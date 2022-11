»Erschütterndes Unrecht«

Das ist in einem Kommentar der "Neuen Zürcher Zeitung" zu lesen:

"Die Pandemie ist in den Köpfen vie­ler Leute noch nicht abge­schlos­sen, das haben die ver­gan­ge­nen Wochen gezeigt… Das Wort «Impflüge» geis­ter­te plötz­lich – wie­der – durchs Internet. Vernehmbar war dabei auch eine Art post­trau­ma­ti­sches Triumphgeheul. Die «Weltwoche» titel­te: «Die ‹Covidioten› hat­ten recht»…

… Was sag­te die Schweizer Regierung? Im Oktober 2021 galt im gan­zen Land die soge­nann­te Zertifikatspflicht. Wer in ein Restaurant oder in ein Museum woll­te, muss­te getes­tet, geimpft oder von Covid gene­sen sein. In die­ser Zeit sag­te der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset im Fernsehen: «Mit dem Zertifikat kann man zei­gen, dass man nicht anste­ckend ist.» Es sei der Weg aus der Krise.

Die Aussage war kein Ausrutscher

Es wirkt stets ein biss­chen klein­lich, auf­zu­lis­ten, wer was wann gesagt hat. Auch ist klar, dass der Erkenntnisstand damals dün­ner war und die Regierungen unter einem enor­men Druck agier­ten. Im Zweifel ging es um Leben und Tod. Räumten sie der Bevölkerung gros­se Freiheiten ein, warf man ihnen Verantwortungslosigkeit vor; grif­fen sie in die Grundrechte ein, schall­te es «Diktatur» entgegen.

Die Aussage von Berset war aber kein ein­ma­li­ger Ausrutscher, und sie wur­de schon da wider bes­se­res Wissen gemacht. Schliesslich hat­te Pfizer nie behaup­tet, den Impfstoff hin­sicht­lich Übertragbarkeit geprüft zu haben. Trotzdem lau­te­te die offi­zi­el­le Kommunikation des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Herbst 2021 so: «Die Impfung schützt davor, am Coronavirus zu erkran­ken und es an ande­re Menschen weiterzugeben.»…

Die zunehmende Bedrängung der Ungeimpften

Was hat das zu bedeu­ten? Die Covid-Kommunikation des Bundesrates basier­te teil­wei­se auf fal­schen Tatsachen. Die Bevölkerung wur­de vom Gesundheitsminister falsch infor­miert, und dies zu einem Zeitpunkt, als die­ser es eigent­lich hät­te bes­ser wis­sen müs­sen. Die Kommunikation von Berset hat­te dabei auch prak­ti­sche Folgen.

Wer geimpft war, durf­te zum Beispiel anneh­men, dass er sei­ne hoch­be­tag­ten Grosseltern pro­blem­los besu­chen konn­te: Schliesslich hiess es, die Impfung schüt­ze vor der Weiterverbreitung des Virus. Die Fehlannahme erleich­ter­te der Regierung aber auch das poli­ti­sche Handeln.

Mit der Einführung des Covid-Zertifikats wur­den die Grundrechte von Ungeimpften und Leuten, die noch nicht an Covid erkrankt waren, beschnit­ten. Zu Recht wur­de dies als indi­rek­ter Impfzwang und als Nötigung kritisiert…

Hauptsorge: ein Kollaps der Versorgung

Die Verdrängung der Ungeimpften aus dem öffent­li­chen Leben pas­sier­te auch unter der Annahme, dass die­se im Unterschied zu den Geimpften anste­ckend sei­en. Heute ist klar, dass auch die Geimpften das Virus wei­ter­ver­brei­ten. Dem Gesundheitsminister muss­te dies aber bereits im ver­gan­ge­nen Jahr bewusst gewe­sen sein. Wie Pfizer mach­te auch Moderna kei­ne reprä­sen­ta­ti­ven Studien dazu, ob die Geimpften das Virus weiterverbreiten.

