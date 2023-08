Fundstücke am 14. August 2023

Gefunden wur­den Neues zu Krankschreibungen, BioNTech, Consulting, Masken, Katzen, FTX, zum Hub, NIAID, von Harald Lesch sowie drei Nachträge und eini­ge abschlie­ßen­de Worte.

DAK-Krankheit

Die DAK-Gesundheit („Deutsche Arbeitnehmer Krankenkasse“) hat ihre Zahlen zum ers­ten Halbjahr 2023 vor­ge­legt und kommt zum Ergebnis, dass die Hälfte der Beschäftigten schon ein­mal krank war.

„Im ers­ten Halbjahr 2023 gab es in Deutschland unge­wöhn­lich vie­le, krank­heits­be­ding­te Arbeitsausfälle. Die Hälfte der Beschäftigten hat­te bis Ende Juni bereits min­des­tens eine Krankschreibung. So eine hohe Quote (50,1 Prozent) wird gewöhn­lich erst am Ende eines Jahres erreicht. Die Fallzahlen stie­gen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61 Prozent. Im Durchschnitt fehl­ten die Beschäftigten von Januar bis ein­schließ­lich Juni fast zehn Tage mit einer Krankschreibung im Job. Das zeigt eine aktu­el­le Analyse der DAK-Gesundheit. Insgesamt liegt der Krankenstand mit 5,5 Prozent deut­lich über dem Vorjahreshalbjahr (2022: 4,4 Prozent). Es ist der höchs­te Wert, den die Kasse für ihre 2,4 Millionen erwerbs­tä­ti­gen Versicherten seit dem Start der Halbjahresanalysen 2013 gemes­sen hat. Im Branchenvergleich ste­hen die Personalmangelberufe Altenpflege und Kitabetreuung an der Spitze der Statistik. […]

Atemwegserkrankungen waren für die Fehlzeiten der Beschäftigten im ers­ten Halbjahr 2023 so maß­geb­lich wie kei­ne ande­re Erkrankungsart. Bei den Krankschreibungen wegen Husten, Schnupfen und ande­ren Infekten gab es fast eine Verdoppelung der Fälle – von 17,2 auf 34,1 je 100 Beschäftigte. Auch Krankschreibungen wegen Muskel-Skelett- und psy­chi­scher Erkrankungen waren deut­lich häu­fi­ger als im Vorjahreshalbjahr (59 bezie­hungs­wei­se 60 Prozent höhe­re Fallzahlen.)“

Das Jahr 2020 mit der Ausrufung einer angeb­lich ver­hee­ren­den Pandemie ohne Impfungen bzw. „Impfungen“ ist dage­gen völ­lig unauffällig.

Zum Jahresende wer­den ver­mut­lich alle ein­mal krank gewe­sen sein, sta­tis­tisch gesehen.

Ausgeboomt

Auch BioNTech schloss das ers­te Halbjahr ab und die Tagesschau muß­te mel­den: „BioNTech erlebt das Ende des Corona-Boom [sic] und ver­zeich­net einen Verlust von 190,4 Millionen Euro im zwei­ten Quartal. Im Vorjahr hat­te es noch einen Gewinn von 1,67 Milliarden Euro gege­ben.“ Die WELT schrieb dazu:

„An Selbstbewusstsein man­gelt es Biontech nicht. Als ‚glo­ba­les Powerhouse‘ für Immuntherapien, das danach stre­be, Wissenschaft in Überleben umzu­wan­deln, beschreibt sich das Mainzer Unternehmen auf sei­ner Website. Die Realität, die sich in den Zahlen für das zwei­te Quartal spie­gelt, fällt aller­dings weit­aus beschei­de­ner aus.

Gerade ein­mal 168 Millionen Euro Umsatz hat Biontech in den Monaten April bis Juni noch erwirt­schaf­tet. Ein extre­mer Absturz gemes­sen an den Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Damals spül­te das Geschäft mit dem Covid-19-Impfstoff Comirnaty noch 3,2 Milliarden Euro in die Kassen der Mainzer. Im Vergleich ein Umsatzrückgang um fast 95 Prozent.

Erstmals seit dem drit­ten Quartal 2020 muss Biontech zudem wie­der einen Verlust aus­wei­sen. Der Fehlbetrag sum­miert sich auf 190 Millionen Euro. Im Vorjahr bescher­te der Erfolg des Covid-19-Impfstoffes den Mainzern in die­sem Zeitraum noch einen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro. […]

Biontechs Partner im Covid-19-Impfstoffgeschäft, der US-Konzern Pfizer hat­te bereits in der ver­gan­ge­nen Woche wegen stark rück­läu­fi­ger Comirnaty-Umsätze einen dras­ti­schen Einbruch für das zwei­te Quartal gemel­det. 2022 war Comirnaty mit rund 55 Milliarden Dollar Umsatz noch das mit wei­tem Abstand best­ver­kauf­te Medikament des Jahres, es gilt zugleich als eine der erfolg­reichs­ten Arzneimitteleinführungen aller Zeiten.“

Dass dies nur mög­lich war durch die mit aller staat­li­cher Gewalt durch­ge­setz­te Kampagne gehört auch noch zur ein­zig­ar­ti­gen Geschichte die­ses „Impfstoffs“.

Im ers­ten Quartal konn­te BioNTech fast 1,3 Milliarden Euro Umsatz ver­zeich­nen, das sum­miert sich mit Quartal II auf weni­ger als 1,5 Milliarden Euro für 2023. Angeführt wur­de, dass im lau­fen­den Quartal III „1,06 Milliarden Euro Umsätze, die Pfizer ihnen im Juli über­wie­sen hät­te, eben­so noch nicht in der Bilanz [waren] wie die im August von der Europäischen Union an die bei­den Unternehmen geflos­se­nen 437,7 Millionen Euro aus den ange­pass­ten Verträgen mit der EU.“ Damit liegt der bis­her siche­re Umsatz bei unter 3 Milliarden Euro und es sol­len noch über 2 Milliarden dazu­kom­men, wie BioNTech auf der Firmenwebsite anzeigt:

Woher soll die­ser Geldsegen kom­men? „BioNTech wird vor­aus­sicht­lich im September einen ange­pass­ten Covid-19-Impfstoff auf den Markt brin­gen. Vorbehaltlich der Zulassung soll dann die Auslieferung des Impfstoffs begin­nen, der an die Corona-Variante XBB.1.5 ange­passt ist – eine Untervariante von Omikron.“ Die Zulassung wur­de zwar noch nicht erteilt, aber nach den bis­he­ri­gen Erfahrungen wird das kein Hindernis sein. Und was ist mit der nagel­neu­en Variante EG.5 aka Eris, der grie­chi­schen Göttin der Zwietracht und des Streits? Auch die­se oder eine ande­re Variante, die durchs Land und die Welt getrie­ben wird, wird vor­aus­sicht­lich kei­nen Gesundheitsminister davon abhal­ten, den alten BioNTech-Stoff anzu­prei­sen und zu kaufen.

