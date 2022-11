Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, dann steig nicht ab, solange es noch Geld bringt

Dieser alten Pharmaweisheit fol­gen auch Biontech und Pfizer. Die inno­va­ti­ve Maske kommt hin­ge­gen aus China.

» 50 Wege ein totes Pferd zu reiten

1. Wir besor­gen eine stär­ke­re Peitsche.

2. Wir wech­seln die Reiter.

3. Wir behaup­ten „So haben wir das Pferd schon immer geritten.“

4. Wir grün­den einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren.

5. Wir besu­chen ande­re Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet.

6. Wir erhö­hen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde.

7. Wir bil­den eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben.

8. Wir schie­ben eine Trainingseinheit ein, um bes­ser rei­ten zu lernen.

9. Wir stel­len Vergleiche unter­schied­li­cher toter Pferde an.

10. Wir ändern die Kriterien, die besa­gen, ob ein Pferd tot ist.

11. Wir kau­fen Leute von außer­halb ein, um das tote Pferd zu reiten.

12. Wir schir­ren meh­re­re tote Pferde zusam­men an, damit sie schnel­ler werden.

13. Wir erklä­ren: „Kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht doch moti­vie­ren könnte.“

14. Wir machen zusätz­li­che Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen.

15. Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es bil­li­ge­re Berater gibt.

16. Wir kau­fen etwas zu, das tote Pferde schnel­ler lau­fen lässt.

17. Wir erklä­ren, dass unser Pferd „bes­ser, schnel­ler und bil­li­ger“ tot ist.

18. Wir bil­den einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden.

19. Wir über­ar­bei­ten die Leistungsbeschreibung für tote Pferde.

20. Wir rich­ten eine unab­hän­gi­ge Kostenstelle für tote Pferde ein.

21. Wir besu­chen teu­re Seminare um mehr über die Lebensgewohnheiten toter Pferde zu lernen.

22. Wir tau­schen das tote Pferd gegen eine tote Kuh aus.

23. Wir beschäf­ti­gen exter­ne Berater, die erklä­ren, wer ent­las­sen wer­den muss, um das tote Pferd preis­wer­ter zum tra­ben zu bringen.

24. Wir out­sour­cen das tote Pferd. Der Subunternehmer kann es wahr­schein­lich bes­ser reiten.

25. Wir erstel­len eine Powerpoint-Präsentation mit 150 Folien, die zei­gen, was das Pferd könn­te, wenn es leben würde.

26. Wir erklä­ren, dass ein totes Pferd von Anfang an unser Ziel war.

27. Wir bil­den eine neue Abteilung und inte­grie­ren alle toten Pferde um Synergien zu nutzen.

28. Wir brin­gen das tote Pferd mit einem toten Reiter zusammen.

29. Wir leug­nen, jemals ein Pferd beses­sen zu haben.

30. Wir wech­seln den Pferdelieferanten.

31. Wir suchen einen finanz­star­ken Partner und grün­den zusam­men mit des­sen toten Pferden ein Joint Venture.

32. Wir brin­gen die toten Pferde unter einem phan­ta­sie­vol­len Namen an die Börse.

33. Wir nen­nen das tote Pferd „Dead Horse Power“ und bie­ten es als neu­es­tes Produkt auf dem Markt an.

34. Wir tau­schen das tote Pferd gegen ein ande­res totes Pferd aus, das laut Prognose schnel­ler läuft.

35. Wir las­sen den Stall renovieren.

36. Wir schla­gen dem Personalrat vor, Leistungsanreize für tote Pferde einzuführen.

37. Wir star­ten einen inter­nen Ideenwettbewerb zum Reiten toter Pferde.

38. Wir wei­sen den Reiter an, sit­zen zu blei­ben, bis das Pferd wie­der aufsteht.

39. Wir über­ar­bei­ten die Dienstanweisung für das Reiten von Pferden.

40. Wir las­sen das Pferd schnells­tens zertifizieren.

41. Wir frie­ren das Pferd ein und war­ten auf eine neue Technik, die es uns ermög­licht, tote Pferde zu reiten

42. Wir bil­den einen Gebetskreis der unser Pferd gesund betet.

43. Wir stel­len das tote Pferd bei jemand ande­rem in den Stall und behaup­ten, es sei seines.

44. Wir stel­len fest, dass die ande­ren auch tote Pferde rei­ten und erklä­ren dies zum Normalzustand!

45. Wir ändern die Anforderung von „rei­ten“ in „bewe­gen“ und ertei­len einen neu­en Entwicklungsauftrag.

46. Wir wet­ten, dass das Vieh nur simuliert!

47. Wenn man das tote Pferd schon nicht rei­ten kann, dann kann es zumin­dest eine Kutsche ziehen!

48. Wir ver­grö­ßern den Verantwortungsbereich für tote Pferde.

49. Wir struk­tu­rie­ren um, damit ein ande­rer Bereich das tote Pferd bekommt.

50. Wir stei­gen ab.«

