Eskaliert der Streit um Test-Pflicht für Chinesen?

Lange Zeit ver­such­te man sich in den Medien mit dem Spagat der nicht immer nur klamm­heim­li­chen Sympathie für die ZeroCovid-Politik und der Schelte einer auto­ri­tä­ren Politik der KPCh. Die jet­zi­gen Liberalisierungen in Bezug auf Corona dort brin­gen west­li­che Länder in eine wei­te­re Konfusion. Und China droht mit Reaktionen:

»Mehrheit der EU-Staaten für Tests für Reisende aus China

Angesichts der mas­si­ven Corona-Welle in China unter­stützt ein Großteil der EU-Staaten nach Angaben der Europäischen Kommission Corona-Tests für Reisende aus der Volksrepublik. "Die über­wäl­ti­gen­de Mehrheit der Länder befür­wor­tet Tests vor der Abreise", teil­te ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag nach einem Treffen von Vertretern der natio­na­len Gesundheitsministerien mit.

Grundsätzlich habe man sich auf ein "koor­di­nier­tes Vorgehen" ver­stän­digt. Die Diskussion soll an die­sem Mittwoch bei einem Treffen der EU-Staaten auf Expertenebene fort­ge­setzt wer­den. Etliche EU-Staaten haben jedoch bereits auf eige­ne Faust die Regeln für Einreisen aus China ver­schärft. So sind etwa in Frankreich künf­tig PCR-Tests nach der Ankunft vor­ge­schrie­ben. Österreich will das Abwasser von Flügen aus China unter­su­chen und Spanien hat die 3G-Regel ein­ge­führt – Reisende aus China müs­sen also geimpft, getes­tet oder gene­sen sein. Deutschland woll­te die Lage wei­ter beobachten.«

Wieder das bekann­te EU-Chaos mit Symbolpolitik und dem Versuch, das gelieb­te Thema zu retten.

»Testpflicht für Reisende: China droht mit Gegenmaßnahmen

Kurz vor EU-Beratungen über den Umgang mit der Corona-Welle in China hat die chi­ne­si­sche Regierung die Einführung einer Testpflicht für China-Reisende in meh­re­ren Ländern scharf kri­ti­siert und mit "Gegenmaßnahmen" gedroht. Einige Länder hät­ten "Einreisebeschränkungen erlas­sen, die sich nur gegen chi­ne­si­sche Reisende rich­ten", sag­te eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Dienstag. Dies ent­beh­re "einer wis­sen­schaft­li­chen Grundlage", eini­ge Praktiken sei­en "inak­zep­ta­bel". China kön­ne "auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit Gegenmaßnahmen ergreifen"…«

Beide Meldungen stam­men von swr​.de am 3.1.23.