Wer aber soll sich noch „imp­fen“ las­sen? Die Gruppe der Unwilligen dürf­te merk­lich gewach­sen sein. Die Basis stel­len die Millionen dar, die stand­haft geblie­ben sind und sich ver­wei­gert haben. Dazu kom­men die­je­ni­gen, die es bis­her vor­ge­zo­gen haben, sich mit­tels gefälsch­ter Nachweise zu ent­zie­hen und die­je­ni­gen, die nur durch den extre­men Druck an die Nadel gezwun­gen wer­den konn­ten. Und schließ­lich gibt es noch die­je­ni­gen, die durch eige­nen Schaden oder Erkenntnis klug gewor­den sind und nicht mehr mit­ma­chen wer­den. Wir sind zusam­men genom­men gar nicht wenige.

Ansonsten ver­sucht BioNTech das, was über ein Jahrzehnt nicht funk­tio­niert hat, her­bei­zu­re­den: modRNA gegen Krebs. Doch auch der jüngs­te Versuch in die­se Richtung ist geschei­tert: „Der Wirkstoffkandidat BNT131, an dem Biontech bis­her gemein­sam mit dem fran­zö­si­schen Konzern Sanofi gear­bei­tet hat, wird nicht wei­ter ent­wi­ckelt. Das hat­ten bei­de Konzerne bereits Ende Juli mit­ge­teilt. Der mRNA-Wirkstoff war ursprüng­lich für die Tumortherapie geplant, konn­te aber in frü­hen kli­ni­schen Studien offen­sicht­lich nicht die gewünsch­ten Ergebnisse zeigen.“

Einziger „Hoffnungsträger“ scheint eine gera­de­zu klas­si­sche Antikörpertherapie zu sein, und nicht die geprie­se­ne modRNA. Genannt wer­den drei Ansätze, dar­un­ter auch mono­klon­a­le Antikörper, deren Herstellungsmethode aus den 1970ern stammt und 1984 mit dem Nobelpreis geehrt wur­de; genau­so lan­ge wird schon ver­sucht, die­se Methode für die Krebstherapie zu nut­zen. Dass dar­auf zurück­ge­grif­fen wird, um BioNTech am Leben zu erhal­ten, ist die Bankrotterklärung für die modRNA. Good riddance.

BioNTechs Niedergang lässt in Hessen die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen auf 3,3 Milliarden Euro sin­ken und das Bundesland trau­ert gol­de­nen Zeiten hinterher:

„Im Vorjahreszeitraum hat­te die Gewerbesteuer mit lan­des­weit 3,5 Milliarden Euro einen Rekord erreicht; im gesam­ten Jahr 2022 kamen sogar 7,2 Milliarden Euro zusam­men. Der jüngs­te Rückgang ist den Statistikern zufol­ge vor allem der Entwicklung in Marburg und Frankfurt geschul­det. Marburg pro­fi­tier­te im ver­gan­ge­nen Jahr von hohen Gewerbesteuer-Zahlungen des Pharmakonzerns Biontech, der in der Universitätsstadt eine Produktionsstätte für sei­nen Corona-Impfstoff betreibt. Mit dem Abebben der Pandemie ist die Nachfrage nach dem Impfstoff gesun­ken. Die Gewerbesteuer-Einnahmen der Stadt Marburg lagen im ers­ten Halbjahr gut 60 Prozent oder 140 Millionen Euro nied­ri­ger als im Vorjahreszeitraum.“

An der Börse sind bei­de modRNA-Konzerne auf dem Stand der beding­ten bzw. Notfall-Zulassung ihrer Produkte Ende 2020 ange­kom­men und han­geln sich aktu­ell an der Grenze von 100 Dollar bzw. Euro entlang.

Selbst Roche „erlitt im ers­ten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 2 Prozent in Lokalwährungen […] In der ers­ten Hälfte 2022 flos­sen Roche aus der Vermarktung von Covid-19-Tests 3,1 Milliarden Franken zu – ver­gli­chen mit noch 400 Millionen Franken im zurück­lie­gen­den Semester.“ Sie wer­den schon die 500 Millionen Franken für den Kauf von TIB Molbiol wie­der rein­be­kom­men, und wenn dafür im trü­ben Abwasser gefischt wer­den muss.

Teurer Rat muss nicht gut sein

Die letz­ten 3+ Jahre waren für eini­ge Glücksritter der „Corona-Boom“, wobei offen­sicht­lich vor allem an Masken (s.u.), „Impfungen“ (s.o.), Tests (s.o.) etc. ver­dient wur­de. Schon weni­ger sicht­bar waren PR-Firmen und noch wei­ter im Hintergrund fin­det das „Consulting“ statt, das auch ganz schön teu­er ist.

„Die Bundesregierung hat seit 2021 mehr als 35 Millionen Euro für Berater aus­ge­ge­ben, um die Corona-Krise zu bewäl­ti­gen. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) für die Linksfraktion im Bundestag her­vor, die WELT AM SONNTAG vor­liegt. Bei den Ausgaben han­delt es sich um ‚Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten‘, um Umfragen und auch Analysen für den Corona-Rettungsfonds WSF. Allein an die Consulting-Firma Deloitte gin­gen vom BMG 21 Millionen Euro für ‚Betriebsführungsleistungen zur Unterstützung des Beschaffungsstabes‘ im Jahr 2021, gefolgt von wei­te­ren 10 Millionen Euro im Jahr 2022.“

Deloitte ist ein fast 180 Jahre altes Unternehmen mit Sitz in London. Der deut­sche Ableger beschreibt sich in sze­ne­ty­pi­scher Sprache: „Mit inno­va­ti­ven Services hilft Deloitte sei­nen Kunden, wett­be­werbs­fä­hig zu blei­ben und nach­hal­tig zu wach­sen. Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting gehö­ren zu unse­ren Services. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht.“ Eine kur­ze Online-Suche ohne Anspruch auf Vollständigkeit för­dert eini­ge Vergehen zuta­ge, die in den USA, Südafrika und Malaysia statt­ge­fun­den haben. Nun sind sie also in Deutschland.

„Eingeleitet hat­te die Auftragsserie Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit rund 28 Millionen Euro Beraterkosten im ers­ten Pandemiejahr 2020. Der Großteil ent­fiel auf die Organisation des Maskeneinkaufs, wäh­rend gleich­zei­tig im Beschaffungsstab des BMG bis zu 70 Mitarbeiter beschäf­tigt waren. Deloitte hat offen­bar nicht nur die Betriebsführung, son­dern auch den Kauf von Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten voll­stän­dig über­nom­men, zunächst für das Ministerium unter Spahn, spä­ter auch unter Karl Lauterbach (SPD). Bei Nachfragen zu den Einzelheiten der ‚Betriebsführungsleistungen‘ ver­weist das BMG ledig­lich auf die Ausschreibung: ‚Abwicklung der Kaufprozesse, Qualitätsprüfungsverfahren, sowie Koordination und Steuerung von am Verfahren betei­lig­ten Organisationen‘. Zu wei­te­ren Posten hat das BMG eben­falls kei­ne ver­tief­te Erklärung parat, etwa was für 1,2 Millionen Honorar an ‚Unterstützung Covid-19-Pandemie-Bewältigung‘ geleis­tet wurde.“

Das ist ein inter­es­san­ter Posten, und die Gesamtsumme für „die Pandemie-Beraterkosten“ von „mehr als 115 Millionen Euro“ ist eben­so beacht­lich. Auch wenn das Ressort Gesundheit auf­fal­lend gut zuge­langt hat, ist die Consulterei Teil der der Regierungspolitik:

„Bei ihren Ausgaben für Berater setzt die Bundesregierung jetzt auf eine Taktik des Versteckens und Verwirrens. Auch bei ande­ren Fragen zur Beauftragung und Steuerung exter­ner Consultants ver­hält sich die Ampel intrans­pa­rent und unpro­fes­sio­nell – ein kla­rer Rückschritt.

