Wohltäter Gates finanziert Pfizers "RSV-Impfung"

Das ist im Fach- und Lobbymagazin "Precision Vaccinations (PVax)" am 7.12.22 zu lesen. Unter dem Titel "Pfizer RSVpreF RSV Vaccine" heißt es auf pre​cisi​onvac​ci​na​ti​ons​.com:

»Ein Zuschuss der Bill & Melinda Gates Foundation an Pfizer in Höhe von 27,5 Millionen US-Dollar am 28. September 2022 wird die Entwicklung eines erschwing­li­chen Multidosis-Fläschchens für die Verabreichung des RSV-Impfstoffkandidaten in ein­kom­mens­schwa­chen Ländern durch öffent­li­che Auftraggeber, ein­schließ­lich Gavi, unter­stüt­zen.«

Zuvor wird mitgeteilt:

»… Pfizer ent­wi­ckel­te und tes­te­te zahl­rei­che Kandidaten und iden­ti­fi­zier­te die­je­ni­gen, die in der prä­kli­ni­schen Untersuchung eine star­ke und sta­bi­le Immunreaktion her­vor­rie­fen, was zu dem Impfstoffkandidaten führ­te, den Pfizer in kli­ni­schen Studien der Phase 3 untersucht.…

Bei Säuglingen soll RSVpreF die Produktion von Anti-F-Immunglobulin G im Serum der Mutter anre­gen, das dann über die Plazenta auf den Fötus über­tra­gen wer­den kann und ihn in den ers­ten sechs Lebensmonaten schützt, wenn das Risiko einer Krankenhauseinweisung am höchs­ten ist. Für Senioren (60 Jahre und älter) dient der Impfstoff der Vorbeugung von Erkrankungen der unte­ren Atemwege, die durch RSV ver­ur­sacht wer­den…«

100% Wirkungsgrad

Mit weni­ger gibt sich der zitier­te Artikel auf nejm​.org nicht zufrie­den. Er wur­de, wen wun­dert es, von Pfizer-MitarbeiterInnen verfaßt.

»Pfizer bestä­tig­te am 7. Dezember 2022, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) den ein­ge­reich­ten Zulassungsantrag (Biologics License Application, BLA) für PF-06928316 bzw. RSVpreF zur Vorbeugung von durch RSV ver­ur­sach­ten Erkrankungen der unte­ren Atemwege bei Personen ab 60 Jahren zur vor­ran­gi­gen Prüfung ange­nom­men hat. Das im Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) fest­ge­leg­te Zieldatum für eine Entscheidung der FDA über den RSVpreF-Antrag liegt im Mai 2023. RSVpreF erhielt zuvor am 2. März 2022 von der FDA die Breakthrough Therapy Designation für die Prävention von RSV-asso­zi­ier­ten Erkrankungen der unte­ren Atemwege bei Säuglingen von der Geburt bis zum Alter von sechs Monaten durch akti­ve Immunisierung von Schwangeren und für Senioren am 24. März 2022. Im November 2018 gewähr­te die FDA den Fast-Track-Status für RSVpreF.«

Ohne sich die Mühe zu machen, das Folgende als Zitat zu kenn­zeich­nen, "infor­miert" man:

»RSVpreF RSV während der Schwangerschaft



In einer kli­ni­schen Phase-2b-Studie haben wir schwan­ge­re Frauen in der 24. bis 36. Schwangerschaftswoche nach dem Zufallsprinzip ent­we­der 120 oder 240 μg RSVpreF-Impfstoff (mit oder ohne Aluminiumhydroxid) oder ein Placebo erhal­ten. Über den gesam­ten Bereich des unter­such­ten Schwangerschaftsalters hin­weg wie­sen die Säuglinge der geimpf­ten Frauen ähn­li­che Titer im Nabelschnurblut und ähn­li­che trans­pla­zen­ta­re Übertragungsraten auf. SCHLUSSFOLGERUNGEN DER STUDIE: Der RSVpreF-Impfstoff lös­te neu­tra­li­sie­ren­de Antikörperreaktionen mit effi­zi­en­tem trans­pla­zen­ta­rem Transfer und ohne offen­sicht­li­che Sicherheitsbedenken aus.«

Beim Versuch, die Spenden der Gates-Stiftung für Pfizer auf­zu­lis­ten, kommt am 8.12. bedau­er­li­cher­wei­se die­se Nachricht:

Wobei dies ein Browser-Problem sein wird. Mit einem ande­ren bekom­me ich doch die­se Liste für 2022:

Für Biontech sind ver­gleichs­wei­se schlap­pe 5 Millionen aus dem Jahr 2020 ausgewiesen: