Die Politiker? »Eher blöd als verlogen«. »Planvolle Angriffe auf den Staat«

Mehr als 2.000 Wor­te benö­tigt die SZ-Redak­teu­rin für ein Fazit der Coro­na-Zeit, das sich kür­zer zusam­men­fas­sen läßt mit "Das war schon alles rich­tig so". Nur das mit den Schu­len war ein biss­chen drü­ber, zitiert sie die Vor­ga­ben der Stän­di­gen Ent­vak­zi­ni­sie­rungs­kom­mis­si­on. Ihren Arti­kel auf sued​deut​sche​.de am 10.2.23 "Coro­na-Dis­kurs: Immer schon gesagt" lei­tet sie so ein:

»Wer aus den Feh­lern der Pan­de­mie ler­nen will, müss­te die Tücken der Rück­schau reflek­tie­ren. Die meis­ten Men­schen aber wol­len vor allem: recht gehabt haben.«

Davon ist sie aus­ge­nom­men, weil sie ja wirk­lich recht hatte:

Zurück zu Ihrem aktu­el­len Beitrag.

»… Man fühlt sich nun, da Coro­na sei­nen Schre­cken ver­liert, dar­in bestä­tigt, das Virus (angeb­lich) nie so rich­tig ernst genom­men und den Umgang damit für völ­lig über­zo­gen gehal­ten zu haben. Die zuge­hö­ri­gen Poli­ti­ker? Eher blöd als ver­lo­gen. In den sozia­len Medi­en ist die Feh­ler­su­che ungleich aggressiver. ..

Es ist ja grund­sätz­lich völ­lig und ganz und gar rich­tig, die Pan­de­mie mit all ihren Aus­wir­kun­gen auf­zu­ar­bei­ten. Die Feh­ler, die gemacht wur­den, zu ana­ly­sie­ren und zu benen­nen. Ja, auch Men­schen zur Rechen­schaft zu zie­hen, die sich wahr­haft schul­dig gemacht haben, so gut dies mög­lich ist – man den­ke nur an die unsäg­li­chen Mas­ken­de­als, mit denen in der Zeit größ­ter Not per­sön­li­cher Pro­fit gemacht wurde…

Man­che Grup­pie­run­gen ver­su­chen ganz gezielt, bestimm­te Per­so­nen zu beschädigen

Doch lei­der wol­len die meis­ten, die jetzt #Schwe­re­Schuld rufen und ein­zel­ne Leu­te an den sozi­al­me­dia­len Pran­ger stel­len, gar kei­ne objek­ti­ve Auf­ar­bei­tung der Pan­de­mie zum Nut­zen aller. Und die "Ich hab's ja immer schon gesagt"-Fraktion in Küchen und Knei­pen auch nicht. Da und dort steht vor­nehm­lich etwas ande­res im Vor­der­grund: Man will recht behal­ten oder wit­tert ange­sichts der momen­tan recht ent­spann­ten Coro­na-Lage erst­mals die Chan­ce, nach drei Jah­ren Pan­de­mie wenigs­tens in der Rück­schau noch irgend­wie recht zu bekommen.

Das wäre alles nicht wei­ter schlimm, wenn es tat­säch­lich nur dar­um gin­ge, dass Men­schen eben ger­ne recht haben. Aber es geht um mehr. Es geht um die Deu­tungs­ho­heit über die Pan­de­mie. Und dabei ver­su­chen man­che Grup­pie­run­gen ganz gezielt, bestimm­te Hal­tun­gen oder Per­so­nen zu beschä­di­gen und so poli­ti­schen Ein­fluss zu bekom­men. Zum Teil sind es plan­vol­le Angrif­fe auf den Staat…«

Elefant im Raum oder ein Pangolin?

»Es ist und bleibt ein Rie­sen­pro­blem: Die Ana­ly­se der Pan­de­mie kann kaum jemand objek­tiv vor­neh­men. Nicht ein­mal, wenn er oder sie gro­ßen Sach­ver­stand hat. Denn dazu bedarf es unge­heu­rer Offen­heit für eige­ne Feh­ler und einer fast über­mensch­li­chen Fähig­keit, die eige­nen Prä­gun­gen und die Per­spek­ti­ven, die der jewei­li­ge Wis­sens­zu­gang, aber auch die eige­ne Gefühls­welt vor­ge­ben, mit­zu­den­ken und zu abs­tra­hie­ren. Egal, auf wel­ches Pro­blem man schaut: Die eige­ne Wahr­neh­mungs­ver­zer­rung steht dabei wie der berüch­tig­te Ele­fant im Raum, nur dass es dies­mal viel­leicht ein Pan­go­lin ist…«

Ich muß­te nach­schla­gen, Pan­go­li­ne sind "Schup­pen­tie­re oder Tan­nen­zap­fen­tie­re". Ver­stan­den habe ich den Gedan­ken trotz­dem nicht. Aber dies gefun­den (you​tube​.com):

Und wie­der Frau Berndt:

»Die Verzerrung der Vergangenheit wird in der Psychologie "Rückschaufehler" genannt

Die Ver­ein­fa­chung der Welt durch einen bestimm­ten Wahr­neh­mungs­kor­ri­dor ist ein ganz natür­li­ches und im Leben hilf­rei­ches Phä­no­men. Schließ­lich gibt sie dem Men­schen Sicher­heit und die Mög­lich­keit, über­haupt jemals Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Denn wie könn­te man das, wenn man immer nur dar­an däch­te, wel­che viel­fäl­ti­gen, unbe­re­chen­ba­ren Aus­wir­kun­gen alle­samt dar­aus erwach­sen kön­nen? Jetzt aber, am Ende der heiß umkämpf­ten Coro­na-Pan­de­mie, erschwert die Ver­leug­nung der eige­nen, rela­tiv fes­ten Denk­struk­tu­ren die so nöti­ge Fehleranalyse.