Noch im Untersuchungsausschuss zur soge­nann­ten Berateraffäre haben die Vertreter von SPD, Grünen und FDP ihre Irritation und Missbilligung über den Umgang des damals CDU-geführ­ten Verteidigungsministeriums mit exter­ner Beratung sehr deut­lich zum Ausdruck gebracht. Kurze Zeit spä­ter for­mu­lie­ren genau die­se drei Parteien einen Koalitionsvertrag, der sich wie ein Konjunkturprogramm für die ohne­hin pro­spe­rie­ren­de Consulting-Branche liest.“

Ja, jetzt wird wie­der in die Hände gespuckt, sie stei­gern das Bruttosozialprodukt, bis der Geier Sturzflug kommt.

Masken-Dealer

Ein beson­ders sicht­ba­res Zeichen des „Corona-Booms“ waren die Masken, erst „Alltag“, dann „OP“ und schließ­lich „FFP2“. Zu deren Beschaffung schrieb die WELT:

„Zu Beginn der Pandemie hat­te das BMG unter sei­nem dama­li­gen Ressortchef Jens Spahn (CDU) beschlos­sen, im Eilverfahren Masken zu beschaf­fen. Dazu führ­te der Minister ab Ende März 2020 ein Open-House-Verfahren ein: Allen Händlern, die bis Ende April 2020 min­des­tens 25.000 Masken lie­fern konn­ten, wur­de ein Abnahmepreis von 4,50 Euro pro Stück garan­tiert. 535 Firmen erhiel­ten 738 Zuschläge. So ent­stand ein rie­si­ges Überangebot. Daraufhin trat das BMG rei­hen­wei­se von Verträgen zurück. Die Folge war eine Prozessflut, deren Folgen sich jetzt all­mäh­lich abzeichnen. […]

Viele betrof­fe­ne Firmen haben bis­lang nur auf Teilsummen geklagt, um Gerichts- und Anwaltskosten nied­rig zu hal­ten. Da zum Jahresende Verjährungsfristen grei­fen, ist von einer wei­te­ren Klagewelle aus­zu­ge­hen. Rechtsanwalt Moritz Kopp von der Kanzlei Advant Beiten ver­tritt die meis­ten Maskenlieferanten im Streit mit dem Bund. ‚Insgesamt ging es in unse­ren Fällen um ein Volumen von zwei Milliarden Euro‘, sag­te er die­ser Zeitung.

Er rech­net damit, dass dem Bund ins­ge­samt ein ‚Schaden von zwei bis drei Milliarden Euro“ ent­ste­hen könn­te. Viele sei­ner Mandanten wür­den ‚nie wie­der mit der Bundesrepublik Deutschland Verträge abschlie­ßen‘. Rechtsanwalt Christoph Partsch, der mit sei­ner Kanzlei ein Klagevolumen von 400 Millionen Euro ver­tritt, sag­te: ‚Ich schät­ze, dass der Bund wegen der ver­fehl­ten Ausschreibung und der ver­trags­brü­chi­gen Vertragsabwicklung cir­ca zwei Milliarden Euro für nicht mehr ver­kehrs­fä­hi­ge Masken bezie­hungs­wei­se als Schadenersatz wird zah­len müssen.‘“

4,50 Euro pro Maske, das war halt der „Corona-Boom“. Und wenn man es nicht bezahlt, ist es sowie­so egal.

Aber was macht man nun mit dem gan­zen Plunder? Es gibt vor allem in Hessen ver­schie­de­ne inno­va­ti­ve Ideen, wie „Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie“ zei­gen, denn sie „haben ‚erfolg­ver­spre­chen­de‘ Versuche mit Corona-Masken gemacht und dar­aus mit­hil­fe von Plasma Kohlenstoff und Wasserstoff gewon­nen“ (FAZ Printausgabe vom 1.8.). Die Frankfurter Rundschau (Printausgabe vom 26.6.) berich­tet von einer wei­te­ren Möglichkeit: „Mit Corona-Masken, Kapuzen und einer Pistole haben vier Männer eine Drogerie in Borken im Schwalm-Eder-Kreis überfallen.“

Für und wider die Katz

Wenn der Pharmaindustrie die Menschen ent­glei­ten, geht es an die Tiere. Laut BILD (Printausgabe vom 4.8.) sol­len Remdesivir (Gilead) und Molnupiravir (Merck), bei­de mit erheb­li­chen Nebenwirkungen und bes­ten­falls zwei­fel­haf­tem Nutzen beim Menschen, einem neu­en Verwendungszweck zuge­führt wer­den und nun sind die Katzen in Zypern dran.

„Über eine Million Straßenkatzen leben auf Zypern, doch die Zahl der Tiere sinkt der­zeit dras­tisch. Eine für Katzen töd­li­che Variante des Coronavirus brei­tet sich auf der Mittelmeer-Insel aus.

Nun haben Veterinärmediziner eine ers­te Ladung Anti-Covid-Pillen aus einem ursprüng­lich für Menschen bestimm­ten Vorrat erhal­ten, um damit die kran­ken Katzen zu behandeln.

Das Gesundheitsministerium der Insel begann am 8. August, der lan­ge Zeit als inter­na­tio­na­ler Katzentag gefei­ert wur­de, mit der Verabreichung der Medikamente. Man hof­fe damit auf ein rasches Ende der Krankheit, die die Katzenpopulation des Mittelmeerlandes heim­ge­sucht hat.

‚Wir haben eine Bestandsaufnahme von 500 Kartons mit Medikamenten vor­ge­nom­men‘, sag­te Christodoulos Pipis, der Veterinärdirektor der Regierung, gegen­über dem Guardian.

‚Dies ist die ers­te Charge von 2.000 Paketen, die uns zur Verfügung ste­hen. Jede ent­hält 40 Kapseln, wir spre­chen also von ins­ge­samt 80.000 Anti-Covid-Pillen.‘ […]

Das als ‚FCoV-23-Ausbruch‘ defi­nier­te Virus wur­de erst­mals im Jänner in Nikosia, der Hauptstadt von Zypern, ent­deckt. Nach Angaben der Pancyprian Veterinary Association (PVA) hat­te es sich inner­halb von drei bis vier Monaten über ‚der gan­zen Insel‘ ausgebreitet.

Experten der Universität Edinburgh unter­such­ten den Ausbruch in Zusammenarbeit mit der PVA und stell­ten fest, dass die Zahl der durch PCR-Tests bestä­tig­ten FIP-Fälle inner­halb von 12 Wochen im Vergleich zum Vorjahr um das Zwanzigfache anstieg. […]

Obwohl das mutier­te Katzenvirus nicht mit Covid-19 ver­wandt ist und nicht vom Menschen über­tra­gen wer­den kann, hat sich Molnupiravir, der Wirkstoff in Anti-Covid-Pillen, als vor­teil­haft für Katzen mit der Diagnose FIP erwiesen. […]

Laut dem Guardian wur­de das Katzen-Coronavirus erst­mals in den 1960er-Jahren nach­ge­wie­sen, über den Kot infi­zier­ter Katzen aus­ge­schie­den und dann durch Kontakt ver­brei­tet. FIP-Ausbrüche waren zwar sel­ten, tra­ten jedoch zuvor in Großbritannien, den USA, Taiwan und Griechenland auf, blie­ben aber stets auf bestimm­te Areale beschränkt.

In Zypern scheint das Virus eine viel viru­len­te­re infek­tiö­se Form ange­nom­men zu haben, wobei sogar Haustiere, die nur in Innenräumen gehal­ten wer­den, zum Opfer fallen. […]

Die Cat Protection and Welfare Society (PAWS) der Insel stell­te kürz­lich die dras­ti­sche Behauptung auf, dass seit Januar etwa 300.000 domes­ti­zier­te und streu­nen­de Katzen auf­grund der zuneh­men­den FIP-Übertragungsraten umge­kom­men seien. […]

Lokale Tierärzte bezeich­ne­ten die Zahl als ‚über­trie­ben‘ und gin­gen statt­des­sen von 8.000 Todesfällen im ers­ten Halbjahr 2023 aus, bestrit­ten jedoch nicht die Schwere des Ausbruchs. […]

Als das Regierungskabinett ver­gan­ge­ne Woche ankün­dig­te, es wür­de die Verwendung eines Teils des offi­zi­el­len Bestands an Medikamenten gegen das mensch­li­che Coronavirus der Inselrepublik zulas­sen, freu­ten sich Katzenliebhaber, weil die Anti-Covid-Pillen so viel erschwing­li­cher waren. […]

‚Der Ausbruch bie­tet eine ein­zig­ar­ti­ge Gelegenheit, das Katzen-Coronavirus ein­ge­hend zu unter­su­chen und zu sequen­zie­ren. Und die Ergebnisse wer­den allen Katzen welt­weit zugu­te­kom­men‘, sag­te [der Veterinärmediziner an der Universität Edinburgh] Attipa gegen­über dem Guardian.“

Das ist ein Déjà-vu nicht nur wegen der Medikamente, son­dern auch wegen der Horrorzahlen, PCR-Tests und son­der­ba­ren Übertragungen auf „Haustiere, die nur in Innenräumen gehal­ten werden“.

Und noch ein Déjà-vu mit Katzen, aber mit einem ande­ren Virus und aus einem ande­ren Land:

„In Polen sind mehr als zwan­zig Katzen an einer Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N1 gestor­ben. Das bestä­tig­te die Weltgesundheitsorganisation WHO am Montag [17.7.], ande­re Staaten sol­len jetzt eine ent­spre­chen­de Überwachung ver­schär­fen. In Deutschland gibt es nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts bis­her kei­ne Hinweise auf H5N1 bei Haustieren. Aus dem Umfeld der Katzen in Polen sind zudem kei­ne Ansteckungen durch Menschen bekannt.

Es sei der ers­te Bericht über eine grö­ße­re Anzahl von Infizierten in einem gro­ßen geo­gra­fi­schen Gebiet inner­halb eines Landes, so die WHO. In Polen waren ers­te Berichte über eine rät­sel­haf­te töd­li­che Krankheit bei Katzen Mitte Juni in einem Tierärzte-Forum auf­ge­taucht. […] Ende Juni gab das Hauptveterinäramt bekannt, dass in neun von elf unter­such­ten Proben ver­en­de­ter Katzen das Vogelgrippevirus ent­deckt wor­den war. Die infi­zier­ten Katzen stamm­ten aus von­ein­an­der ent­fern­ten Regionen. Insgesamt hat­ten die pol­ni­schen Behörden 46 Proben von Katzen und eine von einem zuhau­se gehal­te­nen Wüstenluchs unter­sucht. In 29 Proben sei das H5N1-Virus nach­ge­wie­sen worden.

Der Infektionshergang ist bis­her unklar, eine Ansteckung bei Wildvögeln ist mög­lich. Allerdings wur­de das Virus auch bei Hauskatzen ohne Freigang nach­ge­wie­sen. Katzenhaltende sol­len jetzt dafür sor­gen, dass die Tiere mög­lichst im Haus bleiben. “

Weniger als zwei Drittel posi­ti­ve Proben und die Übertragung auf „Hauskatzen ohne Freigang“ sind nicht wirk­lich über­zeu­gend. Der WHO reicht es aber wie­der, Impfstoffe zu for­dern – für Menschen.

Dass die bri­ti­sche „Regierung erwog, wäh­rend der Pandemie alle Katzen zu töten“, ist nicht nur mons­trös, son­dern auch ein wei­te­res Déjà-vu: das wur­de mit ver­hee­ren­den Folgern wäh­rend der Pest gemacht. Immerhin wur­de dar­an jetzt nur gedacht.

„Laut ‚Guardian‘ waren im Juli 2020 Katzenbesitzer davor gewarnt wor­den, ihre Tiere zu küs­sen. Zuvor war bekannt gewor­den, dass sich eine Siamkatze als ers­tes – bekannt gewor­de­nes – Tier im Vereinigten Königreich mit der Krankheit infi­ziert hatte. […]

Tatsächlich kann das Coronavirus einer im Juni 2022 ver­öf­fent­lich­ten Studie zufol­ge ver­mut­lich von Katzen auf Menschen über­tra­gen wer­den. Wissenschafter [sic] beschrie­ben einen Fall in Thailand, bei dem eine Tierärztin sich im August 2021 mit dem Virus infi­ziert hat­te. Sie hat­te in der süd­thai­län­di­schen Stadt Songkhla eine posi­tiv getes­te­te Katze behan­delt und war von die­ser ange­niest worden.

Wissenschafter [sic] beto­nen aber, dass sich das Virus deut­lich häu­fi­ger vom Menschen auf Katzen über­trägt als in umge­kehr­ter Richtung. In Dänemark waren wäh­rend der Pandemie aus Sorge vor Übertragung der Seuche Millionen Nerze getö­tet worden.“

Statt Zoonose also Humanose.

Ineffektiver Egoismus

Die Kryptowährungsbörse FTX ist mit­samt ihrem Gründer Samuel Bankman-Fried im ver­gan­ge­nen Jahr auf­ge­flo­gen, es geht um den Vorwurf der Geldwäsche und des Betrugs, der gegen die ehe­ma­li­ge „Ikone des Krypto-Space“ mit Milliardenvermögen, einem Herz für den „effek­ti­ven Altruismus“ und pene­trant beton­ter Bescheidenheit erho­ben wird. Bankman-Fried war einer der größ­ten Spender für den Präsidentschaftswahlkampf von Biden, es gab Geschäfte mit der Ukraine und als der Lack ab war, blieb eine Rest-Firma übrig, die gegen die eige­nen Gründer klagt:

„Laut FTX haben die Angeklagten kon­ti­nu­ier­lich Gelder ver­un­treut, um Luxus-Eigentumswohnungen, poli­ti­sche Spenden, spe­ku­la­ti­ve Investitionen und ande­re ‚Lieblingsprojekte‘ zu finan­zie­ren und dabei ‚einen der größ­ten Finanzbetrügereien der Geschichte‘ zu bege­hen. […] Rechtsanwalt Ray, der zuvor die Liquidation von Enron beauf­sich­tigt hat­te, sag­te kurz nach dem Kollaps der Krypto-Börse, er habe noch nie ‚ein so voll­stän­di­ges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so voll­stän­di­ges Fehlen ver­trau­ens­wür­di­ger Finanzinformationen‘ gese­hen. FTX-Einheiten ‚erstell­ten kei­ner­lei Jahresabschlüsse‘, heißt es. Die Unterlagen sei­nen ein Sammelsurium von Google-Dokumenten, Slack-Kommunikation und gemein­sam genutz­ten Laufwerken.“

Das Verfahren wird im Oktober begin­nen und Bankman-Fried war wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen gera­de wie­der in den Schlagzeilen. Ins Blickfeld gerie­ten dadurch auch die Aktivitäten, die er zusam­men mit sei­nem Bruder Gabriel unter den Etiketten „Guardians against Pandemics“ und „FTX Future Fund“ ab 2020 aus­ge­heckt hat.

„Sam Bankman-Fried, ein damals 28-jäh­ri­ger Kryptowährungsunternehmer, und sein Bruder Gabe, ein 25-jäh­ri­ger Kongressmitarbeiter, sag­ten, dass die Pandemie ihnen etwas ande­res bot: eine Gelegenheit, etwas zu verändern.

Sie nutz­ten den enor­men Reichtum, den die von Sam Bankman-Fried gegrün­de­te Kryptowährungsbörse FTX geschaf­fen hat­te, um ein Projekt in Angriff zu neh­men, mit dem poten­zi­ell meh­re­re Milliarden Dollar für die Pandemieprävention aus­ge­ge­ben wer­den soll­ten – eine Priorität, die auf dem Capitol Hill selbst wäh­rend der Coronavirus-Krise lan­ge ver­nach­läs­sigt wur­de. Der Plan basier­te auf der Philosophie des effek­ti­ven Altruismus der Brüder und ziel­te dar­auf ab, phil­an­thro­pi­sche Spenden so zu maxi­mie­ren, dass sie die größt­mög­li­che Wirkung erzielten.“

So lan­ge Geld vor­han­den war, ließ sich damit auch Einfluss kau­fen wie bei­spiels­wei­se in der „Elite-Universität“ Stanford.

„Praktisch über Nacht began­nen die Bankman-Frieds, Spenden in schwin­del­erre­gen­dem Umfang zu leis­ten: Eine Untersuchung der Washington Post, die sich auf die Offenlegung von Lobbyarbeit, Bundesunterlagen und ande­re Quellen stützt, ergab, dass die Brüder und ihr Netzwerk seit Oktober 2021 min­des­tens 70 Millionen Dollar für Forschungsprojekte, Wahlkampfspenden und ande­re Initiativen aus­ge­ge­ben haben, die die Biosicherheit ver­bes­sern und die nächs­te Pandemie ver­hin­dern sollen. […]

Die Schockwellen des frei­en Falls von FTX haben die Welt des öffent­li­chen Gesundheitswesens erschüt­tert, wo zahl­rei­che füh­ren­de Persönlichkeiten im Bereich der Pandemievorsorge Gelder von FTX-Finanziers erhal­ten hat­ten oder um Spenden baten. […]

Die von FTX unter­stütz­ten Projekte reich­ten von 12 Millionen Dollar für eine kali­for­ni­sche Wahlinitiative zur Stärkung der öffent­li­chen Gesundheitsprogramme und zur Erkennung neu auf­tre­ten­der Virusbedrohungen (die Maßnahme wur­de auf­grund man­geln­der Unterstützung auf das Jahr 2024 ver­scho­ben) über eine Investition von mehr als 11 Millionen Dollar in die erfolg­lo­se Kongressvorwahlkampagne eines Biosicherheitsexperten aus Oregon bis hin zu einem Zuschuss von 150.000 Dollar, um Moncef Slaoui, wis­sen­schaft­li­cher Berater für die ‚Operation Warp Speed‘ der Trump-Regierung, beim Schreiben sei­ner Memoiren zu unterstützen. […]

Zu den Zusagen des Zukunftsfonds gehör­ten 10 Millionen Dollar für HelixNano, ein Biotech-Start-up-Unternehmen, das einen Impfstoff gegen die nächs­te Generation von Coronaviren ent­wi­ckeln will, 250.000 Dollar für einen Wissenschaftler der Universität Ottawa, der erforscht, wie man Viren von Kunststoffoberflächen besei­ti­gen kann, und 175.000 Dollar, um die Arbeit eines frisch­ge­ba­cke­nen Juraabsolventen am Johns Hopkins Center for Health Security zu unterstützen.

‚Alles in allem war der Zukunftsfonds eine Kraft für das Gute‘, bedau­ert Tom Inglesby, Leiter des Johns Hopkins Center, den Zusammenbruch des Fonds. ‚Die Arbeit, die sie geleis­tet haben, hat wirk­lich ver­sucht, die Menschen dazu zu brin­gen, lang­fris­tig zu den­ken … um die Pandemic Preparedness auf­zu­bau­en und die Risiken bio­lo­gi­scher Bedrohungen zu vermindern.‘

Inglesby sag­te, sein Team habe mit wei­te­ren Kooperationen mit dem Fonds gerechnet. […]

Guarding Against Pandemics gab im ver­gan­ge­nen Jahr mehr als 1 Million Dollar für Lobbyarbeit auf dem Capitol Hill und im Weißen Haus aus, stell­te min­des­tens 26 Lobbyisten ein, um sich im Kongress für einen noch aus­ste­hen­den über­par­tei­li­chen Pandemieplan und ande­re Themen ein­zu­set­zen, und schal­te­te Anzeigen zur Unterstützung von Gesetzen, die Mittel für die Pandemievorbereitung ent­hiel­ten. ‚Protect Our Future, ein poli­ti­sches Aktionskomitee, das von den Brüdern Bankman-Fried unter­stützt wird, gab in die­sem Kongresszyklus rund 28 Millionen Dollar für demo­kra­ti­sche Kandidaten aus, die sich für die Pandemievorsorge ein­set­zen‘, heißt es auf der Website der Gruppe.

‚Die Brüder haben sich sehr bemüht, die Aufmerksamkeit des Kongresses auf die bio­lo­gi­sche Verteidigung zu len­ken‘, sag­te Luciana Borio, Senior Fellow für glo­ba­le Gesundheit beim Council on Foreign Relations und Expertin für Infektionskrankheiten, die zusam­men mit den Gebrüdern Bankman-Fried auf einer Podiumsdiskussion zur Pandemievorsorge sprach, die im April von demo­kra­ti­schen Kongressabgeordneten ver­an­stal­tet wurde.

