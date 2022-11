Bahnbeauftragter für Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

"Berlin (dpa) – Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), hat sich für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aus­ge­spro­chen. Theurer sag­te am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: «Die Maskenpflicht ist sicher­lich eines der mil­de­ren Mittel im Kampf gegen Corona. Doch wir sind jetzt an dem Punkt ange­kom­men, an dem ein­ge­se­hen wer­den muss, dass wir bei Corona in der ende­mi­schen Phase sind. Das Fortführen frei­heits­ein­schrän­ken­der poli­ti­scher Maßnahmen, an die sich wegen des Eintretens der ende­mi­schen Phase zuneh­mend weni­ger Menschen hal­ten, beschä­digt das Vertrauen der Bürger in die Politik.»

Theurer ist par­la­men­ta­ri­scher Staatssekretär im Bundes­verkehrsministerium. Er ist zugleich FDP-Präsidiumsmitglied und Landesvorsitzender der FDP in Baden-Württemberg.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) strebt an, die Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht über das Jahresende hin­aus zu ver­län­gern. Er wol­le hier­für im Gespräch mit den ande­ren Ländern eine mög­lichst ein­heit­li­che Regelung errei­chen, hat­te er am Freitag gesagt.

Über die Maskenpflicht im Nahverkehr kön­nen laut Infektions­schutzgesetz die Länder selbst ent­schei­den. Für Fernzüge und Fernbusse ist der Bund zustän­dig. Dort gilt laut Infektions­schutzgesetz noch bis 7. April 2023 eine bun­des­wei­te FFP2-Maskenpflicht für Fahrgäste über 14 Jahren.

Theurer sag­te wei­ter: «Es ist rich­tig, wenn muti­ge Länder die Isolationspflicht oder auch die Maskenpflicht in Pflegeheimen abschaf­fen, wie es zuletzt Baden-Württemberg mit der häus­li­chen Quarantäne getan hat.» Corona-Infizierte in Baden-Württemberg sowie in Bayern müs­sen sich von die­sem Mittwoch an nicht län­ger in Isolation bege­ben.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther soll­te nun sei­nen Vorstoß zur Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV umset­zen, so Theurer. «Niemand hin­dert ihn dar­an. Ich bin mir sicher, dass wei­te­re Länder fol­gen wer­den. Die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr ist seit gerau­mer Zeit eine Zumutung für das Zugpersonal und eine Wettbewerbsverzerrung gegen­über ande­ren Verkehrsträgern.»

Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums hat­te am Montag auf das gel­ten­de Infektionsschutzgesetz und die dar­in ent­hal­te­nen Vorgaben ver­wie­sen. Das Gesetz sei beschlos­sen und inner­halb der Regierungskoalition abge­stimmt."

kran​ken​kas​sen​.de(16.11.22)



Mutige Länder sol­len gegen Wettbewerbsverzerrung vor­ge­hen. FDP halt. Trotzdem richtig.