Wer zu spät kommt, wird abgeledert (russ. Sprichwort)

"Lederer rech­net mit Ende der Maskenpflicht spä­tes­tens im Frühjahr". Das mel­det dpa am 27.12.22:

»Berlin (dpa/bb) – Berlins Kultursenator Klaus Lederer rech­net mit einem Ende der Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in der Hauptstadt spä­tes­tens im Frühjahr 2023. «Wann dafür der rich­ti­ge Zeitpunkt ist, wer­den wir Anfang des neu­en Jahres im Senat bera­ten», teil­te der Linken-Politiker am Dienstag mit. Man wer­de in enger Abstimmung mit dem Land Brandenburg dar­über ent­schei­den und dabei genau auf die Situation im Gesundheitsbereich schauen.

«Derzeit sind die Signale aus den Krankenhäusern eher noch so, dass sie mehr als voll sind und es über­all an Personal fehlt. Insofern betrach­te ich das Masketragen in den Wintermonaten auch als einen Akt der Solidarität», sag­te Lederer…«

Ich emp­feh­le Herrn Lederer, mal in Berlin Bus und Bahn zu fah­ren. Derweil macht Weil auf "umsich­tig":

»Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Gesundheitsministerium bremst Hoffnungen auf ein zeit­na­hes Ende von Corona-Maßnahmen. In den Wintermonaten sei es wei­ter­hin erfor­der­lich, umsich­tig zu sein, teil­te eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage mit…«

Das dürf­te kurz­sich­tig sein.