Die Initiativen und die Wahlkampfspenden von Sam Bankman-Fried, die weit über Kandidaten hin­aus­gin­gen, die sich auf die Pandemievorsorge kon­zen­trier­ten, und ihn zu einem der größ­ten Spender in der Demokratischen Partei mach­ten, erhöh­ten schnell das Profil der Brüder in Washington. Gabe – der noch im Februar 2021 für den Abgeordneten Sean Casten (D‑Ill.) gear­bei­tet und die Post des jun­gen Kongressabgeordneten bear­bei­tet hat­te – fand sich bald in Sitzungen mit hoch­ran­gi­gen Demokraten wie Pelosi wie­der und dräng­te sie, ihre Bemühungen um eine Pandemiegesetzgebung zu ver­dop­peln und die Finanzierung von Behörden wie der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), die sich mit der Beschaffung medi­zi­ni­scher Gegenmaßnahmen für Krisen befasst, zu erhöhen. […]

Die meis­ten Bemühungen der Brüder um die öffent­li­che Gesundheit sind nun zum Stillstand gekom­men. Eine Vielzahl von poli­ti­schen Gruppen, Gesundheitsforschern und sogar Medienorganisationen, die von ihnen oder ihrem Netzwerk Geld erhal­ten haben, prü­fen die nächs­ten Schritte oder bre­chen die Verbindungen ab. Viele Mitarbeiter lehn­ten es ab, sich offi­zi­ell zu äußern, da sie befürch­ten, dass Kunden, deren Finanzen durch FTX zer­stört wur­den, ver­su­chen könn­ten, die Spenden der Brüder zurückzufordern. […]

Der FTX Future Fund ver­gab im Juli 1,5 Millionen Dollar an das Center for Innovation in Global Health der Stanford University, um Forschung und Innovationen zu för­dern, die auf die nächs­te Pandemie vor­be­rei­ten und ihr vor­beu­gen sollen. […]

Die Familienstiftung der Bankman-Frieds hat im Februar auch ProPublica, einer gemein­nüt­zi­gen Nachrichtenorganisation, 5 Millionen Dollar zuge­sagt, um die Berichterstattung über Pandemievorsorge und Biosicherheit zu unter­stüt­zen, ein­schließ­lich eines Drittels des Zuschusses im Voraus. Mit dem Geld wur­den meh­re­re Mitarbeiter und Artikel sub­ven­tio­niert – dar­un­ter eine viel beach­te­te Geschichte mit Vanity Fair über die Möglichkeit, dass Covid aus einem chi­ne­si­schen Labor aus­ge­tre­ten ist, was eini­ge der Pandemieberater von Bankman-Frieds frus­trier­te, die auf die Kritik an den Übersetzungen aus dem Mandarin-Chinesischen hin­wie­sen. Letzte Woche wur­de ProPublica mit­ge­teilt, dass die ver­blei­ben­den zwei Drittel des Zuschusses pau­siert wer­den, wie ein Sprecher bestätigte. […]

Doch nach­dem sein hand­ver­le­se­ner Kandidat in Oregon – Carrick Flynn, ein poli­ti­scher Neuling, der Biosicherheitsforschung betrie­ben hat­te – bei den Vorwahlen im Mai weni­ger als 19 Prozent der Stimmen erhielt, deu­te­te Sam Bankman-Fried an, dass er künf­ti­ge poli­ti­sche Strategien über­den­ken wür­de. ‚Der Grenzertrag nimmt hier wirk­lich ab‘, sag­te er im September zu Chuck Todd von NBC.

Trotz sol­cher Misserfolge haben die Bankman-Frieds ihre Lobbyarbeit zur Pandemieprävention in Washington wei­ter aus­ge­baut, indem sie Umfragen in Auftrag gaben, lan­des­weit bekann­te Pandemieexperten als Berater anheu­er­ten und eine Reihe von Lobbyisten in min­des­tens sechs Organisationen beschäf­tig­ten, wie aus den von­der Washington Post ein­ge­se­he­nen Bundesunterlagen und inter­nen Dokumenten hervorgeht.

So stell­te Guarding Against Pandemics im ver­gan­ge­nen Jahr einen Lobbyisten ein, der ein Top-Berater von Senator Joe Manchin III war – und das, obwohl der Demokrat aus West Virginia als eine der Schlüsselfiguren auf­trat, die Präsident Bidens ‚Build Back Better‘-Gesetzgebung auf­hiel­ten, die Milliarden von Dollar für die Pandemievorsorge vor­sah. In die­sem Jahr enga­gier­te die Gruppe auch die Ridge Policy Group, die Lobbyfirma des ehe­ma­li­gen Heimatschutzministers der Bush-Regierung, Tom Ridge, und hol­te kürz­lich Monument Advocacy hin­zu, das eben­falls von einem ehe­ma­li­gen Beamten der Bush-Regierung für Heimatschutz gelei­tet wird. […]

Gabe Bankman-Fried nahm im Juni an einer Podiumsdiskussion zum Thema glo­ba­le Gesundheit teil, die von der Zeitschrift Foreign Policy ver­an­stal­tet wur­de, zusam­men mit Matthew Hepburn, einem Arzt für Infektionskrankheiten, der an der Leitung der Operation Warp Speed betei­ligt war. Hillary Carter, eine Expertin für Biosicherheit im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, wur­de per Video zuge­schal­tet. Während sich die bei­den Experten mit der Vorbereitung auf eine Pandemie befass­ten und sich über den Fachjargon aus­tausch­ten, stell­te der Moderator dem drit­ten Diskussionsteilnehmer eine ‚ganz ein­fa­che‘ Frage: Was hält Gabe Bankman-Fried nachts wach?

‚Was mich am meis­ten beun­ru­higt, ist, offen gesagt, eine viel töd­li­che­re Pandemie als Covid. Möglicherweise eine künst­lich erzeug­te‘, ant­wor­te­te Bankman-Fried, bevor er sich wie­der­holt an die ande­ren Diskussionsteilnehmer wand­te. ‚Es gibt weit­aus mehr ange­se­he­ne natio­na­le Sicherheitsexperten in die­sem Gremium als mich.‘“

Ein Teil ihrer Agenda ist Berechnung, aber einen Teil scheint jeden­falls der klei­ne Bruder selbst zu glau­ben und das ist in Verbindung mit Unsummen eine toxi­sche Mischung.

„Sam Bankman-Frieds Bruder Gabe woll­te mit der FTX Foundation den Inselstaat Nauru kau­fen und einen Bunker errich­ten, damit er und ande­re ‚effek­ti­ve Altruisten‘ die Apokalypse mit Stil erle­ben konnten. […]

In ihrer jüngs­ten Klage, die am Donnerstag bei einem Insolvenzgericht in Delaware ein­ge­reicht wur­de, […] zitie­ren die Anwälte ein Memo zwi­schen Gabe Bankman-Fried und einem Beamten der FTX Foundation, in dem er einen Plan zum Kauf von Nauru, einer win­zi­gen Insel in Mikronesien, beschreibt.