Dabei neigt der Mensch auch noch zur grund­sätz­li­chen Ver­klä­rung. Bes­ser als das Gedächt­nis, was wer wann wirk­lich über das Virus gemeint hat, funk­tio­niert näm­lich sei­ne Fähig­keit, sich selbst über das Gewe­se­ne eine hüb­sche Geschich­te zu erzäh­len. Wenn die etwa im ers­ten Pan­de­mie­jahr ver­tre­te­nen Über­zeu­gun­gen nicht in das aktu­el­le Welt­bild pas­sen wol­len, dann wer­den sie eben pas­send gemacht…

Man mag so man­che Ent­schei­dung bedau­ern, aber statt sich des­halb Vor­wür­fe zu machen, täte es gut, sich klar dar­über zu wer­den, dass man die­se Ent­schei­dung in einem Kon­text getrof­fen hat – weil die Situa­ti­on eben war, wie sie war. Damals pass­te die Ent­schei­dung, damals erschien sie rich­tig, und wenn heu­te noch mal damals wäre, wür­de man sehr wahr­schein­lich wie­der so ent­schei­den…«

Särgeberge vor den Krematorien verhindern

»Wie hilf­los man damals war, als es nicht ein­mal Mas­ken gab und Imp­fun­gen schon gar nicht. Wie groß der Druck auf die Ent­schei­den­den war, die Zustän­de wie in Ber­ga­mo und New York mit Sär­ge­ber­gen vor den Kre­ma­to­ri­en ver­hin­dern muss­ten… Und wenn man heu­te mit Empö­rung von der Dis­kri­mi­nie­rung von Unge­impf­ten im Win­ter 2021/22 durch 2G- und 3G-Regeln spricht, dann ver­gisst man, wie elend die Fol­gen der immer neu­en Coro­na-Wel­len damals, vor der Ver­brei­tung von Omi­kron, waren, wie gut Imp­fun­gen noch gegen Infek­tio­nen schütz­ten und wie gefähr­lich der Erre­ger noch war…

Es ist wie bei den Erwach­se­nen, die beto­nen, dass sie als Kind auch ohne Fahr­rad­helm und Sicher­heits­gurt gut durchs Leben gekom­men sind: Sagen kön­nen das eben nur die­je­ni­gen, die nicht gestor­ben sind…

Noch etwas macht es so schwer, Feh­ler zu erken­nen und aus ihnen zu ler­nen: Das ist die Ver­än­der­lich­keit des­sen, was man als Feh­ler bewer­tet. Man mag der­zeit noch so sehr davon über­zeugt sein, dass eine Ent­schei­dung in der Pan­de­mie falsch war – das heißt nicht, dass man für immer die­ser Über­zeu­gung sein wird…

Sachliche Fehleranalyse? Ein extrem komplexes Unterfangen

… Soll­ten sich – was extrem unwahr­schein­lich ist – immu­no­lo­gi­sche Lang­zeit­schä­den nach Coro­na-Infek­ti­on bewahr­hei­ten, wie sie der Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten jüngst in den Raum stell­te, wäre man im Nach­hin­ein über die geschlos­se­nen Schu­len womög­lich froh.«

Keine lineare Schlussfolgerung ziehen

»Aber selbst wenn man Feh­ler fest­stellt, die als Feh­ler im kol­lek­ti­ven Gedächt­nis blei­ben, dann ist dar­aus noch lan­ge kei­ne linea­re Schluss­fol­ge­rung zu zie­hen. Jeden­falls gilt nicht, dass man sol­che Ent­schei­dun­gen nie­mals wie­der tref­fen darf. Das näm­lich könn­te ein fata­ler Fehl­schluss sein, wie ihn Men­schen manch­mal nach ver­let­zen­den Ereig­nis­sen zie­hen. Man hat sich ein­mal auf einen ande­ren Men­schen ein­ge­las­sen, in den man schwer ver­liebt war, und das ist schlimm aus­ge­gan­gen? Also lässt man sich nie wie­der auf einen Men­schen ein? So erwächst aus einem Feh­ler nichts Gutes, es wird ein noch grö­ße­rer Feh­ler dar­aus. Weil jeder Mensch anders ist. Und jedes Virus auch.«

Und erst mal die Pangoline.

»Des­halb darf man auch aus den zer­set­zen­den Fol­gen der Schul­schlie­ßun­gen wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie kei­nes­wegs fol­gern, dass man die Schu­len auf Virus komm raus ganz unbe­dingt immer offen las­sen muss…

Eine sach­li­che Feh­ler­ana­ly­se mit dem Ziel, eine bes­se­re Zukunft zu gestal­ten, ist somit ein extrem kom­ple­xes Unter­fan­gen. Es fin­det gera­de nicht statt, wenn im Inter­net #Schwe­re­Schuld schwa­dro­niert wird und am hei­mi­schen Küchen­tisch "Ich hab's ja immer schon gesagt". Und es fin­det auch nicht in den wohl­fei­len "Wo ich mich geirrt habe"-Rückschauen statt, die man jetzt allent­hal­ben hört und liest und in denen die Autorin­nen und Autoren sich wahn­sin­nig reflek­tiert geben, dann aber doch allen­falls ein Feh­ler­chen ein­räu­men, wäh­rend ihre Aus­füh­run­gen ins­ge­samt vor allem eines ver­mit­teln sol­len: wie recht sie doch hat­ten…«

Sie merkt es ein­fach nicht.

