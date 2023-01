And the winner is: kraken (XBB.1.5). "Furchterregender als alle anderen Untervarianten"

Sehr schön zu sehen auf busi​ness​in​si​der​.de ist am 6.1.23, daß sich die Variante auf der Immunflucht befindet:

»… Die auch als „Krake“ bezeich­ne­te Variante ist leich­ter über­trag­bar und ent­geht dem Immunsystem bes­ser als ande­re Omikron-Varianten. Ursache ist eine neue Mutation mit der Bezeichnung F486P, die sie nach Aussage eines Experten „beson­ders aggres­siv“ macht…«

Nach dem Höllenhund nun die Krake? Zur beson­de­ren Aggressivität meint Wikipedia zu wissen:

»… Kraken sind in der Regel sehr scheu, jedoch neu­gie­rig und erwei­sen sich in Versuchen als sehr lernfähig…

Kraken sind in der Regel unge­fähr­lich und nicht aggres­siv…«

Zurück zu businessinsider:

»Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeig­te sich besorgt über die neue Coronavirus-Variante. „Hoffentlich kom­men wir durch den Winter, bevor eine sol­che Variante sich bei uns aus­brei­ten kann“, schrieb er auf Twitter.«

Bekanntlich läßt er ja China-Reisende tes­ten, denn dort gibt es zwar kei­ne Kraken, aber die Brot-und-Butter-Omikron-Varianten, die wir selbst im Überfluß besit­zen. Zum Glück gibt es aber auch noch einen kali­for­ni­schen Emeritus:

»Und John Swartzberg, Experte für Infektionskrankheiten und eme­ri­tier­ter Professor an der School of Public Health der University of California in Berkeley, erklär­te im Gespräch mit Business Insider: „Wahrscheinlich ist sie in Hinblick dar­auf, wie sie dem Immunsystem ent­geht und wie gut sie sich an Zellen bin­det, furcht­erre­gen­der als alle ande­ren Untervarianten, die der­zeit im Umlauf sind“.«

Wettbewerbsvorteile für Bostoner Biotech-Unternehmen

»„Es läuft im Moment ziem­lich gut für das Virus“, so Bioinformatiker Andy Rothstein zu Business Insider. „Infektionszahlen ver­dop­peln sich Woche für Woche.“ Laut Rothstein, der für die Biosicherheitsabteilung des Bostoner Biotech-Unternehmens Concentric by Ginkgo das Test- und ‑Sequenzierungsprogramm des Gesundheitsamtes an Flughäfen lei­tet, hat die XBB.1.5‑Variante zwei „Wettbewerbsvorteile“: Sie ist in höhe­rem Maße anste­ckend und schwächt das Immunsystem noch mehr als ande­re Omikron-Versionen.«

Was man selbst­re­dend am bes­ten in den Griff bekommt mit bewähr­ter Testtechnik von Concentric by Ginkgo.

Swartzberg beherrscht das Drostensche Rhetorik-Repertoire per­fekt. Eben noch sprach er von der furcht­erre­gen­den Variante, um jetzt abzuwiegeln:

» „Vorläufige Erkenntnisse zei­gen, dass uns die neue Variante anschei­nend nicht so stark erkran­ken lässt. Sie ist nicht so schlimm wie die Delta-Variante„, sag­te er. „Ihr Krankheitsverlauf ist eher wie bei den ande­ren Omikron-Varianten.“«

Opfer von zu viel Wissenschaft

»„Wir sind fast zu einem Opfer von zu viel Wissenschaft gewor­den. Wir kön­nen die­se neu­en Varianten zwar sehr gut ver­fol­gen, aber wir wis­sen wirk­lich nicht, wie wir sie gut inter­pre­tie­ren kön­nen“, sag­te Swartzberg…

Momentan bleibt der Rat des Experten für Infektionskrankheiten „der­sel­be wie immer“: Lasst euch regel­mä­ßig imp­fen (sowohl gegen Grippe als auch gegen Covid-19) und tragt an öffent­li­chen Orten eine gut sit­zen­de Maske, zum Beispiel eine N95‑, KN95- oder FFP2-Maske.…«