Das Ziel wäre dem Memo zufol­ge der Bau eines Bunkers, der für den Fall genutzt wer­den könn­te, dass ‚50–99,99 % der Menschen ster­ben‘, mit dem Ziel sicher­zu­stel­len, dass die meis­ten EAs oder effek­ti­ven Altruisten über­le­ben kön­nen sowie ‚eine ver­nünf­ti­ge Regulierung rund um die gene­ti­sche Verbesserung des Menschen zu ent­wi­ckeln und dort ein Labor aufzubauen‘.

‚Wahrscheinlich gibt es noch ande­re Dinge, die mit einem sou­ve­rä­nen Land sinn­voll sein kön­nen‘, heißt es in dem Memo außerdem.“

Nachdem die Nauruer in ihrer Geschichte eini­ges durch­ge­macht haben, bleibt ihnen wenigs­tens die­se Heimsuchung erspart.

Wie sicher, und wie intelligent?

„Helen Dunkel“ hat in einer Übersicht das Wichtigste über den „WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence“ zusammengefaßt.

Faucis Nachfolgerin

Lange war der Posten vakant, jetzt wur­de die Direktorenstelle des US-ame­ri­ka­ni­schen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) mit der Jeanne Marazzo neu besetzt, eine „fana­ti­sche und ent­schie­de­ne Befürworterin von COVID-Lockdowns, der WHO, Impf- und Maskenpflichten für Erwachsene und Kinder.“ Für ihre eige­ne Maske hat sie eine prak­ti­sche Aufbewahrungsmöglichkeit gefunden.

Sie ist wie auch Fauci eine Verfechterin der Zoonose-Theorie, die sie einem Heranwachsenden, der deut­lich über das Plüschtieralter hin­aus ist, mit­tels Fledermaus und Pangolin nahe­brin­gen will.

Wenn jemand mit Plüschtieren oder -viren ankommt, soll­ten alle Alarmglocken läuten.

Leschs Mikrokosmos

Jedes ÖRR-Programm hat sei­nen Alles-und-Nichts-Erklärer: die ARD Ranga Yogeshwar, das ZDF Harald Lesch, bei­de Physiker, die sich auch für alles ande­re zustän­dig füh­len. Nun hat Lesch ein neu­es Thema gefunden.

Vielleicht will er vom Pangolin-Desaster aus dem Januar ablen­ken? Die Theorie war woan­ders schon vor­her passé.

Auch sei­ne diver­sen C19-Einwürfe waren vor allem inbrüns­tig wie die­ser pünkt­lich zum Amtsbeginn des Immer-noch-Gesundheitsministers.

Hier hät­te es hei­ßen sol­len: „… gewe­sen wäre“. Die fol­gen­de Schlagzeile ist von 2018 und, aber immer noch interessant.

Es ging um sei­nen Vortrag an einer Schule mit tech­ni­schen Problemen, die zu die­ser Äußerung führ­ten: „Wenn jemand die­sen Computer gehackt hat, wird es bit­ter wer­den. Das wird erheb­li­che Konsequenzen haben. Ich bin Mitglied der Sicherheitskonferenz und wer­de her­aus­fin­den, wer das war.“ Womit man zwang­los den Anschluss zur Jetztzeit schafft.

Nachtrag zu „Fundstücke am 27. Juli 2023“

Hans Rauscher hat­te im öster­rei­chi­schen Standard eine haar­sträu­ben­de Kolumne über „Aufarbeitung“ ver­faßt, deren Kernstück in den letz­ten „Fundstücken“ zitiert wur­de. Für Nicht-Österreicher, denen er unbe­kannt ist, dürf­te die­se Ergänzung hilf­reich sein:

„Hans Rauscher gilt inner­halb der links­li­be­ra­len Mainstream-Medien als jour­na­lis­ti­sche Leuchtfigur. Seit mehr als 25 Jahren Kolumnist bei Der Standard. Über die Jahre hat er sich zum Diskurswächter eta­bliert, erklärt der Leserschaft was Gut und Böse und rich­tig und falsch ist. Kritik an sei­nen Positionen wird ger­ne dif­fa­miert oder mit schar­fer Polemik ver­wor­fen. Nicht sel­ten hat man das Gefühl, dass Rauscher mitt­ler­wei­le lie­ber Oppositionelle atta­ckiert als die Politik. Besonders pikant: Hans Rauscher ist auch Senatsmitglied im soge­nann­ten ‚Presserat‘, der den öster­rei­chi­schen Blätterwald selbst­re­gu­lie­ren will.“

Die Replik auf Rauschers Kolumne ver­fass­te Martin Haditsch als gehar­nisch­ten Offenen Brief.

Nachtrag zu „Kadlec‘s Australian Plot Twist“ vom 30. Juli 2023

Die aus­tra­li­sche Journalistin, die das Interview mit Robert Kadlec über die Ursprünge von C19 geführt hat­te, war Sharri Markson. Kurz nach der Veröffentlichung ihres Artikels in der Zeitung The Australian gelang es ihr, Äußerungen des Journalisten Steven Dziedzic vom öffentl­lich-recht­li­chen Rundfunksender ABC in einem ver­meint­lich unbe­ob­ach­te­ten Moment wäh­rend einer Pressekonferenz auf­zu­neh­men. Dieser „hot mic moment“ hielt fol­gen­de Unterhaltung mit zwei Kollegen fest:

„‚Erstaunlicherweise sieht sie immer mehr so aus, als wäre sie … rich­tig‘, sagt [Ben] Packham [vom Australian] über Marksons Bericht.

‚Sie ist wie ein Pitbull und sie ist so aus den Fugen gera­ten, aber viel­leicht hat sie trotz­dem Recht‘, ant­wor­tet Dziedzic.

[Matthew] Knott [vom Sydney Morning Herald] wirft dann ein: ‚Woher wis­sen wir, dass es kei­ne Fledermaus war?‘

‚Sie weiß es nicht, aber nie­mand weiß es‘, sagt Dziedzic.

‚Aber der Standort ist äußerst ver­däch­tig. Man möch­te die Chinesen nicht vom Haken las­sen‘, sagt Knott.

In einem außer­ge­wöhn­li­chen Eingeständnis räumt Dziedzic ein, dass sei­ne eige­ne Ideologie ihn dar­an gehin­dert habe, das Laborleck zu unter­su­chen, und dass der öffent­lich-recht­li­che Sender es ver­säumt habe, die Ursprünge von COVID wei­ter zu untersuchen.

‚Ich habe das Gefühl, ich kann mich dar­an erin­nern, dass ich dem eine Zeit lang äußerst ableh­nend gegen­über gestan­den habe, noch nicht ein­mal sehr früh, ich dach­te nur: ‚Das ist das Schlimmste, was es je gab‘, sagt Dziedzic.“

Wie wahr oder unwahr Kadlecs Äußerungen auch immer sind und ob das gan­ze Interview ein geziel­tes Durchstechen einer Fraktion der US-Administration mit einem „limi­t­ed han­gout“, also einer nur begrenz­ten Informationsfreigabe war, bleibt in die­sem Stadium Spekulation. Sicher ist ledig­lich, dass Kadlec eine Agenda ver­folgt und auf­fäl­lig ist, dass es nur ein mini­ma­les inter­na­tio­na­les Medienecho auf die­ses Interview gab. Von den eta­blier­ten Medien brach­te nur die bri­ti­sche Boulevardzeitung Sun einen Bericht. Aktuell scheint sei­ne Version nicht beliebt zu sein.

