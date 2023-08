Auf der Suche nach dem Kompass

Der Rechtsanwalt Sebastian Lucenti ver­öf­fent­lich­te im Cicero den Artikel „Der ver­lo­re­ne Kompass in der Corona-Krise“, der so ein­ge­lei­tet wird:

„Bereits weni­ge Wochen nach dem ers­ten Lockdown im März 2020 und im wei­te­ren Verlauf der Corona-Krise mel­de­ten aner­kann­te Wissenschaftler ver­schie­de­ner Fachrichtungen erheb­li­che Bedenken gegen die staat­li­che Beurteilung der Gefährdungslage durch den Virus Sars-Cov‑2, die zugrun­de geleg­ten Daten und die Auswahl der Schutzmaßnahmen an und unter­brei­te­ten kon­struk­ti­ve Alternativvorschläge. Es folg­ten eben­so bis heu­te kri­ti­sche Beiträge aus dem aner­kann­ten juris­ti­schen Wissenschaftsbetrieb und der Praxis sowie – ange­sichts der weit über­wie­gen­den Sprachlosigkeit in Richter- und Anwaltschaft ein­schließ­lich ihrer berufs­recht­li­chen Verbände – auch aus neu gegrün­de­ten Netzwerken der Anwaltschaft (AfA) und kri­ti­scher Staatsanwälte und Richter (KRiStA). Sämtliche begrün­de­ten Einwendungen und Gegenvorschläge zu den staat­li­chen Corona-Maßnahmen wur­den bekannt­lich durch Politik und gro­ße Medien viel­fach sys­te­ma­tisch aus­ge­blen­det und die betref­fen­den Vertreter zur Meidung einer sach­li­chen Debatte nicht sel­ten medi­al ver­teu­felt. Maßgebend für Politik und Gerichte waren nahe­zu aus­schließ­lich die Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), der Ständigen Impfkommission (STIKO) und eine klei­ne Auswahl von wis­sen­schaft­li­chen Regierungsberatern.

Der Verfasser hat mit zwei frei zugäng­li­chen Online-Aufsätzen aus März 2023 in der Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) eine ers­te chro­no­lo­gi­sche fak­ten­ba­sier­te juris­ti­sche Bewertung der Corona-Rechtssetzung und ihrer bis­he­ri­gen gericht­li­chen Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte und des Bundesverfassungsgericht ver­öf­fent­licht. Nach dem Wegfall der epi­de­mi­schen Lage natio­na­ler Tragweite sowie den Corona-Maßnahmen steht eine umfas­sen­de Bestandsaufnahme und unpar­tei­ische wis­sen­schaft­li­che Analyse aus, die von über 500 Vertretern aus Wissenschaft und Praxis unter­schied­li­cher Fachrichtungen ein­ge­for­dert wird. Der drin­gend gebo­te­nen umfas­sen­den Aufarbeitung der Entscheidungswege von Gesetzgeber und Verwaltung in der Corona-Krise unter Einbeziehung bedeut­sa­mer blin­der Flecken im Sachverhaltsgerüst ver­wei­gern sich Politik, Justiz und die gro­ßen Medien bis­lang gleichermaßen.“

Bei den genann­ten Artikeln han­delt es sich um eine Serie mit Teil 1 „Das Ende des ver­fas­sungs­recht­li­chen Tunnelblicks auf staat­li­che Entscheidungen unter Unsicherheiten“ und Teil 2 „Unverhältnismäßigkeit einer mit­tel­ba­ren und unmit­tel­ba­ren Impfpflicht gegen COVID-19“. Der Cicero-Artikel ist die gekürz­te und redi­gier­te Version eines län­ge­ren Textes mit sämt­li­chen Fußnoten, Gesetzestexten und Links, der so endet:

„Die Corona-Krise hat ein­drucks­voll vor Augen geführt, dass es auch in einem frei­heit­lich-demo­kra­ti­schen Rechtsstaat allein der über­mä­ßi­gen Ausübung staat­li­cher Autorität und einer weit­ge­hend unkri­ti­schen sowie schwei­gen­den Mehrheit der Bevölkerung bedarf, um eine Minderheit in kur­zer Zeit schritt­wei­se her­ab­zu­wür­di­gen und immer wei­ter aus dem gesell­schaft­li­chen Leben zu verbannen.

Eine sach­li­che Aufarbeitung der Corona-Krise in allen gesell­schaft­li­chen Lebensbereichen, vor allem in der Ärzteschaft, in der Justiz, in den Schulen, in den Universitäten und Kirchen ist unaus­weich­lich, um den inne­ren Kompass wie­der­zu­ge­win­nen, der dar­auf hin­weist, dass der Zweck nicht jedes Mittel rechtfertigt.

Die viel­fäl­ti­gen furcht­ba­ren Beispiele der Geschichte für Menschenrechtsverletzungen leh­ren, dass es einer sol­cher­art ver­in­ner­lich­ten Erinnerungskultur einer Gesellschaft bedarf, die die unter­schied­li­chen Werkzeuge aus dem Baukasten des Unrechts wie­der­erkennt, sich aus dem gepols­ter­ten bür­ger­li­chen Sessel erhebt und – in Abgrenzung zu Gratismut Jahrzehnte spä­ter – die not­wen­di­ge Zivilcourage in Beruf sowie Privatleben dadurch zeigt, dass sie sich unver­züg­lich mit den Mitteln der demo­kra­ti­schen Rechtsordnung öffent­lich wider­setzt. Denn Freiheit, Demokratie und Menschenwürde sind unver­zicht­ba­re Güter in einer lebens­wer­ten Gesellschaft, deren Preis fort­wäh­rend durch Wachsamkeit und Aufrechterhaltung der sie schüt­zen­den ver­fas­sungs­recht­li­chen Prinzipien zu zah­len ist. Die ent­schlos­se­ne jour­na­lis­ti­sche und juris­ti­sche Aufarbeitung des Handelns aller drei Staatsgewalten und der Medien in der Corona-Krise ist ein dring­li­cher Auftrag von Verfassungsrang.

Eine sol­che Analyse eröff­net den Blick auf eine Vielzahl not­wen­di­ger und über­fäl­li­ger rechts­po­li­ti­scher Reformen, wie z. B. die Festigung der Gewaltenteilung, die Professionalität, Neutralität und Breite von wis­sen­schaft­li­cher Politikberatung, ein Einflussnahmeverbot der Politik auf die öffent­li­che Meinungsbildung durch die öffent­lich-recht­li­chen Fernseh- und Rundfunkanstalten, ein gesetz­li­ches Pflichtenheft mit Mindestqualitätsanforderungen für die poli­ti­sche Entscheidungsfindung und spür­ba­re Rechtsfolgen für die Verantwortungsträger bei gro­ben Verstößen. Die viel­fäl­ti­gen Vorteile eines sol­chen Reformpakets für Staat und Gesellschaft kön­nen nach­hal­ti­ge posi­ti­ve Effekte weit über die Corona-Krise hin­aus entfalten.“

Und ein­mal mehr heißt es: Staatsanwalt gesucht.