Cyberangriff auf australische Krankenkasse: Hacker sind in Russland

"Sydney (dpa) – Hinter dem Hackerangriff auf eine gro­ße Krankenversicherung in Australien steckt nach Polizeiangaben ein rus­si­sches Netzwerk. «Wir glau­ben, dass die Verantwortlichen für die Tat in Russland sind», sag­te Reece Kershaw, ein Sprecher der aus­tra­li­schen Nationalpolizei, am Freitag in der Hauptstadt Canberra. «Unsere Erkenntnisse wei­sen auf eine Gruppe lose ver­bun­de­ner Cyberkrimineller hin, die wahr­schein­lich auch hin­ter ande­ren mas­si­ven Sicherheitsverstößen in Ländern auf der gan­zen Welt stecken.»…"

dpa nach kran​ken​kas​sen​.de (11.11.22), Hervorhebungen in blau nicht im Original.