Nachtrag zu „Nebel im Kopf“ vom 2. August 2023

Wenn nicht ein­mal in den Online-Suchen Unterschiede zwi­schen Krankheit und „Impfung“ erkenn­bar sind und die SZ (Printausgabe vom 4.8.) über „Post accu­sed Corona Syndrom (PACS)“ schreibt, zeigt das das Ausmaß der gewoll­ten Verwirrung. Vermutlich hal­ten vie­le der durch die „Impfung“ Geschädigten auf­grund der Informationspolitik ihr Leiden immer noch für Long-Post-Covid und wer den Zusammenhang trotz der Informationspolitik erkennt, schei­tert viel­fach an Ärzten, die nicht dia­gnos­ti­zie­ren und Krankenkassen, die die Therapie nicht über­neh­men, sodass es ein­fa­cher ist, sich doch für das Etikett Long-Post-Covid zu ent­schei­den. Und trotz­dem mel­det der Bayerische Rundfunk: „Anträge auf Anerkennung von Impfschäden neh­men kein Ende“.

Die Berliner Humboldt-Universität mel­de­te „Hinweise für posi­ti­ve Effekte von Impfungen gegen Long COVID / Grundlage ist ein neu­ar­ti­ger Einsatz von Sensordaten aus Smartwatches und Fitness-Trackern aus der Corona-Datenspende“:

„Impfstoffe gel­ten als die wirk­sams­ten Instrumente gegen COVID-19-Infektionen. Sie wir­ken gegen die Infektion und ver­rin­gern das Risiko von schwe­rer Erkrankung, Krankenhausaufenthalt und Tod. Gegenstand kon­tro­ver­ser Diskussionen ist das Potenzial der Impfungen gegen Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion, auch bekannt als Long COVID. Der Komplexitätsforscher Marc Wiedermann vom Institut für Theoretische Biologie der Humboldt-Universität und sein Team konn­ten nun erst­ma­lig auf Basis von Sensordaten aus Smartwatches und Fitness-Trackern in einer Studie in der Zeitschrift PNAS Nexus unter­mau­ern, dass Impfstoffe die lang­fris­ti­gen Auswirkungen einer SARS-CoV‑2 Infektion abschwä­chen kön­nen, sowohl was die Dauer als auch das Ausmaß betrifft. “

Es wird BioNTech bestimmt freu­en, dass die „Impfung“ plötz­lich doch gegen Infektionen hel­fen soll, denn so steht es in einem Artikel nach „peer review“. Und auch über die Erschließung einer ganz neu­en Kundengruppe durch die­se Forschung wird die Freude in Mainz groß sein: ein Teil der bis­lang der „Imfpung“ Entkommenen soll nun dran glau­ben und die, deren Leiden zumin­dest teil­wei­se durch genau die­se „Impfung“ her­vor­ge­ru­fen wur­de, soll erneut damit trak­tiert werden.

Ihre eige­nen Worte

Lisa Jani

ist Richterin und Sprecherin der Berliner Gerichte und sag­te in einem Tagesspiegel-Interview (Printausgabe vom 6.8.):

„In der Pandemie muss­te ich immer wie­der Coronaleugnern erklä­ren, wes­halb sie Maske tra­gen und Abstand hal­ten mussten.“

Wie blind darf oder muß Justitia sein?

Thomas Zeltner

lei­te­te fast 20 Jahre das schwei­zer Bundesamt für Gesundheit (BAG) und ist jetzt neu­er Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Im NZZ-Interview (Printausgabe vom 11.8.) sag­te er ange­spro­chen auf die Frage nach der Verschwendung von Steuergeldern, „weil Sie ange­sichts der Schweinegrippe früh­zei­tig die Lager mit dem Medikament Tamiflu füll­ten, das dann gar nicht gebraucht wurde“:

„In mei­ner Amtszeit gab es einen Konsens in wohl­ha­ben­den Staaten: Man berei­tet sich nicht für den wahr­schein­lichs­ten Fall vor, son­dern für den Worst Case. Wenn man dann das ein­ge­kauf­te Material doch nicht braucht und ent­sor­gen muss, ist das die Konsequenz der guten Vorbereitung.Wir kau­fen ja auch Panzer in der Hoffnung, dass wir sie nie brau­chen. Und ent­sor­gen sie spä­ter. In der WHO spricht man nicht zufäl­lig von Health Security: Es sind Ausgaben für die Sicherheit der Bevölkerung! Und nur neben­bei: Ich war bei Corona stark enga­giert bei der Impfstoffbeschaffung des Bundes. Da half mir die Erfahrung mit der Schweinegrippe. Grossbestellungen von Impfstoffen und Medikamenten sind hoch­kom­plex und auch ris­kant, weil die­se zu die­sem Zeitpunkt in aller Regel noch gar nicht zuge­las­sen sind.“

Sie sind im Krieg, die von der „Health Security“, Frieden ken­nen sie gar nicht.

Jochen Maas

ist der schei­den­de Forschungsleiter von Sanofi Deutschland und sag­te der FAZ (Printausgabe vom 26.7.) auf die Frage nach einem „Impfstoff gegen den RSV-Erreger […], der schwe­re Atemwegserkrankungen bei Babys auslöst“:

„Ich gehe davon aus, dass Beyfortus – das Arzneimittel hat Sanofi zusam­men mit Astrazeneca ent­wi­ckelt – im Winter zur Verfügung ste­hen wird. Die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA ist da, auch die der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, aber mit den deut­schen Behörden sind wir noch im Gespräch. Es ist ein biss­chen schwie­rig: da der mono­klon­a­le Antikörper nicht als Impfstoff klas­si­fi­ziert ist, war die Frage erst mal, wer über­haupt zustän­dig ist. […] Es geht letzt­lich um die Frage, ob und für wel­che Patientengruppen die Krankenkassen die Kosten für die Spritze übernehmen.“

Passend dazu wird auch medi­al und poli­tisch getrom­melt, C19 im Kleinen.

Katharina Fegebank

ist grü­ne Wissenschaftssenatorin in Hamburg und will laut taz (Printausgabe vom 3.8.) „die Haltung ihrer Partei zur Gentechnik in der Landwirtschaft“ über­den­ken las­sen. Sie sagte:

„Die Coronapandemie hat uns die Bedeutung wis­sen­schaft­li­cher Erkenntnisse ein­mal mehr klar vor Augen geführt […] Es ist unse­re Aufgabe, gen­tech­ni­sche Verfahren dabei immer dif­fe­ren­ziert nach ihren Potenzialen, ihren Risiken und Folgen zu bewerten“.

Da die Senatorin schon per „Impfpflicht“ die modRNA in die Bevölkerung zwin­gen und Menschen so min­des­tens tem­po­rär zu GMOs machen woll­te, ist die­ser Schritt nur konsequent.

Letzte Worte des Papiermülls

