„Die Grippe zu finden ist leicht, googeln Sie einfach!“

Unter der Überschrift „Grippefälle stei­gen fast um das 20-fache“ mel­det die Berliner Zeitung:

„In der zurück­lie­gen­den Grippesaison hat es in Brandenburg fast 20 Mal mehr Fälle als in der Saison davor gege­ben – als es noch umfas­sen­de Corona-Schutzmaßnahmen gab. Von Anfang Oktober 2022 bis Mitte Mai die­ses Jahres sei­en 13 386 Influenza-Infektionen gemel­det wor­den, teil­te das Gesundheitsministerium am Samstag in Potsdam mit. Dagegen waren es in der Grippesaison 2021/2022 nur 715 gemel­de­te Fälle, in der Saison davor sogar nur 37. In der Grippesaison 2018/2019 vor Corona wur­den 6032 Fälle regis­triert. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zeig­te sich nicht über­rascht über den dras­ti­schen Anstieg. ‚Während der Corona-Pandemie waren vie­le Menschen durch Maske und ande­re Infektionsschutzmaßnahmen vor den Viren geschützt‘, teil­te sie mit.“

In Brandenburg schüt­zen Masken und „Maßnahmen“ angeb­lich also gegen Grippe, aber für „Corona“ hat es nicht gereicht. Ein bri­ti­scher Professor für Computerwissenschaft und Statistik hat sich auf sei­ne eige­ne, intel­li­gen­te­re Weise dem Problem genä­hert: mit Google Trends.

Diese Abbildung erschien auf Twitter, in sei­nem Substack erklärt Neil aus­führ­li­cher, was er gemacht hat und wel­che Schlüsse er dar­aus zieht.

„Google-Suchdaten für ‚Grippe‘ zei­gen, dass die Menschen besorgt genug waren, nach Grippe zu suchen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die Grippe offen­bar ver­schwun­den war, wie von der WHO, Wissenschaftlern und natio­na­len Gesundheitsbehörden berich­tet. Und die Öffentlichkeit in jedem Land führ­te die­se Suchanfragen genau zu der Zeit durch, in der ihr Land nor­ma­ler­wei­se von der sai­so­na­len Grippe betrof­fen ist. Dies ist auf der gan­zen Welt deut­lich zu erken­nen, in den Ländern der nörd­li­chen Hemisphäre, in denen die Grippesaison im Sommer herrscht, und in den Ländern der süd­li­chen Hemisphäre, in denen die Grippesaison im Winter herrscht. […]

Es wird davon aus­ge­gan­gen, dass es sich bei den FluNet-Daten der WHO um ‚Grundwahrheit‘ han­delt und man sich als sol­che dar­auf ver­lässt. Viele Dutzend wis­sen­schaft­li­che Forschungsarbeiten und Hunderte von Zeitungsberichten behaup­ten oder berich­ten, dass die Grippe ver­schwun­den sei. Wissenschaft und Gesundheitspolitik gin­gen in der Folge fälsch­li­cher­wei­se davon aus, dass die Grippe ver­schwun­den sei, und dies sei eine unbe­streit­ba­re Tatsache. Beispielsweise wur­de in der Virologie ein Gebäude errich­tet, um die Idee zu bewei­sen, dass eine vira­le Interferenz zwi­schen Grippe und SARS-CoV‑2 wahr ist, und dies wie­der­um stützt die Vorstellung, dass Covid-19 sowohl neu als auch töd­lich war.

Alle die­se gro­ßen Fehler sind mitt­ler­wei­le in den his­to­ri­schen Aufzeichnungen ver­an­kert. Im bes­ten Fall lie­gen die Gesundheitsbehörden ein­fach falsch, im schlimms­ten Fall deu­tet die­se Entdeckung auf ein Ausmaß der Datenmanipulation hin, das nicht durch ein­fa­ches mensch­li­ches Versagen erklärt wer­den kann.

Wenn Grippe im Umlauf war, wie die­se Internetrecherchen offen­bar nahe­le­gen, bedeu­tet das dann, dass eini­ge oder alle der Atemwegsinfektionen und Todesfälle, die ursprüng­lich auf SARS-CoV‑2 zurück­ge­führt wur­den, mög­li­cher­wei­se tat­säch­lich durch Grippe ver­ur­sacht wurden?

Die natio­na­len und inter­na­tio­na­len Gesundheitsbehörden haben – wis­sent­lich oder unwis­sent­lich – ein kata­stro­pha­les Versagen bei der Grippeerkennung und ‑mel­dung erlit­ten. Entweder das, oder den Daten von Google kann nicht ver­traut wer­den. Ich über­las­se es dem Leser, zu ent­schei­den, wel­che die­ser Optionen die glaub­wür­digs­te Erklärung bietet.“

Da Deutschland nicht dabei war, habe ich dies nach­ge­holt, und zwar für die bei­den Begriffe, die in unse­rem Sprachraum ein­ge­ge­ben wür­den: „Grippe“ (blau) und „Influenza“ (rot) von 2004 bis jetzt. In den Wintern 2020/21 und 2021/22 lag der Verlauf für „Grippe“ im Normalbereich, wäh­rend er für „Influenza“ fast kei­nen Anstieg zeig­te und ver­mut­lich suchen nur medi­zi­nisch Ausgebildete nach „Influenza“, taten dies aber kaum, weil sie den Kopf voll „Corona“ hat­ten. Die vie­len ande­ren aber, die ein­fach hus­te­ten, fie­ber­ten und das Bett hüten muss­ten, such­ten dage­gen wohl wie gewohnt nach der guten alten „Grippe“, was immer­hin auf eine gute Portion Alltagsverstand schlie­ßen lässt.