Aufgebrachte Impfskeptiker sug­ge­rie­ren nun, die­se gou­ver­ne­men­ta­len Fake News änder­ten die gan­ze Geschichte und ent­zö­gen der Regierungspolitik die Legitimation. Das ist zu kurz gedacht.

Die Impfung schütz­te – wohl vor allem älte­re Leute – vor schwe­ren Krankheitsverläufen. So viel ist zumin­dest noch nicht wider­legt wor­den…

Die Medien machen es dem Bundesrat ein­fach. SRF wür­dig­te Berset schon wäh­rend der Pandemie: Er sei «der rich­ti­ge Mann zur rich­ti­gen Zeit am rich­ti­gen Ort». Sein Handeln nun etwas kri­ti­scher zu hin­ter­fra­gen, wür­de am Ende noch eine Reflexion des eige­nen Journalismus bedeu­ten. So schei­nen die meis­ten Zeitungen die Fehlinformation der Regierung als eine Lappalie durch­ge­hen las­sen zu wol­len im Stil von: Auch wenn man­ches nicht stimm­te, im Grundsatz hat es eben doch gestimmt…

Die Vorstellung, dass die Ungeimpften die allei­ni­gen Treiber der Pandemie sei­en, dien­te dazu, ihre Verdrängung aus dem Sozialleben zu recht­fer­ti­gen. Sie war des­halb teil­wei­se auch die Grundlage für die sozia­le Ächtung der Ungeimpften. Gegen die­se wur­de eine Art moder­ne Hexenjagd betrie­ben. Wobei der Medientransfer aus Deutschland eine erheb­li­che Rolle spiel­te: «Die Tyrannei der Ungeimpften» wur­de fast zu einem geflü­gel­ten Wort…

Erschütterndes Unrecht

In der Corona-Zeit sind Freundschaften in die Brüche gegan­gen, Familien haben sich zer­strit­ten. Die Gesellschaft ist des­halb aber nicht aus­ein­an­der­ge­fal­len. Eine demo­kra­ti­sche Gesellschaft erträgt viel Streit, und selbst eine gewis­se Unrechtstoleranz gibt es. Die Reaktion der Ungeimpften auf die jüngs­te Corona-Debatte zeigt aber, dass die­se Zeit an ihnen nicht spur­los vor­bei­ge­gan­gen ist. Dass die Erfahrung, plötz­lich Rechte abge­spro­chen zu bekom­men, erschüt­ternd ist…

Das apodiktische Urteil hat verloren

Wann immer Politiker mit apo­dik­ti­schen Urteilen auf­trump­fen, ist Misstrauen ange­bracht. Die jour­na­lis­ti­sche Begleitung der Regierung durch die Corona-Krise zeigt, dass vie­le Medien dar­auf wenig Wert gelegt haben. Hatten die «Covidioten» recht, wie die «Weltwoche» schreibt? Nein. Aber die ande­ren hat­ten deut­lich weni­ger recht, als sie recht zu haben glaubten.

Der Absolutismus der Argumente – von bei­den Seiten – erweist sich rück­bli­ckend als pro­ble­ma­tisch. Die Wahrheit, die man im Moment zu haben glaubt, kann sich schon mor­gen als Irrtum erwei­sen. Es gilt auch in Zukunft: Im Zweifel für den Zweifel."

Die meis­ten der zur Zeit 493 Kommentare gehen in eine ähn­li­che Richtung. Es gibt aber auch die­se Meinung:

»R. S. P. I.

Die NZZ nimmt sich so qua­si als Zuschauer aus dem Rennen. Dabei haben sie die Beflügelung der Impfhysterie voll mit­ge­tra­gen und eben­falls Schuld an den Verletzungen vie­ler Umgeimpfter. Zu Schreiben, als wäre man nicht Teil die­ser Misere gewe­sen, zeigt, dass auch bei der NZZ kei­ne Bereitschaft da ist, sich für die began­ge­nen Fehler zu ent­schul­di­gen.«