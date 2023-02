EU schafft Impfstofflager gegen Terroranschläge

Spra­che und dpa sind nicht unbe­dingt kom­pa­ti­bel. "EU rich­tet wei­te­re Vor­rä­te gegen nuklea­re und che­mi­sche Gefah­ren ein", lau­tet eine Mel­dung vom 20.2.23, die über­all ver­brei­tet wird. In der Fas­sung auf aerz​te​zei​tung​.de wird lus­ti­ger­wei­se ein Foto ver­wen­det, das zuvor in ande­ren Medi­en auf­taucht in Arti­keln wie NRW ver­brennt 6,7 Mil­lio­nen „Bas­tel-Mas­ken“ und Deut­sche Mas­ken­her­stel­ler ban­gen um Zukunft ihrer Pro­duk­ti­on. Wor­um es wirk­lich geht, steht wie oft am Ende des Artikels:

Die gan­ze Nachricht:

»Brüs­sel. Zur Vor­be­rei­tung auf che­mi­sche, bio­lo­gi­sche, radio­lo­gi­sche und nuklea­re (CBRN) Gefah­ren rich­tet die EU in drei wei­te­ren Län­dern Reser­ven mit Medi­ka­men­ten und Aus­rüs­tung ein. Zu den bereits bestehen­den Vor­rä­ten in Finn­land kämen nun wel­che in Frank­reich, Polen und Kroa­ti­en, teil­te die EU-Kom­mis­si­on am Mon­tag mit.

Dort soll­ten unter ande­rem Anti­bio­ti­ka, Impf­stof­fe, Detek­to­ren und per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tun­gen gela­gert wer­den. Ins­ge­samt hät­ten die Vor­rä­te einen Wert von 545,6 Mil­lio­nen Euro. Sie könn­ten etwa im Fal­le eines Atom­un­falls, eines Lecks an einer Che­mie­an­la­ge oder bei einem Ter­ror­an­schlag genutzt werden.

Die EU hat­te CBRN-Bedro­hun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr als eine der größ­ten Gefah­ren für die öffent­li­che Gesund­heit defi­niert. Außer­dem wur­den Krank­heits­er­re­ger mit hohem Pan­de­mie­po­ten­zi­al und anti­mi­kro­biel­le Resis­ten­zen genannt. Sie alle sei­en schwer­wie­gen­de grenz­über­schrei­ten­de Gesund­heits­ge­fah­ren, hieß es.

Große Gefahr für öffentliche Gesundheit

EU-Gesund­heits­kom­mis­sa­rin Stel­la Kyria­ki­des beton­te am Mon­tag, Gegen­maß­nah­men müss­ten im Fal­le einer Bedro­hung schnell ver­füg­bar sein. Vor allem zu Beginn der Coro­na-Pan­de­mie waren wich­ti­ge Güter teils rar.

Der für das EU-Kri­sen­ma­nage­ment zustän­di­ge Kom­mis­sar Janez Len­ar­cic sag­te, auch der rus­si­sche Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne zei­ge, dass die EU bes­ser auf CBRN-Risi­ken vor­be­rei­tet sein müs­se. (dpa)«

Da wird schon ein ordent­li­cher Bat­zen für die not­lei­den­de deut­sche Mas­ken­wirt­schaft abfal­len. Um Kriegs­vor­be­rei­tung kann es sich aber nicht han­deln. Auch zu die­ser Mel­dung hat­te die "Tages­schau" 2012 ein pas­sen­des Bild:

Der dama­li­ge EU-Chef war José Manu­el Bar­ro­so. Über ihn berich­te­te 2016 welt​.de:

Dar­über wie­der­um gab sich ein dama­li­ger Hoff­nungs­trä­ger empört, der ande­rer­seits 2012 so zitiert wurde:

»EU-Par­la­ments­prä­si­dent Schulz "tief bewegt"

Der Prä­si­dent des Euro­pa­par­la­ments, Mar­tin Schulz, zeig­te sich "tief bewegt" und "geehrt" über den Frie­dens­no­bel­preis an die EU. "Das kann als Inspi­ra­ti­on die­nen", twit­ter­te der SPD-Poli­ti­ker. "Die EU ist ein ein­zig­ar­ti­ges Pro­jekt, das Krieg durch Frie­den, Hass durch Soli­da­ri­tät ersetz­te", schrieb er.«

Wiki­pe­dia weiß: "Bar­ro­so nahm 2015 an der 63. Bil­der­berg-Kon­fe­renz in Telfs-Buchen in Öster­reich teil."