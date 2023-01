So schleust die Schweiz chinesische Viren in den Schengenraum

Wäre es nicht lang­sam Zeit für Sanktionen? Das Virenboot ist voll!

"Keine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China in der Schweiz

Bern (dpa) – Anders als die meis­ten euro­päi­schen Länder führt die Schweiz trotz der Corona-Welle in China vor­erst kei­ne Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik ein. Sie betrach­tet das Risiko einer Belastung von Bevölkerung und Gesundheitssystem in der Schweiz als gering, wie die Regierung am Mittwoch in Bern entschied.

«Außerdem ist die Viruszirkulation der­zeit in der Schweiz so hoch, dass eine Testpflicht für eine ver­gleichs­wei­se gerin­ge Anzahl Personen, die direkt aus China mit dem Flugzeug ein­rei­sen, kaum einen Einfluss auf die Verbreitung des Virus in der Schweiz hat», teil­te die Regierung wei­ter mit. «Zudem ist das Risiko, dass in China neue, besorg­nis­er­re­gen­de Varianten ent­ste­hen, nicht höher als anderswo.»

Die Schweiz ist zwar nicht EU-Mitglied, nimmt aber am Schengen-Raum ohne sys­te­ma­ti­sche Personengrenzkontrollen teil, zu dem die meis­ten EU-Staaten gehö­ren. Mit einem Schengen-Visum kön­nen Einreisende aus China von der Schweiz aus in die­se Länder reisen."

kran​ken​kas​sen​.de (11.1.23)