variante von Priese- und Brockmann geht, son­dern daß die Vorwürfe von Stefan Weber kom­men. Der "Plagiatjäger" ist näm­lich der Gegner von Markus Kühbacher im Verfahren um die Doktorarbeit von Christian Drosten (s.u.).

Auf der Seite pla​gi​ats​gut​ach​ten​.com von Weber heißt es zu Popper:

Die Diplomarbeit „Simulation of the Respiratory System: Compartment Modelling and Modelling of Perfusion“ vom spä­ter durch das Coronavirus öster­reich­weit bekannt gewor­de­nen Simulationsforscher Niki Popper, ange­nom­men im Jahr 2001 an der TU Wien, ent­hält zahl­rei­che 1:1‑Plagiate aus dem Internet auf über 30 Seiten. Die Arbeit han­delt von ver­schie­de­nen Modellen zur Simulation der mensch­li­chen Atmung.

Dazu ist zu bemerken:

1. Notorisches Wissen (d.h. im Fach all­ge­mein bekann­tes Wissen) muss nicht zitiert wer­den. Daraus folgt jedoch kei­nes­falls, dass es aus dem Internet in die Abschlussarbeit hin­ein­ko­piert wer­den darf. Vielmehr stellt die­se mög­li­che Auslegung der Norm ein weit ver­brei­te­tes Missverständnis dar, und viel­leicht auch ein zu Teilen gedul­de­tes Übel in der öster­rei­chi­schen Universitätslandschaft.

2. Direkte Zitate unter Anführungszeichen kom­men in der Mathematik und Informatik so gut wie nie vor. Aber auch dar­aus folgt kei­nes­falls, dass des­halb in der Mathematik und Informatik mit Copy/Paste ohne Quellenverweise (refe­ren­ces) gear­bei­tet wer­den darf. Selbst der tole­ran­tes­te Zitierleitfaden der Mathematik nor­miert eine Quellenangabe zu Beginn einer Ausführung bei nahe­zu iden­ti­schen Übernahmen.

In allen fol­gen­den Beispielen aus der Diplomarbeit von Niki Popper feh­len Quellenangaben völ­lig. Es wur­den sim­pel Texte aus Webquellen wie etwa die­ser (Lawrence, 1999) in die Diplomarbeit hin­ein­ko­piert, 1:1. Damit ist der Tatbestand des Plagiats erfüllt. Grafiken und Abbildungen wur­den in der gesam­ten Arbeit nicht belegt.

Meine Hypothese ist seit lan­gem, dass es um die Jahrtausendwende zu einer „Blüte des Plagiatswesens“ kam. Die Universitäten hat­ten noch kei­ne Softwaresysteme zur Verfügung, „Nachgoogeln“ begann sich gera­de erst durch­zu­set­zen. Die Studierenden nutz­ten ihren Vorsprung aus und füll­ten die Seiten ihrer Abschlussarbeiten schnell und effi­zi­ent mit der Copy-Paste-Methode.

Über die Inhalte und die Eigenleistung in der Diplomarbeit kann man wenig sagen, da ja nun der Verdacht besteht, dass vie­les, wenn nicht alles abge­schrie­ben wur­de.«

Es folgt die Dokumentation von 30 bis­lang gefun­de­nen "Plagiatsfragmenten".