Aktuelles aus den Tollhäusern (1.1.23)

In vie­len Jahresrückblicken kam Corona nur noch am Rande vor, fast der ein­zi­ge Hahn, der noch danach kräht, ist der Gesundheitsminister. Eine Weile schei­nen uns die Nachrichten aus den Tollhäusern aber noch erhal­ten zu blei­ben. Auch dies­mal wie­der DPA-News aus Gesundheitswesen:

»Keine Maskenpflicht mehr für Bus und Bahn im Norden

In Schleswig-Holstein müs­sen Fahrgäste von Bus und Bahn im Nahverkehr seit Sonntag kei­ne Masken mehr tragen…

In Schleswig-Holsteins Nachbarländern Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern müs­sen Fahrgäste in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs wei­ter­hin eine Maske tra­gen…«

kran​ken​kas​sen​.de



Haben die dort ande­re "ExpertInnen" oder ande­re Viren? "Maske weg, hat kein Zweck", rufen der­weil die Gören, so hört man.

»Kondome in Frankreich für jun­ge Menschen kostenlos

Paris (dpa) – Kondome sind in Frankreich von nun an für jun­ge Menschen kos­ten­los. Unter 26-Jährige erhal­ten die Verhütungsmittel laut Gesundheitsministerium gra­tis in den Apotheken…«

kran​ken​kas​sen​.de



Ich erwar­te die Stimmen, die einen wei­te­ren Beweis für die "Entvölkerungspolitik" des WEF wittern.

"Bus-Verband: Mehr Maskenverweigerer in Thüringen

Erfurt/Leipzig (dpa/th) – Trotz der in Thüringen nach wie vor gel­ten­den Corona-Vorgaben in öffent­li­chen Verkehrsmitteln sit­zen in Bussen immer mehr Menschen ohne Masken. «Der Anteil der Fahrgäste, wel­che kei­ne der vor­ge­schrie­be­nen Masken im öffent­li­chen Personennahverkehr nut­zen, steigt», sag­te der Geschäftsführer des Verbands Mitteldeutscher Omnibusunternehmen, Tilman Wagenknecht, der Deutschen Presse-Agentur. .."

kran​ken​kas​sen​.de



Na, wer so heißt…

"Neuer Chef der Uniklinik Augsburg hält nichts vom Begriff Krankenhaus

Augsburg (dpa/lby) – Der neue ärzt­li­che Leiter der Uniklinik Augsburg, Klaus Markstaller, hält nichts von der Bezeichnung Krankenhaus und den damit ver­bun­de­nen Vorstellungen…

«Ein Krankenhaus ist ein Haus für Kranke und es sug­ge­riert, dass jeder, der in die­sem Haus ist, irgend­wie eben krank ist. Und jeder, der drau­ßen ist, ist gesund. Diese Denkweise kommt noch aus einer Zeit, vor allem mit Infektionskrankheiten, wo man eben Kranke abson­dern woll­te. Das ist nicht mehr modern.»…"

kran​ken​kas​sen​.de

Hoppla! Ob der Begriff "Medizinpark", den er im Interview mit br​.de vor­schlägt, geeig­net ist? Er saß zuvor "im obers­ten Sanitätsrat der Republik Österreich" und hat Falschmeldungen über 85 Prozent "Ungeimpfter" auf den Intensivstationen ver­brei­tet. Und auch, daß "Lazarett" offen­bar pas­sen­der wäre:

»Beim Pandemie-Management auf das Know-how des Militärs zurück­zu­grei­fen, etwa hin­sicht­lich Organisation und Logistik, ist nahe­lie­gend und aus mei­ner Sicht sehr begrüßenswert.«

diepres​se​.com (21.12.21)

"Corona-Variante XBB.1.5 mit hohem Anteil an Neuinfektionen in USA

Atlanta (dpa) – In den USA geht ein beträcht­li­cher Teil der neu­en Corona-Infektionen auf die erst seit kur­zem bekann­te Variante XBB.1.5 zurück. So schätzt die US-Gesundheitsbehörde CDC, dass in der Woche vor dem Jahreswechsel hin­ter rund 40,5 Prozent aller Neuansteckungen XBB.1.5 steck­te…

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb zu den US-Zahlen auf Twitter: «Das muss man beob­ach­ten.»…"

kran​ken​kas​sen​.de

Einer muß es ja tun.

"Ethikratvorsitzende warnt vor Rache und Wut in der Corona-Kritik

Berlin (dpa) – Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Buyx, hält einen Teil der Kritik an den staat­li­chen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für unred­lich. Sie per­sön­lich habe «kein Problem damit, um Entschuldigung zu bit­ten dafür, dass wir vom Ethikrat die Jungen nicht genug in den Fokus genom­men haben», sagt Buyx «Zeit online» in einem Interview. Gleichzeitig beob­ach­te sie ein unstill­ba­res Bedürfnis, nach Schuldigen zu suchen…

«Es ver­fes­tigt sich gera­de ein wenig das Narrativ, dass die gan­ze Corona-Politik pro­ble­ma­tisch war. Und das stimmt nicht.»… "

kran​ken​kas​sen​.de

Ähm, doch. Und es wird nicht aus­ge­hen mit "Ene-mene-muh und raus bist du", son­dern mit "Schuld bist du".